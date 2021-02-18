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Україна не розглядає силовий варіант звільнення окупованого Криму, - представництво Зеленського в АРК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна не розглядає силовий варіант звільнення окупованого Криму, - представництво Зеленського в АРК

Україна не планує відновлення прямого залізничного сполучення з окупованим Кримом до моменту деокупації тимчасово окупованої території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє представництво Президента України в Криму.

"Україна не розглядає силовий варіант повернення Криму. Провідними інструментами на шляху деокупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя є політико-дипломатичний та санкційний тиск на Російську Федерацію", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що Україна не планує відновлення прямого залізничного сполучення з окупованим Кримом до моменту деокупації тимчасово окупованої території.

У представництві президента нагадали, що внаслідок тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя у ході збройної агресії Російської Федерації проти України залізничне сполучення між Кримським півостровом та материковою частиною території України було припинено у 2014 році. Також було припинено курсування міжнародних потягів на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Натомість заходи з покращення залізничного пасажирського сполучення між районами, наближеними до КПВВ на адміністративній межі з Кримом та стратегічними населеними пунктами, розташованими на материковій частині території України, здійснюватимуться виключно з метою реінтеграції жителів ТОТ і покращення умов перетину адміністративної межі.

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Топ коментарі
+13
Все таки Зе лох!
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18.02.2021 16:19
+7
Когда хутин отойдет от власти, а это уже скоро, на этот случай руководство Украины ОБЯЗАНО расматриватт силовые сценарии возврата своих земель.
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18.02.2021 16:19
+5
Почему?
Надо рассматривать ВСЕ варианты!
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18.02.2021 16:33
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Все таки Зе лох!
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18.02.2021 16:19 Відповісти
Трепло он. Тупой безмозглый болботун.
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18.02.2021 16:57 Відповісти
он не лох он предатель, а скорее всего он даже не предатель, а консерва
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18.02.2021 19:47 Відповісти
Когда хутин отойдет от власти, а это уже скоро, на этот случай руководство Украины ОБЯЗАНО расматриватт силовые сценарии возврата своих земель.
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18.02.2021 16:19 Відповісти
І верещати про це на всіх перехрестях???
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18.02.2021 16:23 Відповісти
То хутін страшніший за всю російську армію? ))
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18.02.2021 19:33 Відповісти
То армия рабов, поєтмоу от личности царя зависит 99%. Неужели неясно.
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19.02.2021 17:47 Відповісти
ну прийдет на его место Шойгу, легче станет ?
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19.02.2021 02:22 Відповісти
Не придет не Шойгу, ни Патрушев и подобные. Так устроена кацапская история, всегда оттепель идет после авторитарного правителя. Да и сильно старые эти силовики, а в тоталитарных странах априори старик не может власть захватить - это уже мир так устроен, молодые гады побеждают старых.
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19.02.2021 17:49 Відповісти
в чём заключается авторитаризм Путина ?
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19.02.2021 19:20 Відповісти
Кто сбил БОинг?
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20.02.2021 08:53 Відповісти
Украина не рассматривает силовой вариант/ Конечно. Силовой вариант гэшэфтам Коломойского с где то Шаломовым помеха. Деньги любят тишину. У Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус/ Путин умный человек, можно договориться, - Шефир / Шефир: "Мы надеемся, что через два года (2021 г.) русский рынок для нас откроется.
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18.02.2021 16:28 Відповісти
Ці хабадні керманичі нагадують Гоголівського Вакулу у Катерини на прийомі. - Встаньте з колін, не встанемо мамо!
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18.02.2021 16:33 Відповісти
Почему?
Надо рассматривать ВСЕ варианты!
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18.02.2021 16:33 Відповісти
ты шо, только доктрина глаза в глаза... *****
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18.02.2021 16:36 Відповісти
а если попрут- то ********) будем гнать цивильных впереди- и пусть подумают стрелять! отаке, идиоты...
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18.02.2021 16:40 Відповісти
Та як ви не розумієте, шаломним вигідніше красти в колонії, ніж у державі.
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18.02.2021 19:37 Відповісти
ну, так назвіть його "активно гуманітарний"...
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18.02.2021 16:38 Відповісти
Кажуть, що, до прикладу, США має і постійно оновлює військові плани захоплення Канади. Німеччина - Франції. І т.д. і т.п.
І навпаки.
І лиш в нас нема планів як забрати силою своє, силою ж відібране...
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18.02.2021 16:39 Відповісти
Продам гараж
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18.02.2021 16:51 Відповісти
у військових мають бути плани на будь-який випадок. навіть парабащєнія всєлєнной...
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18.02.2021 16:56 Відповісти
в тот день когда мавзолейники потащут пуйла на лафете
вздорожают фейерверки на всём белом свете
мир вырвет из планеты рашистское змеиное жало
и каждый заберёт то, что ему по праву принадлежало
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18.02.2021 17:01 Відповісти
Абсолютно дипломатична заява, аби ніхто з нащих партнерів раптово не обісрався з переляку- то чого оді ткий ґвалт з цього приводу?
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18.02.2021 17:11 Відповісти
Закрив Зелебенський три парашних канали, ну думаю все порозумнішав, а ось після цього бачу горбатого могила виправить, а дурака ніщо не виправить!
Та військові плани повинні бути навіть і на випадок нападу інопланетян, не говорячи про силовий сценарій повернення Криму!
Інша справа чи потрібно про них патякать такому стратегу як Зелебенське!
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18.02.2021 17:15 Відповісти
А ЗРЯ! Именно это и должно быть ПЕРВЫМ вопросом, который необходимо сейчас решать!
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18.02.2021 19:12 Відповісти
А що, помирати за Крим вже не хочеться ?
Зеленский: Мы бы все умерли в Крыму, но "зеленых человечков" не пустили...
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ 2021, 13:03 https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/02/1/7281905/"И простите, если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили. А если бы не пустили туда "зеленых человечков", то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины. Поэтому формат такой должен быть, я так считаю".
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18.02.2021 20:24 Відповісти
 
 