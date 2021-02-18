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В Україні почали створювати систему реабілітації перехворілих на COVID-19, - Голубовська. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні почали створювати систему реабілітації перехворілих на COVID-19, - Голубовська. ДОКУМЕНТ

В Україні взялися за реабілітацію перехворілих на коронавірус. Зокрема, підготовлено наказ про створення робочої групи для розробки системи реабілітації.

Про це йдеться в підготовленому наказі міністра охорони здоров'я, який оприлюднила на своїй сторінці в Facebook завідувачка кафедри інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця Ольга Голубовська, передає Цензор.НЕТ.

"Починаємо займатися реабілітацією хворих із COVID-19 на державному рівні, хоча у багатьох фахівців є напрацювання вже і відповідний досвід. Постараємося їх втілити в нормативні документи для полегшення роботи лікарів і стандартизації підходів до реабілітації залежно від відповідної клініки", - прокоментувала документ інфекціоніст .

У наказі йдеться про створення робочої групи МОЗ "з розробки пропозицій зі створення системи реабілітації хворих, які перенесли коронавірусну хворобу (COVID-19)".

Документ, серед іншого, пропонує переглянути і розробити нормативно-правові акти з питань створення системи реабілітації людей, які перехворіли на коронавірус.

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В Україні почали створювати систему реабілітації перехворілих на COVID-19, - Голубовська 01
В Україні почали створювати систему реабілітації перехворілих на COVID-19, - Голубовська 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
В Украине начали создавать систему реабилитации переболевших COVID-19, - Голубовская - Цензор.НЕТ 146
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18.02.2021 16:53
+2
Нет цели сэкономить денег. В этом извечная закавыка.
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18.02.2021 17:11
+1
В Украине начали создавать систему реабилитации переболевших COVID-19

не смешите мои тапочки...
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18.02.2021 16:55
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В Украине начали создавать систему реабилитации переболевших COVID-19, - Голубовская - Цензор.НЕТ 146
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18.02.2021 16:53 Відповісти
вот жеж разбойнык В Украине начали создавать систему реабилитации переболевших COVID-19, - Голубовская - Цензор.НЕТ 145
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18.02.2021 16:53 Відповісти
Класс! На Порошенко тут похож Володька!))
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18.02.2021 17:05 Відповісти
В Украине начали создавать систему реабилитации переболевших COVID-19

не смешите мои тапочки...
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18.02.2021 16:55 Відповісти
или яйса...
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18.02.2021 16:57 Відповісти
Ассоциации возникают с реабилитацией пленных ГУЛАГа. Что опять за дурь такая? Какие грибы там едят?
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18.02.2021 16:58 Відповісти
Это хорошо . Но думаю , что нужно сначала проверять население на антитела к ковид . Это сэкономит много денег на закупке вакцин и лечении тяжёлых больных .
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18.02.2021 17:08 Відповісти
Нет цели сэкономить денег. В этом извечная закавыка.
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18.02.2021 17:11 Відповісти
Шо...? У нас є кому реабілітаційні центри створювати. Майданівці, воїни АТО, діти з тяжкими хворобами.
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18.02.2021 17:08 Відповісти
На прашло і пал годіка чи аднаго годіка, как надумалі...
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18.02.2021 17:34 Відповісти
цікаво, в Україні існує державна система реабілітації після раку та інсульту? від яких помирає набагато більше людей
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18.02.2021 17:49 Відповісти
Если вы выздоровели, то вы считаетесь еще больными, так как не прошли реабилитацию и не получили сооветствующей справочки. Что за бред?
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18.02.2021 19:29 Відповісти
В приказе говорится о СОЗДАНИИ рабочей группы Минздрава "ПО РАЗРАБОТКЕ предложений по созданию системы реабилитации больных, перенесших коронавирусную болезнь (COVID-19)".Источник: https://censor.net/ru/n3248748. ПРОШЕЛ ГОД ПАНДЕМИИ.
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19.02.2021 01:28 Відповісти
 
 