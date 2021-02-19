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Депутата Київради Богатова виключили з фракції "Голос" за рукоприкладство щодо стендапера Капиці

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Депутата Київради Богатова виключили з фракції

Депутата Київської міської ради Костянтина Богатова виключили з фракції "Голос" після інциденту між ним і стендапером Владом Капицею, який стався в арт-центрі "Братислава".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав депутат Київради від "Голосу" Максим Нефьодов.

Він зазначив: "Вчора проголосували за найважче рішення, яке довелось ухвалювати в "Голос. Київ" - фракція у Київраді виключила зі свого складу Костянтина Богатова. Причина - інцидент, що стався в Арт-центрі "Братислава" між депутатом та стендап-коміком Владом Капицею, і подальша реакція на нього. Можна обговорювати, хто "перший почав", але публічна особа не має права реагувати насиллям на інакші культурні вподобання чи мистецькі смаки. Це не питання політичного вибору, де кожен депутат може мати власну позицію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутата Київради Богатова, який вдарив стендапера Капицю, виключають із фракції "Голосу"

Нефьодов продовжив: "Чому ж тоді це важке рішення? Якщо казати просто, то тому що Костя - гарна людина. Він різкий, прямий і дуже безкомпромісний "вуличний боєць", який готовий стояти за свої переконання. Саме тому він і стояв на Майдані, зазнав там важких поранень, тому він боровся за різні проєкти на Оболоні - парк Почайна, перейменування станції метро, збереження арт-центру "Братислава". За той час, який ми працювали разом, він завжди підтримував правильні рішення і був проти будь-яких компромісів".

"Але навіть гарні люди часом роблять очевидні помилки, на ці помилки має бути реакція. Якщо ми кажемо про нову якість політики і інститут репутації, "Голос" не може просто сказати - ну, гарних людей треба "понять і простіть". Але я дуже сподіваюсь, що Костянтин справами відновить свою репутацію і зробить ще багато корисного для Києва", - резюмував депутат.

Нагадаємо, 14 лютого Богатов вдарив Капицю під час стендап-шоу в арт-клубі "Братислава". Депутат Київради був обурений тим, що стендапери використовували у виступах нецензурну лексику і намагався відключити їм світло, а Капиця перегородив йому шлях до електрощитка.

Автор: Наталя Джума
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Депутата Киеврады Богатова исключили из фракции "Голос" за рукоприкладство по отношению к стендаперу Капице - Цензор.НЕТ 5826
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18.02.2021 15:44 Відповісти
Та нічого... У нас стендапер державою керує...
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18.02.2021 15:46 Відповісти
Согласен, что нормальный мужчина или не ходит на выступления стендаперов, или если приходит, то имеет право ответить на оскорбления. Но бить морду с депутатским значком на грудях - это подло, что может сделать жалкий артистишка против защищенного отовсюду депутата. Это все равно, что бить ребенка,. Некрасиво, поэтому правильно, что выгнали! Не был бы депутатом не полез бы драться 99%. МОжно было бы кинуть чем-то в этого кривляку и был бы молодец, а так на всю жизнь репутацию господин Богатов себе испортил.
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18.02.2021 15:48 Відповісти
Ну і даремно. Мало дав матюкливій потворі...
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18.02.2021 15:49 Відповісти
Депутата Київради Богатова виключили з фракції "Голос" за рукоприкладство щодо стендапера Капиці - Цензор.НЕТ 525
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18.02.2021 15:59 Відповісти
Депутата Київради Богатова виключили з фракції "Голос" за рукоприкладство щодо стендапера Капиці - Цензор.НЕТ 612Депутата Київради Богатова виключили з фракції "Голос" за рукоприкладство щодо стендапера Капиці - Цензор.НЕТ 6410Пропоную "Голос" перейменувати на "Матюк".
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18.02.2021 16:09 Відповісти
І головою фракції зробити блогершу Лизу Леоненко
da_vsralas_mne_vasha_ridna_mova
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18.02.2021 16:57 Відповісти
дожили - раньше за матюки из партии исключали....
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18.02.2021 16:14 Відповісти
А "нравится" никто и не нажал... Очень показательно.
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19.02.2021 11:21 Відповісти
 
 