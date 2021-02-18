У ЄС також спостерігається дефіцит вакцин проти коронавірусу. Зміщення термінів поставок - однакова для всіх проблема, - Шмигаль
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з послами країн Європейського Союзу висловив подяку ЄС за фінансування ініціативи COVAX, у межах якої Україна очікує першу партію вакцин у кількості 117 тисяч доз, а також понад 8 мільйонів доз протягом цього року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.
Прем'єр зазначив, що Україна зі свого боку зробила всі необхідні кроки для забезпечення українців ефективною вакциною.
"У нас укладено достатньо контрактів з виробниками, щоб усі охочі могли вакцинуватися, та сплачено відповідні кошти. На жаль, сьогодні спостерігається дефіцит вакцин, і країни Європейського Союзу його також відчули. Усі зазначають, що проблема однакова - це зміщення термінів поставок вакцин", - сказав Денис Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
Где же ваша совесть Пётр Порошенко и Ульяна Супрун?
а тут на ноль целых шиш десятых вакцинированных следует говорить не о дефиците а об полном отсутствии, плюс беспомощности тех, кто взялся за обеспечение вакциной Украины - а это уже попахивает саботажем и должностным преступлнием...
Вам треба визнати, що обісралися по саму макитру..
Ох и пи..доБол..ы !
Реально вакцинация в Украине может начаться не раньше первых чисел марта. И вот тогда у нас вскроется еще одна проблема, человеческая, не связанная ни с МОЗом, ни с президентом…
Рассуждать о том, был ли шанс у Украины начать вакцинацию от СOVID-19 вовремя, нет смысла, потому что четкого ответа на главный вопрос - когда начнется основная вакцинация пожилых людей - никто из чиновников не дает до сих пор.
Такое мнение огласил бизнесмен медицинского рынка и общественный активист Алексей Давиденко в сегодняшнем комментарии для «Главреда».
Единственное, что слышно - что эти люди попадают в третью волну вакцинации. Но никто не знает, когда она реально начнется, хотя во всем мире наиболее подвержены смерти именно люди старшего возраста с хроническими заболеваниями. Военнослужащие зоны ООС и медработники - тоже безусловно важные, но, в сравнении со старшими людьми, малочисленные группы.
Пока у нас думают, абсолютное большинство даже малоразвитых стран, не говоря о ЕС и США, уже вакцинируется.
Большая доля проблем с вакцинацией в том, что в Украине настолько привыкли все на свете покупать на «откатах», что когда стало ясно, что государство не сможет купить вакцину через оффшор или какую-либо компанию, то большинство чиновников попросту на это «забили».
Как раз поэтому процесс подготовки и закупки вакцин шел вяло, в режиме «МИД провел переговоры». Чего уж говорить, если даже первые сообщения о телефонном разговоре президента с главой Pfizer появились только неделю назад. И это при том, что уже полгода как известно о создании ими вакцины, вакцинация которой по всему миру идет с конца января.
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В Украине, поскольку вакцины нет, даты старта вакцинации все время переносят. Тем более, что власти уже столько раз обжигались на датах и их столько раз ловили за язык, что они теперь они просто боятся их называть.
Кроме того, я практически убежден - раз правительство не выкладывает скан-копии подписанных договоров с мокрыми печатями, вместо этого говоря только о двух первых поставках Pfizer и АstraZeneca, которые Украина должна получить в феврале, то ничего другого четко оговоренного у власти просто нет.
Наверное, есть протокол о намерениях, может даже есть и договор о поставках, но и в них нет четкой даты, когда вакцина будет отгружена в Украину. Ведь если бы все это было, то власти, которые так любят бахвалиться, уже давно их бы показали.
Реально вакцинация в Украине может начаться не раньше первых чисел марта. И вот тогда у нас вскроется еще одна проблема, человеческая, не связанная ни с МОЗом, ни с президентом. Ведь условно у Украины есть 117 тысяч доз «Пфайзера», ограниченное количество «АстраЗенеки» и условный миллион доз китайской вакцины.
То есть фактически у человека даже не будет права выбора, какую вакцину ему колоть. И так как конкретную вакцину будут колоть конкретной категории людей, у многих возникнет вполне закономерный вопрос - «Почему ему, а не мне?».
Вакцинация в Украине - настоящая спецоперация. Например, в том же Советском Союзе проводилась диспансеризация, благодаря которой власти понимали, чем болеет нация. А у нас за все время независимости в принципе не проводили никаких тотальных мероприятий, кроме выборов. И это, с учетом объемов поставок вакцин, открывает большое поле для манипуляций власти народом.