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Новини Економіка
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22 лютого ЄС може дати "зелене світло" процесу введення санкцій проти РФ, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ Економіка

22 лютого ЄС може дати

Рада ЄС із закордонних справ 22 лютого може дати "зелене світло" процесу затвердження санкцій проти Росії через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним.

Про це агентству Bloomberg повідомили інформовані джерела, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"ЄС може дати в понеділок "зелене світло" процесу введення санкцій", - сказано в повідомленні агентства.

У ньому наголошується, що "санкції навряд чи торкнуться мільярдерів", оскільки "деякі держави-члени блоку побоюються спалювати всі мости з Москвою".

За даними агентства, обмеження, швидше за все, торкнуться російських посадових осіб і організацій, підозрюваних у безпосередній причетності до ситуації навколо Навального.

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Згідно із записами обговорень, з якими ознайомилося агентство, у середині ЄС деякі країни висловили на цьому тижні підтримку введення санкцій і закликали до негайного прийняття обмежувальних заходів. Серед них, зокрема, країни Балтії, Польща і Швеція.

Водночас низка інших держав, включно з Німеччиною та Італією, відзначили, що будь-яке рішення повинно мати чітке правове обґрунтування і в той же час вони не повинні остаточно закривати двері для взаємодії з Росією щодо ширших стратегічних інтересів блоку.

Якщо 22 лютого буде прийнято політичне рішення про санкції, то за ним вслід піде процес визначення фізичних і юридичних осіб, проти яких будуть спрямовані обмеження. Заходи включатимуть заморожування активів і заборони на поїздки.
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Топ коментарі
+6
А может и не дать
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18.02.2021 16:35
+6
Да ввести может США,а ес не пустит какого нибудь младшего помощника старшего дворника,ну и естественно ещё и озабоченность.
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18.02.2021 16:43
+4
Может дать , а может и не дать - идиотская трактовка , распространённая в последнее время . И , как показывает практика , разделение " может или не может " чаще 5 на 95 % , а не 50 на 50 .
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18.02.2021 16:49
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А может и не дать
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18.02.2021 16:35 Відповісти
то вже чия мотивація виявиться вагомішою... і в яких мірилах-еквівалентах
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18.02.2021 16:36 Відповісти
Хоть зеленый цвет сейчас и зашкварен, но в этом контексте я его поддерживаю.
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18.02.2021 16:35 Відповісти
Да ввести может США,а ес не пустит какого нибудь младшего помощника старшего дворника,ну и естественно ещё и озабоченность.
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18.02.2021 16:43 Відповісти
"...В то же время ряд других государств, включая Германию и Италию, отметили, что любое решение должно иметь четкое правовое обоснование и в то же время они не должны окончательно закрывать дверь для взаимодействия с Россией...."
А-ля Чемберлен - Гитлер - Муссолини 1938.
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18.02.2021 16:46 Відповісти
Чем больше санкций для помойной ямы 404 кацапии тем лучше!давить до полного развала!
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18.02.2021 16:48 Відповісти
22 февраля ЕС может дать "зеленый свет" процессу введения санкций против РФ, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6755 22 февраля ЕС может дать "зеленый свет" процессу введения санкций против РФ, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3800
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18.02.2021 16:49 Відповісти
Может дать , а может и не дать - идиотская трактовка , распространённая в последнее время . И , как показывает практика , разделение " может или не может " чаще 5 на 95 % , а не 50 на 50 .
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18.02.2021 16:49 Відповісти
В нем отмечается, что "санкции вряд ли затронут миллиардеров", поскольку "некоторые государства-члены блока(фрицы (газососательные),жабоеды и всерияты венгерские .совместно опасаются сжигать все мосты с Москвой". 22 лютого ЄС може дати "зелене світло" процесу введення санкцій проти РФ, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 743
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18.02.2021 16:59 Відповісти
Санкции дадут, 100% В первую очередь против "Спортлото", и против дворника Митрича, который плохо о Навальном отзывался, и травонул не качественно.
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18.02.2021 17:00 Відповісти
Санкції це добре, от тільки їх кількість ніяк не перейде в якість
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18.02.2021 17:06 Відповісти
Вот только китайцы Украине ни разу не союзники
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18.02.2021 19:37 Відповісти
Ну, здесь всё по Черчиллю - ЕС "между позором и войной выбирает позор, а, значит, получит и позор, и войну".
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18.02.2021 20:20 Відповісти
Ці всі європейські санкціі до дупи ! Немає значення введуть чи ні .
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18.02.2021 20:31 Відповісти
Жалкие пидэрасики
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18.02.2021 23:31 Відповісти
 
 