УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15683 відвідувача онлайн
Новини Політика України
1 162 18
ВР (11733) зброя (5763) Монастирський (369)

Розгляд законопроєкту про обіг зброї можуть перенести на наступний пленарний четвер, - "слуга народу" Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Розгляд законопроєкту про обіг зброї можуть перенести на наступний пленарний четвер, -

Верховна Рада на цьому тижні не зможе розглянути законопроєкт про обіг цивільного вогнепальної зброї. Питання можуть розглянути наступного пленарного четверга.

Про це сказав у коментарі журналістам нардеп "Слуги народу", голова правоохоронного комітету Денис Монастирський, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я вже бачу, що сьогодні, ми, очевидно, не дійдемо до цього питання. На п’ятницю на завтра точно його немає сенсу ставити, тому що це питання має бути, коли всі депутати присутні. Тому я передбачаю, що він буде перенесений на наступний пленарний четвер", - сказав Монастирський.

Він зауважив, що в парламенті всі погоджуються, що закон про обіг зброї потрібен, однак є дискусійні питання.

Також дивіться: "Слуги народу" хочуть створити в Раді об'єднання на підтримку "закону про зброю" з "практичними заняттями", - ЗМІ. ФОТО

"Позиція, яка найбільше обговорюється – це питання придбання у власність, зберігання або носіння короткоствольної вогнепальної зброї. Основний законопроєкт передбачає лише придбання у власність і зберігання вдома без права носіння. Альтернативний – з правом носіння. І третя позиція, яка найбільше обговорюється – що питання короткостволу потрібно виключити з цивільного обігу, щоб взагалі не можна було його ні придбати, ні носити. Якщо обидва законопроєкти не знайдуть підтримку зали, то саме третя концепція буде реалізована", - розповів нардеп.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
Я вам в справке переправлю дату выдачу с учётом переноса пленарного заседания. Рассмотрение законопроекта об обороте оружия могут перенести на следующий пленарный четверг, - "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 6916
показати весь коментар
18.02.2021 13:17
+2
Ну, собсно, кто хочет - тот купит. Рассмотрение законопроекта об обороте оружия могут перенести на следующий пленарный четверг, - "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 2667
С 2014 года Украина стала европейским лидером на рынке нелегального оружия и боеприпасов, отмечают эксперты.

Пограничник, который работал на Донбассе и пожелал остаться инкогнито, рассказал ВВС Украина, что правоохранители знают о неофициальных ценах на "черном рынке".
Так стандартный автомат Калашникова АК-74 ("весло" на армейском жаргоне) злоумышленники пытаются продать за 7-8 тысяч грн, его модернизированную версию АКС74У (со складным прикладом, что облегчает транспортировку) - за 15 тысяч грн, "черная цена" пистолетов ПМ и ТТ - от 5 до 10 тысяч грн, гранат - от 400 до 600 грн.
показати весь коментар
18.02.2021 13:28
+1
Закон об оружии не нужен, так как многие украинцы давно вооружены и могут поделиться с соседом в случае оккупации или в случае если кто то полезет к ним в клуню за салом и горилкой Рассмотрение законопроекта об обороте оружия могут перенести на следующий пленарный четверг, - "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 6220
показати весь коментар
18.02.2021 13:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рассмотрение законопроекта об обороте оружия могут перенести на следующий пленарный четверг, - "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 3949 .. боятся...та оно и понятно...
показати весь коментар
18.02.2021 13:07 Відповісти
А рогатка теж зброя?
показати весь коментар
18.02.2021 13:08 Відповісти
так, метельна.
показати весь коментар
18.02.2021 17:28 Відповісти
дозволити тільки тим хто відслужив в армії. Все.
показати весь коментар
18.02.2021 13:13 Відповісти
А членам Клубу Маленьких Піпісьок компенсуваться чимось іншим)
показати весь коментар
18.02.2021 13:17 Відповісти
Бли-и-и-ин.
А я уже взял справку и снял деньги короткоствол покупать.
Рассмотрение законопроекта об обороте оружия могут перенести на следующий пленарный четверг, - "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 4338
показати весь коментар
18.02.2021 13:14 Відповісти
Я вам в справке переправлю дату выдачу с учётом переноса пленарного заседания. Рассмотрение законопроекта об обороте оружия могут перенести на следующий пленарный четверг, - "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 6916
показати весь коментар
18.02.2021 13:17 Відповісти
Скільки заплатили?
показати весь коментар
18.02.2021 17:28 Відповісти
Закон об оружии не нужен, так как многие украинцы давно вооружены и могут поделиться с соседом в случае оккупации или в случае если кто то полезет к ним в клуню за салом и горилкой Рассмотрение законопроекта об обороте оружия могут перенести на следующий пленарный четверг, - "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 6220
показати весь коментар
18.02.2021 13:15 Відповісти
Я чувствую эти суки наприминают, еще и ножи запретят....
показати весь коментар
18.02.2021 13:19 Відповісти
Ну, собсно, кто хочет - тот купит. Рассмотрение законопроекта об обороте оружия могут перенести на следующий пленарный четверг, - "слуга народа" Монастырский - Цензор.НЕТ 2667
С 2014 года Украина стала европейским лидером на рынке нелегального оружия и боеприпасов, отмечают эксперты.

Пограничник, который работал на Донбассе и пожелал остаться инкогнито, рассказал ВВС Украина, что правоохранители знают о неофициальных ценах на "черном рынке".
Так стандартный автомат Калашникова АК-74 ("весло" на армейском жаргоне) злоумышленники пытаются продать за 7-8 тысяч грн, его модернизированную версию АКС74У (со складным прикладом, что облегчает транспортировку) - за 15 тысяч грн, "черная цена" пистолетов ПМ и ТТ - от 5 до 10 тысяч грн, гранат - от 400 до 600 грн.
показати весь коментар
18.02.2021 13:28 Відповісти
Наразі кожен бажаючий з правильними руками може знайти в інтернеті купу рецептів, як вирішити це питання дешевшим шляхом.
показати весь коментар
18.02.2021 17:27 Відповісти
Так отож, при этом владелец "нелегала" точно ничем не ограничен в применении, бо один раз уже нарушил закон - при покупке.
показати весь коментар
18.02.2021 17:34 Відповісти
Правовий бардак подовжать. Як мило. Землю в пандемію швиденько вспіли загнати, а тут облом.
показати весь коментар
18.02.2021 14:08 Відповісти
Что только не при думают,что бы заболтать провал вакцинации.😂
показати весь коментар
18.02.2021 14:49 Відповісти
В принципі, при наявності чорного ринку це питання з кожним роком втрачає актуальність. Судячи з усього, депутати почали використовувати обіцянку легалізації виключно з метою попіаритися. Будемо дивитися списки, хто і як голосував щоб не забувати такі речі.
показати весь коментар
18.02.2021 17:22 Відповісти
 
 