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Ми готові досліджувати мутації коронавірусу, - науковці Інституту молекулярної біології та генетики

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Ми готові досліджувати мутації коронавірусу, - науковці Інституту молекулярної біології та генетики

В Україні досі не вивчають мутації вірусу SARS-CoV-2. Тим часом, дані таких досліджень дуже важливі для вироблення стратегії подальшого лікування пацієнтів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Інституту молекулярної біології та генетики (ІМБГ), повідомляє Цензор.НЕТ.

Як ідеться в тексті повідомлення, від початку пандемії у світі зафіксовано десятки тисяч різних варіантів винуватця коронавірусної хвороби. Найповніша відкрита база даних - Національного центру біотехнологічної інформації (США), в якій акумульовано дані з усього світу, - містить геноми вже понад 38 000 SARS-CoV-2. Однак у ній немає жодного українського зразка.

За даними ІМБГ, в Україні досі не почали вивчати мутації SARS-CoV-2, отже, невідомо, які штами циркулюють зараз по країні і чи відрізняються вони в різних регіонах, вони безпечніші для українців чи, навпаки.

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"Зайве наголошувати на важливості визначення штамів коронавірусу. На основі даних таких досліджень можна оцінювати властивості вірусів, а потім вибудовувати ефективні стратегії лікування, розуміти, чому діють або не діють ті чи інші ліки. Ці дані є важливими також для подальшої вакцинації, оскільки вони можуть допомогти модифікувати вакцини", - йдеться далі в повідомленні.

Як вважають науковці, з урахуванням стрімкого поширення вірусу і його здатності швидко змінюватися, постійний моніторинг та відстеження його змін будуть актуальними ще багато років.

"Влітку 2020 року наш Інститут спільно зі співробітниками ЦГЗ у м.Києві запропонували програму "Геномна епідеміологія SARS-CoV-2 в Україні", яку підтримали експерти МОЗ. - каже директор ІМБГ, академік Михайло Тукало. - Однак програма не отримала фінансування від уряду".

Раніше глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявляв, що в Україні немає обладнання для виявлення нових штамів і мутацій коронавірусу.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Вы уже создали лучшую вакцину от ковид! Как некоторые говорили , что создаете за премию в лям долларов.. думаю вам либо стоит оставить эти порывы, либо не трепать языком, а сначала сделать, а потом говорить! А то заколебали своим трепом, "через два года будем жить лучше Франции" Кравчук, самая мильная армия, 100 самолетов в год ит.д... один сплошной треп.. не более!
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18.02.2021 15:22
+2
Дайте денег из бюджета , будем модную тему развивать ! Мутации конечно хорошо исследовать только , а дальше что ! Хотя ученых надо поддерживать , не только же на асфальт спускать гражданский бюджет.
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18.02.2021 15:30
+1
Если нет команды, то не высовывайтксь, не надо напрягаться, зарплата идет, и премии идут, а шо еше надо, сидите тихо, как учит ваш директор института.
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18.02.2021 15:42
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а матеріалу для дослідів немає
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18.02.2021 15:21 Відповісти
Вакцину от ковида во Львове в Институте биологии клетки разрабатывают. Им на это аж 10 млн грн выделили. Ми готові досліджувати мутації коронавірусу, - науковці Інституту молекулярної біології та генетики - Цензор.НЕТ 8305
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18.02.2021 15:34 Відповісти
Вы уже создали лучшую вакцину от ковид! Как некоторые говорили , что создаете за премию в лям долларов.. думаю вам либо стоит оставить эти порывы, либо не трепать языком, а сначала сделать, а потом говорить! А то заколебали своим трепом, "через два года будем жить лучше Франции" Кравчук, самая мильная армия, 100 самолетов в год ит.д... один сплошной треп.. не более!
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18.02.2021 15:22 Відповісти
Що це було? Ми готові досліджувати мутації коронавірусу, - науковці Інституту молекулярної біології та генетики - Цензор.НЕТ 6845 "Прорыв" в изобретении вакцины вы уже сделали. Пи......ть - не мешки ворочать. Вначале сделайте что-то дельное, а потом трубите во все концы. А вообще, после анонса по "украинской вакцине" вообще стыдно было бы рот открывать. Пипец.
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18.02.2021 15:28 Відповісти
Дайте денег из бюджета , будем модную тему развивать ! Мутации конечно хорошо исследовать только , а дальше что ! Хотя ученых надо поддерживать , не только же на асфальт спускать гражданский бюджет.
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18.02.2021 15:30 Відповісти
сравните ковид с другими орви . Вирусологи разницы не видят зато коронобесы в захвати от ковида, ведь он только и проплачен, других балезней для ковидмафии просто нет.
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18.02.2021 15:30 Відповісти
Если они начнут это делать, лишатся работы и регалий.
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18.02.2021 16:07 Відповісти
Если нет команды, то не высовывайтксь, не надо напрягаться, зарплата идет, и премии идут, а шо еше надо, сидите тихо, как учит ваш директор института.
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18.02.2021 15:42 Відповісти
Лаборатории есть - есть так изучайте, материала нет - иди в больницу там тебе его ведро накашляют. бла бла бла дайте денег вот и МОЗ нас одобрил.
Не понял лаборатория есть - есть! Зарплату им платят? Платят! Ну так изучайте.
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18.02.2021 16:12 Відповісти
Ой, лучше би молчали, исследователи.
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18.02.2021 17:06 Відповісти
Сколько невеж тут тусуется! Єтот институт никогда не брался, а тем более- не обещал создать вакцину! Тестьі да, создал, но нашему государству нужньі покупки, на которьіх можно делать откатьі! Зачем же финансировать свою наук, когда на китайских составляющих можно тестьі собирать и деньжат карман полозить!
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18.02.2021 17:52 Відповісти
Між рядків:"панове, дайте грошики!!!"
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06.08.2021 09:25 Відповісти
 
 