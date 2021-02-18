Заявку України на головування в Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону затверджено, - Чернишов

Україна стане першою країною не членом ЄС, яка головуватиме в Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону.

Таке рішення сьогодні ухвалив Координаційний центр Стратегії, затвердивши нашу заявку на головування з листопада 2021 року по листопад 2022 року. Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він також уточнив, що в період головування Україна відповідатиме за визначення пріоритетних напрямків співробітництва країн у межах Стратегії.

"Вітаю кожного, хто працював над цією ініціативою і продовжує докладати максимум зусиль для продовження євроінтеграційного процесу на новому рівні!" - додав міністр.

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