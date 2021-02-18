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Путін (21440) Яценюк (2478) злочини проти Майдану (276)

Україна має почати кримінальне провадження персонально проти Путіна за розстріли на Майдані, окупацію Криму і Донбасу, - Яценюк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна має почати кримінальне провадження персонально проти Путіна за розстріли на Майдані, окупацію Криму і Донбасу, - Яценюк

Понести відповідальність за розстріли на Майдані повинні не тільки виконавці - опричники Януковича, організатор – сам Янукович. Покараним має бути Путін - замовник убивства українців, які захистили Україну від тюрми народів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив експрем’єр-міністр України, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

Він підкреслив, що Україна повинна почати кримінальне провадження персонально проти Путіна "за розстріли на Майдані, за анексію Криму та за вбитих на Донбасі українських солдатів".

"Знайдуться ті, хто заперечить, - такий процес безпрецедентний. Але це не про дипломатичний протокол, а про справедливість і невідворотність покарання. Значить, такий прецедент повинен бути створений для попередження таких кримінальних злочинів", - підкреслив Яценюк.

Експрем’єр наголосив, що понести відповідальність повинні "не тільки виконавці – опричники Януковича і організатор – сам Янукович": покараним має бути Путін - замовник убивства українців, які захистили Україну від тюрми народів".

Читайте також: Україна і президент мають очолити процес боротьби з дезінформацією та російською пропагандою, – Яценюк
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Топ коментарі
+17
Абсолютно верно! Дело говорит.
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18.02.2021 17:21
+14
Какие все умные становятся как уходят со власти и начинают поучать всех что нужно было сделать и т.д. и т.п...- а что вы уроды делали когда были властью!? Кролик понятно что делал - Стену строил с кацапстаном, но так и не достроил (деньги были им украдены в период проектирования).. И так можно предьявить практически ВСЕМ упырям которые были за 30 лет у власти - начиная с преза - и заканчивая дворником в ОП!!!
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18.02.2021 17:25
+10
а ты придурень хоть раз возле границы был, что про стену кукарекаешь? вам зебилам73 телевизор насвистел, вы повторяете.
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18.02.2021 17:29
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Йой!
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18.02.2021 17:20 Відповісти
Страшшшно! То то же, кролик ну дужжже страшний звір, особливо якщо він володіє пятьма(!) "нагородними" Україна має почати кримінальне провадження персонально проти Путіна за розстріли на Майдані, окупацію Криму і Донбасу, - Яценюк - Цензор.НЕТ 608 стволами.
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18.02.2021 19:53 Відповісти
Та хто ж все-таки розстріляв "Небесну Сотню" на Майдані ?

Все відомо - як свідчить Геннадій Москаль!

