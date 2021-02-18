Для завершення перегляду програми МВФ Україні необхідно реформувати енергетичну політику та Вищу раду правосуддя, - посли G7

Посли країн "Великої сімки" (G7) в Україні під час зустрічі з міністром фінансів Сергієм Марченком вітали зобов'язання України вжити необхідних заходів щодо реформування Вищої ради правосуддя (ВРП) та в енергетичній політиці, щоб завершити перегляд програми МВФ для країни.

"Під час зустрічі з міністром фінансів Марченком посли G7 вітали зобов'язання України вжити необхідних заходів, включно з реформуванням Вищої ради правосуддя та в енергетичній політиці, щоб завершити перегляд програми МВФ для України", - йдеться в повідомленні послів країн G7 в Україні в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Посли зауважили, що виконання цих зобов'язань, а також позитивних планів щодо земельної реформи та фінансування переходу до еколого-орієнтованої економіки сприятимуть макроекономічній стабільності та розвитку України.

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Раніше стало відомо, що МВФ не дасть грошей Україні: місія поїхала без результатів. Коментуючи цей факт, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив: "Продовжуємо конструктивну співпрацю з МВФ, є домовленість про подальші кроки". Сам Милованов раніше заявив про завершення роботи місії МВФ в Україні таке: "Кожен відстоює свою позицію. Обидві сторони мають знайти компроміси".