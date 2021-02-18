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Новини Політика України
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судова реформа (1184) Шабунін (460) Вища рада правосуддя (523)

Якщо судова реформа відбудеться в "редакції Зеленського", то країна залишиться без правосуддя, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Якщо судова реформа відбудеться в

Громадський активіст Віталій Шабунін жорстко розкритикував проєкт судової реформи, запропонований президентом Володимиром Зеленським.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Шабунін зазначив: "Якщо судова "реформа" Зеленського пройде в такій редакції, Україна і далі буде жити без правосуддя.

Проаналізували з колегами законопроєкт Зеленського

Найголовніше:

1) Процедура "очищення" гарантує чинним членам ВРП (Вищої ради правосуддя) недоторканність.

2) Судовій мафії залишають визначальний вплив на призначення нових членів ВРП.

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Отже, Вища рада правосуддя продовжить захищати судову мафію ще, як мінімум, чотири роки.

Пам'ятаєте, Зеленський погрожував щотижня звільняти суддів. Так ось - це був обман.

Завдяки його "реформі", ВРП буде робити рівно те ж, що робила до цього - кришувати "зашкварених" суддів (Вовка і ко, наприклад).

А чому ні? Зеленський, Єрмак і Смирнов (профільний заступник Єрмака) їх захищають. Ще "реформою" це примудряються назвати.

Детальний аналіз за посиланням.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
А ты надеялся, когда агитировал за Зеленского, что он будет делать судебную реформу в редакции Порошенко ?
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18.02.2021 17:12
+15
А не ты ли за него майку на грудях в 2019-м рвал?? Не ты ли за него голосовал??
Теперь кушай...только не обляпайся..
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18.02.2021 17:13
+15
Шабуня может гордиться своей работой, он сделал все, чтобы зеленая мразота пришла к власти, между прочим, он вякает так только по тому, что ему должности не дали, вот например Лещенко дали и он всем доволен.
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18.02.2021 17:24
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Так он этого и хочет царь сам должен решать кого казнить а кого помиловать, и вообще нечего перечить царю. ВАМ ЧТО ДОСИХ ПОР НЕ ПОНЯТНО.
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18.02.2021 17:12 Відповісти
А ты надеялся, когда агитировал за Зеленского, что он будет делать судебную реформу в редакции Порошенко ?
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18.02.2021 17:12 Відповісти
Ну да. Третьего ж не дано
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18.02.2021 17:16 Відповісти
А ты ожидал от клоуна-наркомана на подпевках Коломойского чего-то третьего?
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18.02.2021 17:17 Відповісти
Я? Нет. Каждый альдебаран, забирающийся на золотой толчок на Банковой, пытается подмять судей под себя. Так есть и так будет, пока существует должность президента
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18.02.2021 17:20 Відповісти
Ну шо-то я не видел подписанных Порошенко документов, по которым судьи подминались бы под него,

а альдебаран Зеленский именно законодательно их под себя подминает.
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18.02.2021 17:26 Відповісти
Самоличное пожизненное назначение, например. Да да, знаю, что "по представлению" какой-то судейской сходки, которая на треть назначалась Порошенко, на треть Радой (т.е. его потужной як нiколи коалицией) и ещё на треть из самих судей
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18.02.2021 17:31 Відповісти
а теперь кем будет назначаться ?

а кем бы ты хотела, чтобы она назначалась ?
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18.02.2021 18:18 Відповісти
Так, кроме Минских соглашений, Петя, похоже, ничего не подписывал...
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18.02.2021 18:13 Відповісти
юродивый, хромай дальше,

я тебе глаза от зелёной мочи протирать не собираюсь
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18.02.2021 18:20 Відповісти
Ну да. Третьего ж не дано


Для адекватных людей то, что во втором туре между двумя кандидатами третьего не дано - это очевидно.

А ты надеялась, что во втором туре победит Черчилль ?
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18.02.2021 17:28 Відповісти
Если судебная реформа пройдет в "редакции Зеленского",

А ныне одни печерские суды. Один лучше другого...
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18.02.2021 17:13 Відповісти
Нариду какая разница, нариду Украины хоца в московское стойло Если судебная реформа пройдет в "редакции Зеленского", то страна останется без правосудия, - Шабунин - Цензор.НЕТ 3926 чтобы там ржать и халявно получать. как в годы ссср
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18.02.2021 17:13 Відповісти
Якщо судова реформа відбудеться в "редакції Зеленського", то країна залишиться без правосуддя, - Шабунін - Цензор.НЕТ 9797
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18.02.2021 17:26 Відповісти
А не ты ли за него майку на грудях в 2019-м рвал?? Не ты ли за него голосовал??
Теперь кушай...только не обляпайся..
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18.02.2021 17:13 Відповісти
Т.е. ничего не поменяется...
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18.02.2021 17:13 Відповісти
Не пытаетесь ли Вы, Панове, оживить труп, с этими бесконечными реформами судебной системы?
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18.02.2021 17:17 Відповісти
Як тільки "мудрий" нарід вибрав моностадо, в "турборежимі" була проголосована судова реформа ВАЗеленського, авторства портнова, яка знищувала всі попередні досягнення і робила суди залежними від влади та паханів.
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18.02.2021 17:30 Відповісти
Шабуня может гордиться своей работой, он сделал все, чтобы зеленая мразота пришла к власти, между прочим, он вякает так только по тому, что ему должности не дали, вот например Лещенко дали и он всем доволен.
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18.02.2021 17:24 Відповісти
Зобідили чувака. А він так прагнув допомогти народу на високій посаді.
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18.02.2021 17:38 Відповісти
Перефразирую Шабунина - Если презом останется Зепоц - то еще немного и украинцы останутся без Украины !!! Якщо судова реформа відбудеться в "редакції Зеленського", то країна залишиться без правосуддя, - Шабунін - Цензор.НЕТ 9337
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18.02.2021 17:28 Відповісти
шабунин , а когда в нашей стране было правосудие последний раз ?
в нашей стране неприкосновенностю обладают не только воры , но и все гос чиновники любого ранга
ты общественный активист , и настолько запуган ( ?) , че ни одной фамилии не назвал ,
такие как ты и подрывают доверие к активистам
не пост ( и даже ни одна баба сказала ) , а просто набор слов
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18.02.2021 17:37 Відповісти
А что,сейчас есть правосудие.
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18.02.2021 17:54 Відповісти
зато на троещине в знак боротьбы з коррупциею наконец то открыли киоск по продаже элитной шаурмы, жарь послицу называется
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18.02.2021 18:00 Відповісти
нельзя остаться без того, чего уже минимум 25 лет нет.
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18.02.2021 18:57 Відповісти
Країна вже 30 років без правосуддя .
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18.02.2021 21:26 Відповісти
Сейчас хотя бы есть вменяемый Верховный суд, реформированный при Порошенко и Антикоррупционный суд, созданный при Порошенко))) На дальнейшую реформу судов "мудрый нарид" Пороху полномочий не дал---жрите зеленую блевотину!
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19.02.2021 00:42 Відповісти
Падонки!
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19.02.2021 10:37 Відповісти
 
 