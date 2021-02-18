Україна - недружня держава для РФ, вона "перетворилася на проєкт західних країн", - Пєсков
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Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Україна є недружньою для Росії державою, яка перетворилася на "проєкт західних країн".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".
"Україна - це суверенна держава, яка не є для нас дружньою, ми доходимо такого висновку, з огляду на ті антиросійські дії, які постійно домінують у політиці українського керівництва", - сказав Пєсков.
За словами прессекретаря президента країни агресора, Україна "перетворилася на проєкт західних країн".
Також Пєсков заявив, що Україна має "дуже серйозну проблему на південному сході своєї території, і поки не може впоратися з цими проблемами або не хоче впоратися шляхом виконання Мінського комплексу заходів".
Нагадаємо, раніше Пєсков заявив, що Україна - частина "русского мира".
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рф/россия - настоящее название москальщина (кацапстан) - это непонятное, временное, искусственное территориальное образование, странный союз диких племен чудь, меря, мордва, мокша, расположенное к северо-востоку от государства Украина.
Ну, тогда отключайте СП-1 и замораживайте СП-2, раз западные страны такие плохие. И от богомерзкого СВИФТа сами отключитесь! Молитесь и слушайте радио "Радонеж".
Программа "По заявкам радиослушателей".
Да ещё ведет боевые действия под Ростовом.
Вы конечно будете ругаться , но как-же я с ним согласен
Вот поэтому мы тебе , Йоршик , все время повторяем - отье...тесь от нас
Отгородитесь стеной, рвом, и полосой препятствий.
назове тварину нейтральним словом
Хмм, і с чєво би ета вдруг? Вєдь до сіх пор фсьо била так харашо!
Насправді про "логіку" кацапів ще у 2014-му писали: