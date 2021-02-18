Рада сьогодні планує призначити суддю КС: обиратимуть із чотирьох кандидатів, - "слуга народу" Совгиря

Верховна Рада планує 18 лютого призначити суддю Конституційного Суду, повідомила представниця парламенту в КС Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу").

"Сьогодні на порядку денному парламенту питання про призначення судді Конституційного Суду. Верховна Рада обиратиме серед таких кандидатів: Ольга Боднар-Петровська, Віктор Кичун, Юрій Павленко, Руслан Сидорович", - зазначила депутат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, суддя КС Микола Мельник був відправлений у відставку в зв'язку з поданням ним заяви про відставку 24 грудня 2019 року. Фракція "Слуга народу" в червні 2020 року підтримала кандидатуру Кичуна замість Мельника.

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