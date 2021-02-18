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Україна - недружня держава для РФ, вона "перетворилася на проєкт західних країн", - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Україна - недружня держава для РФ, вона

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Україна є недружньою для Росії державою, яка перетворилася на "проєкт західних країн".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".

"Україна - це суверенна держава, яка не є для нас дружньою, ми доходимо такого висновку, з огляду на ті антиросійські дії, які постійно домінують у політиці українського керівництва", - сказав Пєсков.

За словами прессекретаря президента країни агресора, Україна "перетворилася на проєкт західних країн".

Також Пєсков заявив, що Україна має "дуже серйозну проблему на південному сході своєї території, і поки не може впоратися з цими проблемами або не хоче впоратися шляхом виконання Мінського комплексу заходів".

Нагадаємо, раніше Пєсков заявив, що Україна - частина "русского мира".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія продовжить допомагати "гумконвоями" Донбасу, більше нікому це робити, - Пєсков

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+77
Иди на х.. Письков!!!!
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18.02.2021 12:54
+49
Украина теперь назавжды для вас будет враждебной. Тупица.
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18.02.2021 12:56
+44
********* на марше. Кацапы и русофобия.
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18.02.2021 12:55
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Предлагаю в нашей (Украинской) версии Википедии дать актуальное пояснение, что такое рф:

рф/россия - настоящее название москальщина (кацапстан) - это непонятное, временное, искусственное территориальное образование, странный союз диких племен чудь, меря, мордва, мокша, расположенное к северо-востоку от государства Украина.
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18.02.2021 13:32 Відповісти
Все выссеры этих кремлядей рассчитаны на то, что никто не возразит и не задаст "неудобные" вопросы. Лично я бы спросил: Как быстро стал бы "недружественным" РФ, самый дружественный Китай, если бы РФ анексировала или окупировала у него часть территории?
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18.02.2021 13:34 Відповісти
Ну так . Дуже сильно недружня . Україна не підтримує фашистські , комуністичні , терористичні та інші людоїдські режими . Московія для нас - гамно повне .
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18.02.2021 13:37 Відповісти
Cначала оккупировали часть территории, и войну 7й год творят, а потом обнаружили, что Украина почему-то стала вдруг недружественной и пришли к выводу, что в этом виноват запад. Ну как этих людей назвать ?
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18.02.2021 13:37 Відповісти
А они разве люди? Да, издалека похожи, но только издалека. Это ******* какие-то двуногие.
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18.02.2021 17:18 Відповісти
Подарите этому кремлевскому псу кто нибудь самотык !!! ))
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18.02.2021 13:38 Відповісти
Ничего нового... Противодействие их оккупантской политике преподносится как антироссийское... Пусть занимаются самоедством, ведущим в тупик. И чем больше, тем ближе к краху захватнического государства. Слава Украине!
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18.02.2021 13:41 Відповісти
Особисто для мене педірашка все життя була ворогом, бо я з дитинства цікавився історією. Почитайте історика Миколу Аркаса книгу «Київська Русь» і ви все самі зрозумієте
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18.02.2021 13:41 Відповісти
Точніше "Історія України - Русі" (1908 р.). Є ******* видання 1994 р. видавництво "МАЯК" м. Одеса. (погано, що без ілюстрацій)
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18.02.2021 13:58 Відповісти
А, ну да. Это ж западные страны ввели войска на территорию Украины и убивают украинцев... вот они и виноваты, что украинцы так озлобились.
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18.02.2021 13:42 Відповісти
Украина - недружественное государство для РФ, она "превратилась в проект западных стран", - Кремль.

