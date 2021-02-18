Під час виїзду на роботу за кордон українці можуть зіткнутися із шахрайськими схемами або стати жертвою торгівлі людьми, - експерти

Експерти зазначають, що з року і в рік шахраї вдосконалюють свої схеми і методи, тому потрібно бути дуже обережним і обачним.

Українці часто не перевіряють надійність компанії і стають жертвами шахраїв, які надсилають неправдиву інформацію, що агентство готове їх працевлаштувати за кордоном, пише 24.

Лілія Кравцова, юристка холдингу OMI GROUP, каже, що є три основні шляхи для пошуку роботи за кордоном:

піти до посередницького агентства в Україні;

звернутися до іноземної фірми;

вести переговори безпосередньо з іноземним наймачем.

Та в кожного із цих варіантів існують певні ризики. Посередницькі агентства мають право здійснювати свою діяльність на підставі спеціальної ліцензії, яку нині видає Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Шахраї просять оплатити посередництво, тобто інформацію та контакти вакансії за кордоном. Навіть показують ліцензію, яка регламентує законне надання послуг посередництва. Після цього пропонують переказати кошти на картку. Вже потім виявляється, що картка та ліцензійний документ не мають нічого спільного з вакансією,

– каже Кравцова.

Ще один страшний аспект з яким можна зіткнутися, – це торгівля людьми. Міністерство соціальної політики повідомляло, що з 2018 року майже 49 тисяч українців постраждали від дій злочинців, що незаконно їх утримували.

З року в рік злочинці вдосконалюють свої методи пошуку та заманювання до своїх лав. Вони шукають одиноких людей у соціальних мережах, на сайтах знайомств, знайомляться на вокзалах, у кафе, тощо. Заздалегідь готують легенди, документи, ліцензії, сертифікати, щоб здаватися авторитетними роботодавцями,

– каже Кравцова.

Вона додає, що при працевлаштуванні через посередника окрім перевірки наявності ліцензії слід уточнити, з якими країнами та конкретними організаціями в цих країнах фірма має договори, а також, які в даному договорі визначені спеціальності.

Багато мігрантів, особливо ті, хто не має документів або зайнятий у нелегальній праці, не можуть попросити кваліфікованої та законної допомоги у випадку хвороби, безробіття або соціальних виплат. Подекуди не можуть отримати інформацію про здоров'я, відповідно мовним і культурним традиціям, про свої права та правила профілактики інфекцій,

– підсумувала Кравцова.

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