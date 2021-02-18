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Кремлівського пропагандиста Соловйова оголосили персоною нон-грата в Латвії за "глорифікацію нацизму"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Кремлівського пропагандиста Соловйова оголосили персоною нон-грата в Латвії за

МЗС Латвії оголосило російського пропагандиста Володимира Соловйова персоною нон-грата в країні. Раніше Соловйов називав нацистського вождя Адольфа Гітлера "дуже сміливою людиною".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич.

"На підставі ч. 2 ст. 61 Закону про імміграцію я прийняв рішення про включення громадянина Російської Федерації Володимира Соловйова в список небажаних осіб Латвійської Республіки. Для Латвії не прийнятна глорифікація нацизму в будь-якій формі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше кремлівський пропагандист Володимир Соловйов назвав нацистського вождя Адольфа Гітлера "дуже сміливою людиною, яка не косила від армії" і "воювала відважно під час Першої світової війни".

Також дивіться: "Гітлер був дуже сміливою людиною. Від армії не косив і воював відважно", - кремлівський пропагандист Соловйов хвалить нацистського вождя в ефірі росТВ. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
докукурікався пітушара.
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18.02.2021 15:09
+13
так вже навіть євреї назвали його "позором"
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18.02.2021 15:08
+11
Только в Латвии ? В удивительно циничном мире мы живём .
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18.02.2021 15:10
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так вже навіть євреї назвали його "позором"
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18.02.2021 15:08 Відповісти
я тоже люблю соловьева..особенно рьяно когда есть вазелин
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19.02.2021 08:50 Відповісти
докукурікався пітушара.
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18.02.2021 15:09 Відповісти
На рашке этого не сделают, фашисты своих не судят )))
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18.02.2021 15:09 Відповісти
Только в Латвии ? В удивительно циничном мире мы живём .
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18.02.2021 15:10 Відповісти
А як на це дивляться в самом мордорі дєдиваєватєлі? Кремлевского пропагандиста Соловьева объявили персоной нон-грата в Латвии за "глорификацию нацизма" - Цензор.НЕТ 466
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18.02.2021 15:11 Відповісти
як завжди, по тєлєвізору Кремлевского пропагандиста Соловьева объявили персоной нон-грата в Латвии за "глорификацию нацизма" - Цензор.НЕТ 5674
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18.02.2021 15:13 Відповісти
Кремлівського пропагандиста Соловйова оголосили персоною нон-грата в Латвії за "глорифікацію нацизму" - Цензор.НЕТ 4783 Влучно...
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18.02.2021 15:21 Відповісти
Та оно вище якийсь "ганебний йо" зіскочив з бутиляки і щось прокукурікав - але й кількох хвилин не минуло, як від нього два хрестика лишилося Кремлевского пропагандиста Соловьева объявили персоной нон-грата в Латвии за "глорификацию нацизма" - Цензор.НЕТ 3996
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18.02.2021 15:15 Відповісти
"ойц, іврєй-антісіміт!..
как жи єто міло..."
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18.02.2021 15:15 Відповісти
Думаєш, він перший? Торквемада був сином єврея...
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18.02.2021 15:22 Відповісти
Черчилль говорил про нацистов будущего... имел ввиду разных соловьевых и ко.
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18.02.2021 15:14 Відповісти
А де ізраїльський посол!? Гнида двулична!
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18.02.2021 15:15 Відповісти
Одним зашкваром больше для подонка. Всё равно на нём уже негде клейма ставить.
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18.02.2021 15:15 Відповісти
Надо поддержать латышей и сделать то же самое. Два раза.
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18.02.2021 15:17 Відповісти
выпросил... Можешь скачать "Чао!" своей вилле на озере Комо, мудазвон.
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18.02.2021 15:17 Відповісти
ото головняк покидьку буде, як йому Італія в'їзд обріже на хатку біля озера Комо
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18.02.2021 15:18 Відповісти
Маскали современние фашисти, со своими гебельсами и недофюрером.
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18.02.2021 15:18 Відповісти
так х"йло говорило, что и геббельс талантливый был...
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18.02.2021 15:19 Відповісти
причем за столом с делегацией из Израиля,евреи молча скушали дерьмо от *****
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18.02.2021 15:43 Відповісти
Соловьев прокомментировал запрет на въезд в Латвию.

"Это решение МИД Латвии оскорбляет память моих родственников, пострадавших от действий нацистов"

Соловьёв Владимир родился 20 октября 1963 года в еврейской семье Рудольфа Наумовича Соловьёва (до 1962-го года носил фамилию Виницковский, затем взял фамилию матери) и Инны Соломоновны Шапиро.
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18.02.2021 15:19 Відповісти
На черзі Італія? Кремлівського пропагандиста Соловйова оголосили персоною нон-грата в Латвії за "глорифікацію нацизму" - Цензор.НЕТ 9089
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18.02.2021 15:23 Відповісти
Щеб Італія так зробила... щоб хрін воно потрапило на свою віллу в Італії.
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18.02.2021 15:34 Відповісти
Кода Италия примет такой же закон, Солоьёв впадёт в кому.
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18.02.2021 15:35 Відповісти
Тонко Кремлівського пропагандиста Соловйова оголосили персоною нон-грата в Латвії за "глорифікацію нацизму" - Цензор.НЕТ 5248
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18.02.2021 16:29 Відповісти
Продажное гомно( на деньги арабской мебельной мафии Москвы) жил в США,на каналах России охаивает Запад, а дачу купил в Италии???.Мы -ИндоПэриджан=ГрекоАнар(Рим др.) налаживаем связи,с теми кто лет 470тому назад вышел из Аталии Кавказской (внуками).И попросим их послать "соловья- тошниловки" нахрен из Италии вместе с его дачей.
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18.02.2021 15:40 Відповісти
Троллинг 80lvl. )) Браво Латвии! Дедовоевальный еврей-фашист. Гремучая смесь.)))
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18.02.2021 15:41 Відповісти
Владимир Матов@1964Matov

- Владимир Адольфович.
- Я не Адольфович. Я Рудольфович.
- Да? А по вас так сразу и не скажешь.
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18.02.2021 16:01 Відповісти
Он к прославлению диктаторов и убийц давно шел. Даже одежду в ихнем стиле носит на передаче. Не удивлюсь если в доме на итальянском Комо он красуется в френче еврейского дуче.
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18.02.2021 16:01 Відповісти
Латвия. Страна юденфрай. То есть- ей герр Розенберг сертификат привез, за уничтожение бравыми латышами всех(!!!) евреев, на своей территории. Потому, вопрос: шо вы там вякаете, детки?! Кремлівського пропагандиста Соловйова оголосили персоною нон-грата в Латвії за "глорифікацію нацизму" - Цензор.НЕТ 4571
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18.02.2021 16:29 Відповісти
По твоей убогой "логике", немцам в защиту евреев и слова теперь сказать нельзя, и назови страну, где во время немецкой оккупации не находились люди, готовые участвовать в расправах над евреями?
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18.02.2021 18:07 Відповісти
Тонкий троллинг
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18.02.2021 18:18 Відповісти
Точно так о Гитлере говорили, когда подписывали пакт "Молотова - Риббентропа".
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19.02.2021 08:49 Відповісти
соловьев терпел, крепился...Вынул .уй и застрелился! Кремлівського пропагандиста Соловйова оголосили персоною нон-грата в Латвії за "глорифікацію нацизму" - Цензор.НЕТ 1631
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19.02.2021 08:49 Відповісти
 
 