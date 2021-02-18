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23 лютого - недоречна дата для презентації "Укрпоштою" серії марок, присвяченої ЗСУ. Цей день пов'язаний із сучасною агресією РФ проти України, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

23 лютого - недоречна дата для презентації

Міністерство оборони України вважає відверто недоречною дату 23 лютого, обрану "Укрпоштою" для презентації та погашення поштових марок, присвячених Сухопутним військам Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

У відомстві уточнили, що за консультативної допомоги Міністерства оборони України та Командування Сухопутних військ ЗС України протягом 2020-го року "Укрпошта" проводила роботу щодо створення поштових марок під назвою "Збройні Сили України. Сухопутні війська". Міністерство оборони надавало дорадчу допомогу щодо візуального оформлення марок. Всі витрати та організаційні питання здійснювалися "Укрпоштою". Через об’єктивні причини виготовлення та презентація зазначених марок компанією були перенесені на 2021-й рік.

"Нещодавно "Укрпошта" анонсувала презентацію та погашення вищезазначених поштових марок 23 лютого, датою, що асоціюється зі злочинним комуністичним режимом та днем захисника держави-агресора Російської Федерації. Це рішення керівництва "Укрпошти" не погоджувалося з Міноборони та Збройними Силами України. В оборонному відомстві дотримуються думки, що "23 лютого" пов’язане з кривавим терором початку 20 століття та сучасною агресією РФ проти України", - підкреслюється в повідомленні.

Також читайте: "Бойкот маркам!", - військовослужбовець "Саша Морпіх" про рішення "Укрпошти" презентувати присвячену Сухопутним військам серію 23 лютого

"Україна вже давно викреслила з календаря неукраїнське свято 23 лютого. У наших воїнів з’явилося своє — День захисника України, яке відзначається 14 жовтня. Міністерство оборони завжди підтримувало та в подальшому приділятиме належну увагу побудові сучасного образу Збройних Сил України, виходячи з національних світоглядних, історичних та культурних цінностей", - додали в Міноборони.

Як повідомлялося, за даними Генштабу, ЗСУ рішуче проти презентації Укрпоштою серії марок, присвяченої Сухопутних військ, 23 лютого.

У свою чергу генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський стверджує, що вибір дати був своєрідним тролінгом РФ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Я 8 березня привітаю голову Укрпошти смєлянського з його чоловічим днем 23 февраля - неуместная дата для презентации Укрпочтой серии марок, посвященной ВСУ. Этот день связан с современной агрессией РФ против Украины, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5521
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18.02.2021 17:25
+6
Сегодня общеизвестно, что никаких побед 23 февраля 1918 года "молодая Красная армия" не одерживала, а бежала при одном приближении противника. Немцы заняли Нарву и Псков, вошли бы и в Петроград, если бы захотели. Лучшая часть, отряд балтийских матросов под командой Павла Дыбенко, захватила эшелон и остановилась только в Самаре. Более того, именно в тот день был получен германский ультиматум с требованием признания независимости Украины и передачи Турции Батуми и Карса. На заседании ЦК РКП(б) Ленину с огромным трудом, пригрозив отставкой, удалось добиться согласия на эти условия.
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18.02.2021 17:43
+4
Для полной гармонии бредовости идеи нужно эти марки выпустить к 8 марта.
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18.02.2021 17:25
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Для полной гармонии бредовости идеи нужно эти марки выпустить к 8 марта.
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18.02.2021 17:25 Відповісти
Я 8 березня привітаю голову Укрпошти смєлянського з його чоловічим днем 23 февраля - неуместная дата для презентации Укрпочтой серии марок, посвященной ВСУ. Этот день связан с современной агрессией РФ против Украины, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5521
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18.02.2021 17:25 Відповісти
Оказывается, что 8 марта по новому стилю - это 23 февраля по старому. Вот и отгадка почему «мужской» день и «женский» так недалеко друг от друга, и почему разница между этими праздниками составляет ровно 13 дней. Именно на 13 дней отличались даты календарей по старому стилю, который был в ходу в царской России, и новому стилю, которым пользовалась Европа.
О 23 февраля/8 марта 1917 г. (один день по старому/ новому стилям).
В России григорианский календарь введён в 1918 году декретом Совнаркома, согласно которому после 31 января 1918 г. следовало 14 февраля 1918 г. Источник: http://www.armkirik.ee/kalender.htm
Итак, именно в день Пурима впервые попытались совершить переворот в царской России, и было это 23 февраля 1917 года! Вот, откуда берёт начало дата «мужского праздника», который мы сегодня отмечаем, как «день Защитника Отечества». В тот же день 23 февраля 1917 года, в день празднования кровавого погрома Пурима и прославления Эсфири, были приурочены безпорядки якобы голодавших жительниц Петрограда. Именно с этого начинает свою непонятную историю женский день 8 марта.
http://dsnmp.ru/eshhyo-raz-o-23-fevralya-8-marta-1917-g-odin-den-po-staromu-novomu-stilyam/
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18.02.2021 17:32 Відповісти
Хоча й прізвище російського царя Гольштейн теж, того...
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18.02.2021 17:50 Відповісти
23 февраля была создана Красная армия, основатель маланец Троцкий,полное имя Lev Davidovich Bronstein. Эта армия много начудила в Украине и продолжает чудить.
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18.02.2021 17:28 Відповісти
Петроградську ЧК, яка займалася терором проти контрреволюційного елементу очолював Мойсей Соломонович Урицький. Мойсей Маркович Володарський (Гольдштейн) став петроградським комісаром у справах друку, який закрив всі опозиційні газети і жорстоко карав за будь-яку спробу обійти заборони. Першим більшовицьким комендантом захопленого Зимового палацу став Григорій Ісаакович Чудновський, московського Кремля - Міней Ізраїльович Губельман (Омелян Ярославський). Головний телеграф і Держбанк захопив Міхаіл Лашевіч[ru]. Головою Московської ради став Лев Борисович Розенфельд (Камєнєв). Комісарами, які наводили «порядок» у столиці і її околицях, були: Мойсей Якович Зелікман[9], Семен Рошаль[ru], Віра (Берта) Слуцька[ru], Семен Нахімсон[ru], Самуїл Цвілінг[ru][8].

