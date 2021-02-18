Рівненській стоматологині Кравчук повідомлено про підозру в завданні тілесних ушкоджень дітям, - прокуратура
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Під процесуальним керівництвом Рівненської місцевої прокуратури, в рамках кримінального провадження за фактом заподіяння побоїв і навмисних легких тілесних ушкоджень малолітнім пацієнтам 18 лютого повідомлено про підозру 29-річній дитячій стоматологині Інні Кравчук.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр облпрокуратури.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2020 року лікарка, діючи цілеспрямовано, вчинила насильницькі дії відносно малолітніх дітей, чим завдала їм фізичного болю та викликала у них страх, емоційну невпевненість і психологічні страждання. Наразі правоохоронцями встановлено 3 потерпілих від таких дій стоматологині", - повідомляє Рівненська облпрокуратура.
Крім того, в лютому поточного року лікарка під час лікування зубів завдала дитині легкі тілесні ушкодження у вигляді саден на шиї і синців на плечах.
При цьому наголошується, що на час вручення підозри місце перебування лікарки не встановлене: її немає ані за місцем проживання, ані за місцем роботи. Стоматологічний кабінет, в якому вона працювала, послуг не надає і не працює. За словами рідних вони теж не знають де жінка. Тому, відповідно до ст. 278, ст. 111 та глави 11 КПК України, повідомлення про підозру вручили її батькові, як близькому родичу.
Нагадаємо, 12 лютого в інтернеті були опубліковані кадри знущань стоматологині з дітей у приватній клініці в Рівному. На відео жінка трясе і грубо смикає дівчинку, а маленького хлопчика - б'є головою об стоматологічне крісло. За цим фактом поліція почала розслідування.
Будь ласка, зачекайте...
Кадры конечно не лицеприятные, но... умышленные телесные повреждения??? WTF?!! Когда врачи ногу кому-то отрезают это как тогда вообще квалифицировать? Скольким маленьким крикунам-страдальцам она жизнь облегчила? Нервы как известно у всех не железные. Уволить с выговором или как там... Но ломать жизнь человеку криминалом за такое. Бредятина!!
И неважно - идет ли речь о ребенке, которого бьют, насилуют или о женщине которую сбивает машина на пешеходном переходе. Цель этих мразей - убедить что "не все так однозначно" и вообще женщину насилуют потому что у нее есть вагина, стало быть, сама виновата.
Или там к примеру "Украину расчленяют - а чо вы защитить себя не можете, значит, так вам и надо".
одна песня на всех одинаковая.
Ни фига. Детей бить НЕЛЬЗЯ, даже если синяков не осталось. Пешеходов сбивать НЕЛЬЗЯ.
Украину оккупировать НЕЛЬЗЯ.
Тут нечего обсуждать.
так ні, уперлась рогом і калічить дитячу психіку як при радянському союзі