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Новини За кордоном
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Білорусь (5971) Росія (47244) Науседа Гітанас (257)

Мене турбують наміри Росії проковтнути Білорусь як незалежну державу, - президент Литви Науседа

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Мене турбують наміри Росії проковтнути Білорусь як незалежну державу, - президент Литви Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа висловив стурбованість намірами Росії "поглинути" Білорусь як незалежну державу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю DW.com.

"Мене турбують наміри Росії проковтнути Білорусь як незалежну державу", - зазначив він.

Він також розкритикував рішення "президента" Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, про проведення референдуму за новою конституцією.

"Думаю, що це спроба виграти час і організувати керовану передачу влади. Але я дуже сумніваюся, що це призведе до вільних виборів у Білорусі. Неважливо, хто буде там наступним лідером. Головне, щоб це було рішення народу. Може бути, цей лідер буде розвивати відносини з Росією, може бути, з Євросоюзом, це не має значення. Найголовніше - це свобода волі і волевиявлення білоруського народу. Я думаю, що люди в XXI столітті заслуговують права вибирати, кого вони хочуть", - зазначив він.

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"З початку кризи в Білорусі ми представили план його мирного вирішення, що складається з трьох ключових елементів: звільнити всіх затриманих, припинити переслідування людей, налагодити діалог з громадянським суспільством. Але режим Лукашенка не був готовий прийняти ці умови. Замість цього він почав діалог з Росією. І звичайно, в таких умовах можливості для розв'язання кризи вкрай обмежені. Зараз йдеться про санкції, і деякі з них вже введені на національному рівні та на рівні Європейського Союзу. Ми також ввели додаткові санкції разом з нашими сусідами, Латвією та Естонією", - додав Науседа.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
Литві не позаздриш. З однієї сторони лаптєстан, а з іншої його саттеліт. Хоч Литва і в НАТО, але якось воно стрьомно.
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18.02.2021 12:39
+1
А что у власти в Украине пророссийские дебилы тебя не беспокоит?
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18.02.2021 12:38
+1
что то в новостях тут упустили: Встреча российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 22 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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18.02.2021 13:23
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Ну.независимое оно лишь на бумаге. Как и Украина до сих пор с полным штатом кгб во всех органах. А так ,правильно - нужно не подпускать еще большего охвата щупалец.
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18.02.2021 12:38 Відповісти
А что у власти в Украине пророссийские дебилы тебя не беспокоит?
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18.02.2021 12:38 Відповісти
Литва не має спільного кордону з Україною.
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18.02.2021 12:42 Відповісти
И что, после Украины Россия возьмется за Литву и так далее...
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18.02.2021 12:43 Відповісти
Литві не позаздриш. З однієї сторони лаптєстан, а з іншої його саттеліт. Хоч Литва і в НАТО, але якось воно стрьомно.
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18.02.2021 12:39 Відповісти
Та Беларусь и так проглочена корвавым диктатором ткаим же, как *****...
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18.02.2021 12:41 Відповісти
де факто она уже давно проглочена и переварена. осталось это дело оформить де юре и сходить её независимостью в туалет. там кстати младшее бульбохуйло едет к старшему ***** денёг просить.
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18.02.2021 12:45 Відповісти
Усатый уже давно сдал свою страну. Теперь думает как пристроить себя любимого.
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18.02.2021 12:48 Відповісти
Наусєда розуміє,що наступною буде Литва...І ніяке НАТО маленьку Литву не спасе,ніхто не буде йти на майже вірне знищення заради будь кого,крім себе...Але і Наусєді треба усвідомити свою відповідальність за те,що Литва підтримувала,фінансувала і навіть частково організовувала оті марші,походи,демонстраціі проти "бацьки"...Які власне і не залишили Лукашенкові іншого виходу, окрім як піти до Росіі...
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18.02.2021 12:52 Відповісти
За цей висер скільки капнуло від пуйловського повара, гнидо?
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18.02.2021 15:08 Відповісти
Так они этого сами хотят, чего за них так переживать?
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18.02.2021 13:07 Відповісти
Белорусь - независимое государство! Мене турбують наміри Росії проковтнути Білорусь як незалежну державу, - президент Литви Науседа - Цензор.НЕТ 2422
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18.02.2021 13:18 Відповісти
а продолжайте озабочиватся и ваша очередь прийдет
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18.02.2021 13:20 Відповісти
что то в новостях тут упустили: Встреча российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 22 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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18.02.2021 13:23 Відповісти
Нет не будет проглатывать, РФ нужна страна прокладка.
для поставки разных санкционных товаров.
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18.02.2021 15:00 Відповісти
Занадто дорого расєї тримати на підсосі таку нібито країну-тампакс...
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18.02.2021 16:02 Відповісти
Переважна більшість білорасєян хотять аби їх прокоутнула расєя, ці прогулянки з квітами по менску і босоніж стоячі пікети на лавицях у парках, яскравий приклад того що їм не подобається лише калхозенфюрер, а путен і расєя лепшие...
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18.02.2021 16:01 Відповісти
Да, это тоже может быть темой СНБО. Надо чистить оружие и не надеяться на случай, авось. Главный враг агрессора это ГЛАСНОСТЬ на упреждение его действий. Только так МЫ можем помочь Беларусам побороть ДУРЬ идущую с востока.
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18.02.2021 16:10 Відповісти
 
 