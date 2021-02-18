У ЄС також спостерігається дефіцит вакцин проти коронавірусу. Зміщення термінів поставок - однакова для всіх проблема, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з послами країн Європейського Союзу висловив подяку ЄС за фінансування ініціативи COVAX, у межах якої Україна очікує першу партію вакцин у кількості 117 тисяч доз, а також понад 8 мільйонів доз протягом цього року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

Прем'єр зазначив, що Україна зі свого боку зробила всі необхідні кроки для забезпечення українців ефективною вакциною.

"У нас укладено достатньо контрактів з виробниками, щоб усі охочі могли вакцинуватися, та сплачено відповідні кошти. На жаль, сьогодні спостерігається дефіцит вакцин, і країни Європейського Союзу його також відчули. Усі зазначають, що проблема однакова - це зміщення термінів поставок вакцин", - сказав Денис Шмигаль.

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