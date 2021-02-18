Україна не розглядає силовий варіант звільнення окупованого Криму, - представництво Зеленського в АРК
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Україна не планує відновлення прямого залізничного сполучення з окупованим Кримом до моменту деокупації тимчасово окупованої території.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє представництво Президента України в Криму.
"Україна не розглядає силовий варіант повернення Криму. Провідними інструментами на шляху деокупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя є політико-дипломатичний та санкційний тиск на Російську Федерацію", - говориться в повідомленні.
Зазначається, що Україна не планує відновлення прямого залізничного сполучення з окупованим Кримом до моменту деокупації тимчасово окупованої території.
У представництві президента нагадали, що внаслідок тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя у ході збройної агресії Російської Федерації проти України залізничне сполучення між Кримським півостровом та материковою частиною території України було припинено у 2014 році. Також було припинено курсування міжнародних потягів на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.
Натомість заходи з покращення залізничного пасажирського сполучення між районами, наближеними до КПВВ на адміністративній межі з Кримом та стратегічними населеними пунктами, розташованими на материковій частині території України, здійснюватимуться виключно з метою реінтеграції жителів ТОТ і покращення умов перетину адміністративної межі.
Будь ласка, зачекайте...
Надо рассматривать ВСЕ варианты!
І навпаки.
І лиш в нас нема планів як забрати силою своє, силою ж відібране...
вздорожают фейерверки на всём белом свете
мир вырвет из планеты рашистское змеиное жало
и каждый заберёт то, что ему по праву принадлежало
Та військові плани повинні бути навіть і на випадок нападу інопланетян, не говорячи про силовий сценарій повернення Криму!
Інша справа чи потрібно про них патякать такому стратегу як Зелебенське!
Зеленский: Мы бы все умерли в Крыму, но "зеленых человечков" не пустили...
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ 2021, 13:03 https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/02/1/7281905/"И простите, если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили. А если бы не пустили туда "зеленых человечков", то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины. Поэтому формат такой должен быть, я так считаю".