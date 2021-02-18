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Подоляк про відставку Степанова: Змінювати переговорника з вакцин - це дещо дивне рішення

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Подоляк про відставку Степанова: Змінювати переговорника з вакцин - це дещо дивне рішення

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов має відпрацювати свій кейс вакцинації населення проти коронавірусу і показати, наскільки він ефективний у цьому питанні

Як передає Цензор.НЕТ, про це Подоляк заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Кейс вакцинації – це абсолютна зона відповідальності чинного міністра охорони здоров'я. Він має цей кейс до кінця відпрацювати і відповідним чином показати ефективність або неефективність", - зазначив радник глави ОП.

За словами Подоляка, Степанов - основний парламентер з вакцинації.

"Зараз поміняти парламентера, коли ми практично на фіналізації цього процесу, з дня на день має вже бути поставка вакцин за низкою договорів – це було трішки дивно", - наголосив радник глави ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас ідіотів, які пишуть заяви, велика кількість": Степанов про розслідування НАБУ щодо закупівлі COVID-вакцин

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Поставьте Супрун, через месяц будет вакцинация по всей Украине. и без мышиной возни, и без соплей.
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18.02.2021 11:48
+10
и какие результаты у "переговорщика"?))) только Украина и Батькостан не начали вакцинацию ... 2 страны Карл, со всей Европы
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18.02.2021 11:46
+10
Кейс вакцинации...
Як же ви за..бали своїм ПТУшним новоязом. Вивчить одне розумне слово і суне його в тему чи без теми. Шарікови ...ля.
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18.02.2021 11:49
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и какие результаты у "переговорщика"?))) только Украина и Батькостан не начали вакцинацию ... 2 страны Карл, со всей Европы
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18.02.2021 11:46 Відповісти
Ага, менять переговорщика странно, лучше подождать результата, когда вакцина Астрозенека простерилизует привитых, как сказал один из создателей этой вакцины - 70% привитых станут бездетными, и он сказал только малую часть правды. Польша отказалась от этой вакцины, Швейцария отказалась, там власть человеческая для своих людей. У нас взяли - выводы очевидны.
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18.02.2021 11:54 Відповісти
Батькостан - это где?
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18.02.2021 12:56 Відповісти
фильм Переговорщик-2))))
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18.02.2021 11:47 Відповісти
Точно...можно и схемки поломать наработанные, если так дело пойдет... Подоляк об отставке Степанова: Менять переговорщика по вакцинам - это немножко странное решение - Цензор.НЕТ 3692
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18.02.2021 11:47 Відповісти
Поставьте Супрун, через месяц будет вакцинация по всей Украине. и без мышиной возни, и без соплей.
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18.02.2021 11:48 Відповісти
За власний рахунок буде без проблем)
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18.02.2021 11:49 Відповісти
👍
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18.02.2021 11:54 Відповісти
Панас Стець, питання чи захоче пані Уляна вляпатися в це зеленське.
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18.02.2021 12:06 Відповісти
Пані Уляна вже навіть сторінку на ФБ закрила-зрозуміла, що має справу із дикунами мудрим нарідом.
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18.02.2021 12:10 Відповісти
то вже інше питання... вона патріот України і профі своєї справи, без корупційних замашок, кращого міністра ОЗ не було до... і поки що після...
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18.02.2021 12:11 Відповісти
👍
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18.02.2021 12:13 Відповісти
Кейс вакцинации...
Як же ви за..бали своїм ПТУшним новоязом. Вивчить одне розумне слово і суне його в тему чи без теми. Шарікови ...ля.
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18.02.2021 11:49 Відповісти
ну Шо ви, у ЗЕлені усі такі інтелеХтуали. Подоляк про відставку Степанова: Змінювати переговорника з вакцин - це дещо дивне рішення - Цензор.НЕТ 5852 Для них- це як фішка у 90-х костюми ADIDAS
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18.02.2021 11:55 Відповісти
Вабчєта "case" в Америці -це,здебільшого , кримінальна справа, а не завдання. Подоляк -відвертий дебіл.
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18.02.2021 11:58 Відповісти
Може, він мав на увазі кейс в розумінні - маленька валіза? Є таке значення слова, але не в агліцькій.

