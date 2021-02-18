Рада цього року ухвалить закон про зниження вартості розмитнення всіх автомобілів - "слуга народу" Ковальчук
Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство
Верховна Рада в цьому році планує ухвалити закон про поступове зниження вартості розмитнення автомобілів для всіх громадян.
Про це сказав у коментарі журналістам нардеп "Слуги народу", заступник Голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Ковальчук, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Для тих людей, які розмитнюються в білу, в повну вартість (і я належу до таких людей), ми пропонуємо плануємо в цьому році внести законопроєкт, який буде нести за собою поступове зменшення вартості розмитнення автомобілів. – Не за один рік, а за декілька років ми суттєво знизимо вартість розмитнення. Тому ми подбаємо про всіх. В першу чергу ми вирішимо проблему – бо "євробляхи" стали проблемою, а вже потім ми зробимо закон. І не будемо відкладати на наступний рік, в цьому році проголосуємо закон", - сказав Ковальчук.
Будь ласка, зачекайте...
Вывод один! Если можешь не платить налоги - не плати! Четкий посыл от зекоМанды
А почему мне запрещают купить там где мы хочется !? Почему государство действует как вымагатель-шантажист... - разрешу, если дашь откат.... Иначе только у нее покупать в "100" раз дороже... и не факт, что номальную...
мои деньги, мое право ими самостоятельно распорядится, не спрашивая ничьего разрешения !
Хотят, что бы в Украине покупали, так пусть побороться конкурентных условиях... пусть привлекут мое внимание и вызовут мое желание купить У НИХ !
Но они не хотят бороться за меня... - они хотят принудить меня...!
Так что из нас лох !? Я - тот который с экономил и купил, что хотел. Или ты - которого лишили выбора и права !?
Зеленский же обещал?
Пример; автомобиль бу Европы
-двигатель - 1.6 бензин
-год выпуска - 8 лет
-цена - 6 000 EUR в Европе
Покупая автомобиль гражданин Украины сплачивает
-мыто - 330 EUR
-акцыз - 640 EUR
-НДС - 1394 EUR
и того - 2364 EUR с каждого автомобиля в казну государства .
Браво господа!
Як на мене, то швидше брехня...
Але це не знімає відповідальності, що попустили аферистам - бляхєрам...
З одного боку Гєтьманцев фопівців пресує, на податок з виведеного капіталу перейти не можуть, а тут потакають бляхєрам, там - бабусє бєнє... - дуже послідовна політика...
А почему мне запрещают купить там где мне хочется !? Почему государство действует как вымагатель-шантажист... - разрешу, если дашь откат.... Иначе только у нее покупать в "100" раз дороже... и не факт, что номальную...
мои деньги, мое право ими самостоятельно распорядится, не спрашивая ничьего разрешения !
Хотят, что бы в Украине покупали, так пусть побороться конкурентных условиях... пусть привлекут мое внимание и вызовут мое желание купить У НИХ !
Но они не хотят бороться за меня... - они хотят принудить меня...!
Так что из нас лох !? Я - тот который с экономил и купил, что хотел. Или ты - которого лишили выбора и права !?