Росії нині невигідно приєднувати до себе нові території. Вона чекає моменту, щоб нас усіх поглинути, - Кислиця
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Росії нині невигідно ані політично, ані економічно, ані соціально приєднувати до себе нові території.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив в інтерв'ю "Лівому берегу".
"Росії нині невигідно ані політично, ані економічно, ані соціально приєднувати до себе нові території. Тому що вона цей тягар не потягне. Та й не варто забувати про те, як на це може відреагувати міжнародна спільнота. Це для РФ буде повною катастрофою", - повідомив він, відповідаючи на запитання, чи може РФ прискорити процес приєднання Донбасу у зв'язку з оновленням власної конституції.
Водночас Кислиця зазначив, що інтересам Москви, як і раніше "відповідає знекровлення й ослаблення сусідів".
"Їй потрібно, щоб у всіх сусідніх країн не було можливості протистояти. Росія чекає сприятливого моменту, щоб нас усіх поглинути", - сказав постпред при ООН.
Будь ласка, зачекайте...
Рашка УЖЕ напала на неньку.
Похороны взорванного 31 августа 2018 года в кафе «Сепар» города Донецка главаря донецких боевиков Александра Захарченко еще раз показали, что живущие под оккупацией православных россиян жители Донбасса искренне горюют о преждевременной смерти террориста.
Телеканал оккупантов «Оплот» показал похоронную процессию, растянувшуюся на несколько километров. Приблизительно около пяти тысяч, а не «полмиллиона», как сообщили в пабликах оккупантов, сокрушающихся граждан с цветами и носовыми платочками в руках пришли отдать последний долг православному киллеру. Одинаковые букеты в руках скорбящих говорят о том, что на тризну, как обычно, свезли бюджетников. Граждане свободной и независимой Республики «ДНР» на протяжении всего шествия аплодировали почившему «сепаратистенфюреру» и скандировали «СПАСИБО!».
Усопший генерал-майор предчувствовал свою смерть, поэтому заранее предупредил Киев: «Мы будем приходить к вам мертвые и все равно мы вас будем убивать».
Жители Донбасса, крестившиеся у гроба с покойным и вытирающие слезы платочком, разделяют предсмертное высказывание Экс-Главы «ДНР» и, по всей вероятности, готовы продолжать убивать граждан Украины.
Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ, в надгробной речи сказала: «Александр Захарченко - настоящий народный Герой, Герой России, который положил жизнь за свою Родину, за родной Донбасс, за РУССКИЙ Донбасс».
Наташа видимо в школе «казёнила» уроки географии и не знает, что Донбасс принадлежит Украине.
Траурную колонну не охраняли автоматчики, как это было во время «парада», организованного донецкими боевиками, наркоманами и алкоголиками 24 августа 2014 года в столице шахтерского края и «коридора позора», через который провели пленных военнослужащих украинской армии.
При желании можно было «нырнуть» в любой переулок или спрятаться в подворотне, как это мы делали на первомайских демонстрациях при «совке», но народ упорно двигался к свежевырытой могиле на кладбище «Донецкое море», где уже покоятся Герои России «Моторолла» и «Гиви».
Цифры 90% увидел в наркотическом бреду......
Москвич насмерть подавился салом, когда ел его в темноте
Подготовительные мероприятия к "фазе2" в "новороссии" завершены:
1. Фактически зачищены крупные автономные, неподчиняющиеся (или частично-подчиняющиеся) "центру" банды ополченцев - кого разоружили, кто добровольно признал единоначалие, а самых отмороженных - физически уничтожили.
2. Накоплены значительные силы профессионального л\с (отпускников), а так же прошедших качественную военную подготовку местных ополченцев - тех, кто готов не только свой двор защищать, но и Киев заЧищать!. Весь л\с отлично экипирован, хорошо мотивирован (в т.ч. и материально), прошел боевое слаживание и готов четко выполнить поставленную боевую задачу.
3. К восстановленной трофейной технике прибило "северным ветром" огромное количество новой боевой техники, в т.ч. тяжелой.
4. Воздушное пространство над всей "новороссией" фактически объявлено "бесполётной зоной" - оно полностью контролируется с территории России системой ПВО (С-300, Панцирь-с, т.д.), любой военный самолет или вертолёт ВСУ , появившийся над "новороссией" будет немедленно уничтожен.
