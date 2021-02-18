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У прокуратурі приблизно 2 тисячі вакансій, тому передчасно говорити про завершення реформи, - нардеп "Голосу" Осадчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У прокуратурі приблизно 2 тисячі вакансій, тому передчасно говорити про завершення реформи, - нардеп

Нардеп від фракції "Голос" Андрій Осадчук вважає, що наразі передчасно говорити про завершення реформи прокуратури.

Про це він сказав у коментарі журналістам, коментуючи звіт генпрокурора Ірини Венедіктової, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз є не менше півтори тисячі позовів від прокурорів, які були звільнені в результаті переатестації.

"Ця проблема (поновлення на посаді звільнених прокурорів. – Ред.) не вирішена. І пані Ірина сьогодні говорила, що розраховує її вирішити за допомогою Верховної Ради, яка, напевно, ухвалить ще якийсь закон, який заблокує ці повернення. Я не розумію, як це можна зробити. А з іншого боку, на комітеті було підтверджено, що є величезна кількість вакансій. Є нова структура прокуратури і це добре, але там, умовно кажучи, нема кому працювати. Пані Ірина каже, якщо не помиляюся, приблизно 2 тисячі вакансій є по всій Україні – бракує  прокурорів на місцевому рівні. Тому, з огляду на те, що є факт не вирішеного кадрового питання в прокуратурі, говорити про те, що в березні ми завершимо реформу прокуратури, напевно, передчасно", - сказав Осадчук.

Також читайте: Реформа органів прокуратури фактично завершена, - Венедіктова

Автор: Наталя Джума
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Це ж туди можна впихнути увесь квартал з їхніми родичами та знайомими. Роботи не початий край.
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18.02.2021 12:48 Відповісти
Рехформа по мнению Голоса, это когда самого тупого прокурора Украины, ставят во главе ГПУ, только по причине того, что она ручная марионетка зели и авакяня?
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18.02.2021 12:52 Відповісти
Я здогадувався, що прокуратура недоїдає, але не уявляв собі масштабів. Треба терміново знайти голодних вовкулаків на дві тисячі місць!
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18.02.2021 13:00 Відповісти
Сколько у нас трудовых мигрантов , 10млн ? Ждёмс 15 , как только 2000 дополнительно прокуроров займут свои рабочие места
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18.02.2021 13:16 Відповісти
Ого! А меня туда возьмут? А кубик с ..лядями сразу выдадут или после испытательного срока? А ничё, что я законы не знаю?
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18.02.2021 14:38 Відповісти
 
 