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Усі школи Чернівців переходять на "дистанційку" через зростання захворюваності на COVID-19: ОДА просить перевести на дистанційну форму навчання всю область

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Усі школи Чернівців переходять на

У Чернівецькій області рекомендували всі школи перевести на дистанційну форму навчання через зростання кількості хворих на коронавірус.

Про це повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

В ОДА зазначили, що такі рекомендації вони отримали від Міністерства освіти і науки. Адже станом на 17 лютого у школах області на COVID-19 хворіють 233 учні, 152 педагоги, 28 працівників технічного персоналу.

Також читайте: У Чернівецькій області зростає кількість хворих на COVID-19, щодня госпіталізують понад 100 осіб, - ОДА

За словами головної санітарної лікарки Буковини Наталії Гопко, частка дітей у загальній кількості хворих на коронавірус останнім часом зросла із 3% до 8%.

"Це незначне зростання, однак діти приносять хворобу в родину. 85% недужих зараз у сім’ях, де діти відвідують заклади освіти", – сказала Гопко.

Керуючись рекомендаціями обласної комісії ТЕБ та НС, рішення щодо навчання у школах мають ухвалити комісії з питань ТБ та НС у територіальних громадах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шкарлет розповів про обмеження у сфері освіти під час адаптивного карантину: свята і концерти без глядачів

У Чернівцях усі школи міста переводять на дистанційну форму навчання через епідемічну ситуацію в регіоні. Про це повідомив заступник Чернівецького міського голови Юрій Лесюк.

"Ми отримали подання від головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, звернення від головного санітарного лікаря Чернівецької області Наталії Гопко, вивчили протокол обласної комісії ТЕБ та НС, а також постанову Кабінету Міністрів і прийняли рішення перевести школи на дистанційне навчання з 19 лютого", - розповів посадовець.

Лесюк додав, що наразі на дистанційне навчання переходять учні всіх класів - від 1-го до 11-го. Проте з понеділка очне навчання початкової школи можуть відновити.

Робота дитячих садків Чернівців поки не припиняється.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+1
А как дышали... Все школы Черновцов переходят на "дистанционку" из-за роста заболеваемости COVID-19: ОГА просит перевести на дистанционную форму обучения всю область - Цензор.НЕТ 2018
Черновцы отказались усиливать карантин
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18.02.2021 15:35
+1
Усі школи Чернівців переходять на "дистанційку" через зростання захворюваності на COVID-19: ОДА просить перевести на дистанційну форму навчання всю область - Цензор.НЕТ 2142
Как с языка снял. "Вдруг" озаботились здоровьем/сохранением жизней граждан, а не доходами "бизнеса". Выборы уже прошли. Чё уж там?
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18.02.2021 15:44
+1
Треба всі школи України переводити на дистанційне
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18.02.2021 16:03
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Все школы Черновцов переходят на "дистанционку" из-за роста заболеваемости COVID-19: ОГА просит перевести на дистанционную форму обучения всю область - Цензор.НЕТ 871
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18.02.2021 15:29 Відповісти
А как дышали... Все школы Черновцов переходят на "дистанционку" из-за роста заболеваемости COVID-19: ОГА просит перевести на дистанционную форму обучения всю область - Цензор.НЕТ 2018
Черновцы отказались усиливать карантин
показати весь коментар
18.02.2021 15:35 Відповісти
Усі школи Чернівців переходять на "дистанційку" через зростання захворюваності на COVID-19: ОДА просить перевести на дистанційну форму навчання всю область - Цензор.НЕТ 2142
Как с языка снял. "Вдруг" озаботились здоровьем/сохранением жизней граждан, а не доходами "бизнеса". Выборы уже прошли. Чё уж там?
показати весь коментар
18.02.2021 15:44 Відповісти
будь ласка, наведи приклад країни чи регіону, де карантин (а не зменшення кількості гівнотестування) призвів до зменшення рівня захворюваності
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18.02.2021 16:10 Відповісти
Киев.
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18.02.2021 16:22 Відповісти
я ж написав заздалегідь "а не зменшення кількості гівнотестування"
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18.02.2021 16:26 Відповісти
і в Києві карантин був по факту ще більш слабким, ніж в Чернівцях
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18.02.2021 16:28 Відповісти
В Киеве наш Педалик (надо отдать ему должное хоть в этом) НИ РАЗУ не призывал отказываться от карантинных мер! Мало того, уже почти год (с начала эпидемии и до сих пор) ЕЖЕДНЕВНО озвучивает/публикует динамику заболеваемости столицы ПО РАЙОНАМ. В магазины без маски не зайти, в транспорт- аналогично. Думаю, что в том числе и благодаря ему у большинства адекватных киевлян сформировалось правильное отношение к пандемии. И это при том, что в Киев- был одним из самых страадающих от ковида городов! Во многом потому, что ковид-диссиденты пхнут к нам толпами со всей Украины.
А теперь вспомни, что "проповедовали" тот же мэр Львова (Садовой), Франковска, Черновцов и т.д. Ото ж.
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18.02.2021 16:48 Відповісти
тобто вірус залякали заклики і звіти по захворюваності? ось чого Степанов такий "активний")))
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18.02.2021 16:55 Відповісти
Тобто ты читать не умеешь. А, тем более, думать. Усі школи Чернівців переходять на "дистанційку" через зростання захворюваності на COVID-19: ОДА просить перевести на дистанційну форму навчання всю область - Цензор.НЕТ 5106 Вирус "залякало" правильное отношение киевлян к карантинным мероприятиям, сформированное, в том числе, нашим мэром. И, само собой, наличие самих этих мероприятий. А вот ваши мэры сделали ВСЁ от себя зависящее, чтобы саботировать карантин и нивелировать опасность болезни в умах населения.
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18.02.2021 17:02 Відповісти
чоловік стоїть на мосту через Дніпро і махає руками, інший підходить і питає:
- що робиш?
- крокодилів відганяю
- так тут крокодилів зроду немає
- отже добре відганяю

