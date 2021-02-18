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ВР (11733) розмитнення (156) Ковальчук Олександр (4)

Рада цього року ухвалить закон про зниження вартості розмитнення всіх автомобілів - "слуга народу" Ковальчук

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Рада цього року ухвалить закон про зниження вартості розмитнення всіх автомобілів -

Верховна Рада в цьому році планує ухвалити закон про поступове зниження вартості розмитнення автомобілів для всіх громадян.

Про це сказав у коментарі журналістам нардеп "Слуги народу", заступник Голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Ковальчук, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Для тих людей, які розмитнюються в білу, в повну вартість (і я належу до таких людей), ми пропонуємо плануємо в цьому році внести законопроєкт, який буде нести за собою поступове зменшення вартості розмитнення автомобілів. – Не за один рік, а за декілька років ми суттєво знизимо вартість розмитнення. Тому ми подбаємо про всіх. В першу чергу ми вирішимо проблему – бо "євробляхи" стали проблемою, а вже потім ми зробимо закон. І не будемо відкладати на наступний рік, в цьому році проголосуємо закон", - сказав Ковальчук.

Також читайте: Пільгове розмитнення "євроблях" - це загравання з виборцями, які страйкують, та ігнорування людей, які чесно купили авто, - нардеп "Голосу" Железняк

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
Грузины умно поступили.Снизили до минимума. И теперь сами катаются на дешевых но отличных авто . А через год продают в раху с наваром. - Те сами из всех щелей лезут к ним за ними. Даже на днр выгодно везти и еще там наворачивать.То есть население зарабатывает пассивным образом,имея средство передвижения. Отличная идея.
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18.02.2021 16:24
+14
а о постепенном снижении комуналки когда будет?
Зеленский же обещал?
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18.02.2021 16:15
+13
Да и наглядно демонстрирует, что тот кто обворовал страну имеет право на поблажку даже, а не штраф. А те кто честно платил налоги - лохи.

Вывод один! Если можешь не платить налоги - не плати! Четкий посыл от зекоМанды
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18.02.2021 16:28
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Правила форума Рада форумчан
Да и наглядно демонстрирует, что тот кто обворовал страну имеет право на поблажку даже, а не штраф. А те кто честно платил налоги - лохи.

Вывод один! Если можешь не платить налоги - не плати! Четкий посыл от зекоМанды
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18.02.2021 16:28 Відповісти
ха оцы.. да как бы не орали мы на Россию на Путина на весь бардак а они построили 8 предприятий кольцевой и узловой сборки автомобилей иностранных марок.. а у нас благодетели собираются снизить налоги ага не в налогах горе а в МАРЖЕ КОТОРУЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТИХО НАКИДЫВАЮТ В ЦЕНУ АТВОМОБИЛЯ... введите 500% налог на маржу дилеров и представительств и увидите-- как авто вмиг упадут на 1000-3000 баксов-евро сразу.... а если подумать про люкс класс там и все 5000 штук баксов евро только старт....
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18.02.2021 16:45 Відповісти
Ну ты не шариш в структуре автопрома *********. Там весь автодвиж начался со времен наплыва шальных нефтедолларов в нулевых годах. Поэтому был большой внутренний спрос и настроили заводов. Сейчас, потребление на международном рынке кацапскоц нефти и газа очень сильно падает, следственно падает внутренний спрос из-за обнищания ватанов. С учетом того, что кацапский говнопром никуда дальше белорашки не едет, то этим заводам приходит прогнозируемый писдец.
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18.02.2021 22:24 Відповісти
он также НДС обещали снизить постепенно Рада цього року ухвалить закон про зниження вартості розмитнення всіх автомобілів - "слуга народу" Ковальчук - Цензор.НЕТ 6022
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18.02.2021 17:44 Відповісти
"обворовали" !? Кто..., те кто привез себе дешевле и не купил в Украине у барыги !?
А почему мне запрещают купить там где мы хочется !? Почему государство действует как вымагатель-шантажист... - разрешу, если дашь откат.... Иначе только у нее покупать в "100" раз дороже... и не факт, что номальную...

