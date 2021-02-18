Рада цього року ухвалить закон про зниження вартості розмитнення всіх автомобілів - "слуга народу" Ковальчук

Верховна Рада в цьому році планує ухвалити закон про поступове зниження вартості розмитнення автомобілів для всіх громадян.

Про це сказав у коментарі журналістам нардеп "Слуги народу", заступник Голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Ковальчук, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Для тих людей, які розмитнюються в білу, в повну вартість (і я належу до таких людей), ми пропонуємо плануємо в цьому році внести законопроєкт, який буде нести за собою поступове зменшення вартості розмитнення автомобілів. – Не за один рік, а за декілька років ми суттєво знизимо вартість розмитнення. Тому ми подбаємо про всіх. В першу чергу ми вирішимо проблему – бо "євробляхи" стали проблемою, а вже потім ми зробимо закон. І не будемо відкладати на наступний рік, в цьому році проголосуємо закон", - сказав Ковальчук.

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