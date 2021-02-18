УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16104 відвідувача онлайн
Новини Політика України Обшуки в Окружному адмінсуді Києва
10 621 36
суддя (1423) Вовк Павло (254) Антикорупційний суд (1104)

ВАКС учетверте виніс рішення про примусову доставку глави ОАСК Вовка: він вчергове не з'явився на засідання

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ВАКС учетверте виніс рішення про примусову доставку глави ОАСК Вовка: він вчергове не з'явився на засідання

Глава Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павло Вовк вчергове не доставлений до Вищого антикорупційного суд (ВАКС) для обрання йому запобіжного заходу, знову ухвалено рішення про примусову його доставку, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у ВАКС.

"Вовк знову не доставлений на засідання. Суддя Андрій Біцюк ухвалив застосувати привід. Наступне засідання призначене на 21 лютого", - сказали в суді, додавши, що це вже четверте рішення ВАКС про примусовий привід підозрюваного судді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс -Україна.

Раніше ВАКС тричі виносив рішення про примусову доставку Вовка, проте підозрюваний суддя не з'являвся до суду. Директор НАБУ Артем Ситник пояснював проблеми з доставкою обмеженими процесуальними повноваженнями Бюро і статусом судді у Вовка.

Також дивіться: Глава ОАСК Вовк стверджує, що перебуває на робочому місці. ФОТО

Нагадаємо, суддя ВАКС Андрій Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУ про примусовий привід до суду глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Сам Вовк назвав таке рішення ВАКС незаконним. 8 лютого Антикорупційний суд вдруге дозволив примусово доставити в суд главу ОАСК Вовка.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
ОАСК уже несколько лет оккупирован бандой судей-отморозков во главе с мразью Вовком, который глумится над всеми и демонстративно уклоняется от вручения повестки и привода в суд.
При ОАСК существует несколько ручных псевдо-гражданских организаций, которые выполняют "грязную работу". Например по согласованию с Вовком, от своего имени пишут письма-обращения в суд с требованиями (отменить переименование улицы/отменить назначение любого чиновника на должность, отменить действие того или иного Закона (про правопис) и т.д.
Таким образом на данный момент Окружной административный суд Киева - это антигосударственная структура, одним своим решением может парализовать работу любого центрального органа исполнительной власти в Украине. Представляет угрозу суверениту, территориальной целостности и независимости государства Украина.

Что делать? Направить спецподразделение типа "Корд/Альфа", штурмом взять это логово тварей в судейских мантиях. Вовка и тех, кто фигурировал на пленках и принимал антигосударственные решения - в наручники и в СИЗО. Остальных всех через полиграф. По итогам проверки - тюрьма/увольнение и или переатестация, а структура подлежит ликвидации.
показати весь коментар
18.02.2021 14:29
+11
Показательное шоу импотенции.
показати весь коментар
18.02.2021 14:35
+5
В стране нужно сначала почти все законы поменять. Волк все по закону делает, он то знает и этим пользуется. А будет по закону после второй неявки например расстрел или конфискация, так он в суд больной приползет на карачках.
показати весь коментар
18.02.2021 14:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ВАКС в четвертый раз принял решение о принудительной доставке главы ОАСК Вовка: он в очередной раз не явился на заседание - Цензор.НЕТ 6761
показати весь коментар
18.02.2021 14:27 Відповісти
ВАКС учетверте виніс рішення про примусову доставку глави ОАСК Вовка: він вчергове не з'явився на засідання - Цензор.НЕТ 1092
показати весь коментар
18.02.2021 14:43 Відповісти
ОАСК уже несколько лет оккупирован бандой судей-отморозков во главе с мразью Вовком, который глумится над всеми и демонстративно уклоняется от вручения повестки и привода в суд.
При ОАСК существует несколько ручных псевдо-гражданских организаций, которые выполняют "грязную работу". Например по согласованию с Вовком, от своего имени пишут письма-обращения в суд с требованиями (отменить переименование улицы/отменить назначение любого чиновника на должность, отменить действие того или иного Закона (про правопис) и т.д.
Таким образом на данный момент Окружной административный суд Киева - это антигосударственная структура, одним своим решением может парализовать работу любого центрального органа исполнительной власти в Украине. Представляет угрозу суверениту, территориальной целостности и независимости государства Украина.

