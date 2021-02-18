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Київ не повернеться до "зеленої" зони карантину, ситуація може погіршитися через поширення нових штамів COVID-19, - Рубан

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Київ не повернеться до

Після переходу на адаптивний карантин в Україні Київ не має шансів на потрапляння до "зеленої зони". Більше того, ситуація може погіршитися, коли поширюватимуться нові штами COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив начальник Головного управління Держспоживслужби в Києві Олег Рубан.

"Шансів немає, тому що (в Києві. - Ред.) велика кількість організованих колективів, міграція населення і збудники, які фіксуються в різних країнах, окрім України. Поширення британського і південноафриканського штаму не буде сприяти ситуації", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна повернеться до карантинного зонування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ постійно перебуватиме в "помаранчевій зоні" карантину, - Рубан

Автор: Наталя Джума
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Если вспышки COVID-19 в Черновицкой и Ивано-Франковской области связаны со штаммами «SARS-CoV-2» отличными от основной ветки, то те кого вакцинируют AstraZeneca могут заболеть повторно. Что окончательно угробит и без того, невысокий уровень доверия к вакцинации. И когда этот штамм доберется до Киева и накроет всю Украину - дело времени.(с)
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18.02.2021 12:52 Відповісти
Київ не вернеться в "зелену зону",поки Києвом будуть керувати зелені і недосвідчені дебіли...Яких,в свою чергу,будуть обирати зелені і недосвідчені кияни...Це велика загадка,звідки вони в Києві взялись,оті національно свідомі шароварні напівдурки,якщо відсоток їх присутності різко збільшується тільки при під"їзді до Галичини...
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18.02.2021 13:02 Відповісти
Боты от власти и коронопаникеры поддерживающие этот маразм. Бегом обсасывать очередное мировое вранье про сопли
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18.02.2021 13:05 Відповісти
 
 