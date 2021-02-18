УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15898 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
1 571 20
трудова міграція (147) заробітчани (466)

Під час виїзду на роботу за кордон українці можуть зіткнутися із шахрайськими схемами або стати жертвою торгівлі людьми, - експерти

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Під час виїзду на роботу за кордон українці можуть зіткнутися із шахрайськими схемами або стати жертвою торгівлі людьми, - експерти

Експерти зазначають, що з року і в рік шахраї вдосконалюють свої схеми і методи, тому потрібно бути дуже обережним і обачним.

Українці часто не перевіряють надійність компанії і стають жертвами шахраїв, які надсилають неправдиву інформацію, що агентство готове їх працевлаштувати за кордоном, пише 24.

Лілія Кравцова, юристка холдингу OMI GROUP, каже, що є три основні шляхи для пошуку роботи за кордоном:

  • піти до посередницького агентства в Україні;
  • звернутися до іноземної фірми;
  • вести переговори безпосередньо з іноземним наймачем.

Та в кожного із цих варіантів існують певні ризики. Посередницькі агентства мають право здійснювати свою діяльність на підставі спеціальної ліцензії, яку нині видає Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Шахраї просять оплатити посередництво, тобто інформацію та контакти вакансії за кордоном. Навіть показують ліцензію, яка регламентує законне надання послуг посередництва. Після цього пропонують переказати кошти на картку. Вже потім виявляється, що картка та ліцензійний документ не мають нічого спільного з вакансією,
– каже Кравцова.

Ще один страшний аспект з яким можна зіткнутися, – це торгівля людьми. Міністерство соціальної політики повідомляло, що з 2018 року майже 49 тисяч українців постраждали від дій злочинців, що незаконно їх утримували.

З року в рік злочинці вдосконалюють свої методи пошуку та заманювання до своїх лав. Вони шукають одиноких людей у соціальних мережах, на сайтах знайомств, знайомляться на вокзалах, у кафе, тощо. Заздалегідь готують легенди, документи, ліцензії, сертифікати, щоб здаватися авторитетними роботодавцями,
– каже Кравцова.

Вона додає, що при працевлаштуванні через посередника окрім перевірки наявності ліцензії слід уточнити, з якими країнами та конкретними організаціями в цих країнах фірма має договори, а також, які в даному договорі визначені спеціальності.

Багато мігрантів, особливо ті, хто не має документів або зайнятий у нелегальній праці, не можуть попросити кваліфікованої та законної допомоги у випадку хвороби, безробіття або соціальних виплат. Подекуди не можуть отримати інформацію про здоров'я, відповідно мовним і культурним традиціям, про свої права та правила профілактики інфекцій,
– підсумувала Кравцова.