Жидобільшовизм - Вікіпедія
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18.02.2021 18:18 Відповісти
23 лютого - недоречна дата для презентації "Укрпоштою" серії марок, присвяченої ЗСУ. Цей день пов'язаний із сучасною агресією РФ проти України, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6165 23 лютого - недоречна дата для презентації "Укрпоштою" серії марок, присвяченої ЗСУ. Цей день пов'язаний із сучасною агресією РФ проти України, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5188
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18.02.2021 17:40 Відповісти
ну, и проводили бы презентаху марок 8 марта, всем датам-дата, а так тока народ злить
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18.02.2021 17:41 Відповісти
Как мне кажется, создатели этой серии преследовали какую-то цель. Вполне вероятно- весьма прикольную. И именно поэтому решили выпустить 23 февраля. Тут всё зависит от того- как обыграть. Согласны? Эти креативщики не могли не знать об этой дате, верно? Верно! Потому, в чем я уверен, Минобороны- поторопилось. Это- если мягко говорить- поторопилось. И Минбороны- обломают, легко. 23 лютого - недоречна дата для презентації "Укрпоштою" серії марок, присвяченої ЗСУ. Цей день пов'язаний із сучасною агресією РФ проти України, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9500
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18.02.2021 17:44 Відповісти
А почему мы вообще должны отказываться от привычных праздников, тёзка? Мы добровольно отказались от названия Русь в пользу москалей, 9 мая для нас уже не праздник - с чего бы это? Может хватит? Пусть русня отказывается, чтобы не праздновать вместе с бандерами.
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18.02.2021 17:50 Відповісти
Я живу так, как жил всегда. Мне почти 60 лет. Мне уже поздновато от чего-то отказываться. Ну, да, есть новшества, от которых- не уйти. Например: негодяй, который ранее был мне безразличен- господин Ффууйло. Но! Я таки изрядно выпью 23-го февраля. Ибо я был лейтенантом ВМФ СССР. Сейчас- я каплей запаса ВМФ Украины. О 9-м мая я просто умолчу. Три моих деда легли на этой войне. Мне что, отказаться от них? А вот и хера!
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18.02.2021 17:56 Відповісти
Я люблю тєбя рассія?...
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18.02.2021 18:03 Відповісти
Хороший НИК. У тебя столько же мозгов, как и у твоего сраного тезки. То есть-0(ноль). 23 лютого - недоречна дата для презентації "Укрпоштою" серії марок, присвяченої ЗСУ. Цей день пов'язаний із сучасною агресією РФ проти України, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6967
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18.02.2021 18:08 Відповісти
прі "савєцкам" "саюзє" у Києві для участі у конкурсі з художньої самодіяльності треба було виконати хоча б одну патріотичну пісню, рекомендованою була "Я люблю тебя Россия". Вже забув, де була сталіца нашей родіни і кому ми тоді служили? І я там був...колабораціонізм називається, між іншим.
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18.02.2021 18:25 Відповісти
Помню-помню эту песенку. По-моему Людмила Зыкина исполняла. Нет? Меня, в 1982-м, в составе трех курсантских рот Ростовского Мореходного, на её концерт, в Дворец Спорта загнать пытались, прямо строем, с утреннего построения. Понятно, при моей тогдашней ловкости и скорости- удалось свалить, к одной юной и красивой даме, на хату... Благословенные времена... А всё было- как вчера. Кстати, если бы повторить то построение и марш во Дворец Спорта, я бы таки свалил снова! И хер с ней, с Зыкиной. Так кто я? Патриот? Нет. Просто всё это- таки было...
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18.02.2021 18:32 Відповісти
А про Гітлера що скажеш? - не знаю, не знайомий?
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18.02.2021 18:34 Відповісти
Об Адольфе Алоизовиче слишком долгая тема получается. По-чесноку. Я черный копатель с середины 90-х. Много чего видел, в процессе копа. Много чего знаю, реально. Потому, в формате Цензора я не смогу ответить на твой вопрос идиота-кретина. Я о твоем бреде сивой кобылы: "не знаю, не знайомий?"(с)
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18.02.2021 18:38 Відповісти
Вроде Киркоров её пел? "Я люблю тебя, россия, всё сильней день ото дня! Без твоей любви, россия, этот мир не для меня!"
