Командування Медсил ЗСУ закупило на 11 млн грн непридатні до використання ШВЛ, - ДБР. ФОТОрепортаж
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Державним бюро розслідувань викрито злочинну діяльність посадових осіб Міністерства оборони України під час закупівлі за бюджетні кошти апаратів штучної вентиляції легенів для потреб Збройних сил України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"Оперативними працівниками ДБР отримано інформацію, що у травні 2020 року в Міністерстві оборони України в особі Командування Медичних сил Збройних сил України було здійснено закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів на загальну суму 11 млн грн. Проте, їх комплектація та технічні характеристики не відповідають медико-технічним вимогам тендерної документації, що унеможливлює використання закуплених медичних виробів за прямим призначенням", - йдеться в повідомленні.
16 лютого 2020 року слідчими ДБР проведено обшуки за місцем роботи та мешкання фігурантів на території міста Києва, в ході яких вилучено електронні носії інформації, мобільні телефони та інші документи, що підтверджують злочинну діяльність.
Наразі проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії, триває досудове розслідування.
Будь ласка, зачекайте...
Я всё правильно сказал,
Владимир Александровичосёл оманский?
Ты не добавил "даю 24 часа"...
а после -своих не замечаешшшь...
Во-вторых - с чего они вдруг стали своими? Зеля по-вашему весь состав командования ВСУ поменял после избрания? Или есть сведения, что командованием медсил ВСУ рулит старый Зелин партнер по бизнесу?
а те, кто впарил несоответствующее тендерам оборудование будет отвечать???
И что там проводить? На всех документах стоят подписи. За 5 минут можно установить кто и как закупал. Еще через 15 минут эти люди могут быть задержаны. Через 2 суток будет заключение о непригодности. Через неделю суд. Или как всегда: через полгода заключение, через год пидозра, через три - передача в суд и через пять лет - штраф в размере 100 грн?
Ой! Так уже 2 года,без 2 месяцев,как выбрали писюниста,неужели он?!!!
Аллее! Гара.. НЕ! Нацкорпус!
Про це повідомляється в офіційному прессрелізі прикордонного відомства.
Заходи проходять у рамках реалізації Угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні. Днями у Харкові розпочалися навчання ще однієї групи авіаторів-прикордонників на нових моделях французьких гелікоптерів Н125.До навчань персоналу ескадрильї долучились представники технічної підтримки заводу-виробника гелікоптерів Протягом десяти днів навчань французькі спеціалісти здійснюватимуть практичний інструктаж авіаційного персоналу на гвинтокрилах Airbus Н125, - йдеться у повідомленні.
Ця модель, не зважаючи на невеликий розмір може підняти на борту до 6 осіб включаючи членів екіпажу, а також у ньому відсутня вібрація в салоні, що необхідно для роботи оператора.Також такі «ластівки» можуть тривалий час перебувати в повітрі без дозаправлення.
Нагадаємо, в минулому році Державна прикордонна служба України отримала два вертольоти Н125. Після підготовки першої групи авіаторів гвинтокрили вже активно використовуються в охороні державного кордону України.Всього ж, за умовами контракту, для патрулювання кордону Держприкордонслужба України отримає 24 французьких гелікоптери.
https://mil.in.ua/uk/news/harkivsku-eskadrylyu-dpsu-pochaly-navchaty-instruktory-z-frantsiyi/
http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017)[UKR].pdf
Алилуйя! 72% *******...ов, вы "сделали их"