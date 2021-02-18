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Для імплементації Мінських домовленостей потрібні додаткові зусилля й політична воля сторін, - ОБСЄ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Для імплементації Мінських домовленостей потрібні додаткові зусилля й політична воля сторін, - ОБСЄ

Спецпредставник Чинного голови ОБСЄ Хайді Грау вважає, що для імплементації Мінських домовленостей будуть потрібні додаткові зусилля й політична воля сторін.

Про це йдеться в заяві Грау після чергових зустрічей ТКГ та її робочих груп у форматі відеоконференцій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вона нагадала, що 12 лютого виповнилося шість років з моменту підписання "Комплексу заходів з виконання Мінських угод", який у сукупності з "Мінським протоколом" і "Мінським меморандумом" становить єдину політичну основу для мирного врегулювання конфлікту на сході України.

"Учасники засідань ТКГ запевняють про відданість Мінським домовленостям. Проте для їх імплементації ще знадобляться додаткові зусилля і політична воля сторін", - зазначила Грау.

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Спецпредставник Чинного голови ОБСЄ заявила, що заходи з посилення режиму припинення вогню сприяли значному зменшенню вогневої активності в зоні конфлікту, проте останнім часом спостерігається зростання кількості його порушень.

"Це було предметом дискусії на засіданні робочої групи з безпеки. Учасники робочої групи також обговорювали умови та порядок узгодження і проведення ремонтно-відновлювальних робіт на критично важливих об'єктах цивільної інфраструктури", - повідомила Грау.

Вона поінформувала, що політична робоча група займалася питаннями, пов'язаними з виконанням доручення ТКГ розробити проект плану дій у повній відповідності з Мінськими угодами.

"Я закликаю учасників робочої групи проявити політичну волю до компромісів і взаємних поступок з метою зближення позицій", - заявила представник ОБСЄ.

За інформацією Грау, в центрі уваги гуманітарної робочої групи було усунення перешкод для відкриття і забезпечення належного функціонування КПВВ поблизу населених пунктів Золоте і Щастя Луганської області. У цьому контексті вона висловила сподівання на невідкладне вирішення невирішених питань з метою одночасного відкриття обох КПВВ у найкоротші строки.

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Крім того, як повідомила Спецпредставник ОБСЄ, під час дискусій у робочій групі також обговорювалися аспекти, пов'язані із взаємним звільненням і обміном осіб, утримуваних у зв'язку з конфліктом.

Учасники економічної робочої групи займалися питаннями забезпечення водопостачання через лінію дотику та функціонування мобільного зв'язку "Водафон-Україна" в окремих районах Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО). Також відбулося обговорення можливої ​​міжнародної інспекції об'єктів в ОРДЛО, які мають радіоактивні матеріали, поінформувала Грау.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
ОБСЕ вонючая европомойка,которой Пу ссыт в глаза,шантажируя взносами или вносами.Каких обоих сторон? Разоружить Украину,чтобы рашка не сердилась?
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18.02.2021 15:04
+8
У меня такое впечатление.что в ОБСЕ проходят стажировку эээ.... как бы это помягче... Люди с особыми потребностями...
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18.02.2021 15:01
+6
Так понимаю, что заявляя об уступках всех сторон нынешнее ОБСЕ давить будут только на нас.Ведь на пуйловское нет у них и суда нет.
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18.02.2021 15:12
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У меня такое впечатление.что в ОБСЕ проходят стажировку эээ.... как бы это помягче... Люди с особыми потребностями...
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18.02.2021 15:01 Відповісти
І хто підписував такі кабальні для Україи Мінські домовленості? Кучма, чи Кравчук? От придурки.
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18.02.2021 15:14 Відповісти
То, что ты дебил - заметно невооруженным взлядом.
Раз в полгода высовываешсвое свинное рыло из бырки в полу в хитром заведении, бурчиш какой-нить бред и снова туда засовываешся.
Не вылазь вааще,матуш рогатая.
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18.02.2021 15:16 Відповісти
Шось порохоботи перевелись. Раніше були інтелектуали, з аргументами, а терер така ж бидлота як і сєпарня. Лиш би обізвати та принизити.
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18.02.2021 15:22 Відповісти
Разговаривать с зебильными тварями?
О ЧЕМ???
Результаты налицо.
Да и что б с тупой зеленой макакой о чем то говорить - самому прийдется жутко опустится.
А то вот макака никак не палится - строчит с двух аккаунтов и считает себя Штирлицем...
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18.02.2021 15:26 Відповісти
Вас принизити неможливо. Ви давно на самому дні. Куди вже нижче.
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18.02.2021 16:01 Відповісти
Все , что нужно - размазать ***** ,террориста № 1 по стенке , как Усаму бен Ладена ! Хватит козу водить
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18.02.2021 15:17 Відповісти
Не, как с усамой не получится.
Но что б ему свои черенок от лопаты воткнули - довольно легко.
Но это жутко не выгодно экономически...
Очки розовые давно пора разбить.
Все эти громкие декларации - равенства браццтва и прочая херь для наивных Нихто тебе ниче не даст, пока сам не возмеш.
А Ывропа за бабки родную маму три раза на бис закопает.
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18.02.2021 15:24 Відповісти
Проблядь Европа за бабки своих детей людоедам на пожирание отдаст. Плуги тупорылые! Для імплементації Мінських домовленостей потрібні додаткові зусилля й політична воля сторін, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 1305
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18.02.2021 15:39 Відповісти
ОБСЕ вонючая европомойка,которой Пу ссыт в глаза,шантажируя взносами или вносами.Каких обоих сторон? Разоружить Украину,чтобы рашка не сердилась?
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18.02.2021 15:04 Відповісти
Они бы нас уже давно в кацапию запихнули что бы мы у уважаемых бюргеров под ногами не терлись.Но Америка с бритами не совсем с этим согласны.
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18.02.2021 15:14 Відповісти
Призывают пойти на компромисы жертву агрессии с агрессором! Нету слов! Единственное что можно сказать - ДБЛ БЛД.
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18.02.2021 15:06 Відповісти
Подлецы.
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18.02.2021 15:42 Відповісти
Так понимаю, что заявляя об уступках всех сторон нынешнее ОБСЕ давить будут только на нас.Ведь на пуйловское нет у них и суда нет.
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18.02.2021 15:12 Відповісти
Шонібуть, аби ляпнути...
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18.02.2021 15:18 Відповісти
Что они могут заявлять если половина миссии в ОРДЛО это люди в штатском от кремлевского кутюрье. А те которые приехали из Европы прошли операцию по выкалыванию глаз и залитию ушей свинцом. Люди в штатском водят этих инвалидов под белы руки.
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18.02.2021 15:19 Відповісти
"Сторон"?! Ах вы ж курвы, такие же падлы как и мерзавка тальявини! Подлые твари! Для імплементації Мінських домовленостей потрібні додаткові зусилля й політична воля сторін, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 9344
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18.02.2021 15:35 Відповісти
А хто двічі підписував оці недолугі путінські мінські хотєлки? Дивіться в корінь і питайте з фігурантів підписантів. У нас є один, то не прогавте і його..
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18.02.2021 16:11 Відповісти
Прогнать ОБСЕ для начала нужно, как сторону поддерживающую террористов.
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19.02.2021 00:24 Відповісти
 
 