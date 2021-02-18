УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15683 відвідувача онлайн
Новини ПодіїКиївські новини
3 963 2
Київ (13849) Метрополітен (758) мінування (1159)

"Мінування" в Києві: правоохоронці шукають вибухівку в декількох навчальних закладах і на двох станціях метро

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

У Києві через повідомлення про мінування закрили станції метро "Майдан Незалежності" і "Палац спорту". Також надійшло повідомлення про замінування навчальних закладів в Голосіївському і Дарницькому районах столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідні структури.

"Станції "Палац спорту" і "Майдан Незалежності", а також пересадкові вузли закриті на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться в повідомленні Київського метрополітену в Facebook.

Згідно з даними поліції, сьогодні правоохоронці отримали повідомлення про замінування навчальних закладів у Голосіївському і Дарницькому районах, а також двох станцій метро.

"На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи, фахівці-вибухотехніки, патрульні поліцейські, кінологи зі службовими собаками та інші профільні служби. Правоохоронці евакуювали громадян і забезпечують охорону місць події. На місцях працюють поліцейські і фахівці, які перевіряють будівлі і прилеглі території", - сказано в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Серійного "мінера" судів затримано в Одесі, - СБУ. ФОТО

Зазначається, що повідомлення про події належним чином зареєстровані в територіальних підрозділах столичної поліції, після перевірки яких буде дана правова кваліфікація.

Мінування в Києві: правоохоронці шукають вибухівку в декількох навчальних закладах і на двох станціях метро 01

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"минирование метро", ВСЕГДА совпадает с митингами бляхеров в Киеве, совпадение? правда в прошлые разы, ближе к 18.00 было, что бы в самый час пик, но "минёры" может с утра уже на грудь приняли, фальфстарт.
показати весь коментар
18.02.2021 13:53 Відповісти
Сколько денег просирается на такие поиски. Зато все при деле.
показати весь коментар
18.02.2021 14:35 Відповісти
 
 