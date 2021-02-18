Печерський райсуд Києва переніс на 1 березня розгляд клопотання про спецрозслідування стосовно Януковича
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Печерський районний суд Києва відклав до 1 березня розгляд клопотання слідчого Державного бюро розслідувань (ДБР) про надання дозволу на проведення спеціального судового розслідування в кримінальному провадженні за підозрою втікача Віктора Януковича в організації насильницьких злочинів на Майдані через неявку захисту й ініціював питання притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності.
Таке рішення суду щодо клопотання сторони обвинувачення, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ініціювати питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності (адвокатів) ... адвокати зловживають процесуальними правами і затягують розгляд клопотання (про спецрозслідування. - Ред.)", - сказано в рішенні суду.
У зв'язку з неможливістю слухання без участі захисту, призначенням державного захисника і повторним викликом до суду адвокатів за договором у судовому засіданні оголошено перерву до 1 березня 14:30.
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Ось тут -його свідчення: https://www.youtube.com/watch?v=Pz2YxCTE7t0&fbclid=IwAR1fJ2nwCzi72LpcrmW3J59q9aWZ011wD1Ge6FyhqJKc_-36dOt0O13V4_k