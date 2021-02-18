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лобіювання (63) США (14482) Слуга народу (2544)

Для "слуг народу" найняли американських лобістів за $50 тис. на місяць для налагодження відносин зі США і ЄС, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Для

Для консультацій депутатам від партії "Слуга народу" найняли лобістів американської компанії Finsbury Glover Hering, щоб "налагодити відносини України зі Сполученими Штатами і країнами ЄС".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють журналісти програми Схеми з посиланням на сайт Міністерства юстиції США, де оприлюднені відповідні документи.

Так, в лютому громадська організація Центр трансатлантичної взаємодії і діалогу, засновниками якої є помічники народних депутатів з фракції "Слуга народу", підписала контракт з американською компанією Finsbury Glover Hering.

Згідно із контрактом, укладеним між ГО "Центр трансатлантичної взаємодії та діалогу" та Finsbury Glover Hering, лобісти мають "забезпечити урядові відносини" та надаватимуть "стратегічне консультування і підтримку громадській організації та політичній партії "Слуга народу" для сприяння діалогу, обміну та іншим взаємодіям між членами українського парламенту та їхніми колегами та іншими посадовцями в США та міжнародними організаціями", наголошує видання.

Для слуг народу найняли американських лобістів за $50 тис. на місяць для налагодження відносин зі США і ЄС, - ЗМІ 01

Згідно з контрактом, вартість послуг лобістів становить $ 50 000 в місяць, а сама угода буде діяти до кінця року - і в разі її повного виконання сумарно становитиме $ 550 тисяч (більш як 15 мільйонів гривень). Він буде діяти до 31 грудня 2021 і може бути продовжений за згодою сторін. Крім того, громадська організація бере на себе всі позапланові витрати, пов'язані з транспортом, харчуванням, проживанням, організацією конференц-зв'язку тощо.

За даними Схем, ГО "Центр трансатлантичної взаємодії та діалогу" створена за місяць до підписання контракту з американськими лобістами – наприкінці грудня минулого року. Як вказано у договорі, оприлюдненому на сайті Мінюсту США, вона фінансується "українськими приватними особами та комерційними структурами". Засновники ГО – Павло Великоречанін та Станіслав Костюченко. Це – помічники народних депутатів від "Слуги народу", відповідно – Олександра Ткаченка та Івана Шинкаренка, які є членами парламентського комітету з питань антикорупційної політики.

Читайте також: Лобізм в Україні має напівкорупційний характер, в США ж це публічний і прозорий процес, - Разумков

Громадська організація зареєстрована за двома адресами, зокрема, одна з яких, згідно з документами Мінфіну США, - конгресно-виставковий центр "Парковий" в Києві, який є офісом "Слуги народу". Компанія Finsbury Glover Hering утворилася в результаті злиття трьох компаній.

З однією з них – Glover Park Group – у 2014 році, за інформацією видання РБК, співпрацювала компанія VISA – через фінансові обмеження для своїх російських представництв у зв’язку з американськими санкціями проти Росії. Крім того, як повідомляють Схеми, лобістами Glover Park Group в 2007 році користувався Блок Юлії Тимошенко. Тоді послуги лобістів коштували їй мінімум $ 30 тисяч.

Депутат від Слуги народу Іван Шинкаренко заявив у коментарі Схемам, що йому відомо лише про існування такої громадської організації, оскільки її главою є Станіслав Костюченко, проте "чим займається, хто фінансує, питання на порядку денному" - цієї інформації у нього, за його словами , немає.

Після публікації матеріалу помічник депутата Станіслав Костюченко надіслав коментар: "Громадська організація "Центр трансатлантичного взаємодії та діалогу" є неприбутковою організацією, яка прагне покращити відносини України з Сполученими Штатами, Європейським Союзом та іншими демократичними країнами. У цей критичний момент для України, Громадська організація "Центр трансатлантичної взаємодії та діалогу" залучила FGH Holdings з метою адвокації важливих питань, пов’язаних з територіальною цілісністю України та економічної незалежності. Громадська організація "Центр трансатлантичного взаємодії та діалогу" буде збирати кошти з приватних джерел для здійснення поточної діяльності. Наші послідовники та партнери – це не байдужі українці, які готові підтримати нашу діяльність та країну на шляху євроінтеграції. Ми не плануємо залучати гроші від великого бізнесу, олігархів та транснаціональних компаній".