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18.02.2021 18:37 Відповісти
Ну, этого исполнителя я не слышал ни разу. Наверное- не дорос.
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18.02.2021 18:43 Відповісти
Так празднуй 1го сентября ублюдок!! Когда 2 мировая закончилась. А не 9го мая. Тварь совковая
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18.02.2021 18:04 Відповісти
Если бы только знала, тварь-провокатор, как мне по хрену твоя истерика. 23 лютого - недоречна дата для презентації "Укрпоштою" серії марок, присвяченої ЗСУ. Цей день пов'язаний із сучасною агресією РФ проти України, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8834 Даже более того- она меня радует! Благодарю, тварь-провокатор. Пейши шо хошь. 23 лютого - недоречна дата для презентації "Укрпоштою" серії марок, присвяченої ЗСУ. Цей день пов'язаний із сучасною агресією РФ проти України, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3628
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18.02.2021 18:07 Відповісти
Твои диды в заградотрядах на нквд работали шо ты пиз...шь тут нам лапоть ссаный?!? На палки не забудь их жопами одеть на 9 мая урлабан косоголовый
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18.02.2021 18:17 Відповісти
Ты тока не волнуйся тупой провокатор. Лады? 23 лютого - недоречна дата для презентації "Укрпоштою" серії марок, присвяченої ЗСУ. Цей день пов'язаний із сучасною агресією РФ проти України, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7458 С тобой- фсё. Звизди- шо хошь, повторяю. Куда-то в никуда звизди. 23 лютого - недоречна дата для презентації "Укрпоштою" серії марок, присвяченої ЗСУ. Цей день пов'язаний із сучасною агресією РФ проти України, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8492
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18.02.2021 18:20 Відповісти
Да иди ты нахер задрот совкодрочер ахахаа а ну паляниця?? Кусок гавна роиского
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18.02.2021 18:26 Відповісти
...щось ніхто тут твої проросійські висери не підтримав...(зараз буде говорити, що ніякі вони не проросійські)
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18.02.2021 18:29 Відповісти
Мне показалось, что ты чуток умнее этого придурня, который выше. Я- ошибся. Ты- реальный придурок. 23 лютого - недоречна дата для презентації "Укрпоштою" серії марок, присвяченої ЗСУ. Цей день пов'язаний із сучасною агресією РФ проти України, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8524
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18.02.2021 18:33 Відповісти
Твій смайлик нагадує анекдот про дівчинку, на голову якій впала цегла і вона потім все життя ходила та посміхалася.
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18.02.2021 18:36 Відповісти
Вот-вот. Ты подтвердил свою недоразвитость и кретинизм. Потому- с тобой тоже Фсё. Ты- пристролся в затылок Тамику-кретинчику. И вы оба- досвидос, бо вы мне надоели. Пейшите шо угодно, кретины. 23 лютого - недоречна дата для презентації "Укрпоштою" серії марок, присвяченої ЗСУ. Цей день пов'язаний із сучасною агресією РФ проти України, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3938
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18.02.2021 18:41 Відповісти
А на користь кого ми відмовилися від назви Антія? а ще такий Самбатас був...
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18.02.2021 18:32 Відповісти
Как вас там в больничке кормят, нормально? Главное-не волнуйтесь
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19.02.2021 00:16 Відповісти
Вся зарплата пиарщиков Укрпочты идет на оклад Смилянского. Мастера троллинга так хотели вые..нуться, что обгадились
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18.02.2021 17:58 Відповісти
Для меня этот день ( 23 февраля ) тоже "отметился"... - я очередной раз получил ранение... Мне его с ************* то же отпраздновать... ?
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18.02.2021 18:11 Відповісти
Не дивно, що призначили презентацію на 23 лютого. Євреї які виїхали із совка в США ностальгують за ковбасою по 2:20, а яблуко від яблуні не далеко падає. Відприсок навіть отримавши американську освіту і очоливши Укрпошту з зарплатою удвічі вищою ніж в американського президента, не може відмовити собі у задоволенні отримати вітання від колег "с мужскім праздніком".