Але *чемодан вакцинации* звучить ще більш по дебільному)
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18.02.2021 12:43 Відповісти
Особенно тот бородатый отличался любовью к этому чириканью, как там его... А! Нефед Максимов - "диджитализация постпродакшена маркетинга".
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18.02.2021 11:59 Відповісти
Гнида Падаляк виліз для прикриття.
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18.02.2021 11:53 Відповісти
"То, что дальше происходит, этот хайп… теперь поставьте себя на место производителя вакцин. Они все с репутацией, у них нет сейчас никаких проблем с реализацией вакцин. Руководители компаний общаются исключительно с президентами стран, премьер-министрами, в крайнем случае с министрами здравоохранения. Я для того, чтобы общаться с американскими производителями вакцин, сначала попросил своего коллегу из США, что нам очень нужно, так как они нам не отвечали на обращения. И они сейчас смотрят: есть Украина со своим объемом вакцины, в Украине всегда что-то происходит со скандалами, никто не хочет влезать в скандал", - отметил Степанов.Источник: https://censor.net/ru/n3248603
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18.02.2021 11:57 Відповісти
Крупные фармкомпании общаются с теми у кого есть деньги, и кто покупает десятки млн. доз, а не клянчут помогите, дайте бесплатно, или купим пару сотен тысяч доз..
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18.02.2021 12:01 Відповісти
Крупные фармкомпании общаются с теми у кого есть деньги ПО ТИХОМУ, и не хотят общаться, даже за большие деньги , с теми кто постоянно устраивает скандалы Подоляк про відставку Степанова: Змінювати переговорника з вакцин - це дещо дивне рішення - Цензор.НЕТ 6880

