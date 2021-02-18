"Бойкот маркам!", - військовослужбовець "Саша Морпіх" про рішення "Укрпошти" презентувати присвячену Сухопутним військам серію 23 лютого
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Суспільство має оголосити рішучий бойкот маркам Укрпошти під назвою "Збройні сили України. Сухопутні війська" через рішення презентувати цю серію 23 лютого.
Про це заявив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" військовослужбовець Морпіх Саша, інформує Цензор.НЕТ.
"Дуже важливо ..." Рішучий протест ... Бойкот маркам!!!", - написав він.
Раніше повідомлялося, що Збройні Сили України висловлюють рішучий протест проти обрання Укрпоштою дати 23 лютого для презентації і першого погашення поштових марок під назвою "Збройні сили України. Сухопутні війська".
Топ коментарі
+37 Amber
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+31 Юрко Янгол
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+24 Pavlo Avdejuk
показати весь коментар18.02.2021 14:06
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Смілянський Ігор Юхимович 1995 року разом із батьками переїхав до США і отримав американське громадянство. 1 липня 2016 року призначений генеральним директором Укрпошти, а 17 серпня 2018 року з ним підписано новий трирічний контракт на цю посаду. Член Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» з 7 жовтня 2019.
Укрпошти, прибрав зайві витрати, має великі
плани розвитку..
і тут "какаяразніца"..
відправте його на тиждень пожити в окопи..
за 300тис зп, що він отримує, має відчути,
де починається держава..
або - перепис застрєванцев в совкових часах і лісах
Кстати, под верховной зрадой сегодня был пикет с призывами бойкота кацапсеой сети магазинов Novus, которая маскируется под литовскую.
На УП меня даже забанили за эту новость, а здесь вообще - молчок.
ПЄЧЄНЬКІ КРЕМЛЯ ПОДОБАЮТЬСЯ І УКРПОШТІ