Росії нині невигідно приєднувати до себе нові території. Вона чекає моменту, щоб нас усіх поглинути, - Кислиця

Росії нині невигідно ані політично, ані економічно, ані соціально приєднувати до себе нові території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив в інтерв'ю "Лівому берегу".

"Росії нині невигідно ані політично, ані економічно, ані соціально приєднувати до себе нові території. Тому що вона цей тягар не потягне. Та й не варто забувати про те, як на це може відреагувати міжнародна спільнота. Це для РФ буде повною катастрофою", - повідомив він, відповідаючи на запитання, чи може РФ прискорити процес приєднання Донбасу у зв'язку з оновленням власної конституції.

Водночас Кислиця зазначив, що інтересам Москви, як і раніше "відповідає знекровлення й ослаблення сусідів".

"Їй потрібно, щоб у всіх сусідніх країн не було можливості протистояти. Росія чекає сприятливого моменту, щоб нас усіх поглинути", - сказав постпред при ООН.

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