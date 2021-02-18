ВАКС учетверте виніс рішення про примусову доставку глави ОАСК Вовка: він вчергове не з'явився на засідання
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Глава Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павло Вовк вчергове не доставлений до Вищого антикорупційного суд (ВАКС) для обрання йому запобіжного заходу, знову ухвалено рішення про примусову його доставку, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у ВАКС.
"Вовк знову не доставлений на засідання. Суддя Андрій Біцюк ухвалив застосувати привід. Наступне засідання призначене на 21 лютого", - сказали в суді, додавши, що це вже четверте рішення ВАКС про примусовий привід підозрюваного судді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс -Україна.
Раніше ВАКС тричі виносив рішення про примусову доставку Вовка, проте підозрюваний суддя не з'являвся до суду. Директор НАБУ Артем Ситник пояснював проблеми з доставкою обмеженими процесуальними повноваженнями Бюро і статусом судді у Вовка.
Нагадаємо, суддя ВАКС Андрій Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУ про примусовий привід до суду глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Сам Вовк назвав таке рішення ВАКС незаконним. 8 лютого Антикорупційний суд вдруге дозволив примусово доставити в суд главу ОАСК Вовка.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.
21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.
Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.
Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.
1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.
Будь ласка, зачекайте...
При ОАСК существует несколько ручных псевдо-гражданских организаций, которые выполняют "грязную работу". Например по согласованию с Вовком, от своего имени пишут письма-обращения в суд с требованиями (отменить переименование улицы/отменить назначение любого чиновника на должность, отменить действие того или иного Закона (про правопис) и т.д.
Таким образом на данный момент Окружной административный суд Киева - это антигосударственная структура, одним своим решением может парализовать работу любого центрального органа исполнительной власти в Украине. Представляет угрозу суверениту, территориальной целостности и независимости государства Украина.
Что делать? Направить спецподразделение типа "Корд/Альфа", штурмом взять это логово тварей в судейских мантиях. Вовка и тех, кто фигурировал на пленках и принимал антигосударственные решения - в наручники и в СИЗО. Остальных всех через полиграф. По итогам проверки - тюрьма/увольнение и или переатестация, а структура подлежит ликвидации.
Надо менять законодательную базу и ограничивать возможность всяких судей-депутангов уклоняться от правосудия, а не исполнять в стиле Зыбила колда он не пускает судью КС на работу через какого-то охранника за что его еще не раз натянут в судах.
Ну, в конце-то концов - пора бы и силу употребить !!!
Попробовал бы кто то из пэрэсичных мудрого нарида заявить судье, что его решение незаконное.
це задовільняє і нинішню владу, як і попередню між іншим, з обома презиками разом, задовільняє це мабуть і нарід, бо коли б нарід хотів покласти цьому край, два-три десятки лінчованих виродків у суддівських рясах сутьєво змінили б ситуацію в цьому бардаку.
та варто було б владі повісити шкурку цього вовка на вхідних дверах в окружний суд і то б ситуація змінилась, а так............... .
Вся королевская рать
Не может Шалтая,
Не может Болтая,
Шалтая-Болтая,
Болтая-Шалтая,
Шалтая-Болтая собрать!
....Шел 2022 год. После 356 решения ВАКС о "доставке" Вовка в суд- в ВАКС доставили пицу!! и ВАКС возглавил Вовк! Кабинет Вовка "засивали" первые люди страны! Примерно так.....