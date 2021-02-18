Мене турбують наміри Росії проковтнути Білорусь як незалежну державу, - президент Литви Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа висловив стурбованість намірами Росії "поглинути" Білорусь як незалежну державу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю DW.com.

"Мене турбують наміри Росії проковтнути Білорусь як незалежну державу", - зазначив він.

Він також розкритикував рішення "президента" Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, про проведення референдуму за новою конституцією.

"Думаю, що це спроба виграти час і організувати керовану передачу влади. Але я дуже сумніваюся, що це призведе до вільних виборів у Білорусі. Неважливо, хто буде там наступним лідером. Головне, щоб це було рішення народу. Може бути, цей лідер буде розвивати відносини з Росією, може бути, з Євросоюзом, це не має значення. Найголовніше - це свобода волі і волевиявлення білоруського народу. Я думаю, що люди в XXI столітті заслуговують права вибирати, кого вони хочуть", - зазначив він.

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"З початку кризи в Білорусі ми представили план його мирного вирішення, що складається з трьох ключових елементів: звільнити всіх затриманих, припинити переслідування людей, налагодити діалог з громадянським суспільством. Але режим Лукашенка не був готовий прийняти ці умови. Замість цього він почав діалог з Росією. І звичайно, в таких умовах можливості для розв'язання кризи вкрай обмежені. Зараз йдеться про санкції, і деякі з них вже введені на національному рівні та на рівні Європейського Союзу. Ми також ввели додаткові санкції разом з нашими сусідами, Латвією та Естонією", - додав Науседа.