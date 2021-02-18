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Зеленський (17459) диджиталізація (193)

Цифровізація - найкраща боротьба з корупцією. Комп'ютер хабарі не бере, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Технології

Цифровізація - найкраща боротьба з корупцією. Комп'ютер хабарі не бере, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтримує діджиталізацію країни і радий, що Кабміну вдалося сформувати чітку стратегію цифровий трансформації на наступні три роки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Ми – перша країна у світі з цифровими паспортами та четверта у Європі з цифровим водійським посвідченням. Цифровізація – це пряма й найкраща боротьба з корупцією. Комп’ютер хабара не бере. Діджиталізація – це боротьба з корупцією, зменшення спілкування громадян з чиновниками, спрощення процедур, і за нею – майбутнє", – наголосив Глава держави.

Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про запуск 94 проєктів цифрової трансформації у сферах освіти, охорони здоров’я, юстиції, економіки та торгівлі, енергетики, інфраструктури тощо. Затверджений урядом перелік проєктів буде реалізований протягом трьох років та сприятиме розбудові цифрової держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна стане першою країною у світі, яка прирівняє цифрові паспорти до звичайних, - Федоров

"Вперше в історії України держава переходить на системний проєктний підхід. Така потужна структура допоможе трансформувати Україну на всіх рівнях – від загальнонаціонального до місцевого. І дасть змогу вже за кілька років увійти до топ-20 цифрових держав світу", – зазначив він.

У повідомленні нагадується, що 17 лютого цього року Кабінет Міністрів України затвердив перелік 94 проєктів цифрової трансформації. Стратегія є відображенням всієї діяльності уряду та містить чіткі плани її цифровізації – переходу на сучасні, прозорі та автоматизовані правила. Серед проєктів цифрової трансформації на наступні три роки: е-нотаріат, е-майно, е-містобудування, е-школа, е-соцзахист, е-міграція, е-лікарня, е-дозвіл тощо.

Українці особисто зможуть контролювати прозорість системи та спостерігати за реалізацією проєктів у режимі реального часу. Для цього Міністерство цифрової трансформації запускає публічний каталог з описом кожного проєкту, чітко визначеними дедлайнами та відповідальними за процеси.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+45
Так может вместо призедента будет ноутбук.....он куда умнее...
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18.02.2021 15:32
+24
Правильно, компьютер взятки не берёт, а ты берёшь. гавнюк:
Цифровизация – самая лучшая борьба с коррупцией. Компьютер взятки не берет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3019
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18.02.2021 15:34
+19
Господи, прости дебилу.
Ибо он не ведает, что творит (с)
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18.02.2021 15:33
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Так может вместо призедента будет ноутбук.....он куда умнее...
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18.02.2021 15:32 Відповісти
навіть калькулятор
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18.02.2021 15:41 Відповісти
навіть перфокарта
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18.02.2021 15:43 Відповісти
Да. Даже тот который железным феликсом назывался. С ручным приводом.
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18.02.2021 15:43 Відповісти
навіть перфоратор
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18.02.2021 15:44 Відповісти
шмаркля врать не станет - зеЛох знает как получало взятку (откат) за вывод денег из Приватбанка - на свои офшоры на Кипре.. Цифровізація - найкраща боротьба з корупцією. Комп'ютер хабарі не бере, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5265
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18.02.2021 15:50 Відповісти
Господи, прости дебилу.
Ибо он не ведает, что творит (с)
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18.02.2021 15:33 Відповісти
Правильно, компьютер взятки не берёт, а ты берёшь. гавнюк:
Цифровизация – самая лучшая борьба с коррупцией. Компьютер взятки не берет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3019
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18.02.2021 15:34 Відповісти
Ух, ничего себе, какой умный)))
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18.02.2021 15:35 Відповісти
Идиот.
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18.02.2021 15:36 Відповісти
а сисадмин вполне себе.
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18.02.2021 15:36 Відповісти
Ага. Сиськи здоровые отрастил.
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18.02.2021 15:38 Відповісти
Це потрібно бути Зеленським щоб таку маячню видати. Хабарі беруть і дають не за папірці юрист ти довбаний!
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18.02.2021 15:37 Відповісти
цей дебіл думає, що основна корупція - це при отриманні паспортів?
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18.02.2021 15:38 Відповісти
Вова, не забывай, в стране только 73% дол...ов + Мандель Ю., которые с удовольствием проглотят эту ахинею, остальные 27% все таки понимают что ты лох и несешь дичь.
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18.02.2021 15:39 Відповісти
Он идиот!!!
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18.02.2021 15:39 Відповісти
Так держать, респект
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18.02.2021 15:42 Відповісти
мама римма явно безрукая -мимо коляски сына ложила...
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18.02.2021 15:45 Відповісти
И явно не один раз.
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18.02.2021 15:50 Відповісти
знаете что самое смешное?