За словами аналітика громадського руху Чесно Ігоря Фещенка, оплатити лобістів можна двома способами: або з власного рахунку партії, коли політсила декларує, скільки заплатила - тоді можна побачити, хто фінансує партію; або ж за такі послуги може платити стороннє фізична або юридична особа. В цьому випадку партія так само повинна декларувати такі витрати, оскільки закон це трактує як спонсорський внесок у вигляді товарів, робіт і послуг, пояснив Схемам Фещенко.

Читайте: Зеленський наймає лобістів у США, щоб здобути прихильність Трампа, - The New York Times

Однак, за словами журналістів, поки дізнатися, чи платила "Слуга народу" ГО Центр трансатлантичної взаємодії і діалогу кошти за послуги лобістів Finsbury Glover Hering зі звіту політсили за четвертий квартал 2020 року не вдалося.

Як стверджує глава Комітету виборців України Олексій Кошель, звітування  перенесли після закінчення карантину через зміни в законі Про політичні партії в Україні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+35
Вы пришли к власти на вранье, получили страну с полноценной поддержкой как США, так и ЕС. Это же надо было так быковать и быдлячить, чтобы теперь лоббистов нанимать для нормализации отношений с этими же цивилизованными странами!
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18.02.2021 12:15
+33
Для "Слуг народа" наняли американских лоббистов за $50 тыс. в месяц для налаживания отношений с США и ЕС, - СМИ - Цензор.НЕТ 3761
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18.02.2021 12:08
+27
За такие деньги там только лохов можно нанять, развели опять зедебилов, или кто то сэкономил и разницу положил себе в карман)
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18.02.2021 12:06
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За такие деньги там только лохов можно нанять, развели опять зедебилов, или кто то сэкономил и разницу положил себе в карман)
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18.02.2021 12:06 Відповісти
Чего то вспомнилось как ПРовцы (не помните основателей Партии Регионов?) наняли опять же американский аудит, чтобы хоть на каком - нибудьнарушении поймать премьера Юлию Тимошенко. Ковыряли долго при полном содействии властей и ничего. А заплатили $ 80 миллионов.
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18.02.2021 20:07 Відповісти
Для "Слуг народа" наняли американских лоббистов за $50 тыс. в месяц для налаживания отношений с США и ЕС, - СМИ - Цензор.НЕТ 3761
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18.02.2021 12:08 Відповісти
может этих ищут
Для "Слуг народа" наняли американских лоббистов за $50 тыс. в месяц для налаживания отношений с США и ЕС, - СМИ - Цензор.НЕТ 4413
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18.02.2021 12:27 Відповісти
Та понятно) То интервью знаменитое, где бубочка наехал на Байдена - "почему Украина не в НАТО" тогда ж лоббисты купили ему ефир на NBC - оно и там обхезалось.
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18.02.2021 12:08 Відповісти
Вы пришли к власти на вранье, получили страну с полноценной поддержкой как США, так и ЕС. Это же надо было так быковать и быдлячить, чтобы теперь лоббистов нанимать для нормализации отношений с этими же цивилизованными странами!
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18.02.2021 12:15 Відповісти
Для "слуг народу" найняли американських лобістів за $50 тис. на місяць для налагодження відносин зі США і ЄС, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7293
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18.02.2021 12:33 Відповісти
вони за наші гроші для Бєні з Фірташем лобістів найняли?
зовсім вже охреніли від безкарності
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18.02.2021 12:17 Відповісти
и бездарности
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18.02.2021 15:38 Відповісти
Как это логично... Сначала обос...ться, потом звать маму "вытри попу!!!"
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18.02.2021 12:19 Відповісти
Зеля хоче лизнути Байдена щоб якось виправити свій косяк, а воно все ніяк не вдається. Патамушта лошара. Для "Слуг народа" наняли американских лоббистов за $50 тыс. в месяц для налаживания отношений с США и ЕС, - СМИ - Цензор.НЕТ 246
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18.02.2021 12:23 Відповісти
Хто платить за "рукопожатність" Бубачки?
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18.02.2021 12:23 Відповісти
Банкет,как обычно,за наш счёт?
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18.02.2021 12:31 Відповісти
А то чей же?
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18.02.2021 12:34 Відповісти
Зебил --это диагноз, оно не лечится. Единственный талант Бубочки --притягивать к себе всех дебилов страны.
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18.02.2021 12:31 Відповісти
А шо делать? Нормальные спецы с ними работать не смогут.
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18.02.2021 14:34 Відповісти
А подтиральщиков им ещё не нанимали? Для "слуг народу" найняли американських лобістів за $50 тис. на місяць для налагодження відносин зі США і ЄС, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5277
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18.02.2021 12:33 Відповісти
никто не соглашается - очень много работы, они постоянно обсераются
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18.02.2021 16:22 Відповісти
Лучше бы за эти деньги абонемент у Малюськи прикупили на камеру повышенной комфортности.Может неожиданно пригодится. Для "слуг народу" найняли американських лобістів за $50 тис. на місяць для налагодження відносин зі США і ЄС, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4004
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18.02.2021 12:34 Відповісти
tZE

