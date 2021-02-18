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У ЄС також спостерігається дефіцит вакцин проти коронавірусу. Зміщення термінів поставок - однакова для всіх проблема, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

У ЄС також спостерігається дефіцит вакцин проти коронавірусу. Зміщення термінів поставок - однакова для всіх проблема, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з послами країн Європейського Союзу висловив подяку ЄС за фінансування ініціативи COVAX, у межах якої Україна очікує першу партію вакцин у кількості 117 тисяч доз, а також понад 8 мільйонів доз протягом цього року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

Прем'єр зазначив, що Україна зі свого боку зробила всі необхідні кроки для забезпечення українців ефективною вакциною.

"У нас укладено достатньо контрактів з виробниками, щоб усі охочі могли вакцинуватися, та сплачено відповідні кошти. На жаль, сьогодні спостерігається дефіцит вакцин, і країни Європейського Союзу його також відчули. Усі зазначають, що проблема однакова - це зміщення термінів поставок вакцин", - сказав Денис Шмигаль.

Також читайте: Вакцинацію в Україні почнуть препаратом AstraZeneca виробництва Індії, - Степанов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Ну шо там вакцина? Ещё нет?... А когда? Скоро?... Когда скоро? Вот, вот?... Ааааа! Ну понятно, чего уж там...

Где же ваша совесть Пётр Порошенко и Ульяна Супрун?
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18.02.2021 14:14
+5
та да...дефицит ибо вакцинируют много...
а тут на ноль целых шиш десятых вакцинированных следует говорить не о дефиците а об полном отсутствии, плюс беспомощности тех, кто взялся за обеспечение вакциной Украины - а это уже попахивает саботажем и должностным преступлнием...
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18.02.2021 14:19
+4
Неужели заключили договор на все население Украины? т. е. 80 млн. доз? Зачем врать, когда нету по факту ни ОДНОЙ.
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18.02.2021 14:13
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Рафик нэ выноуват, оно само смэстилось!
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18.02.2021 14:11 Відповісти
Неужели заключили договор на все население Украины? т. е. 80 млн. доз? Зачем врать, когда нету по факту ни ОДНОЙ.
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18.02.2021 14:13 Відповісти
Ну шо там вакцина? Ещё нет?... А когда? Скоро?... Когда скоро? Вот, вот?... Ааааа! Ну понятно, чего уж там...

Где же ваша совесть Пётр Порошенко и Ульяна Супрун?
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18.02.2021 14:14 Відповісти
та да...дефицит ибо вакцинируют много...
а тут на ноль целых шиш десятых вакцинированных следует говорить не о дефиците а об полном отсутствии, плюс беспомощности тех, кто взялся за обеспечение вакциной Украины - а это уже попахивает саботажем и должностным преступлнием...
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18.02.2021 14:19 Відповісти
Та да! В ЄС про своїх громадян подбали. Там вже по другому разу своїх вакцинують. І чужих деякі до речі. Навіть українців. У Штатах моїх дядька і тітку, громадян України, пенсіонерів, які провідували свого сина вже вакцину вали три тижні тому. Як так, Шмигаль?
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18.02.2021 14:22 Відповісти
В Евросоюзе уже вакцинировали миллионы людей, а мы все в ожидании. Украине до Европы, як до " Киева рачки" Европа планирует вакцинировать все населения до осени 2021 года, а Украина до конца 2022 года. Украинское правительство целый год чухало одно место, когда Европа заключала контракты на вакцину. Пусть Шмыгаль сравнит количество доз вакцины заключенных на одного человека в Украине и в Европе, а потом говорит у кого проблемы. У него разве что одна проблема, как можно скорее вколоть 2- ю дозу вакцины.
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18.02.2021 14:26 Відповісти
Шмыга, по-твоему полное отсутствие и дифицит это одно и то же?
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18.02.2021 14:29 Відповісти
********, досить розповідати майси.
Вам треба визнати, що обісралися по саму макитру..
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18.02.2021 14:29 Відповісти
ОтЭта он "заворачивает" У ЄС також спостерігається дефіцит вакцин проти коронавірусу. Зміщення термінів поставок - однакова для всіх проблема, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2619 .... У них смещается срок поставки для повторной вакцинации , а у нас - для того , чтобы её хотя-бы НАЧАТЬ .... У ЄС також спостерігається дефіцит вакцин проти коронавірусу. Зміщення термінів поставок - однакова для всіх проблема, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5588
Ох и пи..доБол..ы !
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18.02.2021 14:43 Відповісти
та шо там! давайте просто сместим календарь, и когда вакцина прибудет в Украину этот день назначим 15-м февраля. У ЄС також спостерігається дефіцит вакцин проти коронавірусу. Зміщення термінів поставок - однакова для всіх проблема, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6040
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18.02.2021 14:55 Відповісти
Зе-власть «забила» на вакцинацию, так как не смогла заработать на вакцине - Давиденко 18 февраля, 2021Без рубрикиКомментарии: 0

