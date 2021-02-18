Для "слуг народу" найняли американських лобістів за $50 тис. на місяць для налагодження відносин зі США і ЄС, - ЗМІ

Для консультацій депутатам від партії "Слуга народу" найняли лобістів американської компанії Finsbury Glover Hering, щоб "налагодити відносини України зі Сполученими Штатами і країнами ЄС".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють журналісти програми Схеми з посиланням на сайт Міністерства юстиції США, де оприлюднені відповідні документи.

Так, в лютому громадська організація Центр трансатлантичної взаємодії і діалогу, засновниками якої є помічники народних депутатів з фракції "Слуга народу", підписала контракт з американською компанією Finsbury Glover Hering.

Згідно із контрактом, укладеним між ГО "Центр трансатлантичної взаємодії та діалогу" та Finsbury Glover Hering, лобісти мають "забезпечити урядові відносини" та надаватимуть "стратегічне консультування і підтримку громадській організації та політичній партії "Слуга народу" для сприяння діалогу, обміну та іншим взаємодіям між членами українського парламенту та їхніми колегами та іншими посадовцями в США та міжнародними організаціями", наголошує видання.

Згідно з контрактом, вартість послуг лобістів становить $ 50 000 в місяць, а сама угода буде діяти до кінця року - і в разі її повного виконання сумарно становитиме $ 550 тисяч (більш як 15 мільйонів гривень). Він буде діяти до 31 грудня 2021 і може бути продовжений за згодою сторін. Крім того, громадська організація бере на себе всі позапланові витрати, пов'язані з транспортом, харчуванням, проживанням, організацією конференц-зв'язку тощо.

За даними Схем, ГО "Центр трансатлантичної взаємодії та діалогу" створена за місяць до підписання контракту з американськими лобістами – наприкінці грудня минулого року. Як вказано у договорі, оприлюдненому на сайті Мінюсту США, вона фінансується "українськими приватними особами та комерційними структурами". Засновники ГО – Павло Великоречанін та Станіслав Костюченко. Це – помічники народних депутатів від "Слуги народу", відповідно – Олександра Ткаченка та Івана Шинкаренка, які є членами парламентського комітету з питань антикорупційної політики.

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Громадська організація зареєстрована за двома адресами, зокрема, одна з яких, згідно з документами Мінфіну США, - конгресно-виставковий центр "Парковий" в Києві, який є офісом "Слуги народу". Компанія Finsbury Glover Hering утворилася в результаті злиття трьох компаній.

З однією з них – Glover Park Group – у 2014 році, за інформацією видання РБК, співпрацювала компанія VISA – через фінансові обмеження для своїх російських представництв у зв’язку з американськими санкціями проти Росії. Крім того, як повідомляють Схеми, лобістами Glover Park Group в 2007 році користувався Блок Юлії Тимошенко. Тоді послуги лобістів коштували їй мінімум $ 30 тисяч.

Депутат від Слуги народу Іван Шинкаренко заявив у коментарі Схемам, що йому відомо лише про існування такої громадської організації, оскільки її главою є Станіслав Костюченко, проте "чим займається, хто фінансує, питання на порядку денному" - цієї інформації у нього, за його словами , немає.

Після публікації матеріалу помічник депутата Станіслав Костюченко надіслав коментар: "Громадська організація "Центр трансатлантичного взаємодії та діалогу" є неприбутковою організацією, яка прагне покращити відносини України з Сполученими Штатами, Європейським Союзом та іншими демократичними країнами. У цей критичний момент для України, Громадська організація "Центр трансатлантичної взаємодії та діалогу" залучила FGH Holdings з метою адвокації важливих питань, пов’язаних з територіальною цілісністю України та економічної незалежності. Громадська організація "Центр трансатлантичного взаємодії та діалогу" буде збирати кошти з приватних джерел для здійснення поточної діяльності. Наші послідовники та партнери – це не байдужі українці, які готові підтримати нашу діяльність та країну на шляху євроінтеграції. Ми не плануємо залучати гроші від великого бізнесу, олігархів та транснаціональних компаній".

За словами аналітика громадського руху Чесно Ігоря Фещенка, оплатити лобістів можна двома способами: або з власного рахунку партії, коли політсила декларує, скільки заплатила - тоді можна побачити, хто фінансує партію; або ж за такі послуги може платити стороннє фізична або юридична особа. В цьому випадку партія так само повинна декларувати такі витрати, оскільки закон це трактує як спонсорський внесок у вигляді товарів, робіт і послуг, пояснив Схемам Фещенко.

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Однак, за словами журналістів, поки дізнатися, чи платила "Слуга народу" ГО Центр трансатлантичної взаємодії і діалогу кошти за послуги лобістів Finsbury Glover Hering зі звіту політсили за четвертий квартал 2020 року не вдалося.

Як стверджує глава Комітету виборців України Олексій Кошель, звітування перенесли після закінчення карантину через зміни в законі Про політичні партії в Україні.