22 лютого ЄС може дати "зелене світло" процесу введення санкцій проти РФ, - Bloomberg

Рада ЄС із закордонних справ 22 лютого може дати "зелене світло" процесу затвердження санкцій проти Росії через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним.

Про це агентству Bloomberg повідомили інформовані джерела, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"ЄС може дати в понеділок "зелене світло" процесу введення санкцій", - сказано в повідомленні агентства.

У ньому наголошується, що "санкції навряд чи торкнуться мільярдерів", оскільки "деякі держави-члени блоку побоюються спалювати всі мости з Москвою".

За даними агентства, обмеження, швидше за все, торкнуться російських посадових осіб і організацій, підозрюваних у безпосередній причетності до ситуації навколо Навального.

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Згідно із записами обговорень, з якими ознайомилося агентство, у середині ЄС деякі країни висловили на цьому тижні підтримку введення санкцій і закликали до негайного прийняття обмежувальних заходів. Серед них, зокрема, країни Балтії, Польща і Швеція.

Водночас низка інших держав, включно з Німеччиною та Італією, відзначили, що будь-яке рішення повинно мати чітке правове обґрунтування і в той же час вони не повинні остаточно закривати двері для взаємодії з Росією щодо ширших стратегічних інтересів блоку.

Якщо 22 лютого буде прийнято політичне рішення про санкції, то за ним вслід піде процес визначення фізичних і юридичних осіб, проти яких будуть спрямовані обмеження. Заходи включатимуть заморожування активів і заборони на поїздки.