Ось тут -його свідчення: https://www.youtube.com/watch?v=Pz2YxCTE7t0&fbclid=IwAR1fJ2nwCzi72LpcrmW3J59q9aWZ011wD1Ge6FyhqJKc_-36dOt0O13V4_k
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18.02.2021 21:58 Відповісти
Абсолютно верно! Дело говорит.
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18.02.2021 17:21 Відповісти
Приговорить к расстрелу и объявить награду за исполнение приговора.
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18.02.2021 17:24 Відповісти
И шо? На берёзке повиснет, вместе со своим говном, вот так мордва неумытая
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18.02.2021 18:16 Відповісти
Полностью поддерживаю!!!
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18.02.2021 17:31 Відповісти
А чого ж ти містер яйценюк, будучи прим'єром не відкрив кримінальне провадження проти фуйла, чоколядний заєць?
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18.02.2021 18:48 Відповісти
Нифига себе!!
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18.02.2021 17:21 Відповісти
А чого ж ти будучи цілим прем"єром не запровадив тоді таку ініціативу? А тільки "стінну" з сітки-рабиці недобудував.
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18.02.2021 17:22 Відповісти
Лучше поздно, чем никогда!
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18.02.2021 17:32 Відповісти
А яке Премьер міністр має відношення до судової системи, яка в Україні за конституцією є незалежною гілкою влади. (Відразу даю підказку, починай все валити на Пороха).
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18.02.2021 17:51 Відповісти
Ви тоді "вставайки" бігали з ганчірками тріколоров і гавкали "путя введи", які справи розслідувати? Слідаки і прокурори повтікали хто куди. А що стосується стіни, то такі проекти по всьому світу і все окей. І ту, що побудували за премєрства Яценюка - також окей. Чи у вас бачення реальної стіни під 5 метрів і шириною в два метри?
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18.02.2021 18:09 Відповісти
Самое время начать, Сеня. Самое оно. Раньше было просто не на часи
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18.02.2021 17:22 Відповісти
Хорошее дело никогда не поздно начать .
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18.02.2021 17:33 Відповісти
Удмурт, а шо таке, не на часи? Тупорылое
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18.02.2021 18:17 Відповісти
А могли і кулювлоб.....
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18.02.2021 17:22 Відповісти
Хотели и его расстрелять. Но руки коротки. Только гавкать могут на нашего политика, который в самый опасный момент не сбежал за границу, а возглавил правительство, хоть и было это место на тот момент расстрельным. Если бы прорвались к Киеву, то думаю вполне могли бы его расстрелять. Или как Рыбака - нож в живот.
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18.02.2021 17:39 Відповісти
Якби-ж то воно було комусь потрібне! Україна має почати кримінальне провадження персонально проти Путіна за розстріли на Майдані, окупацію Криму і Донбасу, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3055
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18.02.2021 19:56 Відповісти
Кто первый за стену заикнётся?
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18.02.2021 17:24 Відповісти
Вже.
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18.02.2021 17:30 Відповісти
Тупая мордва
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18.02.2021 18:17 Відповісти
Понести ответственность за расстрелы на Майдане должны не только исполнители - приспешники Януковича, организатор - сам Янукович. Наказанным должен быть Путин - заказчик убийства украинцев, которые защитили Украину от тюрьмы народов. Источник: https://censor.net/ru/n3248757