позавчера в программе "утро в большом городе" на ICTV ведущая задавала вопросы министру цифровизации (есть у них такая рубрика "33 за 3"). один из вопросов был "чем так важна диджитализация". так вот. его ответ слово в слово повторил потерпевший вымират
и про "компьютер взятки не берет" и про "Диджитализация - это борьба с коррупцией"

нашел! три минуты посмотрите

https://ranok.ictv.ua/ua/videos/mihajlo-fedorov-pro-tsifrovu-transformatsiyu-diyu-i-zarobitok-ministra-interv-yu-33-za-3/
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18.02.2021 15:46 Відповісти
С целью минимизации расходов речи всему правительству пишет один и тот же литературный негр.Так что возможны накладки.
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18.02.2021 15:49 Відповісти
Предлагаю диджитализировать вакцинацию от Ковида. Через Дію. Получаешь фото вакцины и шприца. Прикладываешь к сраке и ответное фото на сервер. В кабинете находишь сертификат о прививке. Вуаля.
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18.02.2021 15:47 Відповісти
Блиин, и не украдешь ведь.. ни попа!
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18.02.2021 17:11 Відповісти
К примеру сдача на водительские права, в машине камеры, но рядом мент, который по ходу вождения имеет тебе мозг, мешает вести машину и так желает взятку, что вырывает руль. Вот кабина с виртуальными экранами взяток не берёт.
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18.02.2021 15:47 Відповісти
Возможно. Но я бы не желал что бы рейсовым автобусом где я сижу управлял человек получивший права на виртуальном экране.
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18.02.2021 15:52 Відповісти
Для этого принимать водителей с опытом работы.
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18.02.2021 15:56 Відповісти
Вава,иди на фуй!
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18.02.2021 15:56 Відповісти
зато берет системный администратор и начальник ИТ отдела. **** там строчку в базу добавить - две минуты.
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18.02.2021 16:03 Відповісти
Кретину, видно, солнцем голову в Эмиратах напекло.
Ну, или перенесенный ковид по остатку мозга вдарил нипадецки...
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18.02.2021 16:05 Відповісти
пинжак в котором ходит дерьмак тоже сам взяток не берет.
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18.02.2021 16:12 Відповісти
А тот, кто пишет программное обеспечение?
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18.02.2021 16:18 Відповісти
Добре що Зе хоч щось розуміє.
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18.02.2021 16:21 Відповісти
Зате адмінстратори комп'ютера беруть. Господи, воно реально дурне теля чи тільки прикидається?
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18.02.2021 16:38 Відповісти
И эти администраторы в полном подчинении у коррупционеров.
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18.02.2021 16:45 Відповісти
Унитаз тоже взяток не берет! зе об этом доложили, и потому оно тащит страну в сортир.
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18.02.2021 16:41 Відповісти
Еще в начале 200-х на права сдавали на компьютерах. Те кто не занес на лапу никогда не могли сдать экзамен потому что гаишники давали приказ програмцу, что и как и тот делал, как приказали.
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18.02.2021 16:44 Відповісти
А я можу розказати інші історії.
