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Смілянський пояснив вибір 23 лютого для презентації марок про ЗСУ тролінгом РФ: "Час перегортати сторінку історії"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Смілянський пояснив вибір 23 лютого для презентації марок про ЗСУ тролінгом РФ:

Презентація нових марок, присвячених армії, була запланована на 23 лютого для того, щоб нагадати всім про ЗСУ і "потролити" Російську Федерацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський у фейсбуці.

"Укрпошта за цей тиждень випускає 2 марки. 1 - присвячена Героям Небесної Сотні і вона вийде вже завтра. 2 - присвячена Українській Армії і показує її нову форму. Обидва випуски були доступні на сайті. Питання - скільки медіа згадали про першу марку? Відповідь - 0. Тому що немає "зради" немає уваги. Розуміючи, що це прикрий факт (відсутність у ЗМІ інформації про присвячену героям Небесної Сотні марку - ред.), але дзеркало є дзеркало, я вирішив призначити запуск другої марки (присвячена Українській Армії і показує її нову форму - ред.) на 23 лютого. Чому? 1) Гарний привід нагадати, що час перегортати сторінку історії і пишатись новою українською армією. І так – це тонкий тролінг сусідів, які, я впевнений, показали б цю марку. 2) Я дійсно хотів привернути увагу до нашої армії, і розумів, що запуск у будь-яку іншу дату буде непомічений (дивись вище приклад Небесної Сотні)", - пояснив Смілянський.

Він також додав, що експеримент вдався на 100%, але "тролінг, на жаль, зрозуміли не всі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бойкот маркам!", - військовослужбовець "Саша Морпіх" про рішення "Укрпошти" презентувати присвячену Сухопутним військам серію 23 лютого

Глава Укрпошти зазначив, що прийме рішення про зміну дати презентації до кінця 18 лютого.

Смілянський пояснив вибір 23 лютого для презентації марок про ЗСУ тролінгом РФ: Час перегортати сторінку історії 01
Смілянський пояснив вибір 23 лютого для презентації марок про ЗСУ тролінгом РФ: Час перегортати сторінку історії 02
Смілянський пояснив вибір 23 лютого для презентації марок про ЗСУ тролінгом РФ: Час перегортати сторінку історії 03
Смілянський пояснив вибір 23 лютого для презентації марок про ЗСУ тролінгом РФ: Час перегортати сторінку історії 04

Раніше повідомлялося, що Збройні Сили України висловлюють рішучий протест проти обрання Укрпоштою дати 23 лютого для презентації і першого погашення поштових марок під назвою "Збройні сили України. Сухопутні війська".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
Гнила відмазка. Шукай нову.
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18.02.2021 16:43
+20
Если б они выпустили марку в честь разгрома кацапской армии 23 фвраля 1918 года под Псковом и Нарвой, то да. А так - тупо.
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18.02.2021 16:42
+15
Не слишком ли дорого обходится Украине этот дебильный троль-недоучка?
Смелянский объяснил выбор 23 февраля для презентации марок о ВСУ троллингом РФ: "Время перелистывать страницу истории" - Цензор.НЕТ 8167
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18.02.2021 16:46
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це у Смєлянскаво комерція така - на супостатський ринок філателії з філокартією воно розраховує
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18.02.2021 16:42 Відповісти
Если б они выпустили марку в честь разгрома кацапской армии 23 фвраля 1918 года под Псковом и Нарвой, то да. А так - тупо.
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18.02.2021 16:42 Відповісти
А так- тонкий дебил.😁
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18.02.2021 20:30 Відповісти
Гнила відмазка. Шукай нову.
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18.02.2021 16:43 Відповісти
Марки, посвящённые новой форме. Е2ануться. А посвящённые новому меню в столовой тоже будут? Смелянский объяснил выбор 23 февраля для презентации марок о ВСУ троллингом РФ: "Время перелистывать страницу истории" - Цензор.НЕТ 525
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18.02.2021 16:43 Відповісти
с таким обращением узеленских к ЗСУ вы кацапов не потроллите, а порадуете.
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18.02.2021 16:43 Відповісти
Он идиот!? ржать будут!
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18.02.2021 16:59 Відповісти
Это когда обосрался, но делаешь вид, что не обосрался.
Расскажете потом какое он решение принял. Может ещё одумается...