мои деньги, мое право ими самостоятельно распорядится, не спрашивая ничьего разрешения !
Хотят, что бы в Украине покупали, так пусть побороться конкурентных условиях... пусть привлекут мое внимание и вызовут мое желание купить У НИХ !

Но они не хотят бороться за меня... - они хотят принудить меня...!
Так что из нас лох !? Я - тот который с экономил и купил, что хотел. Или ты - которого лишили выбора и права !?
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18.02.2021 21:52 Відповісти
Круто "эпотеку"возьму под 3%,и машину за копейки,!!!)))
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18.02.2021 16:15 Відповісти
Так еще чем старше авто тем больше доплата будет
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18.02.2021 16:45 Відповісти
да ..да .. куплю костюм с отливом...
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18.02.2021 16:56 Відповісти
а о постепенном снижении комуналки когда будет?
Зеленский же обещал?
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18.02.2021 16:15 Відповісти
Вот так же и с автомобилями будет - понизят в два раза (или сколько он там свистел?). Рада цього року ухвалить закон про зниження вартості розмитнення всіх автомобілів - "слуга народу" Ковальчук - Цензор.НЕТ 7458
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18.02.2021 16:31 Відповісти
Размечтались! У государства принцип простой, оно вам йух в рот, а вы ему язык в ж@пу!
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18.02.2021 16:46 Відповісти
Рада цього року ухвалить закон про зниження вартості розмитнення всіх автомобілів - "слуга народу" Ковальчук - Цензор.НЕТ 9760 а зачем ее платить , можно жить в дешевой машине Рада цього року ухвалить закон про зниження вартості розмитнення всіх автомобілів - "слуга народу" Ковальчук - Цензор.НЕТ 3867
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18.02.2021 16:47 Відповісти
Давайте уже сразу бесплатно, хоть на бумаге сэкономите, а то будете по 10 раз еще снижать.
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18.02.2021 16:20 Відповісти
То чуть позже - перед перевыборами. Уже скоро.
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18.02.2021 16:31 Відповісти
перед выборами они коммуналку будут понижать, перед этим подняв ее в несколько раз)))
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18.02.2021 16:34 Відповісти
Грузины умно поступили.Снизили до минимума. И теперь сами катаются на дешевых но отличных авто . А через год продают в раху с наваром. - Те сами из всех щелей лезут к ним за ними. Даже на днр выгодно везти и еще там наворачивать.То есть население зарабатывает пассивным образом,имея средство передвижения. Отличная идея.
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18.02.2021 16:24 Відповісти
Никакой растоможки .
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18.02.2021 16:26 Відповісти
тебе мурзилка зачем, деньжат поднакопил? кинь на армию или волонтеров, там нужней. авто тебе старому советскому приблуде уже без надобности.
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18.02.2021 16:30 Відповісти
Ну ты **** и дурак Рада цього року ухвалить закон про зниження вартості розмитнення всіх автомобілів - "слуга народу" Ковальчук - Цензор.НЕТ 3647а кто-ж тебя мудака будет в багажнике катать ... Рада цього року ухвалить закон про зниження вартості розмитнення всіх автомобілів - "слуга народу" Ковальчук - Цензор.НЕТ 2922
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18.02.2021 16:35 Відповісти
я не ****, я сучек. ты кина много смотрел про хулиганов 90х, пробило тебя лоха на муркалет. бычье типа тебя и катать никуда не надо, хватит посмотреть, молча, и сами отдавали.
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18.02.2021 16:42 Відповісти
Давали,давали тебе Рада цього року ухвалить закон про зниження вартості розмитнення всіх автомобілів - "слуга народу" Ковальчук - Цензор.НЕТ 8439кто в рот давал ,кто по рогам ...
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18.02.2021 17:52 Відповісти
Не имея своего автопрома правительство продолжает грабить свой народ...
Пример; автомобиль бу Европы
-двигатель - 1.6 бензин
-год выпуска - 8 лет
-цена - 6 000 EUR в Европе
Покупая автомобиль гражданин Украины сплачивает
-мыто - 330 EUR
-акцыз - 640 EUR
-НДС - 1394 EUR
