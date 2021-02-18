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Пільгове розмитнення "євроблях" - це загравання з виборцями, які страйкують, та ігнорування людей, які чесно купили авто, - нардеп "Голосу" Железняк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Пільгове розмитнення

"Голос" не підтримав запровадження тимчасового пільгового розмитнення автомобілів на "єврономерах", бо це несправедливо до інших громадян, які заплатили повну вартість.

Про це сказав у коментарі журналістам голова фракції Ярослав Железняк, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Мені здається, що це намагання загравати з виборцями, які страйкують і повне ігнорування іншої великої частини виборців, в тому числі автомобілістів, в тому числі людей, які чесно купили собі автівки – таких більшість", - сказав Железняк.

За його словами, несправедливо встановлювати максимальну суму розмитнення у розмірі 1 тис. євро для власників дорогих автомобілів на "єврономерах".

"Фактично, на 2/3 буде зменшена вартість розмитнення і вона не буде сягати більше, ніж 1 тисячі євро. Це щонайменш несправедливо щодо всіх громадян, які до цього розмитнювали автівки значно дорожче", - сказав Железняк.

Також дивіться: Рада попередньо схвалила законопроєкти про розмитнення "євроблях". ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
"Это как минимум несправедливо по отношению ко всем гражданам, которые до этого растаможивали автомобили значительно дорожеИсточник: https://censor.net/ru/n3248725"

Ничего, мы переживем.
Вообще - давно пора в принципе снизить эти заградительные таможенные пошлины для защиты "отечественного производителя", которого по факту не существует. Почему мы все должны переплачивать для того, чтобы Васадзе мог выживать со своим дороблом, а Богдан - делать бизнес на крупноузловой сборке?
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18.02.2021 15:55
+18
"честно купивших авто" - а бляхеры свои авто все украли Льготная растаможка "евроблях" - это заигрывание с бастующими избирателями и игнорирование людей, честно купивших авто, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 593 Льготная растаможка "евроблях" - это заигрывание с бастующими избирателями и игнорирование людей, честно купивших авто, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 2965
Правильно звучит "игнорирование людей, которых ободрало государство при покупке авто" Льготная растаможка "евроблях" - это заигрывание с бастующими избирателями и игнорирование людей, честно купивших авто, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 4723
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18.02.2021 15:53
+16
как бы не звучало,все понимают,что одни заплатили всё честно,а другие хитро сделанные всё хотят на шару
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18.02.2021 16:00
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у бубочки спроси сколько он за годы войны заплатил налогов со своих офшоров Пільгове розмитнення "євроблях" - це загравання з виборцями, які страйкують, та ігнорування людей, які чесно купили авто, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 201
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18.02.2021 17:13 Відповісти
шоб ты своей новой тёлке квартирки покупать смог?
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19.02.2021 10:05 Відповісти
теперь всем тем кто заплатил больше за растаможку держава должна вернуть разницу
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18.02.2021 16:15 Відповісти
тока пусь они поборятся теперь за это...
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19.02.2021 10:07 Відповісти
Без лоха жизнь плоха, молодец Зеля, он спец по уклонению от уплаты налогов, это сейчас новый тренд! 😁😁😁😁
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18.02.2021 16:16 Відповісти
Побажив бляху побий вікно
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18.02.2021 16:20 Відповісти
побачив авто з салона - облий бензином та підпали! Пільгове розмитнення "євроблях" - це загравання з виборцями, які страйкують, та ігнорування людей, які чесно купили авто, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 6779
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18.02.2021 17:14 Відповісти
товарищ Железняк , озвучте пожалуста выслив , "честно купил авто " - это как ? дал взятку чиновнику ? купил из салона , с максимальной наценкой ? купил с рук ? привез из-за бугра ?
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18.02.2021 16:25 Відповісти
Железняк придурок 😀😀😀
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19.02.2021 03:35 Відповісти
это попытка заигрывать с избирателями..