Реально вакцинация в Украине может начаться не раньше первых чисел марта. И вот тогда у нас вскроется еще одна проблема, человеческая, не связанная ни с МОЗом, ни с президентом…
Рассуждать о том, был ли шанс у Украины начать вакцинацию от СOVID-19 вовремя, нет смысла, потому что четкого ответа на главный вопрос - когда начнется основная вакцинация пожилых людей - никто из чиновников не дает до сих пор.
Такое мнение огласил бизнесмен медицинского рынка и общественный активист Алексей Давиденко в сегодняшнем комментарии для «Главреда».
Единственное, что слышно - что эти люди попадают в третью волну вакцинации. Но никто не знает, когда она реально начнется, хотя во всем мире наиболее подвержены смерти именно люди старшего возраста с хроническими заболеваниями. Военнослужащие зоны ООС и медработники - тоже безусловно важные, но, в сравнении со старшими людьми, малочисленные группы.
Пока у нас думают, абсолютное большинство даже малоразвитых стран, не говоря о ЕС и США, уже вакцинируется.
Большая доля проблем с вакцинацией в том, что в Украине настолько привыкли все на свете покупать на «откатах», что когда стало ясно, что государство не сможет купить вакцину через оффшор или какую-либо компанию, то большинство чиновников попросту на это «забили».
Как раз поэтому процесс подготовки и закупки вакцин шел вяло, в режиме «МИД провел переговоры». Чего уж говорить, если даже первые сообщения о телефонном разговоре президента с главой Pfizer появились только неделю назад. И это при том, что уже полгода как известно о создании ими вакцины, вакцинация которой по всему миру идет с конца января.
В тему:
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В Украине, поскольку вакцины нет, даты старта вакцинации все время переносят. Тем более, что власти уже столько раз обжигались на датах и их столько раз ловили за язык, что они теперь они просто боятся их называть.
Кроме того, я практически убежден - раз правительство не выкладывает скан-копии подписанных договоров с мокрыми печатями, вместо этого говоря только о двух первых поставках Pfizer и АstraZeneca, которые Украина должна получить в феврале, то ничего другого четко оговоренного у власти просто нет.
Наверное, есть протокол о намерениях, может даже есть и договор о поставках, но и в них нет четкой даты, когда вакцина будет отгружена в Украину. Ведь если бы все это было, то власти, которые так любят бахвалиться, уже давно их бы показали.
Реально вакцинация в Украине может начаться не раньше первых чисел марта. И вот тогда у нас вскроется еще одна проблема, человеческая, не связанная ни с МОЗом, ни с президентом. Ведь условно у Украины есть 117 тысяч доз «Пфайзера», ограниченное количество «АстраЗенеки» и условный миллион доз китайской вакцины.
То есть фактически у человека даже не будет права выбора, какую вакцину ему колоть. И так как конкретную вакцину будут колоть конкретной категории людей, у многих возникнет вполне закономерный вопрос - «Почему ему, а не мне?».
Вакцинация в Украине - настоящая спецоперация. Например, в том же Советском Союзе проводилась диспансеризация, благодаря которой власти понимали, чем болеет нация. А у нас за все время независимости в принципе не проводили никаких тотальных мероприятий, кроме выборов. И это, с учетом объемов поставок вакцин, открывает большое поле для манипуляций власти народом.
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18.02.2021 14:57 Відповісти
Primerno 4% uze prosli vakcinaciju Evrope.Postavki malyje no reguliarno kazduju nedeliu
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18.02.2021 15:20 Відповісти
Дефицыт и отсуствие это одно и тоже???
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18.02.2021 15:27 Відповісти
а кого спасать??? донецких запроданцев, шо бесплатно за наш счет будут колоть?! уверен, идут переговоры с ордло на вакцинацию! как это так, там жеж наши люди! гос. измена не правда ли?
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18.02.2021 15:55 Відповісти
це ще не згадують, що вакцина діє півроку))) циркова вистава буде нескінченою
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18.02.2021 16:19 Відповісти
Пипикать,не мешки ворочать.Где факты?Таким образом можно сказать,что инопланетяне выкупили всю вакцину,кто поверит?
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18.02.2021 18:09 Відповісти
 
 