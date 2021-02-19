Депутата Київради Богатова виключили з фракції "Голос" за рукоприкладство щодо стендапера Капиці

Депутата Київської міської ради Костянтина Богатова виключили з фракції "Голос" після інциденту між ним і стендапером Владом Капицею, який стався в арт-центрі "Братислава".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав депутат Київради від "Голосу" Максим Нефьодов.

Він зазначив: "Вчора проголосували за найважче рішення, яке довелось ухвалювати в "Голос. Київ" - фракція у Київраді виключила зі свого складу Костянтина Богатова. Причина - інцидент, що стався в Арт-центрі "Братислава" між депутатом та стендап-коміком Владом Капицею, і подальша реакція на нього. Можна обговорювати, хто "перший почав", але публічна особа не має права реагувати насиллям на інакші культурні вподобання чи мистецькі смаки. Це не питання політичного вибору, де кожен депутат може мати власну позицію".

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Нефьодов продовжив: "Чому ж тоді це важке рішення? Якщо казати просто, то тому що Костя - гарна людина. Він різкий, прямий і дуже безкомпромісний "вуличний боєць", який готовий стояти за свої переконання. Саме тому він і стояв на Майдані, зазнав там важких поранень, тому він боровся за різні проєкти на Оболоні - парк Почайна, перейменування станції метро, збереження арт-центру "Братислава". За той час, який ми працювали разом, він завжди підтримував правильні рішення і був проти будь-яких компромісів".

"Але навіть гарні люди часом роблять очевидні помилки, на ці помилки має бути реакція. Якщо ми кажемо про нову якість політики і інститут репутації, "Голос" не може просто сказати - ну, гарних людей треба "понять і простіть". Але я дуже сподіваюсь, що Костянтин справами відновить свою репутацію і зробить ще багато корисного для Києва", - резюмував депутат.

Нагадаємо, 14 лютого Богатов вдарив Капицю під час стендап-шоу в арт-клубі "Братислава". Депутат Київради був обурений тим, що стендапери використовували у виступах нецензурну лексику і намагався відключити їм світло, а Капиця перегородив йому шлях до електрощитка.