Ну, тогда отключайте СП-1 и замораживайте СП-2, раз западные страны такие плохие. И от богомерзкого СВИФТа сами отключитесь! Молитесь и слушайте радио "Радонеж". Україна - недружня держава для РФ, вона "перетворилася на проєкт західних країн", - Пєсков - Цензор.НЕТ 2266
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18.02.2021 13:43 Відповісти
Пусть слушают "Радио Маньяк".
Программа "По заявкам радиослушателей".
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18.02.2021 14:01 Відповісти
" Украине не дружественное государство". Ну да.. предоставили военно морскую базу с правом перемещения по всему Крыму, продлили срок аренды. Имели большой договор с РФ, отказались от ядерного оружия , по сути имели нейтральный статус, торговый партнер . И что в итоге "дружеское государство РФ" оккупировало а аннексировала Крым, Севастополь, по сути и акваторию Азовского моря и частично Черного моря. Развязала войну на востоке Украины оккупировав часть Донецкой и Луганской обл. И ведя войну уже 7 лет, при убитых уже до 14 тыс, раненных раза в три - четыре больше и не менее 1,5 - 2,0 миллионов беженцев. " Павлины говоришь... Ха..." ( Белое солнце пустыни) Лицемерие зашкаливает, гебесовское отродье..
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18.02.2021 13:50 Відповісти
Песков конечно идиот ещё тот ... Україна - недружня держава для РФ, вона "перетворилася на проєкт західних країн", - Пєсков - Цензор.НЕТ 2061хотя дебилизм для кацапов это скорее норма чем аномалия ...
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18.02.2021 13:51 Відповісти
100% підтримую...супер..
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18.02.2021 14:26 Відповісти
Сразу вспомнил майсу про тещу которая ,сидит и писает в кострюлю с борьщем ,и говорит злые вы уйду я от вас ,так и Письков ,сначала Русня затевает войну ,никогда б раньше не поверил ,а потом оказывается Украина плохая ,как вы уже достали Лапти 😡😡😡
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18.02.2021 13:52 Відповісти
Ох уж эта Украина: отхапала от России территорию, равную Крыму.
Да ещё ведет боевые действия под Ростовом.
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18.02.2021 13:58 Відповісти
"Недружественная страна"? Да После отжатого Крыма и разграбленного Донбасса, убитых 13 тыс украинцев, тысяч раненых, 2 млн.внутренних переселенцев нормальные украинцы россию просто презирают!
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18.02.2021 13:58 Відповісти
та ты проста не панимаиш. в Украине расия с пиндосами воюет. и в грузии тоже. и в молдове... защищается от праклятых янки как можыт
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18.02.2021 14:20 Відповісти
со здравым смыслом в ******** воюют со времён говносовка выростив поколение пещерных совкопитеков как этот ублюдок *************
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18.02.2021 15:05 Відповісти
Параноїдальна маячня "Русского мира",це ментальна відмінність росєян та москалів,вже на генному рівні !!!)))
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18.02.2021 14:21 Відповісти
Пескоструй - этнический ши ддай.
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18.02.2021 15:14 Відповісти
Там вже цілий "букет" психзахворювань і маячні. От вже Господь наділив нам сусіда!
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18.02.2021 15:26 Відповісти
слава яйцам "братушки" отвалили
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18.02.2021 13:59 Відповісти
О. А вы говорите у мордвы дно! Та там дна и не видать! Убить, ограбить и убитого обвинить - норма жизни на расее.
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18.02.2021 14:04 Відповісти
- "Это просто были недружественные ко мне люди", - заявил Чикатилло на суде об изнасилованных и убитых им женщинах и детях
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18.02.2021 14:16 Відповісти
Україна - недружня держава для РФ, вона "перетворилася на проєкт західних країн", - Пєсков - Цензор.НЕТ 9378
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18.02.2021 14:19 Відповісти
Первый раз петух галантерейный правильноб сказал, нечего добавить.
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18.02.2021 14:19 Відповісти
Шо уже не адиннарод и не братушки?прогресс,однако
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18.02.2021 14:20 Відповісти
З "мудрим нарідом" можливо і один !!)))
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18.02.2021 14:23 Відповісти
При всем уважении к росийськой культуре - а кто друзья -Сирия,? Венесуелла?
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18.02.2021 14:38 Відповісти
"Песков заявил, что Украина является недружественным России государством," (с)

