Україна має почати кримінальне провадження персонально проти Путіна за розстріли на Майдані, окупацію Криму і Донбасу, - Яценюк

Понести відповідальність за розстріли на Майдані повинні не тільки виконавці - опричники Януковича, організатор – сам Янукович. Покараним має бути Путін - замовник убивства українців, які захистили Україну від тюрми народів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив експрем’єр-міністр України, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

Він підкреслив, що Україна повинна почати кримінальне провадження персонально проти Путіна "за розстріли на Майдані, за анексію Криму та за вбитих на Донбасі українських солдатів".

"Знайдуться ті, хто заперечить, - такий процес безпрецедентний. Але це не про дипломатичний протокол, а про справедливість і невідворотність покарання. Значить, такий прецедент повинен бути створений для попередження таких кримінальних злочинів", - підкреслив Яценюк.

Експрем’єр наголосив, що понести відповідальність повинні "не тільки виконавці – опричники Януковича і організатор – сам Янукович": покараним має бути Путін - замовник убивства українців, які захистили Україну від тюрми народів".

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