Смілянський Ігор Юхимович 1995 року разом із батьками переїхав до США і отримав американське громадянство. 1 липня 2016 року призначений генеральним директором Укрпошти, а 17 серпня 2018 року з ним підписано новий трирічний контракт на цю посаду. Член Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром» з 7 жовтня 2019.
23 лютого - недоречна дата для презентації "Укрпоштою" серії марок, присвяченої ЗСУ. Цей день пов'язаний із сучасною агресією РФ проти України, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2682
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18.02.2021 18:34 Відповісти
Здається минулого року ЗМІ писали, що Лєнка привітала Бубочку с праздніком савєцкой арміі.
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18.02.2021 18:36 Відповісти
На ті Ленісько-троцько- сталінські дати треба наплювати і розтерти. Є чудове свято 14 жовтня от і вітайте, презентуйте на зло нашим ворогам.
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18.02.2021 18:36 Відповісти
не в даті справа. багато хто забув що це за день, а багато і не знає. справа в іншому, як чітко працюють кацапські спец служби, як підбирають кадри, здавалосяб дрібничка, а який глибокий зміст
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18.02.2021 18:40 Відповісти
Я своїм дамам сказав ,що поздоровлення 23 лютого сприйму як образу.Доречі.23 лютого це день Валентини ,Ганни, Галини і день народження Ющенко.
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18.02.2021 18:50 Відповісти
Топ менеждер Укрпочты на беседу в СБУ, хотя там такие же сидят. Лучше на беседу его к Дмитру Коцюбайлу, в роту отправить. ))
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18.02.2021 19:00 Відповісти
23 февраля 2021г "День кастрации домашних животных".......
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18.02.2021 19:51 Відповісти
Настало время с марками повоевать! Какие праздники только не обосрали в благословенной незалежной Украине! Не пожалели даже Новый год и Рождество. Та больше всего обосрали украинский народ и продолжают это успешно делать дальше!
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18.02.2021 19:56 Відповісти
Жёра Ванькович, а не сдох бы ты в канализации? Вот порадовал бы нас....
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18.02.2021 19:58 Відповісти
Тебе канализация даже не понадобится. Ты представишься от каловых камней, твердых, как якутские алмазы, с желчью вперемежку, зацементировавшихся в твоей прямой кишке! Аминь!
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19.02.2021 07:51 Відповісти
 
 