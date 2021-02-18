У прокуратурі приблизно 2 тисячі вакансій, тому передчасно говорити про завершення реформи, - нардеп "Голосу" Осадчук
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Нардеп від фракції "Голос" Андрій Осадчук вважає, що наразі передчасно говорити про завершення реформи прокуратури.
Про це він сказав у коментарі журналістам, коментуючи звіт генпрокурора Ірини Венедіктової, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами, зараз є не менше півтори тисячі позовів від прокурорів, які були звільнені в результаті переатестації.
"Ця проблема (поновлення на посаді звільнених прокурорів. – Ред.) не вирішена. І пані Ірина сьогодні говорила, що розраховує її вирішити за допомогою Верховної Ради, яка, напевно, ухвалить ще якийсь закон, який заблокує ці повернення. Я не розумію, як це можна зробити. А з іншого боку, на комітеті було підтверджено, що є величезна кількість вакансій. Є нова структура прокуратури і це добре, але там, умовно кажучи, нема кому працювати. Пані Ірина каже, якщо не помиляюся, приблизно 2 тисячі вакансій є по всій Україні – бракує прокурорів на місцевому рівні. Тому, з огляду на те, що є факт не вирішеного кадрового питання в прокуратурі, говорити про те, що в березні ми завершимо реформу прокуратури, напевно, передчасно", - сказав Осадчук.
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