Хроника одного президента
18.‎02.‎2021
Впервые со времени вступления в должность Джо Байдена украинская тема появилась в ежедневной информационной записке* президента США с подачи Государственного департамента США. Информация касалась закрытия трех пророссийских телеканалов и усиления влияния Коломойского. (п. 47 Ukraine) (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
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18.02.2021 12:35 Відповісти
Не поможет.

Никакой лоббист не сможет объяснить Байдену наезды ЗЕ на НАБУ, САП и шашли ЗЕ с Трампом против Байдена.
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18.02.2021 12:35 Відповісти
Лучше б Мендель наняли на полставки еще, накалякала б что то в фейсбуке лишний раз, и был бы результат, за не большие деньги, дешево и сердито, к тому жевалюта осталась б в стране....
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18.02.2021 12:37 Відповісти
Нда...а память Байдену так и не стерли...ну а шо вы хотели за 50шт баксов?)))
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18.02.2021 12:42 Відповісти
50 тысяч USD - это даже не зарплата секретарши, так что я даже и представить не могу, что это за "лоббисты".
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18.02.2021 15:09 Відповісти
В том числе будут охвачены агенты кремля и антиукраинские силы из СН: бужанский, ермак, гетманцев, шевченко, и подобная им сволота.
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18.02.2021 12:49 Відповісти
Небось, жулька посоветовала.
Надо сказать, хорошо трудились.
Канадийские полудурки слюной брызгали за любое кривое слово в адрес скалапендры в вышиванке.
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18.02.2021 12:50 Відповісти
"За чей счёт банкет?..."
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18.02.2021 12:54 Відповісти
Вже пора наймати лобістів для налагодження стосунків з МВФ.Нехай пояснюють, хто всрався
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18.02.2021 13:24 Відповісти
Вже не дивує українська журналістика.
Шок.Сенсація.Слуги найняли лобістів.Легальних,професійних лобістів.Можливо,з порушенням фінансування.А може й ні.
Місяць тому виходить розслідування Watchdogs Мамкині" лобісти в США або як Зеленський вляпався в черговий міжнародний скандал, де оповідається про такого собі О.Гавришука,заступника голови Державної судової охорони України,який одночасно є лобістом Зєлі в США в компанії "Вест Кепітал Інк",що є прямим порушенням закону...І про фінансування ніхто не питає.
Ніяке НАБУ не хоче перевірити законність ?
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18.02.2021 13:26 Відповісти
Не, ну это конечно дешевле, чем уволить/выгнат/посадить (для начала из ОП) всех предателей Украины.
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18.02.2021 13:36 Відповісти
Да, приходится терь ибо в реальной Америке такие утырки даже в тюрьме в отстойнике. У них в тюрьмах сидят уважаемые люди уровня Весли Снайпса и Майка Тайсона, а также приличные негры, педофилы и наркоторговцы, а не всякое криворожское говно. Клоунов, особенно артистов, там даже в контрданс не пользуют, только шваброй и в резиновых перчатках, потому шо зашквар эту гадость руками трогать.
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18.02.2021 13:38 Відповісти
там юлін друг попандопулос з тюряги вийшов, то може для нього шару влаштували. Це ж потрібно так в....... тись, щоб шукати перекладача і жопомия. Вони вже пайовикам кооперативу озеро помогли, щоб зализати їм необхідно вихреститись католиками, вже один шлявся в бронежилеті біля святого Престолу у Римі, набивав шляхи відходу.
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18.02.2021 13:49 Відповісти
А шо великий і страшний Джо безкоштовно санкції на Росію не хоче накладати? Ну нічого! Головне шо не Трамп!
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18.02.2021 13:58 Відповісти
Пусть налаживают отношения. Я не против. Но тогда МЗС для чего?
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18.02.2021 14:09 Відповісти
Ты не догоняешь, в МЗС ведь слуги, они не потянут.
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18.02.2021 14:28 Відповісти
Трускавецкая академия не помогла.
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18.02.2021 14:29 Відповісти
"А вы,друзья,как ни садитесь,все в музыканты не годитесь." (с)
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18.02.2021 14:15 Відповісти
это типа сами наши "слуги" работать не хотят и не умеют то наняли слуг за баксы. А может и просто, никаких слуг нету, а распил бюджета.
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18.02.2021 14:26 Відповісти
дебілам, які не вміють 2 слова зв'язати, ніякі лоббісти не допоможуть
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18.02.2021 14:45 Відповісти
можно, канешно, даже слугам себя лоббировать в США, вопрос токо, за какие деньги? Откуда?
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18.02.2021 14:47 Відповісти
Ядерную бомбу нужно делать и все сразу обосрутся и прибегут.Всё остальное фигня
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18.02.2021 14:51 Відповісти
Для "слуг народу" найняли американських лобістів за $50 тис. на місяць для налагодження відносин зі США і ЄС, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 749
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18.02.2021 15:05 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·2 ч

