УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16105 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїФоторепортаж
26 403 65
Міноборони (5289) закупівлі (592) ДБР (2567)

Командування Медсил ЗСУ закупило на 11 млн грн непридатні до використання ШВЛ, - ДБР. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Державним бюро розслідувань викрито злочинну діяльність посадових осіб Міністерства оборони України під час закупівлі за бюджетні кошти апаратів штучної вентиляції легенів для потреб Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Оперативними працівниками ДБР отримано інформацію, що у травні 2020 року в Міністерстві оборони України в особі Командування Медичних сил Збройних сил України було здійснено закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів на загальну суму 11 млн грн. Проте, їх комплектація та технічні характеристики не відповідають медико-технічним вимогам тендерної документації, що унеможливлює використання закуплених медичних виробів за прямим призначенням", - йдеться в повідомленні.

16 лютого 2020 року слідчими ДБР проведено обшуки за місцем роботи та мешкання фігурантів на території міста Києва, в ході яких вилучено електронні носії інформації, мобільні телефони та інші документи, що підтверджують злочинну діяльність.

Також читайте: У НАБУ підтвердили, що розслідують можливі зловживання з COVID-вакцинами: Це ніяк не завадить проводити закупівлі

Наразі проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії, триває досудове розслідування.

Командування Медсил ЗСУ закупило на 11 млн грн непридатні до використання ШВЛ, - ДБР 01
Командування Медсил ЗСУ закупило на 11 млн грн непридатні до використання ШВЛ, - ДБР 02
Командування Медсил ЗСУ закупило на 11 млн грн непридатні до використання ШВЛ, - ДБР 03
Командування Медсил ЗСУ закупило на 11 млн грн непридатні до використання ШВЛ, - ДБР 04
Командування Медсил ЗСУ закупило на 11 млн грн непридатні до використання ШВЛ, - ДБР 05
Командування Медсил ЗСУ закупило на 11 млн грн непридатні до використання ШВЛ, - ДБР 06

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+57
Порошенко, астанави своих Свынарчуков!
Я всё правильно сказал, Владимир Александрович осёл оманский?
показати весь коментар
18.02.2021 17:10
+27
ишак эмиратский
показати весь коментар
18.02.2021 17:11
+27
Зелебобики, марадерство на крови, не?
показати весь коментар
18.02.2021 17:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Порошенко, астанави своих Свынарчуков!
Я всё правильно сказал, Владимир Александрович осёл оманский?
показати весь коментар
18.02.2021 17:10 Відповісти
ишак эмиратский
показати весь коментар
18.02.2021 17:11 Відповісти
Не все!
Ты не добавил "даю 24 часа"...
показати весь коментар
18.02.2021 17:12 Відповісти
Только это не его кумовья.
показати весь коментар
18.02.2021 17:13 Відповісти
сразу полегчало
показати весь коментар
18.02.2021 17:15 Відповісти
Не,они кумовья его друей по кварталу!
показати весь коментар
18.02.2021 19:19 Відповісти
а свинарчуки они хороши были, когда зе к власти рвался, а после...
а после -своих не замечаешшшь...
показати весь коментар
18.02.2021 17:13 Відповісти
Во-первых - в каком слысле "не хамечаешь", если открыто уголовное дело?
Во-вторых - с чего они вдруг стали своими? Зеля по-вашему весь состав командования ВСУ поменял после избрания? Или есть сведения, что командованием медсил ВСУ рулит старый Зелин партнер по бизнесу?
показати весь коментар
18.02.2021 17:29 Відповісти
Стесняюсь спросить, а Порошенко поменял в стране весь аппарат чиновников в полном составе? Его же разве только в плохой погоде не обвиняли. Что случилось? Изменился подход к проблеме или испортилось зрение?
показати весь коментар
18.02.2021 18:50 Відповісти
Не знаю про погоду, но по данной конкретной ситуации - Свинарчук является конкретно партнером и ставленником Порошенки. Отсюда и вопрос - знаете ли вы что-то о том, является ли командование медсил ВСУ партнерами и ставленниками Зели по-вашему, чтобы сравнивать их со свинарчуками?
показати весь коментар
18.02.2021 19:56 Відповісти
Поскольку зе!ля - главнокомандующий, то он отвечает за то, что находится в его ведении. Вопросы есть? Вопросов нет. Можете идти!
показати весь коментар
18.02.2021 20:29 Відповісти
А какая разница? 5 лет всех уверяли, что президент в ответе даже за сломанные домофоны в подъездах. Вот и спрашиваю - с каких пор в нашей стране президент перестал отвечать даже за топ-чиновников? А кем является Нелоху руководитель СБУ , который вляпался в самый чудовищный скандал в истории современной Украин........ И если Свинарчук был моментально отстранен и уволен, то квартальщик прекрасно до сих пор сидит в кресле. Или что еще кроме торговли постами должно произойти, чтобы была реакция так называемого президента на Ермака. И да.... такая мелочь.. если та история со Свинарчуком действительно преступление, то почему его не посадили за два года.
показати весь коментар
18.02.2021 23:57 Відповісти
Командованием медсил рулит старый дружбан Хомчака))) Оба назначены зеленским.
показати весь коментар
19.02.2021 00:45 Відповісти
Ботик, не дуйся. ДБР выявила негодяев. А как было со Свинарчуками помнишь?
показати весь коментар
20.02.2021 09:33 Відповісти
Именно совета случайно забредшего на этот форум дебила я и ждал. Да, помню. А ты, ботик, помнишь? Если да, то к чему ты это перданул?
показати весь коментар
20.02.2021 13:10 Відповісти
Суки.
показати весь коментар
18.02.2021 17:12 Відповісти
однозначно !
показати весь коментар
18.02.2021 17:14 Відповісти
Зелебобики, марадерство на крови, не?
показати весь коментар
18.02.2021 17:17 Відповісти
Не. 73% и такие подойдут.
показати весь коментар
18.02.2021 18:14 Відповісти
Однако их комплектация и технические характеристики не соответствуют медико-техническим требованиям тендерной документации, что делает невозможным использование.... - цитата

