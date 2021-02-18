Цифровізація - найкраща боротьба з корупцією. Комп'ютер хабарі не бере, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський підтримує діджиталізацію країни і радий, що Кабміну вдалося сформувати чітку стратегію цифровий трансформації на наступні три роки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"Ми – перша країна у світі з цифровими паспортами та четверта у Європі з цифровим водійським посвідченням. Цифровізація – це пряма й найкраща боротьба з корупцією. Комп’ютер хабара не бере. Діджиталізація – це боротьба з корупцією, зменшення спілкування громадян з чиновниками, спрощення процедур, і за нею – майбутнє", – наголосив Глава держави.
Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про запуск 94 проєктів цифрової трансформації у сферах освіти, охорони здоров’я, юстиції, економіки та торгівлі, енергетики, інфраструктури тощо. Затверджений урядом перелік проєктів буде реалізований протягом трьох років та сприятиме розбудові цифрової держави.
"Вперше в історії України держава переходить на системний проєктний підхід. Така потужна структура допоможе трансформувати Україну на всіх рівнях – від загальнонаціонального до місцевого. І дасть змогу вже за кілька років увійти до топ-20 цифрових держав світу", – зазначив він.
У повідомленні нагадується, що 17 лютого цього року Кабінет Міністрів України затвердив перелік 94 проєктів цифрової трансформації. Стратегія є відображенням всієї діяльності уряду та містить чіткі плани її цифровізації – переходу на сучасні, прозорі та автоматизовані правила. Серед проєктів цифрової трансформації на наступні три роки: е-нотаріат, е-майно, е-містобудування, е-школа, е-соцзахист, е-міграція, е-лікарня, е-дозвіл тощо.
Українці особисто зможуть контролювати прозорість системи та спостерігати за реалізацією проєктів у режимі реального часу. Для цього Міністерство цифрової трансформації запускає публічний каталог з описом кожного проєкту, чітко визначеними дедлайнами та відповідальними за процеси.
Будь ласка, зачекайте...
Ибо он не ведает, что творит (с)
позавчера в программе "утро в большом городе" на ICTV ведущая задавала вопросы министру цифровизации (есть у них такая рубрика "33 за 3"). один из вопросов был "чем так важна диджитализация". так вот. его ответ слово в слово повторил потерпевший вымират
и про "компьютер взятки не берет" и про "Диджитализация - это борьба с коррупцией"
нашел! три минуты посмотрите
https://ranok.ictv.ua/ua/videos/mihajlo-fedorov-pro-tsifrovu-transformatsiyu-diyu-i-zarobitok-ministra-interv-yu-33-za-3/
Ну, или перенесенный ковид по остатку мозга вдарил нипадецки...
Зазвичай частину яка на комп'ютері майже завжди здають ті хто знають правила.
Но права ти всеодно не отримаєш, бо треба здати їзду, а її ти не здаш не заплативши.
Тому не треба міфів про "приказ програмцу".
(Звичайно можна придумати поламану мишку чи її віддалене перехоплення. Но нафіга якщо тебе простіше завалити на їзді?)
взятки программисты берут
по примеру топ-чиновников
"Мы - первая страна в мире с цифровыми паспортами"
Это просто наглая ложь. У меня на руках паспорт одной североевропейской страны, он полностью цифровой - т.е. можно не только голосовать, вставив этот паспорт как карточку в ридер компьютера, - с его помощью можно также и получить стопку госуслуг, за которыми мы до сих пор ходим ногами в ЦНАП.
" и четвертая в Европе с цифровым водительским удостоверением."
О каком цифровом водительском он говорит? Еще год назад выдавали обычные пластиковые карточки, без каких-либо чипов.
"Цифровизация - это прямая и самая лучшая борьба с коррупцией. Компьютер взятки не берет."
Взятки берет тот, кто правит данные в этом компьютере. Но простым смертным это тяжело объяснить в виду тотальной компьютерной безграмотности.
С одной стороны, я вижу наглую, циничную ложь, а с другой стороны понимаю, что пипл схавает и добавки попросит. Эти подонки у власти далеко пойдут.
Но зелебобики все равно будут носиться со своей "правдой" про "величайшего лидера".
Беглый поиск в гугле показывает, что в Эстонии такие карты со смарт-чипами выдаются с 2002 года, а законодательно подготовлено всё было в 2000 году,
По эстонским законам, с 15 декабря 2000 года электронная цифровая подпись юридически эквивалентна подписи от руки.[3][4]
....и тут, прошло всего лишь двадцать лет, до Зеленского наконец-то дошло, что такое айди карта!
Забули вже про "Великого" ай-тішніка, який як гучно прийшов, так тихо й пішов, наш цифровий мессія -- пан Дибілет... Багато з нього користі було в напрямку їх "Тсифровізатсії"...
В кращому випадку він манагер, керівник. Він міг би керувати навіть свинарником, але це не робить з манагеру біолога чи ветеринара, він лише керівник у галузі сільского господарства.
Й навіть більше того. Як найманий керівник він навряд чи на щось спроможний, бо він не добився всього сам, а користувався протекцією свого папаши у "приваті". Папаши нема - і Дубілєт вже ніхто.
І коли все у цифрі навіть зустрічатись особисто непотрібно, а дати хабаря можна криптою, яку неможливо відслідкувати. )
Вполне очевидные вещи говорит, весь мир к этому стремится. Это даже не новость, а популизм в наше время.
"У мене, на жаль, і у прем'єр-міністра принтера, який друкує долари, вдома немає. Але ми теж багата країна. Наше багатство - люди, їх треба зберегти... Наша задача - не комфорт зараз, скажу відверто. Хліб, масло, молоко, крупи є, - виживемо. Пройдемо коронавірус - місяць, півтора - вирулимо". 17 квітня, ефір телеканалу "Україна".
"Це нове життя. Я не жаліюсь, що воно складніше. Змінилось все, починаючи з ранку. Ранок - раніше, вечір - пізніше, день - довше... Влада - це можливість. У мене є можливість допомогти. У мене немає можливості заробити гроші, але мені це не потрібно. Мені 42, я хочу бути в історії". 11 лютого, інтерв'ю "Інтерфаксу".
І, найпопулярніші меми. Щоб закінчити війну, треба перестати стріляти.
Зеленський в інтерв'ю для британської програми BBC HARDtalk
Пряма мова: "Це не є проблема для мене. Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу.
Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами".
Вон сегодня сайт СБУ положили...
они проникнут в сферы контроля и подкупа и откатов ибо "не создай себе кумира".............
- скажем такая вот тема.... ну и чем тут поможет диджитка ??? всё равно что электрифи-
кацией отменить веру в Бога..... к стати такая попытка была чем закончилось помним.....
https://zn.ua/EDUCATION/obeshchannoho-tri-hoda-zhdut-.html
- а настоящие проблемы тут а бубочки дебилам видосики крутят..............
Смотря, кто софтвер напишет, "бубочка".
Читайте там, в ОП, про ситуацию с robodebt, и мотайте на ус, а то правительство Украины без портков софтвер оставит :
" 470,000 wrongly-issued debts to be repaid in full.[14] Initially the total sum of the repayments was estimated to be A$721 million,[3] however in November 2020 this figure expanded to A$1.2 billion "
(Википедия)
В Украине казна пустая, чтобы из-за неправильно выписанные "долговых взысканий" больше 1 миллиарда долларов выплачивать неправильно оштрафованным.