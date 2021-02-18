Подоляк про відставку Степанова: Змінювати переговорника з вакцин - це дещо дивне рішення

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов має відпрацювати свій кейс вакцинації населення проти коронавірусу і показати, наскільки він ефективний у цьому питанні

Як передає Цензор.НЕТ, про це Подоляк заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Кейс вакцинації – це абсолютна зона відповідальності чинного міністра охорони здоров'я. Він має цей кейс до кінця відпрацювати і відповідним чином показати ефективність або неефективність", - зазначив радник глави ОП.

За словами Подоляка, Степанов - основний парламентер з вакцинації.

"Зараз поміняти парламентера, коли ми практично на фіналізації цього процесу, з дня на день має вже бути поставка вакцин за низкою договорів – це було трішки дивно", - наголосив радник глави ОП.

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