Зазвичай частину яка на комп'ютері майже завжди здають ті хто знають правила.
Но права ти всеодно не отримаєш, бо треба здати їзду, а її ти не здаш не заплативши.
Тому не треба міфів про "приказ програмцу".
(Звичайно можна придумати поламану мишку чи її віддалене перехоплення. Но нафіга якщо тебе простіше завалити на їзді?)
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18.02.2021 16:57 Відповісти
Мдя... У пацанів все більше проявляються проблеми з їх штучною інтеліґенцією.
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18.02.2021 16:45 Відповісти
Вот эту предлагаю цифровизацию. Капец как круто бореться...
Цифровізація - найкраща боротьба з корупцією. Комп'ютер хабарі не бере, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1579
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18.02.2021 16:56 Відповісти
Никто Вове не сказал, что коррупция - всего лишь следствие. А бороться со последствиями - всё равно, что мух отгонять...
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18.02.2021 17:05 Відповісти
артист, словом
взятки программисты берут
по примеру топ-чиновников
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18.02.2021 17:15 Відповісти
У Мендель, или кто там эту ахинею с Подоляком сочиняет начался период откровенного стеба. Может они на спор берут-солгласится читать, или нет?
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18.02.2021 17:18 Відповісти
Если отправленные в электронном виде доки не регистрируются автоматически, а только после проверки их чиновником то это АНОНИЗАЦИЯ, а не ЦИФРОВИЗАЦИЯ
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18.02.2021 17:33 Відповісти
е-бонаты...
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18.02.2021 17:50 Відповісти
Вот он дебил... Всё "компьютерное" пишется и контролируется людьми... Так что и через "компьютер" многое можно...
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18.02.2021 18:05 Відповісти
А взятки можна и на карточку
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18.02.2021 18:40 Відповісти
он не дебил. Он работает на публику, и публике он нравится.
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18.02.2021 19:13 Відповісти
Вежливость,лучшее оружие вора.
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18.02.2021 18:05 Відповісти
Ну все - дружно взяли ручки и записали в блокнотики цитату от живого классика.
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18.02.2021 18:29 Відповісти
Так вы, зебилы, и компьютеры научите. Все, к чему вы прикасаетесь, ворует, берет взятки и просто дурно пахнет...
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18.02.2021 18:35 Відповісти
ХА! Компьютер может и не берет взятки, но люди сидящие за ним очень даже!
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18.02.2021 18:40 Відповісти
Хотя скоро они будут с искусственным интеллектом (дурнее людей чтоль?!), поэтому тоже будут "брать" (не помешает прикупить железа и памяти, сделать апгрейд)! Цифровізація - найкраща боротьба з корупцією. Комп'ютер хабарі не бере, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9143
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18.02.2021 18:49 Відповісти
Дуже добра справа -- без сарказму, щеб вам Татарова допустити до суду -- і лишити у спокої Ситника -- бо ви вже набуваєте схожости із своїм попередником . Будьте добрі подумай-те🇺🇦
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18.02.2021 19:01 Відповісти
Знаете, я даже не знаю, как на это реагировать. Эти негодяи далеко пойдут.