5. Накоплены запасы продовольствия для ВСН и отработана логистика по снабжению войск ВСН во время боевых действий.
6. Боевой дух ВСН необычайно силён, л\с ЖАЖДЕТ втоптать ВСУ в мёрзлую землю.
«Нарастание количества и интенсивности нарушений "минских договорённостей" плавно трансформируется в возобновление полномасштабной войны, в результате которой ВСУ будут снова разгромлены, на этот раз - с потерей Мариуполя, Бердянска, Приморска, Мелитополя, Херсона.
Таким образом, Россия руками "новороссии" обеспечит "сухопутный коридор" в Крым, а Луганская и Донецкая область будут контролироваться ополчением "новороссии" в своих адмграницах.
Одновременно с началом боевых действий, многочисленные группы диверсантов, тихушников и агентура обеспечат хаос и полную дестабилизацию в тылу хунты - устраивая минимайданы, диверсии, выводя из строя хозобъекты жизнеобеспечения, что, наряду с новыми вестями о десятках тысяч убитых на фронтах быстро приведёт к полнейшему дестрою и смерти украины как государства.
Эта часть операции необходима для того, чтобы населению украины было чем заняться, кроме переживаний по поводу отнятой у них прибрежной зоны. Ну и, конечно, необходимо полностью вырвать у хохлофашистов жало и тщательно, навсегда вытоптать в их сознании саму мысль о "войне" с хозяевами.
Да, понятно то, что нам не помешало бы забрать всю украину (кроме западных областей), но, "политика - искусство возможного" - мы просто не потянем это экономически, так что обойдемся "новороссией. бета версия".
То, что станет с ввергнутыми в ад гуманитарной катастрофы обломками украины - тема отдельного поста.
Вот такой "ассиметричный ответ" приготовил Темнейший нашим западным друзьям и партнёрам, вот такой подарок получим все мы, Патриоты России!
Командуйте, Владимир Владимирович, пришло время сломать ИХ счетчики!
PS. Еще раз для лицемеров-истериков. Не надо ныть про "многие жертвы и жестокость", кои непременно станут побочкой этой темы. Да, геополитика - жестокая, кровавая штука, ее механизмы требуют постоянной смазки кровищей и кишками. Не мы это придумали».
Источник:
Источник: http://sntdpni.livejournal.com/200708.html
на здоровье.
зранених і зритих,
борсається
охлялий шовінізьм ру
14 октября 2019 г. ·
Не покидає відчуття, що без українців у владних ешелонах та інтелектуальній еліті Росія стала тим, чим і була за московитів, до Петра, який рекрутував український освічений клас, - провінційною дрищ-імперією, без величі задумів і без можливості їх втілення, з самими хапальними рефлексами. І навіть отримані в спадок від українських КБ ракети стартують під землю, бо роботяга кувалдометром прибив датчик висоти догори ногами (там був захист від дурня, його не можна було прикрутити інакше, але не від дурня з молотком).
Спонсор відчуття - геть нецікаві й одноманітні новини з-за поребрика останнього 20-ліття про стерховода, амфорошукача й заплідника тигриць з одного боку та півнів з гівна з іншого.
Вони спочатку вбили вільну пресу, а потім втонули в тому нудному новинному гівні, яке українцям вже 5 років нецікаве. Чого не скажеш про хворобливий інтерес росіянців до коментування українських новин навіть в усіляких ток-шоу. Ну ось чесно, ви можете уявити, щоб в тричі окаянного Савіка Шустера хтось обговорював, скажімо, російські місцеві вибори з запрошенням штатних КЦП-мовців за гроші? Та це навіть зеленчуки, які сцють кип'ятком від "культурних дипломатів" на кшталт актьора Смєхова й поета Бикова, не витримають.
Так отож. Метрополія, хай зґвалтована провінціалами, завжди була тут. Головне досягнення революції Гідності - в тому що звідтоді ми за них більше не відповідаємо, хай Екзюпері віддувається.
В Волгоградской области кусок сала убил мужчину и женщинуСлишком крупные куски застряли в пищеводе и перекрыли дыхательные пути.Подавитесь Україною курви козлорилі
провінційну дрищ-імперію моска буде довалено