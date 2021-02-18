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До двох років колонії засудили журналісток у Білорусі за стрім з акції пам'яті загиблого активіста

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

До двох років колонії засудили журналісток у Білорусі за стрім з акції пам'яті загиблого активіста

Суд у Мінську визнав винними двох журналісток польського телеканалу "Белсат".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "DW".

Суд Фрунзенського району Мінська в четвер, 18 лютого, визнав винними співробітниць польського телеканалу "Белсат" Катерину Бахвалову і Дарину Чульцову за статтею 342 Кримінального кодексу Білорусі "організація і підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або активна участь у них". Обидві журналістки засуджені до позбавлення волі на два роки з відбуванням покарання в колонії загального режиму.

Журналісток "Белсату" було затримано 15 листопада під час прямої трансляції з акції пам'яті загиблого активіста Романа Бондаренка. І Катерина Бахвалова, і Дарина Чульцова категорично відкидають звинувачення в тому, що нібито керували людьми під час прямої трансляції, посилаючись на те, що на "площі Змін" було вимкнено мобільний інтернет, а тому учасники акції не могли дивитися ефір "Белсату". Правозахисники визнали обох журналісток політичними в'язнями.

У своєму останньому слові на суді журналістки наголосили, що всі матеріали справи вказують на їхню невинуватість.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Вот потому єтих бацек надо или гасить или вообще не начинать.
Хождение с цветами на такую публику не действует...
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18.02.2021 12:11
+7
білоруси не можуть. Треба бути для того українцями
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18.02.2021 12:28
+3
"Ми не Україна, Майдан нам нінужин".

Білоруси... Де ж ви втратили ту славу? Чи коли?
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18.02.2021 12:39
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Вот потому єтих бацек надо или гасить или вообще не начинать.
Хождение с цветами на такую публику не действует...
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18.02.2021 12:11 Відповісти
Друзі, колеги, патріоти Білорусі штурмом візьмуть СІЗО та звільнят дівчат
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18.02.2021 12:22 Відповісти
білоруси не можуть. Треба бути для того українцями
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18.02.2021 12:28 Відповісти
Вот это борьба с инакомыслием у сателитов кремля, а не закрытие вражеских антиукраинских пропагандистских помоек в Украине.
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18.02.2021 12:24 Відповісти
"Ми не Україна, Майдан нам нінужин".

Білоруси... Де ж ви втратили ту славу? Чи коли?
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18.02.2021 12:39 Відповісти
Цілком з Вами згоден...Краще лишитись зі славою і з голою сракою,як ми,аніж з нормальними пенсіями,зарплатами,тарифами але без слави як білоруси...
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18.02.2021 13:08 Відповісти
Да, тяжело вам там на московии с голой сракой.Поэтому сиди на бутылке молча
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18.02.2021 13:48 Відповісти
А яка в них була слава? Щось не чув.
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18.02.2021 13:16 Відповісти
Білоруські партизани у роки війни 1941-45 р.
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18.02.2021 13:19 Відповісти
Див. тут
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18.02.2021 18:40 Відповісти
Лучше бы вернулись в Польшу спасать страну от средневековых мракобесов.
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18.02.2021 13:24 Відповісти
Замена госпошлины на допуск к участию в дорожном движении на транспортный налог изменила отношение к техосмотру многих автомобилистов, которые раньше отказывались его проходить из-за нежелания оплачивать пошлину.
Уже в январе белорусы помчались на станции, в результате чего за месяц было выдано 188.025 разрешений, что на 237,1% больше, чем в первом месяце прошлого года, и почти вдвое больше, чем в январе 2013-го.
Все що потрібно знать про ментальність білорусів. Люди наче б то і непохані, але не козаки.
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18.02.2021 13:48 Відповісти
 
 