Что делать? Направить спецподразделение типа "Корд/Альфа", штурмом взять это логово тварей в судейских мантиях. Вовка и тех, кто фигурировал на пленках и принимал антигосударственные решения - в наручники и в СИЗО. Остальных всех через полиграф. По итогам проверки - тюрьма/увольнение и или переатестация, а структура подлежит ликвидации.
показати весь коментар
18.02.2021 14:29 Відповісти
Мечты... ВАКС учетверте виніс рішення про примусову доставку глави ОАСК Вовка: він вчергове не з'явився на засідання - Цензор.НЕТ 4844
показати весь коментар
18.02.2021 14:48 Відповісти
"Корд/Альфа" не справляться, холуй хай і элитный - все рівно холуй. ВСУ треба направляти або ще краще добробатів.
показати весь коментар
18.02.2021 14:52 Відповісти
Дурачок, потом тот же Вовк легко выиграет дела не в украинских судах, так в международных, восстановится в должности и стянет с пересичных лохозорителей Г+Г компенсацию в свою пользу.

Надо менять законодательную базу и ограничивать возможность всяких судей-депутангов уклоняться от правосудия, а не исполнять в стиле Зыбила колда он не пускает судью КС на работу через какого-то охранника за что его еще не раз натянут в судах.
показати весь коментар
18.02.2021 14:52 Відповісти
Дурачек сынок - это тот, от чьего непроизвольного семяизвержения в мир выползло такое существо как ты.
показати весь коментар
18.02.2021 14:54 Відповісти
Хай би і повертався і компенсації отримував, але щоб його стабільно раз на місяць Корд в наручниках витягував волоком на асфальт і по дорозі давав стусанів... ВАКС учетверте виніс рішення про примусову доставку глави ОАСК Вовка: він вчергове не з'явився на засідання - Цензор.НЕТ 4692 Ех, мрії.
показати весь коментар
18.02.2021 15:35 Відповісти
В стране нужно сначала почти все законы поменять. Волк все по закону делает, он то знает и этим пользуется. А будет по закону после второй неявки например расстрел или конфискация, так он в суд больной приползет на карачках.
показати весь коментар
18.02.2021 14:29 Відповісти
ВАКС учетверте виніс рішення про примусову доставку глави ОАСК Вовка: він вчергове не з'явився на засідання - Цензор.НЕТ 6822
показати весь коментар
18.02.2021 14:32 Відповісти
Суд юморит не хуже квартала 95 )
показати весь коментар
18.02.2021 14:32 Відповісти
Або арештуйте то кодло, або рапорт на звільнення на стіл!!!
показати весь коментар
18.02.2021 14:32 Відповісти
Показательное шоу импотенции.
показати весь коментар
18.02.2021 14:35 Відповісти
Ось це судова реформа, коли судді мають інших суддів ДЕСЬ, ГЛИБОКО В,,,ОПЄ!!!!!!!!! І яка БЕЗТОЛКОВА ВЛАДА!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
18.02.2021 14:35 Відповісти
Вместо того,что бы за копыта притащить,как Корбана или луцика.😂
показати весь коментар
18.02.2021 14:45 Відповісти
Вовк ждет отставки Сытника. Это уже и ежу понятно.
показати весь коментар
18.02.2021 14:47 Відповісти
Испанский стыд это когда совсем не стыдно....
показати весь коментар
18.02.2021 14:50 Відповісти
...он в очередной раз не явился на заседание... Фу, млять, аж противно читати... ВАКС учетверте виніс рішення про примусову доставку глави ОАСК Вовка: він вчергове не з'явився на засідання - Цензор.НЕТ 1993
показати весь коментар
18.02.2021 14:51 Відповісти
И когда же спецназ НАБУ оправдает покупку дорогих носков!?