а те, кто впарил несоответствующее тендерам оборудование будет отвечать???
показати весь коментар
18.02.2021 17:24 Відповісти
То , шо делалось каждый год при закупке продуктов в 90 е , - вообще неописуемо . ((
показати весь коментар
18.02.2021 17:29 Відповісти
А в 90-х даже закупали продукты? Я думал только советские склады НЗ опустошали.)
показати весь коментар
18.02.2021 17:44 Відповісти
Кацап , Пашу-Мерседеса-Грачёва помнишь ? ) . Это на росии продсклады опустошали . А в Украине их наполняли .
показати весь коментар
18.02.2021 18:08 Відповісти
Глупый, я как раз в середине 90-х служил в ВСУ. Жрали мясо, а точнее резиновые секеля, которые невозможно было разжевать, со складов НЗ, в основном 70-х годов, бывало и 50-х попадалось. Часто просто не было хлеба, жрали червивые сухари из просроченных советских сухпаёв. Иногда отключали свет за неуплату, так жратву готовили в полевых кухнях, которые работали на керосине, во дворе столовой. Потом в супчике плавали масляные пятна. Так шо ты мне тут не рассказывай, сынок.
показати весь коментар
18.02.2021 22:05 Відповісти
консервы вскрылись
показати весь коментар
18.02.2021 17:33 Відповісти
Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия

И что там проводить? На всех документах стоят подписи. За 5 минут можно установить кто и как закупал. Еще через 15 минут эти люди могут быть задержаны. Через 2 суток будет заключение о непригодности. Через неделю суд. Или как всегда: через полгода заключение, через год пидозра, через три - передача в суд и через пять лет - штраф в размере 100 грн?
показати весь коментар
18.02.2021 17:37 Відповісти
Командування Медсил ЗСУ закупило на 11 млн грн непридатні до використання ШВЛ, - ДБР - Цензор.НЕТ 6087
показати весь коментар
18.02.2021 17:38 Відповісти
Мало инфы, не истерите в комментах.
показати весь коментар
18.02.2021 17:47 Відповісти
Приговорить до конца жизни дышать через эти ШВЛы.
показати весь коментар
18.02.2021 17:50 Відповісти
Российские саботажники и диверсанты на службе в Украинской Армии. Последнее время это стало нормой.
показати весь коментар
18.02.2021 17:51 Відповісти
Разве только последнее? А раньше что было уже не помнится?
показати весь коментар
18.02.2021 18:51 Відповісти
а спецслужбы,которые должны давать дела по саботажникам? ааа-говвв? вы где? информация годовой давности.....
показати весь коментар
18.02.2021 22:02 Відповісти
це називається державна зрада!!!за так під час війни розстрілювати можна
показати весь коментар
18.02.2021 17:57 Відповісти
Не можна, у нас антитеррористическая операция)))
показати весь коментар
18.02.2021 18:36 Відповісти
твари, ничего святого.... гнилой народец . у воровских понятиях и то есть табу
показати весь коментар
18.02.2021 17:59 Відповісти
Уже вся страна знает, что командование Медсил ВСУ - это хронический коррумционпр, и мало того, что рикого не поставили к стенке, даже никого не посадили, значит эта воровская контора нужна вспм.
показати весь коментар
18.02.2021 18:01 Відповісти
А чому не заарештували, як колись цілого бойового генерала Марченко за надумані броніки і випустили під заставу 22 мільйони? А хтось із ДБР в армії служив?
показати весь коментар
18.02.2021 18:12 Відповісти
Знов Порошенко???
показати весь коментар
18.02.2021 18:13 Відповісти
А кто еще?!! Это он главнокомандующий,расставил своих барыг везде!
Ой! Так уже 2 года,без 2 месяцев,как выбрали писюниста,неужели он?!!!
показати весь коментар
18.02.2021 19:15 Відповісти
міністр чи начштабу в долі? наскількі відомо, не можуть потоки поділити...
показати весь коментар
18.02.2021 18:17 Відповісти
Зато рассовало по карманам пригодные к использованию 11 лимонов
показати весь коментар
18.02.2021 18:25 Відповісти
инфы за гланды....на крюк этих сволочей в погонах, и не в погонах тоже! Командування Медсил ЗСУ закупило на 11 млн грн непридатні до використання ШВЛ, - ДБР - Цензор.НЕТ 3650
показати весь коментар
18.02.2021 18:34 Відповісти
Почему мы не в НАТО?, куда таких де...лов в НАТО брать, если люди мутятся на здоровье личного состава, маразм. С такими гнидами, никакую войну мы никогда не выиграем. Там же на всех закупках такое происходит.
показати весь коментар
18.02.2021 18:34 Відповісти
И где нацкорпус с игрушечными свиньями?
Аллее! Гара.. НЕ! Нацкорпус!
показати весь коментар
18.02.2021 19:11 Відповісти
Фаза 5 или Ро 6?))
показати весь коментар
18.02.2021 19:22 Відповісти
Харківську окрему авіаційну ескадрилью ДПСУ (Державної прикордонної служби України) почали навчати інструктори з Франції.
Про це повідомляється в офіційному прессрелізі прикордонного відомства.
Заходи проходять у рамках реалізації Угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні. Днями у Харкові розпочалися навчання ще однієї групи авіаторів-прикордонників на нових моделях французьких гелікоптерів Н125.До навчань персоналу ескадрильї долучились представники технічної підтримки заводу-виробника гелікоптерів Протягом десяти днів навчань французькі спеціалісти здійснюватимуть практичний інструктаж авіаційного персоналу на гвинтокрилах Airbus Н125, - йдеться у повідомленні.

