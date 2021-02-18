23 лютого - недоречна дата для презентації "Укрпоштою" серії марок, присвяченої ЗСУ. Цей день пов'язаний із сучасною агресією РФ проти України, - Міноборони

Міністерство оборони України вважає відверто недоречною дату 23 лютого, обрану "Укрпоштою" для презентації та погашення поштових марок, присвячених Сухопутним військам Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

У відомстві уточнили, що за консультативної допомоги Міністерства оборони України та Командування Сухопутних військ ЗС України протягом 2020-го року "Укрпошта" проводила роботу щодо створення поштових марок під назвою "Збройні Сили України. Сухопутні війська". Міністерство оборони надавало дорадчу допомогу щодо візуального оформлення марок. Всі витрати та організаційні питання здійснювалися "Укрпоштою". Через об’єктивні причини виготовлення та презентація зазначених марок компанією були перенесені на 2021-й рік.

"Нещодавно "Укрпошта" анонсувала презентацію та погашення вищезазначених поштових марок 23 лютого, датою, що асоціюється зі злочинним комуністичним режимом та днем захисника держави-агресора Російської Федерації. Це рішення керівництва "Укрпошти" не погоджувалося з Міноборони та Збройними Силами України. В оборонному відомстві дотримуються думки, що "23 лютого" пов’язане з кривавим терором початку 20 століття та сучасною агресією РФ проти України", - підкреслюється в повідомленні.

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"Україна вже давно викреслила з календаря неукраїнське свято 23 лютого. У наших воїнів з’явилося своє — День захисника України, яке відзначається 14 жовтня. Міністерство оборони завжди підтримувало та в подальшому приділятиме належну увагу побудові сучасного образу Збройних Сил України, виходячи з національних світоглядних, історичних та культурних цінностей", - додали в Міноборони.

Як повідомлялося, за даними Генштабу, ЗСУ рішуче проти презентації Укрпоштою серії марок, присвяченої Сухопутних військ, 23 лютого.

У свою чергу генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський стверджує, що вибір дати був своєрідним тролінгом РФ.