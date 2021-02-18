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"Бойкот маркам!", - військовослужбовець "Саша Морпіх" про рішення "Укрпошти" презентувати присвячену Сухопутним військам серію 23 лютого

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суспільство має оголосити рішучий бойкот маркам Укрпошти під назвою "Збройні сили України. Сухопутні війська" через рішення презентувати цю серію 23 лютого.

Про це заявив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" військовослужбовець Морпіх Саша, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже важливо ..." Рішучий протест ... Бойкот маркам!!!", - написав він.

Раніше повідомлялося, що Збройні Сили України висловлюють рішучий протест проти обрання Укрпоштою дати 23 лютого для презентації і першого погашення поштових марок під назвою "Збройні сили України. Сухопутні війська".

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+37
Це звичайно злочин , який потрібно зупинити !
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18.02.2021 13:59
+31
Це спеціально зроблено. Хтось в керівництві Укрпошти марить "23 фєвраля".
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18.02.2021 14:04
+24
Коли вже промоскальські дебіли повиздихають. Треба поцікавитись, скільки срібняків Москва заплатила цім гівнюкам.
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18.02.2021 14:06
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Це звичайно злочин , який потрібно зупинити !
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18.02.2021 13:59 Відповісти
Хто Главпоштар і хто його туди призначив?
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18.02.2021 14:04 Відповісти
Зарплата директора Укрпошти вища, ніж у Трампа: що ...
"Бойкот маркам!", - військовослужбовець "Саша Морпіх" про рішення "Укрпошти" презентувати присвячену Сухопутним військам серію 23 лютого - Цензор.НЕТ 994

Смілянський Ігор Юхимович 1995 року разом із батьками переїхав до США і отримав американське громадянство. 1 липня 2016 року призначений генеральним директором Укрпошти, а 17 серпня 2018 року з ним підписано новий трирічний контракт на цю посаду. Член Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» з 7 жовтня 2019.
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18.02.2021 15:01 Відповісти
Це спеціально зроблено. Хтось в керівництві Укрпошти марить "23 фєвраля".
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18.02.2021 14:04 Відповісти
Хтось в керівництві Укрпошти АБО ДЕХТО ВИЩИЙ марить "23 фєвраля".
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18.02.2021 15:04 Відповісти
Коли вже промоскальські дебіли повиздихають. Треба поцікавитись, скільки срібняків Москва заплатила цім гівнюкам.
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18.02.2021 14:06 Відповісти
Ничего себе. Так это Москва их спонсирует? Капец...везде Москва. О! Я думаю всё цру состоит из этих москвичей. Это же вторжение инопланетного разума!! Я кстати слышал, что среди нас есть...ИНОПЛАНЕТЯНЕ!!!!!!!!!!!!! Ужас-караул
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18.02.2021 14:34 Відповісти
Никогда не повыздыхают.В любой стране найдутся свои "новоросы".Даже в США нашлись.Поэтому нужно самим становиться сильнее,чтоб давать отпор внешнему врагу и искоренять внутреннего
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18.02.2021 14:43 Відповісти
Собаке когда делать не...чег,,она яйца лижет
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18.02.2021 14:07 Відповісти
Реакция должна быть мгновенной, директора укрпочтяы пинком под зад и на нары.
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18.02.2021 14:08 Відповісти
Прокацапська вата зовсім ахрєнєла! СБУ - ауу! На нари ГНИД ординських!
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18.02.2021 14:11 Відповісти
Смілянський начебто непогано відновив роботу
Укрпошти, прибрав зайві витрати, має великі
плани розвитку..
і тут "какаяразніца"..
відправте його на тиждень пожити в окопи..
за 300тис зп, що він отримує, має відчути,
де починається держава..
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18.02.2021 14:17 Відповісти
щось усе це дуже рекламу на хайпі нагадує
або - перепис застрєванцев в совкових часах і лісах
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18.02.2021 14:28 Відповісти
Почему сразу зрада? Почему никто не хочет рассматривать этот шаг, как намеренный раздражитель для россиян: вот вы сегодня празднуете, но помните, что у нас новая армия, смотрите на нее, сегодня она весь день в новостях.
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18.02.2021 14:20 Відповісти
Ти кацап ви просто дебіл?
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18.02.2021 14:25 Відповісти
А они интересуются нашими марками?
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18.02.2021 14:45 Відповісти
Совсем уже охренели!
Кстати, под верховной зрадой сегодня был пикет с призывами бойкота кацапсеой сети магазинов Novus, которая маскируется под литовскую.
На УП меня даже забанили за эту новость, а здесь вообще - молчок.
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18.02.2021 14:25 Відповісти
В Укрпошти - великі проблеми з розумними піар-менеджерами.
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18.02.2021 14:30 Відповісти
Не знал..., что они от кацапов...
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18.02.2021 21:40 Відповісти
Укр ????? пошта
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18.02.2021 14:34 Відповісти
"Бойкот маркам!", - військовослужбовець "Саша Морпіх" про рішення "Укрпошти" презентувати присвячену Сухопутним військам серію 23 лютого - Цензор.НЕТ 6023
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18.02.2021 14:36 Відповісти
идиоты...или таки совкотоскуны????
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18.02.2021 14:36 Відповісти
Марки это зло. Филателисты,****, сильно опасные люди.
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18.02.2021 14:40 Відповісти
Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины выражают решительный протест против избрания Укрпочтой даты 23 февраля для презентации и первого погашения почтовых марок под названием "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска". Источник: https://censor.net/ru/n3248687

ПЄЧЄНЬКІ КРЕМЛЯ ПОДОБАЮТЬСЯ І УКРПОШТІ "Бойкот маркам!", - військовослужбовець "Саша Морпіх" про рішення "Укрпошти" презентувати присвячену Сухопутним військам серію 23 лютого - Цензор.НЕТ 8467
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18.02.2021 14:53 Відповісти
Исправить 23 на 29 (ручкой), и закрыть дело.
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18.02.2021 14:59 Відповісти
Как уже забодали совкодрочеры. Меня постоянно поздравляют с 23 февраля, уже устал объяснять, что этот ,,празник" не признаю. В этом году, уверен, что опять начнётся - ну ты ж служил в СА..Теперь уже буду на хрен посылать.
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18.02.2021 15:01 Відповісти
"совкодрочеры" - "не жили хорошо, и Вам не дадим!"
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18.02.2021 15:58 Відповісти
Ну теперь уже можно! Политическая ситуация изменилась...
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18.02.2021 15:05 Відповісти
"Бойкот маркам!", - військовослужбовець "Саша Морпіх" про рішення "Укрпошти" презентувати присвячену Сухопутним військам серію 23 лютого - Цензор.НЕТ 5131
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18.02.2021 15:30 Відповісти
підтримуємо на всі 100%
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18.02.2021 15:39 Відповісти
23 фівраля, 1-є мая, ахтябрьскіє і калбаса по 2,20.
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18.02.2021 15:46 Відповісти
В укрпочте ватники .бойкот непользоваться услугами пусть 23 февраля им деньги платит .твари
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18.02.2021 15:47 Відповісти
наоборот кстати норм. Ватники побегут на почту слать открытки своим армейским корешам в Рашку, а на почте им ***** - марка ВСУ. Ох и бомбанет у свинособачьих отставников от такого привета))
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18.02.2021 16:08 Відповісти
А шо за день такой 23 лютого? Годовщина того, как бравый краснопузый палководец Дыбенко драпал от немцев от Нарвы аж до Саратова, теряя портки с онучами?
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18.02.2021 16:36 Відповісти
 
 