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Новини Суспільство
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1+1 (134) Подоляк Михайло (296)

"1+1 media" не отримував запити з боку СБУ і не володіє даними про які-небудь перевірки, - заява медіахолдингу

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Медіахолдинг "1+1 media" не отримував запитів з боку СБУ.

Про це йдеться в заяві медіахолдингу, інформує Цензор.НЕТ.

"В інтерв’ю виданню "РБК-Україна" радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував, що: "Проводиться комплексна перевірка по "1+1", у тому числі СБУ…". Група 1+1 media заявляє, що ця інформація компанії невідома. Медіахолдинг не отримував запитів з боку СБУ та не володіє жодними даними щодо цієї "перевірки"", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що СБУ проводить перевірку "1+1", щоб дізнатися, хто є бенефіціаром і впливає на канал.

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Автор: Наталя Джума
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"1+1 media" не получал запросы со стороны СБУ и не владеет данными о каких-либо проверках, - заявление медиахолдинга - Цензор.НЕТ 3497
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18.02.2021 15:35 Відповісти
Беняфициар уже занёс кому надо. "1+1 media" не отримував запити з боку СБУ і не володіє даними про які-небудь перевірки, - заява медіахолдингу - Цензор.НЕТ 8860
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18.02.2021 15:45 Відповісти
Бенефициары -- это хозяева этой власти. Им и заносить никуда не нужно. Разве что Беня хочет кинуть Мертветчука на бабки

"1+1 media" не отримував запити з боку СБУ і не володіє даними про які-небудь перевірки, - заява медіахолдингу - Цензор.НЕТ 6094
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18.02.2021 15:54 Відповісти
 
 