Хотя если он выпустит серию марок на день рождения Гитлера чисто чтобы "привлечь внимание", то я ему всё прощу
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18.02.2021 16:44 Відповісти
идиот...
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18.02.2021 16:45 Відповісти
Не слишком ли дорого обходится Украине этот дебильный троль-недоучка?
Смелянский объяснил выбор 23 февраля для презентации марок о ВСУ троллингом РФ: "Время перелистывать страницу истории" - Цензор.НЕТ 8167
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18.02.2021 16:46 Відповісти
Вы шо, это же целый Смелянский!!!!! А вы с каким-то Трампом.
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18.02.2021 16:56 Відповісти
зарплата у срампа 1$ же, не?
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18.02.2021 17:27 Відповісти
У моего друга день рождения 23 февраля. Так что не ходить и не поздравлять? Маразм какой-то! Смілянський пояснив вибір 23 лютого для презентації марок про ЗСУ тролінгом РФ: "Час перегортати сторінку історії" - Цензор.НЕТ 2886
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18.02.2021 16:49 Відповісти
а яке це має відношення до красной армії?
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18.02.2021 16:50 Відповісти
Вы можете логически объяснить причем тут день рождения вашего друга?
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18.02.2021 16:55 Відповісти
нє ходить.
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18.02.2021 16:59 Відповісти
Смілянський пояснив вибір 23 лютого для презентації марок про ЗСУ тролінгом РФ: "Час перегортати сторінку історії" - Цензор.НЕТ 6630
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18.02.2021 17:50 Відповісти
дбл блдь!
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18.02.2021 19:59 Відповісти
іди й принеси йому "красівий розавий букєт")))
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18.02.2021 20:00 Відповісти
а давайте почнемо жовтневу революцію відмічати, день народження Леніна і Сталіна. ахеренний тролинг!
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18.02.2021 16:49 Відповісти
Два варианта действий смелянского, либо он поц, либо провокатор, склоняюсь ко второму варианту.
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18.02.2021 16:51 Відповісти
два в одном
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18.02.2021 17:05 Відповісти
поц с Брайтон-Бич
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18.02.2021 17:58 Відповісти
Полный игнор этого дня лучше всякого троллинга.
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18.02.2021 16:54 Відповісти
Чом би й ні- не вбачаю в цьому жодної зради.
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18.02.2021 16:54 Відповісти
Ти ідіот.
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18.02.2021 17:20 Відповісти
Це тебе в США навчили такій аргументації?
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18.02.2021 18:54 Відповісти
це своєрідний лакмус чи тест... і ти його не проходиш, таварісч "какаяразніца"
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18.02.2021 20:02 Відповісти
Це чудово, що я не прохожу твій тест.
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19.02.2021 04:48 Відповісти
він не мій... а безпринципність - ознака моральної деградації
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19.02.2021 11:32 Відповісти
То не деградуй.
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19.02.2021 13:07 Відповісти
не корч з себе дурника, в тебе навіть це якось кострубато виходить...
розкажи краще про свої принципи...
ХА! стапе!!!
а це не тебе часом нещодавно тут забанили? був тут один хЄр з дубльованим ніком... кацапьонок довго тужився та зрештою прорвало))) ти ж із тих, що "адінарот", "в савєцком саюзє бил рай", "нас нє ждут в європє"? еге ж? Смілянський пояснив вибір 23 лютого для презентації марок про ЗСУ тролінгом РФ: "Час перегортати сторінку історії" - Цензор.НЕТ 3026
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19.02.2021 21:57 Відповісти
Крим- це Україна, Путін *****-а ти дурень.
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20.02.2021 09:34 Відповісти
Бгггггг) Смілянський пояснив вибір 23 лютого для презентації марок про ЗСУ тролінгом РФ: "Час перегортати сторінку історії" - Цензор.НЕТ 1506
та я ж лише спитав))) але прикольна реакція, не очікував!
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20.02.2021 10:38 Відповісти
Ти тут виключно лайно на вентилятор накидуєш.
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20.02.2021 11:56 Відповісти
буду цілим подавати
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20.02.2021 15:41 Відповісти
Опять обосрались! Троллисты ....... ть!
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18.02.2021 16:55 Відповісти
Більше схоже що це троллінг українських патріотів.
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18.02.2021 17:04 Відповісти
если это троллинг, то он тупой и неудачный..
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18.02.2021 17:05 Відповісти
Ох уж эти филателисты.
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18.02.2021 17:19 Відповісти
Гнила маланська відмазка.
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18.02.2021 17:20 Відповісти
Памятаю тролінг з ялинковими прикрасами,дуже схоже
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18.02.2021 17:48 Відповісти
Марки что-то не очень. Я про лица. М. б. кроме правой верхней
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18.02.2021 18:00 Відповісти
Действительно,внимание уже есть ,а дату можно и перенести.
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18.02.2021 18:15 Відповісти
Доводимо до відома,що з 20 по 28 лютого визначено Днями Ганьби Росіі і її армїї. Причини ,думається, зрозумілимм. Ця традиція започаткована вперше і має декілька щорічних фаз: це 8 травня та з 15 по 30 серпня. Тут теж все зрозуміло. Тому ця " відзнака" має набути якісь традиційні ознаки на майбутнє самими громадянами і нашими друзями за кордоном. Все це увійде в нашу з вами справу протидіі терирзму та агресіі з Росії!
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18.02.2021 21:53 Відповісти
правильно.
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19.02.2021 02:33 Відповісти
 
 