"Мы - первая страна в мире с цифровыми паспортами"

Это просто наглая ложь. У меня на руках паспорт одной североевропейской страны, он полностью цифровой - т.е. можно не только голосовать, вставив этот паспорт как карточку в ридер компьютера, - с его помощью можно также и получить стопку госуслуг, за которыми мы до сих пор ходим ногами в ЦНАП.

" и четвертая в Европе с цифровым водительским удостоверением."
О каком цифровом водительском он говорит? Еще год назад выдавали обычные пластиковые карточки, без каких-либо чипов.

"Цифровизация - это прямая и самая лучшая борьба с коррупцией. Компьютер взятки не берет."

Взятки берет тот, кто правит данные в этом компьютере. Но простым смертным это тяжело объяснить в виду тотальной компьютерной безграмотности.

С одной стороны, я вижу наглую, циничную ложь, а с другой стороны понимаю, что пипл схавает и добавки попросит. Эти подонки у власти далеко пойдут.
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18.02.2021 19:09 Відповісти
забыл добавить, цифровые паспорта в виде карточек с чипом, которые можно использовать из дому для получения госуслуг, существуют в финляндии как минимум 7 лет, не знаю точно, когда они там впроваджувались, я узнал о их существовании 7 лет назад.
Но зелебобики все равно будут носиться со своей "правдой" про "величайшего лидера".
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18.02.2021 19:12 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_ID-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0

Беглый поиск в гугле показывает, что в Эстонии такие карты со смарт-чипами выдаются с 2002 года, а законодательно подготовлено всё было в 2000 году,

По эстонским законам, с 15 декабря 2000 года электронная цифровая подпись юридически эквивалентна подписи от руки.[3][4]
....и тут, прошло всего лишь двадцать лет, до Зеленского наконец-то дошло, что такое айди карта!
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18.02.2021 19:23 Відповісти
Згоден з вашими тезами. Лишень додам, що всю суть цієї так званої "епічної реформи" (фактично єдиної, за яку себе намагається похвалити пан През) заклав цензор в "лінку" на цю статтю --, а саме транслітерація цього слова "tsifrovizatsiya"... Отак і у них, по суті -- виходить якась транслітерація, а не прогрес...
Забули вже про "Великого" ай-тішніка, який як гучно прийшов, так тихо й пішов, наш цифровий мессія -- пан Дибілет... Багато з нього користі було в напрямку їх "Тсифровізатсії"...
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18.02.2021 21:05 Відповісти
Дубілєт не має ніякого відношення до айті. Дубілєт-младший лише синок з багатої родини, котрого папаша пристроїв до "приватбанку", користуючись своїм службовим положенням.

В кращому випадку він манагер, керівник. Він міг би керувати навіть свинарником, але це не робить з манагеру біолога чи ветеринара, він лише керівник у галузі сільского господарства.

Й навіть більше того. Як найманий керівник він навряд чи на щось спроможний, бо він не добився всього сам, а користувався протекцією свого папаши у "приваті". Папаши нема - і Дубілєт вже ніхто.
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24.02.2021 12:54 Відповісти
идеальный судья это компьютер или искуственный интелект
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18.02.2021 19:38 Відповісти
Він реально це сказав чи то йому "мендель" нашепотіла на вушко?
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18.02.2021 20:15 Відповісти
Ну да, комп'ютер не бере, а ось адміністратор, який за цим всім слідкує - бере )))
І коли все у цифрі навіть зустрічатись особисто непотрібно, а дати хабаря можна криптою, яку неможливо відслідкувати. )
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18.02.2021 20:40 Відповісти
100% . Коли вибори в "Дії" ?
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18.02.2021 21:13 Відповісти
ага. "не важно, как голосуют, важно, как считают" (с) Йося Виссарионович
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24.02.2021 12:56 Відповісти
уважаемые сотрудники ЦРУ, я знаю Вы читаете это сообщение (по крайней мере очень на это надеюсь), очень Вас прошу - уберите этого придурка!!!
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18.02.2021 22:40 Відповісти
Я не ЦРУ, на так скажу: вы его выбрали, вам с ним и жить.
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19.02.2021 05:32 Відповісти
я эту сраку не выбирал!
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20.02.2021 19:54 Відповісти
Это уж точно, что компьютер взятки не берёт, но ты же не компьютер, ты далёк от этого, так что взятками не брезгуешь.
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18.02.2021 23:22 Відповісти
Так, посмотрим, потрохобобики негодуют, значит новость правильная.

Вполне очевидные вещи говорит, весь мир к этому стремится. Это даже не новость, а популизм в наше время.
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19.02.2021 00:14 Відповісти
О, він як був генератором цікавих висловлювань ще за часів виступів в 95-ому кварталі, так і досі потішає публіку, як ви влучно підкреслили: "Вполне очевидные вещи говорит, весь мир к этому стремится...". Наприклад, кілька мемів від ЗЕ: "Послухай, я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь. Я тобі прийшов і сказав - зброю прибери. А ти мене не переводь на акції. Я хотів побачити в очах розуміння. А побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь лопух стоїть і переводить мене на іншу тему".
"У мене, на жаль, і у прем'єр-міністра принтера, який друкує долари, вдома немає. Але ми теж багата країна. Наше багатство - люди, їх треба зберегти... Наша задача - не комфорт зараз, скажу відверто. Хліб, масло, молоко, крупи є, - виживемо. Пройдемо коронавірус - місяць, півтора - вирулимо". 17 квітня, ефір телеканалу "Україна".

