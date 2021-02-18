Якщо судова реформа відбудеться в "редакції Зеленського", то країна залишиться без правосуддя, - Шабунін
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Громадський активіст Віталій Шабунін жорстко розкритикував проєкт судової реформи, запропонований президентом Володимиром Зеленським.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Шабунін зазначив: "Якщо судова "реформа" Зеленського пройде в такій редакції, Україна і далі буде жити без правосуддя.
Проаналізували з колегами законопроєкт Зеленського
Найголовніше:
1) Процедура "очищення" гарантує чинним членам ВРП (Вищої ради правосуддя) недоторканність.
2) Судовій мафії залишають визначальний вплив на призначення нових членів ВРП.
Отже, Вища рада правосуддя продовжить захищати судову мафію ще, як мінімум, чотири роки.
Пам'ятаєте, Зеленський погрожував щотижня звільняти суддів. Так ось - це був обман.
Завдяки його "реформі", ВРП буде робити рівно те ж, що робила до цього - кришувати "зашкварених" суддів (Вовка і ко, наприклад).
А чому ні? Зеленський, Єрмак і Смирнов (профільний заступник Єрмака) їх захищають. Ще "реформою" це примудряються назвати.
Детальний аналіз за посиланням.
Будь ласка, зачекайте...
а альдебаран Зеленский именно законодательно их под себя подминает.
а кем бы ты хотела, чтобы она назначалась ?
я тебе глаза от зелёной мочи протирать не собираюсь
Для адекватных людей то, что во втором туре между двумя кандидатами третьего не дано - это очевидно.
А ты надеялась, что во втором туре победит Черчилль ?
А ныне одни печерские суды. Один лучше другого...
Теперь кушай...только не обляпайся..
в нашей стране неприкосновенностю обладают не только воры , но и все гос чиновники любого ранга
ты общественный активист , и настолько запуган ( ?) , че ни одной фамилии не назвал ,
такие как ты и подрывают доверие к активистам
не пост ( и даже ни одна баба сказала ) , а просто набор слов