Непогана ідея, от як буде втілювана в життя, дуже цікаво Украина должна начать уголовное производство персонально против Путина за расстрелы на Майдане, оккупацию Крыма и Донбасса, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7080
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18.02.2021 17:25 Відповісти
Какие все умные становятся как уходят со власти и начинают поучать всех что нужно было сделать и т.д. и т.п...- а что вы уроды делали когда были властью!? Кролик понятно что делал - Стену строил с кацапстаном, но так и не достроил (деньги были им украдены в период проектирования).. И так можно предьявить практически ВСЕМ упырям которые были за 30 лет у власти - начиная с преза - и заканчивая дворником в ОП!!!
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18.02.2021 17:25 Відповісти
а ты придурень хоть раз возле границы был, что про стену кукарекаешь? вам зебилам73 телевизор насвистел, вы повторяете.
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18.02.2021 17:29 Відповісти
Границя, без паркану, прохідний двір, Сеня все робив вірно, барига не зрозумів.
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18.02.2021 18:51 Відповісти
я для Злых Кацапов-карликов повторяю - я видал в гробу и Зе и Пе , и видел ту стену недостроенную которая годится только для того чтобы не проникали дикие кролики с кацапстана.. и кста - я видел то что ты даже не сможешь себе представить - я был на войне, когда ты дятел лупил по клаве зарабатывая деньги !!! пнх черт недомерок !!!
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18.02.2021 18:54 Відповісти
Я был возле стены, не впечатлила, со стороны кацапстана ограждение получше будет
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18.02.2021 20:07 Відповісти
Игорь Монахов - очень тупой зебил.
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18.02.2021 17:37 Відповісти
***.. вы хвори люди..пздц
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18.02.2021 18:56 Відповісти
Он возглавил правительство, которое успешно защищалось от агрессии государства, которое в 3 раза больше по населению, в 27 раз больше по площади, и тогда в 2014 году в 18 раз была больше по армии.
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18.02.2021 17:49 Відповісти
выше мой комент тебе тоже дятел..
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18.02.2021 18:57 Відповісти
Які проблеми.Нехай Сєня підкине ідєйку одному знайомому міністру,адже горою стояв,його призначення було умовою створення коаліції НФ-БПП...
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18.02.2021 17:33 Відповісти
Лицемерие мирового политикума зашкаливает !
Все знают, кто и как захватывал Крым, кто и как обстреливал нашу армию с территории РФ, кто все эти годы туда поставляет боеприпасы и наёмников, кто и как сбивал вертолёты и самолёты (в т.ч. и гражданские)...., но выражают только озабоченность!?
А там есть еще Сирия, Грузия, Приднестровье и т.п.......
Специально для путина уже давно пора построить виселицу в центре Европы и показательно поставить на табуретку !
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18.02.2021 17:41 Відповісти
Підтримую. За кожну дію поца із московії має бути кримінальна справа і купа постанов у різні правоохоронні органи країн світу, що на нього є справи і що ми його шукаємо. На кожного імперського щура, який тут проводив свої операції і висловлювався недобре про суверенну державу... Рано чи пізно, а розплата наступить. Хай ці справи знають в кожній країні. І тільки знову щось сказало про Майдан, чи армію України, чи любого українця - нова справа.
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18.02.2021 17:43 Відповісти
І мужчина красавєц, і із Києва Пуйла громить, а рейтинг показує на пів шостого вечора.
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18.02.2021 17:44 Відповісти
Он возглавил правительство, которое успешно защищалось от агрессии государства, которое в 3 раза больше по населению, в 27 раз больше по площади, и тогда в 2014 году в 18 раз была больше по армии.
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18.02.2021 17:45 Відповісти
А як він під шумок обібрав простий люд і обагатив 1 золотий процент найбагатших, ще десятиліттями дисертації будуть писати.
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18.02.2021 17:59 Відповісти
Втричі знецінив гривню та пограбував майже всіх, за виключенням любих друзей, що були попереджені та зробили певні кроки. Сеню, будеш в геєні на сковородці рок енд ролл виконувати!
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18.02.2021 18:09 Відповісти
А твоё ***** будет болтаться на дубу, как тебе перспективка?
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18.02.2021 18:19 Відповісти
Зебил. За курс валют отвечает Нацбанк а не Кабмин. Гривна обвалилась из за войны, анексии Крыма, грабежа Приватбанка и других факторов.
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18.02.2021 19:32 Відповісти
крутой кроль це лучше худого вовка, надо включить сеню в группу спецназа для поимки путена але шоб гоши, заробленные на стене, потратил на виру, армию и мову
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18.02.2021 17:46 Відповісти
Бугаїще , не варнякай , бо лаптями смердить 😁
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18.02.2021 17:51 Відповісти
шо ты там тренькаешь, сходи чоботы постирай, бо сернистым водородом благоухают Україна має почати кримінальне провадження персонально проти Путіна за розстріли на Майдані, окупацію Криму і Донбасу, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1018
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18.02.2021 17:53 Відповісти
Клавіатури з українською розкладкою в рашці під санкціями ?
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18.02.2021 18:12 Відповісти
Сернистым? Ты тупое тут решило блеснуть? Сиди падаль набутылочная
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18.02.2021 18:20 Відповісти
А ведь не зря Путин так боится нашего Сеню, что даже придумал на него липовое уголовное дело, якобы он сражался в Чечне. Даже Кадыров смеялся над такой липой. Ох, боятся нашего Сеню!
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18.02.2021 17:51 Відповісти
сеня це не просто сеня, а сеня - победитель великанов кулею прямо в лоб, рыцарь стены
