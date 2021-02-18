Усі школи Чернівців переходять на "дистанційку" через зростання захворюваності на COVID-19: ОДА просить перевести на дистанційну форму навчання всю область
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У Чернівецькій області рекомендували всі школи перевести на дистанційну форму навчання через зростання кількості хворих на коронавірус.
Про це повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
В ОДА зазначили, що такі рекомендації вони отримали від Міністерства освіти і науки. Адже станом на 17 лютого у школах області на COVID-19 хворіють 233 учні, 152 педагоги, 28 працівників технічного персоналу.
За словами головної санітарної лікарки Буковини Наталії Гопко, частка дітей у загальній кількості хворих на коронавірус останнім часом зросла із 3% до 8%.
"Це незначне зростання, однак діти приносять хворобу в родину. 85% недужих зараз у сім’ях, де діти відвідують заклади освіти", – сказала Гопко.
Керуючись рекомендаціями обласної комісії ТЕБ та НС, рішення щодо навчання у школах мають ухвалити комісії з питань ТБ та НС у територіальних громадах.
У Чернівцях усі школи міста переводять на дистанційну форму навчання через епідемічну ситуацію в регіоні. Про це повідомив заступник Чернівецького міського голови Юрій Лесюк.
"Ми отримали подання від головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, звернення від головного санітарного лікаря Чернівецької області Наталії Гопко, вивчили протокол обласної комісії ТЕБ та НС, а також постанову Кабінету Міністрів і прийняли рішення перевести школи на дистанційне навчання з 19 лютого", - розповів посадовець.
Лесюк додав, що наразі на дистанційне навчання переходять учні всіх класів - від 1-го до 11-го. Проте з понеділка очне навчання початкової школи можуть відновити.
Робота дитячих садків Чернівців поки не припиняється.
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Черновцы отказались усиливать карантин
Как с языка снял. "Вдруг" озаботились здоровьем/сохранением жизней граждан, а не доходами "бизнеса". Выборы уже прошли. Чё уж там?
А теперь вспомни, что "проповедовали" тот же мэр Львова (Садовой), Франковска, Черновцов и т.д. Ото ж.
- що робиш?
- крокодилів відганяю
- так тут крокодилів зроду немає
- отже добре відганяю
так і у тебе: вірус - це крокодил, а махання руками - карантинні заходи
усі раніше відомі види грипу та ГРВІ зникли з обличчя планети, тепер усе списується на ковід за хибнопозитивними результатами тестів, а бо й без них
Навіть ВООЗ вже визнала, що ці тести - фуфло. Також вона визнала, що летальність ковіду - 0,2%. Це, можна сказати, важкий грип (в найгіршому випадку, тобто без врахування того, в скількох випадках причину смерті було сфальсифіковано).
десятки країн Європи та світу з найжорсткішими карантинами впродовж місяців (особливо восени це було яскраво видно) мали все одно різкий ріст захворюваності
Кстати, главный показатель ситуации с ковидом в ваших регионах- это заполненность больничных коек. Кое-где она уже превышает 100%!
це якби тобі робили фальшивий тест на вагітність, і він був би позитивним
вітаю, тобі скоро народжувати
Ось до речі.
В 2019 році дослідження ВООЗ показало, що практично немає наукового підтвердження ефективності проти грипу таких мір, як «соціальне дистанціювання», обмеження використання транспорту і карантин в цілому.
https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/