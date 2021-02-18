Для завершення перегляду програми МВФ Україні необхідно реформувати енергетичну політику та Вищу раду правосуддя, - посли G7
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Посли країн "Великої сімки" (G7) в Україні під час зустрічі з міністром фінансів Сергієм Марченком вітали зобов'язання України вжити необхідних заходів щодо реформування Вищої ради правосуддя (ВРП) та в енергетичній політиці, щоб завершити перегляд програми МВФ для країни.
"Під час зустрічі з міністром фінансів Марченком посли G7 вітали зобов'язання України вжити необхідних заходів, включно з реформуванням Вищої ради правосуддя та в енергетичній політиці, щоб завершити перегляд програми МВФ для України", - йдеться в повідомленні послів країн G7 в Україні в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Посли зауважили, що виконання цих зобов'язань, а також позитивних планів щодо земельної реформи та фінансування переходу до еколого-орієнтованої економіки сприятимуть макроекономічній стабільності та розвитку України.
Раніше стало відомо, що МВФ не дасть грошей Україні: місія поїхала без результатів. Коментуючи цей факт, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив: "Продовжуємо конструктивну співпрацю з МВФ, є домовленість про подальші кроки". Сам Милованов раніше заявив про завершення роботи місії МВФ в Україні таке: "Кожен відстоює свою позицію. Обидві сторони мають знайти компроміси".
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«Давайте відверто - без емоцій і політики. Сам виконувач обов'язків міністра енергетики Вітренко визнав, що собівартість українського газу, який видобувається компанією «Укргазвидобування», складає 2 гривні 60 копійок. За останні три роки через непрофесійність знову ж таки керівництва «Нафтогазу» ціна підвищилася. До того його вартість складала 1 гривню 30 копійок. На запитання, чому людям продається газ по 9 гривень, Вітренко сказав, що це робиться для збільшення кількості отримувачів субсидій. Команда «Батьківщини» не сприймає такої логіки, тому наполягає на ухваленні законопроєкту 4680, який знизить ціну на газ для людей втричі й унеможливить корупцію», - резюмував Олексій Кучеренко. https://www.youtube.com/watch?v=5d2oYF7JDNM&feature=push-sd&attr_tag=7QVFO41fifO6S_xh%3A6
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Тому я вважаю за потрібне реформувати саме українофобів..
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Звыняюсь, перепрошую.... Всiм зрозумiло, що G-7 = МВФ = США. Все понимают, что значит "энергетическая политика". Зазырьте выступление Витренко, будущего министра энергетики. Общий позыв: "тарифы надо увеличить в разы". Доходчиво? В РАЗЫ.