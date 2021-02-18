УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15864 відвідувача онлайн
Новини Політика України
909 3
НАБУ (3427) законопроєкт (1780) Веніславський (217)

Законопроєкт про статус НАБУ у фінальному варіанті може відрізнятися від первісної версії, - Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Законопроєкт про статус НАБУ у фінальному варіанті може відрізнятися від первісної версії, - Веніславський

Представник президента України в Конституційному Суді України (КС) Федір Веніславський (фракція "Слуга народу") не виключає, що законопроєкт про статус Національного антикорупційного бюро (НАБУ) у фінальному варіанті може відрізнятися від первісної версії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Будь-який законопроєкт проходить певну процедуру, і ця процедура має на увазі можливість будь-яким суб'єктам права законодавчої ініціативи давати свої пропозиції до законопроєкту, тому яким буде остаточний, фінальний варіант сьогодні сказати ніхто не може", - сказав Веніславський журналістам у четвер.

Він підкреслив, що "норми, яка передбачає, що пан Ситник буде звільнений, в законопроєкті немає і бути не може".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт Кабміну щодо НАБУ - крок до знищення відомства і втрати реальної можливості викривати топкорупцію в Україні, - Бюро

"Там є норма, що перший заступник виконує обов'язки голови, поки не буде обраний новий ... Але оскільки ми знаємо, що питання про те, з якого моменту припиняються повноваження Ситника, є дискусійним, тому давайте дочекаємося, поки законопроєкт пройде перше голосування, потім пропозиції , і після другого голосування отримаємо остаточний варіант", - сказав Веніславський.

Представник президента в КС також зазначив, що законопроєкт відповідає тим вимогам, на які Конституційний суд звернув увагу в своїх рішеннях.

Нагадуємо, 15 лютого законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу НАБУ у відповідність до вимог Конституції України зареєстрований у Верховній Раді. Згідно з інформацією на сайті парламенту, ініціатором законопроєкту №5070 виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що в схваленому урядом законопроєкті про статус НАБУ зазначено, що під час відбору нового директора повноваження директора виконуватиме перший заступник директора Бюро.

НАБУ розкритикувало поданий законопроєкт.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
может и будет -два волшебных слова кодлана Коломойского.
показати весь коментар
18.02.2021 16:33 Відповісти
Як активно зашибуршили дружбани новопризначеного судді від моностада, знищуючи антикорупційні органи і підтримку Заходу.
показати весь коментар
18.02.2021 16:35 Відповісти
вот уж словоблудие лжецов-"Там есть норма, что первый заместитель исполняет обязанности главы, пока не будет избран новый…но лживость для начала несет ложь- Он подчеркнул, что "нормы, которая предусматривает, что господин Сытник будет уволен, в законопроекте нет и быть не может".Тогда накой хрен и кому нужна норма(уже в Украине по нормам начинают жить,но не по законам) которая вписывает выполнение обязанностей первым заместителем,которого"зе квартальщики" определят по указанию бабломойских "
показати весь коментар
18.02.2021 16:56 Відповісти
 
 