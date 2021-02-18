Смілянський пояснив вибір 23 лютого для презентації марок про ЗСУ тролінгом РФ: "Час перегортати сторінку історії"

Презентація нових марок, присвячених армії, була запланована на 23 лютого для того, щоб нагадати всім про ЗСУ і "потролити" Російську Федерацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський у фейсбуці.

"Укрпошта за цей тиждень випускає 2 марки. 1 - присвячена Героям Небесної Сотні і вона вийде вже завтра. 2 - присвячена Українській Армії і показує її нову форму. Обидва випуски були доступні на сайті. Питання - скільки медіа згадали про першу марку? Відповідь - 0. Тому що немає "зради" немає уваги. Розуміючи, що це прикрий факт (відсутність у ЗМІ інформації про присвячену героям Небесної Сотні марку - ред.), але дзеркало є дзеркало, я вирішив призначити запуск другої марки (присвячена Українській Армії і показує її нову форму - ред.) на 23 лютого. Чому? 1) Гарний привід нагадати, що час перегортати сторінку історії і пишатись новою українською армією. І так – це тонкий тролінг сусідів, які, я впевнений, показали б цю марку. 2) Я дійсно хотів привернути увагу до нашої армії, і розумів, що запуск у будь-яку іншу дату буде непомічений (дивись вище приклад Небесної Сотні)", - пояснив Смілянський.

Він також додав, що експеримент вдався на 100%, але "тролінг, на жаль, зрозуміли не всі".

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Глава Укрпошти зазначив, що прийме рішення про зміну дати презентації до кінця 18 лютого.









Раніше повідомлялося, що Збройні Сили України висловлюють рішучий протест проти обрання Укрпоштою дати 23 лютого для презентації і першого погашення поштових марок під назвою "Збройні сили України. Сухопутні війська".