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Заявку України на головування в Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону затверджено, - Чернишов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заявку України на головування в Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону затверджено, - Чернишов

Україна стане першою країною не членом ЄС, яка головуватиме в Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону.

Таке рішення сьогодні ухвалив Координаційний центр Стратегії, затвердивши нашу заявку на головування з листопада 2021 року по листопад 2022 року. Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він також уточнив, що в період головування Україна відповідатиме за визначення пріоритетних напрямків співробітництва країн у межах Стратегії.

"Вітаю кожного, хто працював над цією ініціативою і продовжує докладати максимум зусиль для продовження євроінтеграційного процесу на новому рівні!" - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна подасть заявку на головування в Дунайській стратегії у 2022 році, - Кабмін

Автор: Наталя Джума
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Стратегія:віддати правильним чувакам в Угорщину ,Українську дунайське пароплавство.
Кто и зачем «топит» «Украинское Дунайское Пароходство»?
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18.02.2021 13:48 Відповісти
 
 