Вы конечно будете ругаться , но как-же я с ним согласен Україна - недружня держава для РФ, вона "перетворилася на проєкт західних країн", - Пєсков - Цензор.НЕТ 7482
Вот поэтому мы тебе , Йоршик , все время повторяем - отье...тесь от нас Україна - недружня держава для РФ, вона "перетворилася на проєкт західних країн", - Пєсков - Цензор.НЕТ 9983
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18.02.2021 14:49 Відповісти
Кремль - сдохни, падла! Сконай, курва! Україна - недружня держава для РФ, вона "перетворилася на проєкт західних країн", - Пєсков - Цензор.НЕТ 7393
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18.02.2021 14:53 Відповісти
Дайте йому соку, з мякоттю...
Україна - недружня держава для РФ, вона "перетворилася на проєкт західних країн", - Пєсков - Цензор.НЕТ 8705
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18.02.2021 14:53 Відповісти
что же ты подонок лживый свою шмару малолетнюю в Европе держишь, а мразь двуличная? когда эти совкопитеки пещерные передохнут наконец-то
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18.02.2021 15:02 Відповісти
Посмотрите на реальные проекты Запада. Израиль, Южная Корея, Германия... В свое время Запад влил в них по сегодняшнему курсу триллионы долларов. И посмотрите на Украину.
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18.02.2021 15:05 Відповісти
Как ты там говоришь? - "В свое время Запад влил в них по сегодняшнему курсу триллионы долларов" ??? Всему свое время....))) Будет и время и триллионы долларов в свое время для нас, Украины.
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18.02.2021 19:41 Відповісти
Чем отличается в кац@пской нотной грамоте «братский народ» от «родственного» и «дружественного»? «Братский народ» - это тот, которого в перспективе можно нагнуть и поиметь. «Родственный» - который поиметь хотелось бы, но не получается. А «дружественный» - это такой народ, который сам может нагнуть россиян раком и поиметь при необходимости. Теперь правильно составьте смысловые пары из двух групп: «братский, родственный, дружественный» и «Украина, Польша, США», и все само собой станет ясно.
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18.02.2021 15:07 Відповісти
эх были бы в Европе политики с яйцами да накатили тебе падаль санкций нормальных типа эмбарго на нефть и запело бы ты чепушило кремлядское совсем другие песни
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18.02.2021 15:07 Відповісти
Спасибо за комплимент!
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18.02.2021 15:12 Відповісти
Це ж треба, після того як підло окупували частину території України, заявити, що Україна являється недружньою державою!
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18.02.2021 15:23 Відповісти
Если Украина такая недружественная - отъй ******** от неё !
Отгородитесь стеной, рвом, и полосой препятствий.
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18.02.2021 15:27 Відповісти
Правильнее было бы так,"Мы превратили Украину в недружественное России государство, чем и воспользовались западные страны".
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18.02.2021 15:33 Відповісти
нихера себе ***** **************, а ты не *****, *****, убили суки 15 тыс. граждан Украины, и оно тварь ******* любви захотело!
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18.02.2021 15:44 Відповісти
Не вийшов мацковський проект значить хунта і фошізди.
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18.02.2021 15:48 Відповісти
На седьмые сутки до жирафа ВНЕЗАПНО дошло...(с)
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18.02.2021 15:50 Відповісти
тільки він не догнав ще, що з ним і не збирається Україна дружити за таких умов і що Україна вже забодалась слати меседж "від/біться" замість "подружимось".
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18.02.2021 17:06 Відповісти
жаба из болота квакала чего-то...
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18.02.2021 16:02 Відповісти
Это он так ***** отмазывает, что тот не признает право Украины на существование?))) Тот заявил, что Украина западный проект, этот, что превратилась в западный проект))
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18.02.2021 16:18 Відповісти
Ну, для моцкалоти ми таки знаходимося на Заході. Але він географію хріново в школі вчив.
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18.02.2021 16:38 Відповісти
Хорёк лупатый это ВАШИ войска убивают наших Героев на нашей территории, а вы как мантру повторяете своему обалдевшему от крови стаду, что вас там нет. Это в Карабахе вас уже нет как людей одни вооружённые черти.
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18.02.2021 16:29 Відповісти
Родила мама тормоза, він тільки но усвідомив що, Україна йому не дружня? То, стільки років він срав нам по-братські, а тепер питає: а чого ви з нами не хочете дружити? От же москальська скотиняка.
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18.02.2021 16:36 Відповісти
пожалуйста огласите вес список дружественных стран, но не диктаторские создания. спасибо за тишину.
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18.02.2021 17:46 Відповісти
Краще проекту Орди помовчати. Ви навіщо московитики перестали платити данину Золотій Орді? Це якийсь бунт, ідіть в свою ординську гавань.
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18.02.2021 17:52 Відповісти
Цинизм кацапов зашкаливает!
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18.02.2021 18:05 Відповісти
ершик бредит
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18.02.2021 18:31 Відповісти
після 300 літньої неволді "вирвавшись з лап ведмедя" врятований не скоро і з осторогою назове
назове тварину нейтральним словом
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18.02.2021 18:56 Відповісти
Дружественная Украина - колония РФ. Новояз по расейски.
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18.02.2021 19:47 Відповісти
один із конструкторів машини терору металевий фелікс у 1921 році "відвідав" Україну, пробув більше трьох місяців і прийшов до висновку, що в Україні,як він і очікував, є прояви дрібнобуржуазності, потім поправився-вся Україна страждає дрібнобуржуазністю і зобовязав негайно скласти списки всіх українців політиків, в першу чергу махновців. через тиждень з Харкова було вивезено біля 300 активних учасників боротьби проти денікіна, доля їх невідома. Був разом з молотовим, останній навіть був першим секретарем цк. І скільки потім було етапів. а цей прищ віщує, Україна ворожа держава. перефразовуючи їхнього юмориста Козьму Пруткова - якщо Піськов говорить про любов до ближнього -не вір вухам своїм ....
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18.02.2021 20:02 Відповісти
Украина превратилась в проект западных стран. ©
Хмм, і с чєво би ета вдруг? Вєдь до сіх пор фсьо била так харашо!
Насправді про "логіку" кацапів ще у 2014-му писали:

Україна - недружня держава для РФ, вона "перетворилася на проєкт західних країн", - Пєсков - Цензор.НЕТ 5115
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18.02.2021 20:03 Відповісти
кац, шо бы я здесь понты гонял. Пойди похорохорься перед китаезами , мол, чей Даманский...
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18.02.2021 21:06 Відповісти
кокцапэ... та на кой лях нам твои тятька с маманей... Ко всему , вы и без предохранения выхдыху.етэ.
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18.02.2021 21:05 Відповісти
)))) Кремль вже остаточно став проектом західних плантацій кокаїну....
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18.02.2021 21:23 Відповісти
это похвала.
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19.02.2021 02:55 Відповісти
это не пошло бы это мерзотное пошлое творение с названием расия на йух...
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19.02.2021 09:01 Відповісти
Хлопче.Замість того, що б пургу нести (про це й вовка йухло говорив відкрито), йшов би ти пощекотав свому шефу вусами дупу. воно б корисніше було.
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19.02.2021 09:15 Відповісти
Нарешті розгледіли через майже 400 років після Переяславської ради. 🤗
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23.04.2021 22:27 Відповісти
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