Єврейські громади закликають Київраду підтримати проєкт меморіалу в Бабиному Яру і не допустити політизації теми Голокосту
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Глави єврейських громад України звернулися до київського міського голови Віталія Кличка та депутатського корпусу Київської міської ради із закликом про припинення політизації проєкту зі створення Меморіального комплексу Голокосту в Бабиному Яру.
Лідери єврейських організацій, головні рабини більшості обласних центрів України, висловили серйозне занепокоєння з приводу навішування політичних ярликів на меморіал і спроб використати тему увічнення пам'яті жертв Бабиного Яру в політичній боротьбі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Федерації єврейських громад України.
"Ми закликаємо усі політичні сили припинити спекуляцію на темі Голокосту, припинити розділяти євреїв, у яких загинули родичі від Шоа, на правильних і неправильних. Використовувати пам’ять про таку трагедію у політичній боротьбі неможливо", - зазначено у зверненні.
Водночас підписанти виразили підтримку Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" та звернули увагу на те, що меморіал підтримують ключові міжнародні інституції, які займаються питаннями пам’яті Голокосту.
Серед ключових підписантів звернення єврейських громад до депутатів Київради: президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін, президент Об’єднання іудейських релігійних організацій України, головний рабин міста Києва та України Яків Дов Блайх, головний рабин Києва Моше Реувен Асман, голова Ради Федерації Єврейських Громад України Мейр Цві Стамблер, головний рабин Дніпра та Дніпропетровскої області Шмуель Камінецький, голова ГО "Асоціація євреїв-колишніх в’язнів гетто та нацистських концтаборів" Борис Забарко, виконавчий директор Всеукраїнського єврейського конгресу Йосип Аксельруд, а також низка головних рабинів великих українських міст та лідери єврейських громадських організацій.
Автори звернення закликають Київраду виділити три додаткові ділянки землі, дві з яких є частиною знищеного радянською владою єврейського цвинтаря.
"Ми закликаємо вас проголосувати одностайно за це рішення, демонструючи таким чином шану до загиблих і їхньої пам’яті", - заявлено в документі.
"Меморіал співпрацює з Ізраїльським національним меморіалом Катастрофи (Голокосту) і Героїзму Яд Вашем і має активну підтримку у Європейському парламенті. Меморіальний центр став першою українською інституцією з якою Федеральний архів Німеччини (Бундесархів) уклав угоду про співпрацю", - йдеться в заяві.
Автори звернення нагадали, що ідея створення комплексу у Бабиному Ярі коштами міжнародних донорів була підтримана як попереднім, так і нинішнім керівництвом України.
"У 2016 році його заснування офіційно особисто ініціював президент Петро Порошенко. А 29 вересня 2020 року український уряд та Фонд підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю у присутності президента Володимира Зеленського. Меморандум був підписаний міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком і членом Наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", президентом Всесвітнього єврейського конгресу Рональдом Лаудером", – зазначається в повідомленні.
Наразі під зверненням підписалися 44 представники єврейських організацій з усієї України. Збір підписів триває.
Будь ласка, зачекайте...
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2. Ви - провокатор.
В першому випадку, рекомендую розібраться, а потім "вставлять свої п"ять копійок". В другому - Ви знаєте, куди Вам піти...
Катехизис евремя в ссср в гугле есть. И прорамма уничтожения русской нации.
Просто набираешь заголовок и читаешь эти перлы любви к человечеству.
Які дуже ********** Московію судячи по всьому
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фридман,_Михаил_Маратович
Только так.
В противном случае, это попытка выставить народ Украины виновником Холокоста.
А тогда можно поняться на второй этаж про холокост.
А ничего, что спонсор проекта в Бабьем Яру, российский (!) олигарх Фридман, находится под номером 23 в
"Кремлевском докладе"?
"«Кремлёвский доклад» - документ, представленный 29 января 2018 года Министерством финансов Соединённых Штатов Америки Конгрессу США в соответствии с разделом 241 закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA; подписан президентом США Дональдом Трампом в августе 2017 года)[1][2]. Название "Кремлёвский доклад" является неофициальным и возникло в Российских СМИ." (Википедия)
Вот этот вот 'раздел 241 закона «О противодействии противникам США посредством санкций" этим ватникам, которые приживают на территории Украины, ведующей войну (которой официально акк бы нет), так ват, не давит этот раздел ватникам еврейских организаций Украины, нет?
Скажи мне, а то я в непонятках: почему американцы бОльшие патриоты Украины, чем жители Украины? И с хрена ли тогда нужна Украине независимость, ежели олигарх под номером 23 из "кремлевского списка" мемориал в Украине финасирует, у вас что - в Украине своих местных олигархов нет????
Вам мало одного центра соседской идеологии в Лавре, и потому даете Фридману пострить еще????
Для мене тут питання в іншому. Раз склалася така ситуйовина то, чому Україна не шукає своєї користі в цьому? Якщо вже ви схиляєте нас до завідома не вигідних для нас поступок то, маєте компенсувати всі наші незручності, які виникають в цій ситуації. Наприклад, визнати Голодомор або допомогди з налагодженням виробництва військових дронів.
