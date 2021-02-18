Венедіктова про "білоруський слід" у вбивстві Шеремета: Я робитиму заяви тільки за допомогою процесуальних документів

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підкреслює важливість процесуальних дій і документів в розслідуванні "білоруського сліду" у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це вона заявила сьогодні в ході звіту у ВР, відповідаючи на питання про розслідування "білоруського сліду" у справі про вбивство Шеремета, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується справи Шеремета .... коли прокурори передають обвинувальний акт до суду, вони визначаються зі своєю позицією. Зараз йде судовий розгляд (щодо обвинувачених у виконанні вбивства. - Ред.). Що стосується іншого епізоду, про який ви говорите, йде досудове розслідування", - сказала Венедіктова.

Вона додала: "Зараз робити заяви, які не міститимуть якогось логічного процесуального продовження, я не буду, я буду робити свої заяви тільки за допомогою процесуальних документів".

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