Ця модель, не зважаючи на невеликий розмір може підняти на борту до 6 осіб включаючи членів екіпажу, а також у ньому відсутня вібрація в салоні, що необхідно для роботи оператора.Також такі «ластівки» можуть тривалий час перебувати в повітрі без дозаправлення.
Нагадаємо, в минулому році Державна прикордонна служба України отримала два вертольоти Н125. Після підготовки першої групи авіаторів гвинтокрили вже активно використовуються в охороні державного кордону України.Всього ж, за умовами контракту, для патрулювання кордону Держприкордонслужба України отримає 24 французьких гелікоптери.

https://mil.in.ua/uk/news/harkivsku-eskadrylyu-dpsu-pochaly-navchaty-instruktory-z-frantsiyi/
показати весь коментар
18.02.2021 19:23 Відповісти
волонтёры , вот к кому надо за баблом ходить..
показати весь коментар
18.02.2021 19:25 Відповісти
Ублюдочные мародёры.
показати весь коментар
18.02.2021 20:00 Відповісти
На 11 млн. грн. можна було купити аж 10 українських апаратів лазерної терапії "Геліос" і повиліковувати всіх хворих в турборежимі: Брошура лазерний апарат «Геліос»
http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017)[UKR].pdf
показати весь коментар
18.02.2021 20:08 Відповісти
Проверьте за одно и то арктическое топливо, а то меня терзают смутные сомнения, так лихо закупил после отдыха в Индии.
показати весь коментар
18.02.2021 20:28 Відповісти
толстожопые паркетные крысы в уютных кабинетах...
показати весь коментар
18.02.2021 20:28 Відповісти
Просто пришел Байден! И сразу зеленожопые стали наводить порядок, или началась вторая фаза видимости наведения порядка
показати весь коментар
18.02.2021 20:48 Відповісти
и
показати весь коментар
18.02.2021 20:59 Відповісти
просто у этой помойки нет дна
показати весь коментар
18.02.2021 21:00 Відповісти
нам всем нагло врут, на счет того, шо "ще не вмерла"....... давно здохла,завонялась и протухла.слава украине
показати весь коментар
18.02.2021 21:02 Відповісти
Отслеживаю причинно-следственную связь в том что в США Президент страны лечится в ВОЕННОМ госпитале, а ********** осел Оманский - в Феофании.
Алилуйя! 72% *******...ов, вы "сделали их"
показати весь коментар
18.02.2021 21:06 Відповісти
А до 72% кто из наших президентов лечился в военном госпитале, если не секрет?
показати весь коментар
18.02.2021 22:34 Відповісти
Вівести с кабинета и возле стенке очередью.По другому в условиях войны не вижу смысла.Это даже не твари ,а гниды !
показати весь коментар
18.02.2021 23:21 Відповісти
а что там с известными рюкзаками?
показати весь коментар
18.02.2021 23:35 Відповісти
Все закупки проверять надо. Там похоже и по маскам будет тоже самое и по спирту. Типа купили
показати весь коментар
19.02.2021 00:31 Відповісти
Командування Медсил ЗСУ закупило на 11 млн грн непридатні до використання ШВЛ, - ДБР - Цензор.НЕТ 2510
показати весь коментар
19.02.2021 00:47 Відповісти
Это ж какими надо быть москалями, что бы такое вытворить?!!
показати весь коментар
19.02.2021 08:01 Відповісти
ВОТ СКОТЫ ! и ПОЧЕМУ ТАКИМ ВЫШКУ НЕ ДАВАТЬ ??
показати весь коментар
19.02.2021 23:11 Відповісти
 
 