"Це нове життя. Я не жаліюсь, що воно складніше. Змінилось все, починаючи з ранку. Ранок - раніше, вечір - пізніше, день - довше... Влада - це можливість. У мене є можливість допомогти. У мене немає можливості заробити гроші, але мені це не потрібно. Мені 42, я хочу бути в історії". 11 лютого, інтерв'ю "Інтерфаксу".

І, найпопулярніші меми. Щоб закінчити війну, треба перестати стріляти.
Зеленський в інтерв'ю для британської програми BBC HARDtalk
Пряма мова: "Це не є проблема для мене. Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу.
Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами".
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19.02.2021 01:35 Відповісти
ПІДТРИМУЮ!
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19.02.2021 00:36 Відповісти
Зато хазяин главного компа гребет по-полной. Ворюга эмиратский.
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19.02.2021 01:11 Відповісти
Зебил! А как вы защитите все эти базы данных? Кто будет отвечать, когда в ТВОЕЙ квартире появится электронным образом "прописанный" чужак"? Или , когда право собственности электронным образом перейдет к непоймикому? Или все твои данные окажутся в продаваемых базах? Судиться годами с компьютером? В ваших портново-вольчьих судах?

Вон сегодня сайт СБУ положили...
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19.02.2021 01:25 Відповісти
так же как аферизм и воровство уже проникло в сферы оцифрованых финансов и расчётов
они проникнут в сферы контроля и подкупа и откатов ибо "не создай себе кумира".............
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19.02.2021 05:20 Відповісти
https://zn.ua/finances/vs-hotovitsja-vynesti-prihovor-v-polzu-offshorov-surkisov-hosudarstvu-prihotovit-350-mln-dollarov.html

- скажем такая вот тема.... ну и чем тут поможет диджитка ??? всё равно что электрифи-
кацией отменить веру в Бога..... к стати такая попытка была чем закончилось помним.....
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19.02.2021 05:42 Відповісти
Но прежде всего это прекращение неуважения президентом и правительством науки и образования, честных ученых и педагогов, которое они подчеркивают, назначая на должности некомпетентных и недобропорядочных лиц.

https://zn.ua/EDUCATION/obeshchannoho-tri-hoda-zhdut-.html

- а настоящие проблемы тут а бубочки дебилам видосики крутят..............
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19.02.2021 05:49 Відповісти
"Цифровизация - самая лучшая борьба с коррупцией. Компьютер взятки не берет, - Зеленский"

Смотря, кто софтвер напишет, "бубочка". Цифровізація - найкраща боротьба з корупцією. Комп'ютер хабарі не бере, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1368
Читайте там, в ОП, про ситуацию с robodebt, и мотайте на ус, а то правительство Украины без портков софтвер оставит Цифровізація - найкраща боротьба з корупцією. Комп'ютер хабарі не бере, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1368 :

" 470,000 wrongly-issued debts to be repaid in full.[14] Initially the total sum of the repayments was estimated to be A$721 million,[3] however in November 2020 this figure expanded to A$1.2 billion "
(Википедия)

В Украине казна пустая, чтобы из-за неправильно выписанные "долговых взысканий" больше 1 миллиарда долларов выплачивать неправильно оштрафованным.
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19.02.2021 05:31 Відповісти
Вам не нравится еврейская коррупция? Надевайте быстрее ошейник иудоглобализации. Потому что так задумано.
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19.02.2021 06:35 Відповісти
По убеждению Зеленского программисты и прочая IT челядь коррупции неподверженны! Ура!
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19.02.2021 06:55 Відповісти
у нас , якщо потрібно то візьме ...
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19.02.2021 08:49 Відповісти
ЕСЛИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНТЕРНЕТ ВАЛЮТУ, ТО ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ПЕЧАТАТЬ ЛЮБУЮ ВАЛЮТУ !) ВСЯ ВАЛЮТА ФИГНЯ , ТОЛЬКО ВАЖНО ВРЕМЯ !!!
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19.02.2021 09:11 Відповісти
Потрохобобики, карточкой давно в магазине расплачивались?
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19.02.2021 09:20 Відповісти
 
 