Не с избирателями вообще, а только со спекулянтами, которые эти машину гоняют на перепродажу. Думаете после всего этого машины подешевеют? Хрен там! Карманы у спекулянтов только толще станут.
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18.02.2021 16:27 Відповісти
чувак намеренно перекручивает факты по-своему. это явно видно.
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18.02.2021 16:28 Відповісти
ЧЕСТНО УКРАВШИХ НА АВТО ... Пільгове розмитнення "євроблях" - це загравання з виборцями, які страйкують, та ігнорування людей, які чесно купили авто, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 7077ДУРАК ТЫ ЖЕЛЕЗНЯК
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18.02.2021 16:29 Відповісти
Дешеве розмитнення не подобається тваринам які чесно придбали авта за спізжені в бюджеті кошти.
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18.02.2021 16:35 Відповісти
вот очень хорошая формулировка! Пільгове розмитнення "євроблях" - це загравання з виборцями, які страйкують, та ігнорування людей, які чесно купили авто, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 9413 Пільгове розмитнення "євроблях" - це загравання з виборцями, які страйкують, та ігнорування людей, які чесно купили авто, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 5387
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18.02.2021 17:15 Відповісти
З такими депутатами, як пан Железняк, "Голос" має всі шанси втратити навіть тих потенційних виборців, що ще має.
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18.02.2021 16:59 Відповісти
Если выборці не дебилы, то поймут, что бюджет на их социальное обепечение форимируется в том числе и от растаможки. А если дебилы-шо ж ты с ними сделаешь?
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18.02.2021 19:16 Відповісти
Пільгове розмитнення "євроблях" - це загравання з виборцями, які страйкують, та ігнорування людей, які чесно купили авто, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 869
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19.02.2021 03:37 Відповісти
Эта нисправидлива, васадзэ ни дасть саврать. Замечательная "логика", тогда любое изменение, любого закона несправедливо. Когда-то был налог на бороды и налог на количество окон, несправедливо что одни платили, а сейчас никто его не платит. Срочно ввести налог на бороды ! Все ради справедливости.
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18.02.2021 17:07 Відповісти
да кстати! чтобы снова все на людей стали похожи, а не на козломордых Пільгове розмитнення "євроблях" - це загравання з виборцями, які страйкують, та ігнорування людей, які чесно купили авто, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 4695
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18.02.2021 17:16 Відповісти
Железня йди нахер. Ти подивись яких ви долб%***** на місцях повисували в депутати!
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18.02.2021 17:07 Відповісти
железняк і шайка голосу фінансуються парашенко і к...тому для них це не справедливво,бо на бляхерех вони не зароблять ...от і вся правда!
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18.02.2021 18:28 Відповісти
Ага, Порошенко, Порошенко, делать ему больше не фиг, как своих конкурентов финансировать. Голос-проект Пинчука, если ты здашь кто это?
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18.02.2021 19:18 Відповісти
Вокруг одни бедные, а дорогу не перейдёшь как зря. А может обязать владельцев авто моложе 12 лет заполнить декларацию с доказательством того что машина куплена на "заработанные" деньги. И о чудо все воры окажутся самыми честными в этом мире. Я помню времена когда Москвич стоил 900рублей, а ЗИМ стоял и его не покупали. А почему собственно так происходило - да потому что прежде чем отпустить по чеку товар (авто) тебе предлагали написать откель деньги взял ****. И у многих очко не выдерживало и сжималось с невероятной силой. Зато когда ты когда шёл на работу у тебя в авоське лежал тормозок завёрнутый в газету Правда на которой первой строкой был девиз "Пролетарии всех стран соединяйтесь". Да жрали и читали, а вот результат оказался вроде как не тот девиз там был, а совсем другой, типа "Радикалы всех стран совокупляйтесь". Вот так и дожили до светлого будущего, о котором так долго и навязчиво говорили те кто ездит на машинах стоимостью миллионы. Вот и пойди теперь разбери.
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18.02.2021 18:52 Відповісти
Ну так верните разницу "честным" и все будет справедливо.
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18.02.2021 19:06 Відповісти
Сколько мы еще будем кормить Систему и Васадзе под предлогом честно купившим и заплатившим туеву кучу денег ни за что?
Я за то, что бы у нас действовало законодательство Польши или Эстонии при растаможке!
Хватит облагать драконовскими налогами БУшную технику! Дайте людям возможность ездить на нормальных машинах, раз не можете делать их у нас.
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18.02.2021 21:24 Відповісти
ВАСАДЗЕ надо посадить - он взял российское таможенное законодательство и применил его в украинских законах
Это враг украинцев , и южанина тоже
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19.02.2021 03:40 Відповісти
Глас перегонщика в пустыне!
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19.02.2021 06:19 Відповісти
Заигрывание с хитрож*пым быдлом, которые даже на выборы не ходят и им глубоко похеру что в стране происходит. Заботятся только о своей ж*пе. И хоть заигрывай с ними, хоть не заигрывай, всё равно будешь об*сран и послан на три буквы.
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18.02.2021 21:52 Відповісти
Судя по вашему флажку - Вы не в Украине о себе заботитесь 😀😀😀
Объедаете американцев
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19.02.2021 03:42 Відповісти
Ну судя по вашему флажку вы тоже не в Украине "патриотизм" проявляете. Пільгове розмитнення "євроблях" - це загравання з виборцями, які страйкують, та ігнорування людей, які чесно купили авто, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 4555 Уж молчали-бы себе в тряпочку..
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19.02.2021 06:17 Відповісти
Объедаете словаков?
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19.02.2021 06:18 Відповісти
Зекодле наплевать на равенство перед законом. Если надо они, за откат от перегонщиков, поменяют законы. Автомобильная ЗЕмафия рулит!
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19.02.2021 01:24 Відповісти
Кто хочет платить высокие налоги, могут ПЛАТИТЬ!!! Я не против)))
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19.02.2021 08:43 Відповісти
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