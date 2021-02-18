В Україні почали створювати систему реабілітації перехворілих на COVID-19, - Голубовська. ДОКУМЕНТ
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В Україні взялися за реабілітацію перехворілих на коронавірус. Зокрема, підготовлено наказ про створення робочої групи для розробки системи реабілітації.
Про це йдеться в підготовленому наказі міністра охорони здоров'я, який оприлюднила на своїй сторінці в Facebook завідувачка кафедри інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця Ольга Голубовська, передає Цензор.НЕТ.
"Починаємо займатися реабілітацією хворих із COVID-19 на державному рівні, хоча у багатьох фахівців є напрацювання вже і відповідний досвід. Постараємося їх втілити в нормативні документи для полегшення роботи лікарів і стандартизації підходів до реабілітації залежно від відповідної клініки", - прокоментувала документ інфекціоніст .
У наказі йдеться про створення робочої групи МОЗ "з розробки пропозицій зі створення системи реабілітації хворих, які перенесли коронавірусну хворобу (COVID-19)".
Документ, серед іншого, пропонує переглянути і розробити нормативно-правові акти з питань створення системи реабілітації людей, які перехворіли на коронавірус.
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