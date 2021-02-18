УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15467 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство
3 039 30
Генштаб ЗС (4520) Укрпошта (270) ЗСУ (5721)

ЗСУ рішуче проти презентації Укрпоштою серії марок, присвяченої Сухопутним військам, 23 лютого. Цього дня свято країни-агресора, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

ЗСУ рішуче проти презентації Укрпоштою серії марок, присвяченої Сухопутним військам, 23 лютого. Цього дня свято країни-агресора, - Генштаб

Збройні Сили України висловлюють рішучий протест проти обрання Укрпоштою дати 23 лютого для презентації і першого погашення поштових марок під назвою "Збройні сили України. Сухопутні війська".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"23 лютого держава-агресор РФ, яка веде війну проти України, відзначає день захисника Вітчизни і день військової слави Росії. Тому ця дата є неприпустимою для промоції Збройних Сил України та їх найбільш чисельного виду – Сухопутних військ. Дата презентації цього випуску марок не була погоджена з керівництвом Збройних Сил України", - наголошується в повідомленні.

При цьому пресслужба Генштабу звертається з вимогою до Укрпошти відкласти презентацію вказаної серії і приурочити її до Дня українського добровольця - 14 березня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні потрібно йти "азербайджанським шляхом" розвитку армії, але багато генералів цьому перешкоджають, - Арестович

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
ВСУ решительно против презентации Укрпочтой серии марок, посвященной Сухопутным войскам, 23 февраля. В этот день праздник страны-агресора, - Генштаб - Цензор.НЕТ 510
показати весь коментар
18.02.2021 13:15
+13
Московская Орда опять проявляет свои фантазии с помощью проплаченных московских холуёв
показати весь коментар
18.02.2021 13:07
+9
Гендиректор Укрпочты - некий Смелянский, имеет гражданство США, работал в бизнес структурах и банковской сфере, в том числе и с РФ. Украина для него место заработать деньги, а зарплата у него фантастическая. Для него 23.02 еще праздник союза. Это доказывает, что на госдолжности надо брать не только специалиста, но и патриота. Правда, кварталу это не объяснишь, к сожалению.
показати весь коментар
18.02.2021 13:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А кто это такую дурню придумал? Какой политик?
показати весь коментар
18.02.2021 13:06 Відповісти
Подсказать?

ВСУ решительно против презентации Укрпочтой серии марок, посвященной Сухопутным войскам, 23 февраля. В этот день праздник страны-агресора, - Генштаб - Цензор.НЕТ 598
показати весь коментар
18.02.2021 13:38 Відповісти
Аааа.... Так вот, кто его назначил....
"С 2016 г генеральным директором "Укрпочты" работает Игорь Смелянский, бывший менеджер Рината Ахметова."
показати весь коментар
18.02.2021 16:25 Відповісти
Ты в календарик давно смотрело? Или только из спячки вылезло?
показати весь коментар
18.02.2021 16:27 Відповісти
Московская Орда опять проявляет свои фантазии с помощью проплаченных московских холуёв
показати весь коментар
18.02.2021 13:07 Відповісти
Живешь в матрице *********** мира -- твои проблемы. Что тут еще сказать лахте?
показати весь коментар
18.02.2021 13:39 Відповісти
Там якийсь черговий малазієць керує укрпоштою. Йому пофіг.
показати весь коментар
18.02.2021 13:08 Відповісти
ВСУ решительно против презентации Укрпочтой серии марок, посвященной Сухопутным войскам, 23 февраля. В этот день праздник страны-агресора, - Генштаб - Цензор.НЕТ 510
показати весь коментар
18.02.2021 13:15 Відповісти
Что за придурки уже на Укрпочте окопались?
показати весь коментар
18.02.2021 13:08 Відповісти
Та ні, Ахмєтка перед батьою Пу старється.
показати весь коментар
18.02.2021 13:23 Відповісти
Укрпочта и Укртелеком вообще-то две большые разницы, как говорят в Одессе. Укрпочта государственная.
показати весь коментар
18.02.2021 13:41 Відповісти
Так Шмыгаль тоже из топ-менеджеров Ахметки, ну и что? Украина сейчас скорее Бенина, чем Ахметкина.
показати весь коментар
18.02.2021 14:20 Відповісти
Ну це вже спірне питання кому належить контрольний пакет акцій.
показати весь коментар
18.02.2021 14:24 Відповісти
А есть большая разница Беня, Ахметка или Пинчук "танцуют" сейчас свою куклу, и по отдельности или все вместе?
показати весь коментар
18.02.2021 15:25 Відповісти
Ну шо там Байден, дає лаптєстану люлєй?
показати весь коментар
18.02.2021 13:15 Відповісти
пришлось столкнутся, случайно. никогда больше в жизни таких случайностей! укрпочта - это вообще, помойка из помоек, отрыжка совка. её слоган " укрпочта - нигде не украдут так, как на укради почте" )
показати весь коментар
18.02.2021 13:10 Відповісти
Еще отменить Рождество и Пасху!
Страна агрессор их празднует.
ВСУ решительно против презентации Укрпочтой серии марок, посвященной Сухопутным войскам, 23 февраля. В этот день праздник страны-агресора, - Генштаб - Цензор.НЕТ 2034
показати весь коментар
18.02.2021 13:16 Відповісти
Отменить надо паровозы, поставить их на запасные пути. Век то электровозов.
показати весь коментар
18.02.2021 13:25 Відповісти
Паровозы давно отменили.
Па-ра-воз-ы это будущее.
показати весь коментар
18.02.2021 14:55 Відповісти
Гендиректор Укрпочты - некий Смелянский, имеет гражданство США, работал в бизнес структурах и банковской сфере, в том числе и с РФ. Украина для него место заработать деньги, а зарплата у него фантастическая. Для него 23.02 еще праздник союза. Это доказывает, что на госдолжности надо брать не только специалиста, но и патриота. Правда, кварталу это не объяснишь, к сожалению.
показати весь коментар
18.02.2021 13:23 Відповісти
ВСУ решительно против презентации Укрпочтой серии марок, посвященной Сухопутным войскам, 23 февраля. В этот день праздник страны-агресора, - Генштаб - Цензор.НЕТ 228
показати весь коментар
18.02.2021 13:27 Відповісти
Идиотизм так там и пасха и новый год! Давай отменим!!
показати весь коментар
18.02.2021 15:33 Відповісти
невже нікому у цій грьобаній недоколиханій державі вивернути матку тій укрпошті сраній?
показати весь коментар
18.02.2021 15:42 Відповісти
Ну, якщо головний почмейстер за такі гроші не в курсі державних свят то, логічно буде його змінити.
показати весь коментар
18.02.2021 16:31 Відповісти
А знаете о чём это говорит?
Хреновые у него замы, только поддакивать начальнику могут!
показати весь коментар
18.02.2021 16:39 Відповісти
Смилянскрго на па-рашу!
показати весь коментар
18.02.2021 18:02 Відповісти
це не придурок з укрпочти, а ворог!
показати весь коментар
18.02.2021 18:50 Відповісти
 
 