УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15683 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка
1 023 11
держборг (130) Данилишин (23) Мінфін (777) ОВДП (41)

Мінфін з початку року розмістив ОВДП на 48,8 млрд грн: майже вдвічі більше, ніж на відповідну дату минулого року, - Данилишин

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Мінфін з початку року розмістив ОВДП на 48,8 млрд грн: майже вдвічі більше, ніж на відповідну дату минулого року, - Данилишин

Міністерство фінансів з початку року від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до бюджету 48,8 млрд грн.

Про це написав глава Ради Національного банку Богдан Данилишин у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Обсяг розміщення Міністерством фінансів ОВДП з початку року становив 48,8 млрд грн, що майже удвічі більше, ніж на відповідну дату минулого року, та становить близько 11% від річного плану розміщень державних цінних паперів на внутрішньому ринку. Водночас вартість державних запозичень у гривні продовжує зростати та за результатами 2-х аукціонів лютого становила 11,72%, що перевищує як показник січня (11,29%), так і показник лютого минулого року (9,79%)", - написав Данилишин.

З його слів, це свідчить про слабкість монетарної трансмісії у сегменті державних цінних паперів, що визначається низькою глибиною внутрішнього ринку, яка, в свою чергу, збільшує ризики інвестування в ці фінансові інструменти та вимагає вищої доходності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За обслуговування держборгу кожен українець у 2020 році заплатив 3 тис. грн, - голова Рахункової палати Пацкан

"Відсутність дієвих кроків із удосконалення функціонування вторинного ринку державних цінних паперів посилюватиме ризик "фіскального витіснення", що матиме відповідні негативні наслідки для механізму монетарної трансмісії та процесів кредитування реальної економіки",- зазначив Данилишин.

Він також повідомив, що обсяг ОВДП у власності нерезидентів зріс за минулий тиждень на 1,8 млрд грн, до 100,1 млрд грн, що є найбільшим значенням з червня 2020 року. Натомість, обсяг ОВДП у портфелі НБУ скоротився з початку року на 2,5 млрд грн, до 322,1 млрд грн.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів України в 2020 році залучило 382,3 млрд грн до державного бюджету шляхом розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Эта тупая власть просто живет в долг. Почти 43% доходов бюджета прошлого года -- это займы. А отдавать эту лавину долгов придется уже другим.
показати весь коментар
18.02.2021 13:33
+6
Вся эта пирамида ОВГЗ имени Уманского вкупе с лавиной пустых эмиссионных денег, напечатанных этой тупой властью, рано или поздно должна рвануть, как в 2008 или в конце 2013 года. Мало не покажется.
показати весь коментар
18.02.2021 13:36
+6
А в этом году 63% доходов бюджета это заимствования, но скоро эта вечеринка закончится, и будет последний день Помпеи))
показати весь коментар
18.02.2021 13:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Эта тупая власть просто живет в долг. Почти 43% доходов бюджета прошлого года -- это займы. А отдавать эту лавину долгов придется уже другим.
показати весь коментар
18.02.2021 13:33 Відповісти
Вся эта пирамида ОВГЗ имени Уманского вкупе с лавиной пустых эмиссионных денег, напечатанных этой тупой властью, рано или поздно должна рвануть, как в 2008 или в конце 2013 года. Мало не покажется.
показати весь коментар
18.02.2021 13:36 Відповісти
А в этом году 63% доходов бюджета это заимствования, но скоро эта вечеринка закончится, и будет последний день Помпеи))
показати весь коментар
18.02.2021 13:38 Відповісти
Идея Попандопала "бери-бери, я себе еще нарисую" явно Клоуну и Ко понравилась...а еще бонусом "государственный туризм" зашёл... Да, такого количества идиотов "у штурвала" страны за последние 30 лет еще не было...
показати весь коментар
18.02.2021 13:46 Відповісти
Вообщем нужно запасаться долларами, евро, золотом, биткоинами
показати весь коментар
18.02.2021 13:48 Відповісти
А МВФ дає в борг під максимум два відсотки (для накопичення ЗВР). І максимум під три відсотки для покриття дефіциту бюджету...
Млять, ви, 73/43%зебіли, своєю політикою "пошлемо МВФ в спаку" заганяєте фінансову систему в колапс!
показати весь коментар
18.02.2021 13:50 Відповісти
Ну що мудрий нарiд скинемося на вiдсотки?
показати весь коментар
18.02.2021 14:00 Відповісти
чомусь згадалось "а при Порошенко було інакше" ((
показати весь коментар
18.02.2021 14:02 Відповісти
РФ тоже активно в 90е ОВГЗ продавала, в итоге дефолт 1998г.
показати весь коментар
18.02.2021 14:48 Відповісти
"Минфин с начала года разместил ОВГЗ на 48,8 млрд грн."
Знову ці ОВДП.... ЁПРСТ.
показати весь коментар
18.02.2021 20:22 Відповісти
 
 