так і у тебе: вірус - це крокодил, а махання руками - карантинні заходи
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18.02.2021 17:42 Відповісти
в чому небезпека хвороби, середній вік померлих від якої по світу - 80 з чимось років? летальність якої фактично рівна НУЛЮ, якщо людина не при смерті (тобто не дуже стара та не має значних хронічних патологій) і має вітамін Д в нормі?
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18.02.2021 17:44 Відповісти
Максимко, ти ніяк не усвідомиш, що уся ця видимість пандемії створена фейковими тестами
усі раніше відомі види грипу та ГРВІ зникли з обличчя планети, тепер усе списується на ковід за хибнопозитивними результатами тестів, а бо й без них
Навіть ВООЗ вже визнала, що ці тести - фуфло. Також вона визнала, що летальність ковіду - 0,2%. Це, можна сказати, важкий грип (в найгіршому випадку, тобто без врахування того, в скількох випадках причину смерті було сфальсифіковано).
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18.02.2021 17:39 Відповісти
Легче всего прикрыться "отсутствием тестирования", которое, если и есть, то только по вине ковид-диссидентов среди тамошних властей. Хотели "децентрализацию" с местными неуправляемыми "царьками"? Ну так кушайте, не обляпайтесь. Усі школи Чернівців переходять на "дистанційку" через зростання захворюваності на COVID-19: ОДА просить перевести на дистанційну форму навчання всю область - Цензор.НЕТ 2124
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18.02.2021 16:32 Відповісти
легше всього прикритися карантином, який в реальності не працює
десятки країн Європи та світу з найжорсткішими карантинами впродовж місяців (особливо восени це було яскраво видно) мали все одно різкий ріст захворюваності
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18.02.2021 16:36 Відповісти
С ковид-десидентами спорить бесполезно. Усі школи Чернівців переходять на "дистанційку" через зростання захворюваності на COVID-19: ОДА просить перевести на дистанційну форму навчання всю область - Цензор.НЕТ 1606 Для них даже статистика- "результат отсутствия тестирования". Усі школи Чернівців переходять на "дистанційку" через зростання захворюваності на COVID-19: ОДА просить перевести на дистанційну форму навчання всю область - Цензор.НЕТ 1606 "Мало вас тестируют"? Ну так обратитесь к своим местным царькам! Или хотя бы сделайте выводы на следующих выборах!
Кстати, главный показатель ситуации с ковидом в ваших регионах- это заполненность больничных коек. Кое-где она уже превышает 100%!
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18.02.2021 16:57 Відповісти
ти тупий? тести - гівно
це якби тобі робили фальшивий тест на вагітність, і він був би позитивним
вітаю, тобі скоро народжувати
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18.02.2021 17:40 Відповісти
Пожалуйста.
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18.02.2021 16:23 Відповісти
Треба всі школи України переводити на дистанційне
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18.02.2021 16:03 Відповісти
навіщо?
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18.02.2021 16:08 Відповісти
"ріст захворюваності" в західних областях пов'язаний виключно з великою кількістю зроблених там щодня гівнотестів, бо саме з цих областей люди масово їдуть на заробітки, а без негативного результату нікого не випускають
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18.02.2021 16:09 Відповісти
Неправда. Рост заболеваемости в западных регионах связан с регулярным массовым шастаньем жителей тех регионов в страны ЕС и агрессивным саботажем карантинных мероприятий со стороны местных властей. Теперь маєте те, що маєте. И самое обидное, что ни одного саботажника так и не привлекут к ответственности.
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18.02.2021 16:27 Відповісти
Карантин жодним чином не впливає на поширення вірусних інфекцій. Ти ще цього не второпав? По усьому світу типу запроваджені безпрецедентні міри, але це НІЯК не заважає новим штамам поширюватися. Уся ця брехлива статистика отримана за допомогою фуфлотестів, які дають до 90 і більше відсотків ХИБНОпозитивних результатів.
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18.02.2021 16:30 Відповісти
Впливає. Даже спорить не собираюсь. Спроси у ВОЗ.
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18.02.2021 16:34 Відповісти
Ааа... то у тебе ВООЗ - авторитет Усі школи Чернівців переходять на "дистанційку" через зростання захворюваності на COVID-19: ОДА просить перевести на дистанційну форму навчання всю область - Цензор.НЕТ 4152 шарашкіна контора, яка останні десятиріччя займається лише тим, що лобіює інтереси фарм. гігантів

Ось до речі.

В 2019 році дослідження ВООЗ показало, що практично немає наукового підтвердження ефективності проти грипу таких мір, як «соціальне дистанціювання», обмеження використання транспорту і карантин в цілому.
https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/
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18.02.2021 16:39 Відповісти
 
 