====в Украине всегда что-то происходит со скандалами, никто не хочет влезать в скандал", - отметил Степанов.Источник: https://censor.net/ru/n3248603
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18.02.2021 13:03 Відповісти
Все вірно. Стєпанав фігура не самостійна. Він вимушений робити все, як йому наказує мафія, а мафія хоче, щоб контракти заключались із певними фірмами і виробники знають, що це корупційні оборудки. Фармакологічні компанії працюють разом із силовими структурами-тут немає жадного секрету.
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18.02.2021 12:01 Відповісти
Сейчас из Степанова делают цапа отбывайла )) Должен отвечать тот кто его назначил на это пост!!!
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18.02.2021 11:53 Відповісти
по моему странно оставлять такого "переговорщика", который в полный рост уже продемонстрировал свою "эффективность".
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18.02.2021 11:53 Відповісти
Дивне рішення - це якщо не міняти. Бо той "перемовник" ніфуя е домовився.
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18.02.2021 11:57 Відповісти
Да вся ваша деятельность- странное явление.
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18.02.2021 11:58 Відповісти
хороший переговорщик, киздаболит уже два года, а вакцину некуда перевезти, ни вакцины ни хранения, хороший переговорщик-киздабольщик.
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18.02.2021 11:59 Відповісти
глядіть не переплутайте: не зелений негідник, а переговорник по вакцинах!
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18.02.2021 12:00 Відповісти
Как оказалось переговорщик из степашки как пуля из гавна..
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18.02.2021 12:02 Відповісти
Мафія вже відверто шантажує всю країну: або ви даєте нам вкрасти або вакцини не буде!
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18.02.2021 12:03 Відповісти
Да ну, украсть они уже украли, а вакцины нет даже на горизонте.
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18.02.2021 12:09 Відповісти
Їм ніхто, крім китайців і індусів не хоче продавати на їхніх умовах, бо це корупційні схеми.
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18.02.2021 12:12 Відповісти
менять переговорщиков, которые делятся, ещё куда более странный поступок )
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18.02.2021 12:07 Відповісти
Что значит "переговорщики делятся"? Тут не переговорщик, тут с переговорщиком делятся. Ты думаешь, степашка на свой карман работает? Да его б разорвали уже. Главный вор зеля.
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18.02.2021 12:12 Відповісти
та да, я просто не совсем корректно сформулировал. это я имел ввиду.
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18.02.2021 12:31 Відповісти
богатырёва рулит
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18.02.2021 12:19 Відповісти
Так он уже все показал.
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18.02.2021 12:28 Відповісти
Во бред, уже почти неделя по ихним заявлениям вакцинация идет, а теперь оказывается еще только переговоры о ней идут.
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18.02.2021 12:30 Відповісти
Подоляк - явный диб-л!
Менеджера, который явно просрал жизненно важный для страны процессы - очень быстро меняют!
А не дают 2 шанс, или ждут что может быть он исправится и что то получится!
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18.02.2021 12:30 Відповісти
он воно що! он як посада називається - пєрєгаворщік по вакцинам... отакий от незамінний шнирь... схоже, подляк себе таким самим себе вважає
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18.02.2021 12:31 Відповісти
пилять, ну скажите мне, шо там можно переговаривать!? какую таку тяжку работу по болтавне он делает!? Накуя народ держать за идиотов, куда не плюнь попадешь именно в специалиста, еоторій ни на что не способен! Есть обїявленная цена производителя и думаю вряд ли можно договориться что цена біла ниже себестоимости!? Работяга епи его мать, пол мира уже получают, а он переговоры ведет пол год... смешно!
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18.02.2021 12:31 Відповісти
Крутой переговорщик просто еще не наварил требуюмую сумму денежек и откатов. А у Зебила все советники замазаны на разные темы. Ну и откаты главному борцуну с коррупцией как положено. Гнать суку ссаной тряпкой.
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18.02.2021 12:36 Відповісти
Яка вакцина найефективніша? Спутник -V!!!Схоже, Ковід-це біологічна зброя.Гляньте,Борисевич С.В.-це і розробник і випробувальник вакцини Спутник-V. Може Інтерпол ? таки займеться розслідуванням .----------------------------------------
Разработка вакцины, а также доклинические и I / II этапы клинических испытаний велись совместно «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России и «48-ым ЦНИИ» Минобороны России, имевших до этого опыт разработки подобных вакцин[43][44][45][46]. В числе 18 разработчиков вакцины также значатся и руководители этих научных учреждений: А. Л. Гинцбург и С. В. Борисевич[47].
Доклинические испытания рекомбинантной вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных были проведены на базе НИИ микробиологии МО РФ (Руководители[править | править код]Великанов И. М. (1928-1937)Хатеневер Л. М. (ИО, 1937-1938)Спицын Н. А. (ИО, 1938)Дорофеев А. А. (ИО 1938-1939)Спицын Н. А. (1939-1940)Копылов Н. Ф. (1940-1949)Николаев Н. И. (1949-1951)Неустроев В. Д. (1951-1955)Огурцов П. А. (1955-1957)Скворцов В. В. (1957-1973)Паутов В. Н. (1973-1984)Абдуллин Т. Г. (1984-1991)Пименов Е. В. (1991-2005)Бондарев В. П.Борисевич И. В. (2005-2009)Дармов И. В. (2010-2012)[уточнить]Туманов А. С. (ИО?, 2012-2013)[источник?]Борисевич С. В. (с 2011[9][10][11][12][13]). Испытания проводились на двух видах чувствительных млекопитающих: на золотистых сирийских хомячках и двух видах приматов.
По версии советского и российского химика Льва Фёдорова, институт использовался для создания биологического оружия, а выпуск средств защиты являлся официальным прикрытием. Косвенным подтверждением этому служит тот факт, что институт был полностью автономным от властей вплоть до КГБ, а подчинялся напрямую 15 управлению Министерства обороны СССР. Все руководители института носили генеральские звания[6].
Среди достижений института называется создание боевых штаммов чумы, сибирской язвы, туляремии, Ку-лихорадки, бруцеллёза. Одним из достижений стала разработка культур бактерий, питающихся углеводородами, которые можно использовать для уничтожения топлива противника. Простейшие испытания проводились в
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18.02.2021 12:42 Відповісти
Батькостан - это где?
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18.02.2021 12:55 Відповісти
Больше всего "переговоров" проведено с Богатыревой у него
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18.02.2021 13:20 Відповісти
Кейс відпрацьовано. Неефективність показана повною мірою.
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18.02.2021 13:26 Відповісти
 
 