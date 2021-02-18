Україна має почати кримінальне провадження персонально проти Путіна за розстріли на Майдані, окупацію Криму і Донбасу, - Яценюк
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Понести відповідальність за розстріли на Майдані повинні не тільки виконавці - опричники Януковича, організатор – сам Янукович. Покараним має бути Путін - замовник убивства українців, які захистили Україну від тюрми народів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив експрем’єр-міністр України, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.
Він підкреслив, що Україна повинна почати кримінальне провадження персонально проти Путіна "за розстріли на Майдані, за анексію Криму та за вбитих на Донбасі українських солдатів".
"Знайдуться ті, хто заперечить, - такий процес безпрецедентний. Але це не про дипломатичний протокол, а про справедливість і невідворотність покарання. Значить, такий прецедент повинен бути створений для попередження таких кримінальних злочинів", - підкреслив Яценюк.
Експрем’єр наголосив, що понести відповідальність повинні "не тільки виконавці – опричники Януковича і організатор – сам Янукович": покараним має бути Путін - замовник убивства українців, які захистили Україну від тюрми народів".
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Все відомо - як свідчить Геннадій Москаль!
Ось тут -його свідчення: https://www.youtube.com/watch?v=Pz2YxCTE7t0&fbclid=IwAR1fJ2nwCzi72LpcrmW3J59q9aWZ011wD1Ge6FyhqJKc_-36dOt0O13V4_k
Непогана ідея, от як буде втілювана в життя, дуже цікаво
Все знают, кто и как захватывал Крым, кто и как обстреливал нашу армию с территории РФ, кто все эти годы туда поставляет боеприпасы и наёмников, кто и как сбивал вертолёты и самолёты (в т.ч. и гражданские)...., но выражают только озабоченность!?
А там есть еще Сирия, Грузия, Приднестровье и т.п.......
Специально для путина уже давно пора построить виселицу в центре Европы и показательно поставить на табуретку !
Багато тролів на цьому паляться ))
Значить Арсеній дійсно правильно робив все що міг в ті роки!
- И шо, везде?
- Левую руку и левую ногу отняло.
- А член?
- Успел направо перекинуть.