УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14955 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Конституційна криза
3 366 5
ВР (11731) КС (1154) Совгиря (52)

Рада сьогодні планує призначити суддю КС: обиратимуть із чотирьох кандидатів, - "слуга народу" Совгиря

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада сьогодні планує призначити суддю КС: обиратимуть із чотирьох кандидатів, -

Верховна Рада планує 18 лютого призначити суддю Конституційного Суду, повідомила представниця парламенту в КС Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу").

"Сьогодні на порядку денному парламенту питання про призначення судді Конституційного Суду. Верховна Рада обиратиме серед таких кандидатів: Ольга Боднар-Петровська, Віктор Кичун, Юрій Павленко, Руслан Сидорович", - зазначила депутат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, суддя КС Микола Мельник був відправлений у відставку в зв'язку з поданням ним заяви про відставку 24 грудня 2019 року. Фракція "Слуга народу" в червні 2020 року підтримала кандидатуру Кичуна замість Мельника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тупицький відповів "слузі народу" Корнієнку на слова про "напівзаморожений стан КС": Рішення Суду прискорюють інтеграцію в ЄС

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оберуть чергового квартальщика.
показати весь коментар
18.02.2021 11:27 Відповісти
Гниди
показати весь коментар
18.02.2021 11:34 Відповісти
звичайні заробітчани/куми з вулиці. жодного дня за профілем не працювали.
показати весь коментар
18.02.2021 11:40 Відповісти
Це було в тренді при Пеці, а зараз тим більше
показати весь коментар
18.02.2021 13:10 Відповісти
Недолугий 95-й квартальний та його нахабна компашка нічого не дала людям, окрім ржача!
показати весь коментар
18.02.2021 11:52 Відповісти
 
 