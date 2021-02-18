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Новини Політика України
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G-7 (707) МВФ (1343) Вища рада правосуддя (523) Марченко Сергій (316)

Для завершення перегляду програми МВФ Україні необхідно реформувати енергетичну політику та Вищу раду правосуддя, - посли G7

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Для завершення перегляду програми МВФ Україні необхідно реформувати енергетичну політику та Вищу раду правосуддя, - посли G7

Посли країн "Великої сімки" (G7) в Україні під час зустрічі з міністром фінансів Сергієм Марченком вітали зобов'язання України вжити необхідних заходів щодо реформування Вищої ради правосуддя (ВРП) та в енергетичній політиці, щоб завершити перегляд програми МВФ для країни.

"Під час зустрічі з міністром фінансів Марченком посли G7 вітали зобов'язання України вжити необхідних заходів, включно з реформуванням Вищої ради правосуддя та в енергетичній політиці, щоб завершити перегляд програми МВФ для України", - йдеться в повідомленні послів країн G7 в Україні в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Посли зауважили, що виконання цих зобов'язань, а також позитивних планів щодо земельної реформи та фінансування переходу до еколого-орієнтованої економіки сприятимуть макроекономічній стабільності та розвитку України.

Також читайте: "МВФ обкакався", - радник Єрмака Милованов підвів підсумки візиту місії в Україну

Для завершення перегляду програми МВФ Україні необхідно реформувати енергетичну політику та Вищу раду правосуддя, - посли G7 01

Раніше стало відомо, що МВФ не дасть грошей Україні: місія поїхала без результатів. Коментуючи цей факт, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив: "Продовжуємо конструктивну співпрацю з МВФ, є домовленість про подальші кроки". Сам Милованов раніше заявив про завершення роботи місії МВФ в Україні таке: "Кожен відстоює свою позицію. Обидві сторони мають знайти компроміси".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
А чому наприклад не вимагають ввести західноєвропейську чи північноамериканську систему оподаткування дивідендів , щоб Рижий з 8,2 млрд девідендів з ГЗК Південний за минулий рік заплатив у бюджет податку не 5%, а як в США 48%. ? Тодіб і реформи в енергетиці краще б пішли.
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18.02.2021 15:22
+2
Так... А кто у нас конечный БЕНЕфициар энергетической политики? И сколько их?
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18.02.2021 14:45
+2
для роялю з зє-хєром
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18.02.2021 15:04
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А чому наприклад не вимагають ввести західноєвропейську чи північноамериканську систему оподаткування дивідендів , щоб Рижий з 8,2 млрд девідендів з ГЗК Південний за минулий рік заплатив у бюджет податку не 5%, а як в США 48%. ? Тодіб і реформи в енергетиці краще б пішли.
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18.02.2021 15:22 Відповісти
відповідь очевидна: тому що рудому, бородатій бабусі та іншим особам олігархічної національності закони не писані.
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18.02.2021 15:47 Відповісти
Так... А кто у нас конечный БЕНЕфициар энергетической политики? И сколько их?
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18.02.2021 14:45 Відповісти
для роялю з зє-хєром
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18.02.2021 15:04 Відповісти
Быстро они форсируют подключение Украины к энергосистеме ЕС, там совсем другие ценники + доставка присутствует.
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18.02.2021 14:51 Відповісти
А зараз, як з "доставкою"?
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18.02.2021 15:13 Відповісти
ну посмотрите европейские тарифы, там присутствует стоимость ЭЭ и её доставка от производителя до потребителя.
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18.02.2021 15:18 Відповісти
Як і у нас. То в чому відмінність?
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18.02.2021 15:26 Відповісти
А что не так с енергетикой? Ну продаем мы Бене и другим олигархам электрику дешевле, чем украинцам и что? Разве это проблема?
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18.02.2021 14:52 Відповісти
Не лише дешевше, ніж українцям, а дешевше СОБІВАТНОСТІ. Та то фійгня.
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18.02.2021 15:14 Відповісти
СОБІВАРТОСТІ.
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18.02.2021 15:27 Відповісти
О.Кучеренко:нажаль нараду було зірвано.Не з"явились керівники двох фракцій.Як ,це не дивно це фракція "ЄС"і "СН".
**
«Давайте відверто - без емоцій і політики. Сам виконувач обов'язків міністра енергетики Вітренко визнав, що собівартість українського газу, який видобувається компанією «Укргазвидобування», складає 2 гривні 60 копійок. За останні три роки через непрофесійність знову ж таки керівництва «Нафтогазу» ціна підвищилася. До того його вартість складала 1 гривню 30 копійок. На запитання, чому людям продається газ по 9 гривень, Вітренко сказав, що це робиться для збільшення кількості отримувачів субсидій. Команда «Батьківщини» не сприймає такої логіки, тому наполягає на ухваленні законопроєкту 4680, який знизить ціну на газ для людей втричі й унеможливить корупцію», - резюмував Олексій Кучеренко. https://www.youtube.com/watch?v=5d2oYF7JDNM&feature=push-sd&attr_tag=7QVFO41fifO6S_xh%3A6
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18.02.2021 14:53 Відповісти
е5 ту матьківщину, всіх сккопом. Ті ще курви
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19.02.2021 04:30 Відповісти
Для нашей власти нельзя обнять необнятное.
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18.02.2021 15:00 Відповісти
такий реформатор підійде?
швидко, недорого, надійно!
Для завершення перегляду програми МВФ Україні необхідно реформувати енергетичну політику та Вищу раду правосуддя, - посли G7 - Цензор.НЕТ 3610
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18.02.2021 15:07 Відповісти
всю жидоту у власти отреформировать этим реформатором и заживет народ
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18.02.2021 15:33 Відповісти
друже, українофоби національності не мають.
Тому я вважаю за потрібне реформувати саме українофобів..
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18.02.2021 15:41 Відповісти
По живому ріжуть! Для завершення перегляду програми МВФ Україні необхідно реформувати енергетичну політику та Вищу раду правосуддя, - посли G7 - Цензор.НЕТ 7262
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18.02.2021 15:44 Відповісти
Послать МВФ на ХЕР и вся любовь ,пусть трахают кого-нибудь другого ... Для завершення перегляду програми МВФ Україні необхідно реформувати енергетичну політику та Вищу раду правосуддя, - посли G7 - Цензор.НЕТ 9937
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18.02.2021 15:50 Відповісти
и в энергетической политике, чтобы завершить пересмотр программы МВФ для страны. Источник: https://censor.net/ru/n3248699
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Звыняюсь, перепрошую.... Всiм зрозумiло, що G-7 = МВФ = США. Все понимают, что значит "энергетическая политика". Зазырьте выступление Витренко, будущего министра энергетики. Общий позыв: "тарифы надо увеличить в разы". Доходчиво? В РАЗЫ.
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18.02.2021 16:17 Відповісти
 
 