Ну, в конце-то концов - пора бы и силу употребить !!!
показати весь коментар
18.02.2021 14:55 Відповісти
Шел 2221 год. Андроид-клон судьи Вовка в очередной раз проигнорировал повестку в антикоррупционный суд
показати весь коментар
18.02.2021 14:55 Відповісти
Эх раз, еще раз,еще много-много раз...
показати весь коментар
18.02.2021 15:01 Відповісти
Та затримали б йому виплату зряплати, сам прибіжить!
показати весь коментар
18.02.2021 15:12 Відповісти
уже даже и не смешно, противно все это....
показати весь коментар
18.02.2021 15:15 Відповісти
Это уже надо печатать в разделе Анекдоты.
показати весь коментар
18.02.2021 15:17 Відповісти
Судья Вовк живет в Параллельной Украине , пусть кто не будь объяснит как такое возможно ВАКС учетверте виніс рішення про примусову доставку глави ОАСК Вовка: він вчергове не з'явився на засідання - Цензор.НЕТ 4280
показати весь коментар
18.02.2021 15:44 Відповісти
Даже не знаю как это назвать - судья заявляет, что решение суда незаконное!!! ВАКС учетверте виніс рішення про примусову доставку глави ОАСК Вовка: він вчергове не з'явився на засідання - Цензор.НЕТ 1719
Попробовал бы кто то из пэрэсичных мудрого нарида заявить судье, что его решение незаконное. ВАКС учетверте виніс рішення про примусову доставку глави ОАСК Вовка: він вчергове не з'явився на засідання - Цензор.НЕТ 9020
показати весь коментар
18.02.2021 16:01 Відповісти
киевское мудачьё..., когда вы прекратите этот цирк, на всю страну..!?!?
показати весь коментар
18.02.2021 16:06 Відповісти
Сытник, ты директор НАБУ или сопли на асфальте..!?
показати весь коментар
18.02.2021 16:08 Відповісти
оце і є справжня оцінка загнившій і засмердівшійся судовій і прокурорській системі країни.
це задовільняє і нинішню владу, як і попередню між іншим, з обома презиками разом, задовільняє це мабуть і нарід, бо коли б нарід хотів покласти цьому край, два-три десятки лінчованих виродків у суддівських рясах сутьєво змінили б ситуацію в цьому бардаку.
та варто було б владі повісити шкурку цього вовка на вхідних дверах в окружний суд і то б ситуація змінилась, а так............... .
показати весь коментар
18.02.2021 16:12 Відповісти
та не повісити на дверях, а покласти ноги витирати
показати весь коментар
18.02.2021 18:26 Відповісти
Вся королевская конница,
Вся королевская рать
Не может Шалтая,
Не может Болтая,
Шалтая-Болтая,
Болтая-Шалтая,
Шалтая-Болтая собрать!

....Шел 2022 год. После 356 решения ВАКС о "доставке" Вовка в суд- в ВАКС доставили пицу!! и ВАКС возглавил Вовк! Кабинет Вовка "засивали" первые люди страны! Примерно так.....
показати весь коментар
18.02.2021 16:27 Відповісти
та вже зробіть заготовки тих рішень заздалегідь штук сто та попідписуйте, щоб марно час не витрачати на якісь засідання в майбутньому
показати весь коментар
18.02.2021 18:24 Відповісти
это у них игра такая, кто кого быстрее зае*ет)))
показати весь коментар
18.02.2021 19:13 Відповісти
Обосралися знатно. Чем дальше в лес, тем дальше Вовк))
показати весь коментар
18.02.2021 22:46 Відповісти
Распустите ВАКС.... а зачем он такой нужен?...Одного украинца не могут в суд доставить...Есть же спецназ НАБУ и Полиция - в чем проблема задержать этого Вовка?....А может быть в том что глава этого суда и Вовк были на одном корпоративе....Свой своего не задержит.
показати весь коментар
19.02.2021 09:14 Відповісти
 
 