Що потрібно знати про трудову міграцію в Україні

  • У грудні 2019 року Кабінет міністрів оприлюднив інформацію, де говориться, що починаючи з 2010 року з України виїхало та не повернулося близько 4 мільйонів українців, що складає майже 10% населення.
  • Найбільш популярними країнами для міграції залишаються Польща, Німеччина, Чехія, Росія, Італія, Білорусь і т.д.
  • Лише за роки незалежності жертвами торгівлі людьми стали понад 230 тисяч осіб.
  • Опитування OLX Робота показало, що пандемія COVID-19 вплинула на роботу за кордоном у 58% респондентів, 7% опитаних зізналися, що через пандемію вирішили взагалі відмовитися від роботи за кордоном.
  • Серед них найбільш вагомими причинами зробити таке рішення для 40% опитаних стало зменшення оплати праці; для 26% – бюрократичні ризики (наприклад, пов’язані з документами для перетину кордону, візами); для 23% – скорочення до нижчої посади чи звільнення; для 18% – обмеження соціальних гарантій з боку роботодавця; ще для 18% – ризики для здоров’я через пандемію.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Да, это ужасно. Я также слышал про такие случаи, что выезжающим из Украины на заработки в Европу приходилось соблюдать правила дорожного движения, выбрасывать мусор в урны и (о ужас!) терпеть до дома, а не ссать под ближайшим забором.
показати весь коментар
18.02.2021 13:50
+10
ПральнА. Сидіть дома, ідіоти невакциновані. Бені-ахметову потрібна дешева робоча сила.
показати весь коментар
18.02.2021 13:50
+7
Забули дописати: "Опубліковано на правах реклами"..
показати весь коментар
18.02.2021 13:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да, это ужасно. Я также слышал про такие случаи, что выезжающим из Украины на заработки в Европу приходилось соблюдать правила дорожного движения, выбрасывать мусор в урны и (о ужас!) терпеть до дома, а не ссать под ближайшим забором.
показати весь коментар
18.02.2021 13:50 Відповісти
Не ходите дети в Африку гулять... Наши рабовладельцы начали рабов терять. Работает у меня один знакомый на заводе "Вентс" От Киева 15 км, а зарплата 8-9 тыс грн, субботы рабочие, штрафы за всё. Не понимаю, зачем ишачить за харчи и комуналку, если можно в два-три раза больше зарабатывать, а потом приезжать отдыхать в Украину по полгода
показати весь коментар
18.02.2021 20:17 Відповісти
мазохизм какой-то.
показати весь коментар
19.02.2021 16:13 Відповісти
ПральнА. Сидіть дома, ідіоти невакциновані. Бені-ахметову потрібна дешева робоча сила.
показати весь коментар
18.02.2021 13:50 Відповісти
скоро, на торговлю людьми будет введена монополия государства. и каждый претендент должен будет уплатить налог за свою продажу ). а то обложить двойными налогами их как то с трудом не удаётся.
показати весь коментар
18.02.2021 13:52 Відповісти
сначала отработать повинность на пана лет так 10, уплатить оброк, а тогда уже получить лицензию.
показати весь коментар
18.02.2021 13:55 Відповісти
Так было ж уже. Не так давно, меньше года назад, надо было подавать заявку в какой-то госорган, чтоб выпустили из страны. Я подробностей уже не помню, но думаю нагуглится
показати весь коментар
18.02.2021 14:21 Відповісти
мошеннических схем хуже и больше чем в Украине нету.
показати весь коментар
18.02.2021 13:56 Відповісти
А вдома того всього нема? Коли більшість працює за зарплати в конвертах.
показати весь коментар
18.02.2021 13:57 Відповісти
Забули дописати: "Опубліковано на правах реклами"..
показати весь коментар
18.02.2021 13:58 Відповісти
Нехай ще спробують припхатись туди без печатки на лобі про вакцинацію зареєстрованими вакцинами.
показати весь коментар
18.02.2021 14:01 Відповісти
В декабре 2019 года Кабинет Министров обнародовал информацию, где говорится, что начиная с 2010 года из Украины выехали и не вернулись около 4 миллионов украинцев, что составляет почти 10% населения. - так что сделал кабмин для того,что бы эти проценты хотя бы ополовинить?
показати весь коментар
18.02.2021 14:08 Відповісти
Ужас який! Краще вже тут на 7000гр сидіти. )))
показати весь коментар
18.02.2021 14:09 Відповісти
А в Україні працювати безпечно: тут і ломбарди на кожному кутку, і швидкопозики під 300% з коллєкторами-мудаками, і телефонні шахраї, і кидалово з зарплатами.
показати весь коментар
18.02.2021 14:21 Відповісти
А в Украине все такие защищённые , что пишут заявление об увольнении по собственному желанию одновременно с устройством на работу ))))
показати весь коментар
18.02.2021 14:34 Відповісти
"Выезжая на работу за границу, украинцы могут столкнуться с мошенническими схемами или стать жертвой торговли людьми" - Могут! Это, ****, факт, мать вашу. Но в Украине антиукраинская власть всех уже продала врагу и оккупанту. Оптом. Ещё до выборов...
показати весь коментар
18.02.2021 14:48 Відповісти
В Україні шанси в рази вищі . Зарплата в Україні - це вже шахрайство .
показати весь коментар
18.02.2021 21:07 Відповісти
 
 