Кремлівського пропагандиста Соловйова оголосили персоною нон-грата в Латвії за "глорифікацію нацизму"
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МЗС Латвії оголосило російського пропагандиста Володимира Соловйова персоною нон-грата в країні. Раніше Соловйов називав нацистського вождя Адольфа Гітлера "дуже сміливою людиною".
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич.
"На підставі ч. 2 ст. 61 Закону про імміграцію я прийняв рішення про включення громадянина Російської Федерації Володимира Соловйова в список небажаних осіб Латвійської Республіки. Для Латвії не прийнятна глорифікація нацизму в будь-якій формі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше кремлівський пропагандист Володимир Соловйов назвав нацистського вождя Адольфа Гітлера "дуже сміливою людиною, яка не косила від армії" і "воювала відважно під час Першої світової війни".
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как жи єто міло..."
"Это решение МИД Латвии оскорбляет память моих родственников, пострадавших от действий нацистов"
Соловьёв Владимир родился 20 октября 1963 года в еврейской семье Рудольфа Наумовича Соловьёва (до 1962-го года носил фамилию Виницковский, затем взял фамилию матери) и Инны Соломоновны Шапиро.
- Владимир Адольфович.
- Я не Адольфович. Я Рудольфович.
- Да? А по вас так сразу и не скажешь.