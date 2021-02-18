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СБУ повідомила про підозру заступнику міністра оборони РФ Картаполову, який планував операцію із захоплення терористами Дебальцевого

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

СБУ повідомила про підозру заступнику міністра оборони РФ Картаполову, який планував операцію із захоплення терористами Дебальцевого

Служба безпеки України повідомила про підозру заступнику міністра оборони Російської Федерації - начальнику Головного військово-політичного управління Збройних сил Російської Федерації, генерал-полковнику Андрію Картаполову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними СБУ, йдеться про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни);
  • ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством).

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"Андрій Картаполов у січні-лютому 2015 року, обіймаючи посаду начальника Головного оперативного управління – заступника начальника Генерального штабу ЗС РФ, здійснював планування і координацію дій підрозділів збройних сил держави-агресора та підконтрольних їм незаконних збройних формувань по захопленню міста Дебальцево та прилеглих до нього населених пунктів", - наголошують у СБУ.

На переконання слідчих СБУ, він діяв за попередньою змовою з іншими особами з числа керівництва ЗС РФ.

Крім того, встановлено, що у серпні 2014 року Андрій Картаполов спільно з іншими представниками командування ЗС РФ:

  • забезпечував планування і керування російськими підрозділами під час їх вторгнення на територію України,
  • брав участь в організації віроломного вбивства українських воїнів біля м. Іловайськ під час їх виходу так званим "зеленим коридором" під надані "гарантії" керівництва РФ,
  • забезпечував подальшу збройну окупацію інших населених пунктів Донецької і Луганської областей.

"Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора. За вчинення інкримінованих злочинів Кримінальним кодексом України передбачено максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі", - наголошують у СБУ.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
СБУ сообщила о подозрении замминистра обороны РФ Картаполову, планировавшему операцию по захвату террористами Дебальцево

Вот работа у чуваков! Наверное, немалые деньги за это получают. СБУ сообщила о подозрении замминистра обороны РФ Картаполову, планировавшему операцию по захвату террористами Дебальцево - Цензор.НЕТ 7839
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18.02.2021 14:27
+3
СБУ сообщила о подозрении замминистра обороны РФ..

Ну сразу видно- СБУ не зря народные миллионы и миллиарды прожирает. Занимается настоящим реальным делом. Сегодня подозрение, завтра арест, послезавтра суд и приговор. Или нет? Или тот генерал срать хотел и на СБУ и на его подозрения? И тогда получается что народные деньги СБУ жрет зря?
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18.02.2021 14:32
+3
Наконец-то. Если так дальше пойдет, то может и объявят уголовное дело тем россиянам, кто сбил самолет ИЛ-46, а не генералу Назарову.
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18.02.2021 14:46
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Наконец-то. Если так дальше пойдет, то может и объявят уголовное дело тем россиянам, кто сбил самолет ИЛ-46, а не генералу Назарову.
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18.02.2021 14:46 Відповісти
Где то согласен с Вами, столько лет сиси мяли, а тут вдруг. Но это может означать, что тренды поменялись с одной стороны в США вместо кацапского фирка пришла новая администрация, с другой путин реально подыхает от рака. Вот в итоге "контора" зашевелилась, они лучше нас с вами понимают что грядут серьезные перемены.
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18.02.2021 15:37 Відповісти
СБУ сообщила о подозрении замминистра обороны РФ Картаполову, планировавшему операцию по захвату террористами Дебальцево

Вот работа у чуваков! Наверное, немалые деньги за это получают. СБУ сообщила о подозрении замминистра обороны РФ Картаполову, планировавшему операцию по захвату террористами Дебальцево - Цензор.НЕТ 7839
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18.02.2021 14:27 Відповісти
СБУ сообщила о подозрении замминистра обороны РФ..

Ну сразу видно- СБУ не зря народные миллионы и миллиарды прожирает. Занимается настоящим реальным делом. Сегодня подозрение, завтра арест, послезавтра суд и приговор. Или нет? Или тот генерал срать хотел и на СБУ и на его подозрения? И тогда получается что народные деньги СБУ жрет зря?
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18.02.2021 14:32 Відповісти
А тебе хотелось бы как в 2014? Вообще без армии, беззащитными?
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18.02.2021 14:48 Відповісти
И толку,лучше бы дали срок тому кто Дебальцево бездарно сдал. СБУ повідомила про підозру заступнику міністра оборони РФ Картаполову, який планував операцію із захоплення терористами Дебальцевого - Цензор.НЕТ 5977
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18.02.2021 14:33 Відповісти
так зразу ж починають кричати "эта палитическая рассправа"
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18.02.2021 14:35 Відповісти
Ну якщо так то давайте підозру і гівнокомандуючому х.у.й.л.у!!!
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18.02.2021 14:35 Відповісти
Давно пора
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18.02.2021 14:41 Відповісти
😂
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18.02.2021 14:42 Відповісти
Молодці СБУ ! По Гегелю, кількість рано чи пізно перейде у якість.
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18.02.2021 14:44 Відповісти
ну так три озабоченности выразят .. три подозрения ...на сексуальное безсилие .... у массад учиться надо.. те вообще не чего никому ни выражают .. молча и тихо наказывают врагов
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18.02.2021 17:02 Відповісти
ялова баклановська СБУ "сміливо" оголошує підозри всім, до кого не може, та й не хоче, дотягтися, як і печерна зелена Феміда Портновна.. кароч, казки для впєчатлітєльних зебілів
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18.02.2021 14:45 Відповісти
Так что, если не может дотянуться, значит он не виноват? Уж лучше обьявить ему международный розыск и санкции на основе уголовного дела, и пусть сидит на родине и носа в цивилизованный свет не показывает.
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18.02.2021 14:51 Відповісти
Это формальная сторона дела ! Практическая должна заключаться в том, чтобы этого упыря завалить на территории РФ !!!
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18.02.2021 14:53 Відповісти
Зате всі тіпа при справах,і прокурори,і есбеушники. Дєла ідуть,контора пише. Ну або паше,кому як подобається...
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18.02.2021 14:54 Відповісти
Де там наш Массад який привезе до Київа гіркіна з мішком на голові? СБУ повідомила про підозру заступнику міністра оборони РФ Картаполову, який планував операцію із захоплення терористами Дебальцевого - Цензор.НЕТ 1943
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18.02.2021 15:00 Відповісти
ща замминистра параши соберет чумаданы и в сбу приедет с повинной)
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18.02.2021 15:14 Відповісти
СБУ повідомила про підозру заступнику міністра оборони РФ Картаполову, який планував операцію із захоплення терористами Дебальцевого - Цензор.НЕТ 5354
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18.02.2021 15:16 Відповісти
Рух в напрямку Гааги і додаткових санкцій.
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18.02.2021 15:23 Відповісти
Не позорьтесь.
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18.02.2021 15:26 Відповісти
шо там, Гиркина уже заочно расстреляли?
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18.02.2021 15:31 Відповісти
Лугше судити собак замість їх власників!
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18.02.2021 16:51 Відповісти
Для тех кто в танке сидит контуженный. Мокшанин теперь в лучшем случае сможет путешевствовать разве что по необъятным просторам орды,и загорать на курортах моря Лаптевых.
Военные преступления не имеют срока давности, и ему отныне закрыты фактически все страны,ну кроме Сирии и Северной Кореи.
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18.02.2021 17:26 Відповісти
тепер картаполова оштрафує кондуктор
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18.02.2021 19:38 Відповісти
 
 