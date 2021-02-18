Кремлівського пропагандиста Соловйова оголосили персоною нон-грата в Латвії за "глорифікацію нацизму"

МЗС Латвії оголосило російського пропагандиста Володимира Соловйова персоною нон-грата в країні. Раніше Соловйов називав нацистського вождя Адольфа Гітлера "дуже сміливою людиною".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич.

"На підставі ч. 2 ст. 61 Закону про імміграцію я прийняв рішення про включення громадянина Російської Федерації Володимира Соловйова в список небажаних осіб Латвійської Республіки. Для Латвії не прийнятна глорифікація нацизму в будь-якій формі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше кремлівський пропагандист Володимир Соловйов назвав нацистського вождя Адольфа Гітлера "дуже сміливою людиною, яка не косила від армії" і "воювала відважно під час Першої світової війни".

Також дивіться: "Гітлер був дуже сміливою людиною. Від армії не косив і воював відважно", - кремлівський пропагандист Соловйов хвалить нацистського вождя в ефірі росТВ. ВIДЕО