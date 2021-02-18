Подоляк про відставку Степанова: Змінювати переговорника з вакцин - це дещо дивне рішення
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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов має відпрацювати свій кейс вакцинації населення проти коронавірусу і показати, наскільки він ефективний у цьому питанні
Як передає Цензор.НЕТ, про це Подоляк заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".
"Кейс вакцинації – це абсолютна зона відповідальності чинного міністра охорони здоров'я. Він має цей кейс до кінця відпрацювати і відповідним чином показати ефективність або неефективність", - зазначив радник глави ОП.
За словами Подоляка, Степанов - основний парламентер з вакцинації.
"Зараз поміняти парламентера, коли ми практично на фіналізації цього процесу, з дня на день має вже бути поставка вакцин за низкою договорів – це було трішки дивно", - наголосив радник глави ОП.
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дикунамимудрим нарідом.
Як же ви за..бали своїм ПТУшним новоязом. Вивчить одне розумне слово і суне його в тему чи без теми. Шарікови ...ля.
Але *чемодан вакцинации* звучить ще більш по дебільному)
====в Украине всегда что-то происходит со скандалами, никто не хочет влезать в скандал", - отметил Степанов.Источник: https://censor.net/ru/n3248603
Менеджера, который явно просрал жизненно важный для страны процессы - очень быстро меняют!
А не дают 2 шанс, или ждут что может быть он исправится и что то получится!
Разработка вакцины, а также доклинические и I / II этапы клинических испытаний велись совместно «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России и «48-ым ЦНИИ» Минобороны России, имевших до этого опыт разработки подобных вакцин[43][44][45][46]. В числе 18 разработчиков вакцины также значатся и руководители этих научных учреждений: А. Л. Гинцбург и С. В. Борисевич[47].
Доклинические испытания рекомбинантной вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных были проведены на базе НИИ микробиологии МО РФ (Руководители[править | править код]Великанов И. М. (1928-1937)Хатеневер Л. М. (ИО, 1937-1938)Спицын Н. А. (ИО, 1938)Дорофеев А. А. (ИО 1938-1939)Спицын Н. А. (1939-1940)Копылов Н. Ф. (1940-1949)Николаев Н. И. (1949-1951)Неустроев В. Д. (1951-1955)Огурцов П. А. (1955-1957)Скворцов В. В. (1957-1973)Паутов В. Н. (1973-1984)Абдуллин Т. Г. (1984-1991)Пименов Е. В. (1991-2005)Бондарев В. П.Борисевич И. В. (2005-2009)Дармов И. В. (2010-2012)[уточнить]Туманов А. С. (ИО?, 2012-2013)[источник?]Борисевич С. В. (с 2011[9][10][11][12][13]). Испытания проводились на двух видах чувствительных млекопитающих: на золотистых сирийских хомячках и двух видах приматов.
По версии советского и российского химика Льва Фёдорова, институт использовался для создания биологического оружия, а выпуск средств защиты являлся официальным прикрытием. Косвенным подтверждением этому служит тот факт, что институт был полностью автономным от властей вплоть до КГБ, а подчинялся напрямую 15 управлению Министерства обороны СССР. Все руководители института носили генеральские звания[6].
Среди достижений института называется создание боевых штаммов чумы, сибирской язвы, туляремии, Ку-лихорадки, бруцеллёза. Одним из достижений стала разработка культур бактерий, питающихся углеводородами, которые можно использовать для уничтожения топлива противника. Простейшие испытания проводились в