и того - 2364 EUR с каждого автомобиля в казну государства .
Браво господа!
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18.02.2021 16:45 Відповісти
только хотел написать ... не то что толковую машину ..утюга сделать не могут...
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18.02.2021 16:57 Відповісти
Добре, якщо знов не брешете...
Як на мене, то швидше брехня...
Але це не знімає відповідальності, що попустили аферистам - бляхєрам...
З одного боку Гєтьманцев фопівців пресує, на податок з виведеного капіталу перейти не можуть, а тут потакають бляхєрам, там - бабусє бєнє... - дуже послідовна політика...
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18.02.2021 16:50 Відповісти
Обiцянки-цяцянки. Бреше.
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18.02.2021 16:51 Відповісти
И кто ты такой, чтоб говорить за всю Раду, чмордяй?!
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18.02.2021 17:02 Відповісти
Если бы Порошенко такое сделал (без болтовни), был бы на втором сроке.
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18.02.2021 17:12 Відповісти
Приймет - не значит принять!
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18.02.2021 17:21 Відповісти
ги...ги...это типа очередная прикольная штучка...как с обещанием снизить тарифы....
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18.02.2021 17:29 Відповісти
так бляхи проблема не из-за расстаможки, а из-за низкой платы содержания, страхования, нарушений норм экологии в Украине....
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18.02.2021 17:36 Відповісти
Рада цього року ухвалить закон про зниження вартості розмитнення всіх автомобілів - "слуга народу" Ковальчук - Цензор.НЕТ 94
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18.02.2021 18:13 Відповісти
А що заважає одразу знизити ціну?
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18.02.2021 18:18 Відповісти
Алчность! Стремление грабить безропотное стадо. Авец.
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18.02.2021 18:34 Відповісти
а бюджет как наполнять? никто налогов не платит.
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18.02.2021 18:47 Відповісти
Сколько можно идти на поводу у этих бандюганов и ворюг со своими авто-евроблеяхерами??! Что Зеленский сцышь перед этими ворюшками??? На хрена Украине этот металлолом??Когда они начнут по настоящему платить налоги??!! Что ты не видишь, что они разводят тебя как настоящего лоха!!?? А ты делаешь вид, что ничего не происходит?? Куда смотрит твой поводырь Рюкзаков -Аваков , вместе с налоговикиами и таможенниками и пораничниками?? ИЛи вы все в доле с этими евробляхерами?? Простой народ украины обложили данью до невозможности, а этих еворюгевробляхеров покрываете и боитесь их как огня!! Что в тюрьмах для них мало места??
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18.02.2021 20:12 Відповісти
мотлох завозять. Таможня дає добро. Мафія тихо курить в стороні. Жах. Якими ж обкуреними потрібно бути , що би себе так драти.
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18.02.2021 21:37 Відповісти
Те кто привез себе дешевле и не купил в Украине у "бандюки" !?
А почему мне запрещают купить там где мне хочется !? Почему государство действует как вымагатель-шантажист... - разрешу, если дашь откат.... Иначе только у нее покупать в "100" раз дороже... и не факт, что номальную...

мои деньги, мое право ими самостоятельно распорядится, не спрашивая ничьего разрешения !
Хотят, что бы в Украине покупали, так пусть побороться конкурентных условиях... пусть привлекут мое внимание и вызовут мое желание купить У НИХ !

Но они не хотят бороться за меня... - они хотят принудить меня...!
Так что из нас лох !? Я - тот который с экономил и купил, что хотел. Или ты - которого лишили выбора и права !?
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18.02.2021 21:55 Відповісти
Зебилы походу клюнули на ******...ш ..))
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18.02.2021 21:49 Відповісти
Весь сегодняшний движ евроблядей был организован банковой с целью убрать с повестки дня годовщину массовых убийств на Евромайдане, а также дебальцевской трагедии. А терпилы уже дрыщут о дешеввх тачках. Вас опять лошары развели, как и с дешевой команалкой.
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18.02.2021 22:40 Відповісти
 
 