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18.02.2021 17:54 Відповісти
Твоё ***** рыцарь параши
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18.02.2021 18:21 Відповісти
та ти мабуть сам сєня і є? лайно свиняче
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18.02.2021 18:32 Відповісти
Кроль в Чечне русским солдатам бошки резал, в перерывах между парами в Черновицком универе. Следком в курсе и подтвердит.
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18.02.2021 17:54 Відповісти
сеня воистину нереально крут
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18.02.2021 17:56 Відповісти
Точняк. Як варене яйце.
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18.02.2021 19:01 Відповісти
Важко на расєї знайти клавіатуру з українською розкладкою?
Багато тролів на цьому паляться ))
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18.02.2021 18:10 Відповісти
Извините, а вы разве не являетесь носителем русского языка? Истинным носителем? Вы так и работаете, как говорите на родном языке? Или не родном?
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18.02.2021 17:54 Відповісти
Твої кремлівські хазяї просили, безпрапорний троль??
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18.02.2021 18:07 Відповісти
..Боже ... прибери цього ЗЛОДІЯ з інфо-поля України ..
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18.02.2021 18:12 Відповісти
Кроляку на гильяку
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18.02.2021 18:13 Відповісти
Клавіатури з українською розкладкою на расєї під санкціями?
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18.02.2021 18:16 Відповісти
Тебе лучше знать.
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18.02.2021 18:19 Відповісти
Та що ви кажете!
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18.02.2021 18:23 Відповісти
***** на бутылку!
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18.02.2021 18:22 Відповісти
На дыбу
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18.02.2021 18:26 Відповісти
вся политическая история Яценюка состоит из трех вещей "вылез, обосрался, пропал"
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18.02.2021 18:14 Відповісти
***** твоему на голову насрал, тоже хорошо
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18.02.2021 18:24 Відповісти
***** твой бог лишнехромосомный!
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18.02.2021 18:43 Відповісти
А газ по 100 долларов тоже должна продавать своему потребителю? А куля в лоба ? Сам слинял быстренько когда жареным запахло.. ТРЕПЛО ОЧКАСТОЕ! иди в дупу!
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18.02.2021 18:22 Відповісти
Скільки лаптєй в темі аідмітилось, банити не встигаю.
Значить Арсеній дійсно правильно робив все що міг в ті роки!
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18.02.2021 18:22 Відповісти
На фото прямо Ильич Ленин... какое же оно омерзительное существо кролик сеня!
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18.02.2021 18:23 Відповісти
А твоё ***** красавец, без слез не взглянешь)) рыло ботоксное
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18.02.2021 18:25 Відповісти
да то вообще уе..ще лесное, че на него смотреть то.. Да и сеня козлина не далеко от х..уйла ушел, поверь мне!
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18.02.2021 18:29 Відповісти
и да - оно не мое... ху..йло)) оно кацапов)
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18.02.2021 18:30 Відповісти
Где ж ты раньше был?
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18.02.2021 18:41 Відповісти
Где ты раньше был, целовался с кем. Втюрилась? Буває.
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18.02.2021 18:44 Відповісти
Сенька такой прикольный на фото. Как из мультика .
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18.02.2021 19:36 Відповісти
и ещё одного мудня за строительство стены
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18.02.2021 18:54 Відповісти
ой пля оно уже против бойка за вышки дела открывало а как дорвалось до власти и бойка забыло и вышки и сам на стене набарыжил что янукович позавидывал бы
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18.02.2021 19:03 Відповісти
- Сарочка, вы слышали, - Абрама парализовало.
- И шо, везде?
- Левую руку и левую ногу отняло.
- А член?
- Успел направо перекинуть.
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18.02.2021 19:07 Відповісти
А что, Зеленский обещал посадки весной и он обещание выполняет, закрыл три вражеских канала, Шарию выдвинул обвинения и даже задержали Шария, но это оказался его двойник. Скоро и до Путина доберется.
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18.02.2021 19:09 Відповісти
Ага.
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18.02.2021 19:35 Відповісти
Треба було, ховрашок яйцезубий, спочатку вітю з вовою сюди переправити, а потім стіну будувати... а зараз **** - нєпрєодолімоє прєпятствіє...
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18.02.2021 19:51 Відповісти
Печалька.. Україна має почати кримінальне провадження персонально проти Путіна за розстріли на Майдані, окупацію Криму і Донбасу, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1143
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18.02.2021 20:04 Відповісти
Халуй Ахметова п'ять років був при владі і ніхрена не зробив. Просрав Крим і Донбас, а сьогодні згадав про Ху#ла. Але чомусь ніразу не згадав про сєпара Ахметова, щоб його посадити.А не згадує тому що Яценюк Ахметову ручки цьомає!
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18.02.2021 21:07 Відповісти
Цікаво, а де цей крендель був під час розстрілів? Якось підозріло вчасно воно перестало на сцені з"являтись...
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18.02.2021 22:27 Відповісти
Сеня дружит с ахметом что его не красит собственно как и Ляшка , есть доказательства в расследованиях и материалах экс депутата Фирцева на канале в youtube найдите и посмотрите это не фейк там вообще про всех наших тузов и королей начиная с 90 много чего
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18.02.2021 23:30 Відповісти
Повернися Арсенію. Як нам не вистачає твого креативу, твоєї мудрісті. Державник з великої літери. Якщо Порошенко Черчіль, то ти як наш Гувер!
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19.02.2021 10:03 Відповісти
 
 