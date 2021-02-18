Цифровізація - найкраща боротьба з корупцією. Комп'ютер хабарі не бере, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтримує діджиталізацію країни і радий, що Кабміну вдалося сформувати чітку стратегію цифровий трансформації на наступні три роки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Ми – перша країна у світі з цифровими паспортами та четверта у Європі з цифровим водійським посвідченням. Цифровізація – це пряма й найкраща боротьба з корупцією. Комп’ютер хабара не бере. Діджиталізація – це боротьба з корупцією, зменшення спілкування громадян з чиновниками, спрощення процедур, і за нею – майбутнє", – наголосив Глава держави.

Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про запуск 94 проєктів цифрової трансформації у сферах освіти, охорони здоров’я, юстиції, економіки та торгівлі, енергетики, інфраструктури тощо. Затверджений урядом перелік проєктів буде реалізований протягом трьох років та сприятиме розбудові цифрової держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна стане першою країною у світі, яка прирівняє цифрові паспорти до звичайних, - Федоров

"Вперше в історії України держава переходить на системний проєктний підхід. Така потужна структура допоможе трансформувати Україну на всіх рівнях – від загальнонаціонального до місцевого. І дасть змогу вже за кілька років увійти до топ-20 цифрових держав світу", – зазначив він.

У повідомленні нагадується, що 17 лютого цього року Кабінет Міністрів України затвердив перелік 94 проєктів цифрової трансформації. Стратегія є відображенням всієї діяльності уряду та містить чіткі плани її цифровізації – переходу на сучасні, прозорі та автоматизовані правила. Серед проєктів цифрової трансформації на наступні три роки: е-нотаріат, е-майно, е-містобудування, е-школа, е-соцзахист, е-міграція, е-лікарня, е-дозвіл тощо.

Українці особисто зможуть контролювати прозорість системи та спостерігати за реалізацією проєктів у режимі реального часу. Для цього Міністерство цифрової трансформації запускає публічний каталог з описом кожного проєкту, чітко визначеними дедлайнами та відповідальними за процеси.