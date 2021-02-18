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Рівненській стоматологині Кравчук повідомлено про підозру в завданні тілесних ушкоджень дітям, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

Рівненській стоматологині Кравчук повідомлено про підозру в завданні тілесних ушкоджень дітям, - прокуратура

Під процесуальним керівництвом Рівненської місцевої прокуратури, в рамках кримінального провадження за фактом заподіяння побоїв і навмисних легких тілесних ушкоджень малолітнім пацієнтам 18 лютого повідомлено про підозру 29-річній дитячій стоматологині Інні Кравчук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр облпрокуратури.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2020 року лікарка, діючи цілеспрямовано, вчинила насильницькі дії відносно малолітніх дітей, чим завдала їм фізичного болю та викликала у них страх, емоційну невпевненість і психологічні страждання. Наразі правоохоронцями встановлено 3 потерпілих від таких дій стоматологині", - повідомляє Рівненська облпрокуратура.

Крім того, в лютому поточного року лікарка під час лікування зубів завдала дитині легкі тілесні ушкодження у вигляді саден на шиї і синців на плечах.

При цьому наголошується, що на час вручення підозри місце перебування лікарки не встановлене: її немає ані за місцем проживання, ані за місцем роботи. Стоматологічний кабінет, в якому вона працювала, послуг не надає і не працює. За словами рідних вони теж не знають де жінка. Тому, відповідно до ст. 278, ст. 111 та глави 11 КПК України, повідомлення про підозру вручили її батькові, як близькому родичу.

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Нагадаємо, 12 лютого в інтернеті були опубліковані кадри знущань стоматологині з дітей у приватній клініці в Рівному. На відео жінка трясе і грубо смикає дівчинку, а маленького хлопчика - б'є головою об стоматологічне крісло. За цим фактом поліція почала розслідування.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Ну не твоє це працювати з дітьми, не твоє, знайди роботу іншу;
так ні, уперлась рогом і калічить дитячу психіку як при радянському союзі Рівненській стоматологині Кравчук повідомлено про підозру в завданні тілесних ушкоджень дітям, - прокуратура - Цензор.НЕТ 372
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18.02.2021 17:27
+4
я смотрю, тут на сайте стало модно хейтить жертв, типа жертва сама виновата.
И неважно - идет ли речь о ребенке, которого бьют, насилуют или о женщине которую сбивает машина на пешеходном переходе. Цель этих мразей - убедить что "не все так однозначно" и вообще женщину насилуют потому что у нее есть вагина, стало быть, сама виновата.
Или там к примеру "Украину расчленяют - а чо вы защитить себя не можете, значит, так вам и надо".
одна песня на всех одинаковая.
Ни фига. Детей бить НЕЛЬЗЯ, даже если синяков не осталось. Пешеходов сбивать НЕЛЬЗЯ.
Украину оккупировать НЕЛЬЗЯ.
Тут нечего обсуждать.
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18.02.2021 17:52
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ниче вы не шарите, это маленький тиктокер хайпит, что бы раскрутить свой канал
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18.02.2021 15:59 Відповісти
Хотя может в Ровно так и принято
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18.02.2021 16:04 Відповісти
Родители сами зажимают деньги на седацию или просто боятся её делать по предубеждениям, а результата от врача требуют.
Кадры конечно не лицеприятные, но... умышленные телесные повреждения??? WTF?!! Когда врачи ногу кому-то отрезают это как тогда вообще квалифицировать? Скольким маленьким крикунам-страдальцам она жизнь облегчила? Нервы как известно у всех не железные. Уволить с выговором или как там... Но ломать жизнь человеку криминалом за такое. Бредятина!!
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18.02.2021 16:37 Відповісти
За решетку суку. Пусть там попробует свои садистские наклонности продемонстрировать. Мразь, таких к детям подпускать нельзя.
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19.02.2021 01:19 Відповісти
я смотрю, тут на сайте стало модно хейтить жертв, типа жертва сама виновата.
И неважно - идет ли речь о ребенке, которого бьют, насилуют или о женщине которую сбивает машина на пешеходном переходе. Цель этих мразей - убедить что "не все так однозначно" и вообще женщину насилуют потому что у нее есть вагина, стало быть, сама виновата.
Или там к примеру "Украину расчленяют - а чо вы защитить себя не можете, значит, так вам и надо".
одна песня на всех одинаковая.
Ни фига. Детей бить НЕЛЬЗЯ, даже если синяков не осталось. Пешеходов сбивать НЕЛЬЗЯ.
Украину оккупировать НЕЛЬЗЯ.
Тут нечего обсуждать.
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18.02.2021 17:52 Відповісти
Была ли экспертиза сразу после происшествия или спустя время, когда повреждения могли быть нанесены другим путем. Например ребенок упал и набил себе шишку. Вообще почему нет данных что такого то числа стоматолог побила ребенка и в тот же день была экспертиза зафиксировавшая побои. Если таковой не было то не дурите людям головы.
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18.02.2021 17:08 Відповісти
Я бы на месте стоматолога подал встречный иск о клевете
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18.02.2021 17:09 Відповісти
Ну не твоє це працювати з дітьми, не твоє, знайди роботу іншу;
так ні, уперлась рогом і калічить дитячу психіку як при радянському союзі Рівненській стоматологині Кравчук повідомлено про підозру в завданні тілесних ушкоджень дітям, - прокуратура - Цензор.НЕТ 372
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18.02.2021 17:27 Відповісти
Неужели так бывает? Ну как в такое поверить?! Не верю.
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19.02.2021 06:43 Відповісти
 
 