Мы всегда пытаемся предполагать, что наши противники умнее и информированее нас. Это стимулирует. Но когда дело заходит о Зеленском - это дает сбой ... трудно это предполагать под дружный хохот наших аналитиков. Судите сами. Зеленский через Гетьманцева, запускает законопроект о "налогообложении Google". Не будем о бесплатных сервисах которым пользуется пол-страны. Мы о смысле. Зеленский атакует корпорацию, которая кроме всего прочего является крупнейшим донатором политической системы США. Вклад - 2 млр. $ поровну республиканцам и демократам. При этом Зеленский нанимает за 50 тысяч (!) $ лоббистов которые должны улучшить его имидж в глазах демократической партии США ! Есть хорошая африканская поговорка - если человек умер - это надолго, если дурак - это навсегда.
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18.02.2021 15:07 Відповісти
"Для "Слуг народа" наняли американских лоббистов за $50 тыс. в месяц для налаживания отношений с США и ЕС"

Вот что ковид делает, "лоббисты" стали стоить дешевле услуг ресепшионисток (девочек на ресепшене, которые на звонки телефонные отвечают).
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18.02.2021 15:11 Відповісти
Байден оденет зелёные носки. Это и будет пиар за 50тыс. Не, - один носок.
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18.02.2021 15:18 Відповісти
????????????????????????????????????
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18.02.2021 18:36 Відповісти
Для "Слуг народа" наняли американских лоббистов за $50 тыс. в месяц для налаживания отношений с США и ЕС...

Ложить - неправильно. Правильно - класть.
Для "Слуг народа" наняли американских лоббистов за $50 тыс. в месяц для накладывания отношений с США и ЕС... Для "слуг народу" найняли американських лобістів за $50 тис. на місяць для налагодження відносин зі США і ЄС, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 338
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18.02.2021 19:12 Відповісти
Коли чуєш з новин ось такі "профанації" від Зеленського чи його "елєктротрахтарату", то відчуваєш,що вся країна "здвинулась і кудись поїхала"!
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18.02.2021 20:58 Відповісти
 
 