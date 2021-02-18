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"1+1 media" не отримував запити з боку СБУ і не володіє даними про які-небудь перевірки, - заява медіахолдингу
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Медіахолдинг "1+1 media" не отримував запитів з боку СБУ.
Про це йдеться в заяві медіахолдингу, інформує Цензор.НЕТ.
"В інтерв’ю виданню "РБК-Україна" радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував, що: "Проводиться комплексна перевірка по "1+1", у тому числі СБУ…". Група 1+1 media заявляє, що ця інформація компанії невідома. Медіахолдинг не отримував запитів з боку СБУ та не володіє жодними даними щодо цієї "перевірки"", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що СБУ проводить перевірку "1+1", щоб дізнатися, хто є бенефіціаром і впливає на канал.
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