Какие факты являются основанием для подобного мнения? Попробую ответить.
1. Сама официальная версия событий в Бабьем Яру - вызывает, к сожалению, очень много (!!!) сомнений. И "закрывать глаза", игнорировать эти сомнения - уже - невозможно! Потому что официальная версия событий в Бабьем Яру, как и вся версия (!!!) Холокоста (особенно - их размеры) - базируются на сомнительных/противоречивых показаниях свидетелей, голословных/необоснованных утверждениях, алогичных умозаключениях/выводах и практически не имеют никаких материальных подтверждений! (например - Герберт Тидеманн.«Загадка Бабьего Яра: Критические вопросы и замечания» http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/10/blog-post_08.html )
Как бы не случилось так, что через некоторое время - придется "стыдливо" очищать территории от необоснованно сооруженных памятников/мемориалов несуществующим (!!!) жертвам!
На эту тему уже писано-переписано "видимо-невидимо"! Все желающие могут для начала - самостоятельно ознакомиться в Интернете: "Библиотека Холокоста"https://sites.google.com/site/lohocoust/system/app/pages/sitemap/hierarchy . Это - вообще. А дополнительно советую украинцам читать - Герберта Тидемана, Юргена Графа, Григория Мусиенко, Михаила Никифорука…
2. При этом считаю необходимым специально подчеркнуть (для некоторых "особо нервных и непонятливых") - идеи ревизионизма холокоста не имеют ничего общего с антисемитизмом (!), поскольку речь идет не о евреях - как конкретной этнической группе и ее (их) действиях - а о деятельности самой мощной религиозно-финансово-политической группы (фактически - это "мафия" в пределах многомиллионного народа), которая действует крайне отвратительными и преступными средствами и которая сама, - в первую очередь, - "подставляет" евреев "под удар" -
а) Бредни советского прокурора на Нюрнбергском трибунале относительно Бабьего Яра судьи (причем - евреи!) даже не приняли к рассмотрению и не включили в обоснование обвинительного приговора!
б) На другом процессе Международного военного трибунала в 1948 г в Нюрнберге по так называемому "делу айнзатцкоманд", Паулю Блобелю - командиру айнзатцокамды N4, которому евреи нагло приписывают расстрелы в Бабьем Яру, в обвинительном приговоре даже словом (!) не упомянули Бабий Яр!
в) В течение нескольких десятилетий после ВМВ тема Бабьего Яра не привлекала никакого (!) внимания еврейской интеллигенции города Киева… по одной причине: врать можно только потомкам, но не современникам.
г) Но - в 1966 г. в журнале "Юность" агент КГБ А. Кузнецов опубликовал украинофобский "роман-документ» "Бабий Яр", в котором, кстати, впервые был указан "украинский след". Кузнецов "творчески развил" (наврав с три короба) "воспоминания" еврейки Проничевой. Эта книга писалась именно ради "украинских полицаев в украинских вышиванках", которые - якобы - играли активную роль во время казней и которые описаны в крайне неприглядном виде. Считаю, что целью этой лживой книги, - на которую евреи ссылаются как на документ, - является возбуждение ненависти к украинцам. Зачем КГБ через Кузнецова в то время запустил эту версию - это другой/отдельный вопрос. Но я и хочу разоблачить наглую еврейскую ложь, которая оскорбляет мой народ.
а) Татьяна Тур. «ПРАВДА О БАБЬЕМ ЯРЕ. Документальное исследование» 1)"ВечірнійКиїв", 16 березня 1996 р. 2) http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_06.html ;
б) 13.10.2009."Чрезвычайная комиссия не нашла доказательств расстрела в Бабьем Яре и эксгумировала могилы умерших в Сырецком лагере" http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/11/blog-post_13.html;
в) 15.12.2010. "Фотодокументы чрезвычайной комиссии доказывают, что в Бабьем Яру массовые расстрелы не совершались" (http://babiyarkiev.blogspot.com/2010/12/blog-post.html );
г) 29.06.2011. «Эвакуация евреев из Киева» http://babiyarkiev.blogspot.nl/2011/09/blog-post_29.html ;
д) 18.06.2013. «Знаменитые фотографии Иоганнеса Хэле не подтверждают расстрел евреев в Бабьем Яре» (http://babiyarkiev.blogspot.nl/2013/06/blog-post_18.html );
е) 20.09.2013. Юрий Когут "Бабий Яр: дезинформационная операция для прикрытия преступлений большевиков" http://babiyarkiev.blogspot.com/2013/09/blog-post.html;
тут же плевать напри этом игнорировать всех жертв других национальностей!
Э-э-эх, хорошо бы евреям наряду с еврейскими жертвами Холокоста публично пересчитать/перечислить всех евреев, служивших в Вермахте, в НКВД и других красных и коричневых бандах, тогда - может быть - перестали бы приватизировать Холокост и не требовали бы больше покаяний/извинений от других народов!