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Зеленський просить Раду позачергово розглянути поправку до закону щодо соцзахисту людей з інвалідністю для усунення юридичної колізії

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зеленський просить Раду позачергово розглянути поправку до закону щодо соцзахисту людей з інвалідністю для усунення юридичної колізії

Президент Володимир Зеленський звертається до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням позачергово розглянути поправку в закон про соціальний захист людей з інвалідністю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Як підкреслюють, йдеться про необхідність невідкладно виправити юридичну колізію, виявлену в Законі "Про внесення змін до деяких законів України щодо перейменування Фонду соціального захисту інвалідів і приведення термінології у відповідність із законодавством у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю", та розглянути його в позачерговому порядку.

"Проголосований документ містить юридичну колізію, яка полягає в тому, що одне з його положень (про набрання чинності з 1 січня 2021 року) не відповідає Конституції України, оскільки передбачає, що закон набуває чинності до його офіційної публікації. Тому Міністерство юстиції запропонувало накласти на закон технічне вето. Володимир Зеленський вкрай стурбований цією юридичною колізією, оскільки вважає цей закон надзвичайно важливим для забезпечення суспільної справедливості щодо соціального захисту людей з інвалідністю", - підкреслюють в Офісі президента.

"Соціально справедливе суспільство, де кожен почувається безпечно, передбачає турботу про менш захищених людей. Я вкрай стурбований тим, що закон вимагає технічного ветування, інакше він може бути скасований через те, що суперечить конституційним нормам. Ми цього не допустимо – люди з інвалідністю обов’язково матимуть захист, закріплений законом України", – наголосив глава держави.

Закон буде повернуто до парламенту для термінового доопрацювання.

Читайте також: Мінцифри створило Раду з питань цифрової доступності для осіб з інвалідністю
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Топ коментарі
+3
Наркомания и дебилизм уже приравниваются к инвалидности? Зеленский просит Раду вне очереди рассмотреть правку в закон о соцзащите людей с инвалидностью для устранения юридической коллизии - Цензор.НЕТ 829
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18.02.2021 17:41
+2
Зеленский просит Раду вне очереди рассмотреть правку в закон о соцзащите людей с инвалидностью для устранения юридической коллизии - Цензор.НЕТ 7591
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18.02.2021 17:41
+2
социальная защита ,это денежное обеспечение а не словесная "зе лапша " ,которая инвалиду что мертвому пиявки, Зеленский просит Раду вне очереди рассмотреть правку в закон о соцзащите людей с инвалидностью для устранения юридической коллизии - Цензор.НЕТ 4709
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18.02.2021 18:02
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интересно, а зеле положен инвалидный рояль, ведь он на нем руками грать не может?
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18.02.2021 17:40 Відповісти
Озаботився 73%, чи вже 18%? За рейтинг дбає. Безкоштовна порада Зєйлу - запропонуй внести правки до законодавства по відновлення ставок ЄСВ для великого бізнесу дорівня2013 року. Пенсії зростуть в два рази .І 11мільйонів зголоднілих пенсіонерів та їх дітей знову зроблять тобі 73%. В іншому разі зєлю чекає доля Юща.
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18.02.2021 18:29 Відповісти
Зеленский просит Раду вне очереди рассмотреть правку в закон о соцзащите людей с инвалидностью для устранения юридической коллизии - Цензор.НЕТ 7591
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18.02.2021 17:41 Відповісти
Наркомания и дебилизм уже приравниваются к инвалидности? Зеленский просит Раду вне очереди рассмотреть правку в закон о соцзащите людей с инвалидностью для устранения юридической коллизии - Цензор.НЕТ 829
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18.02.2021 17:41 Відповісти
Есть ещё проблемы : Эпилепсия например . По законодательству все лекарства по этой болезни должно оплачивать государство . На деле , -- три четверти , стоимости оплачивают сами больные . ( Эффективны нажаль , только европейские производители ) .
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18.02.2021 17:56 Відповісти
Я имел в виду одного пOциента, который вроде пока ещё эпилепсией не страдает. Зеленский просит Раду вне очереди рассмотреть правку в закон о соцзащите людей с инвалидностью для устранения юридической коллизии - Цензор.НЕТ 3496
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18.02.2021 18:01 Відповісти
А карбамазепин?
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18.02.2021 18:05 Відповісти
Не приравниваются, а вот последствия да.
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18.02.2021 18:31 Відповісти
Создали проблему , а потом решили ? )
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18.02.2021 17:43 Відповісти
членограй трепется ради говнопиара
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18.02.2021 17:54 Відповісти
как жаль что Гепа не дожил до такого светлого дня
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18.02.2021 17:55 Відповісти
Зеля, яркий пример того, что твое юридическое управление в ОП зря ест свой хлеб. Гони их в ШЕЮ!
позорище - подавать такие сырые законопроекты.
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18.02.2021 17:57 Відповісти
социальная защита ,это денежное обеспечение а не словесная "зе лапша " ,которая инвалиду что мертвому пиявки, Зеленский просит Раду вне очереди рассмотреть правку в закон о соцзащите людей с инвалидностью для устранения юридической коллизии - Цензор.НЕТ 4709
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18.02.2021 18:02 Відповісти
бубаноиды на каталках...с рахитами из опзж..взгляд в будующее...
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18.02.2021 18:04 Відповісти
Для меня эта тема очень актуальна. У супруги за два с половиной года ампутировали обе ноги(выше колен)- диабет проклятый. Уже три года прошло. Из лекарств,только инсулин бесплатно. Все остальное за деньги,а это 350гр в месяц. Лекарства почему то дорожают и дорожают. Например,шприцы 1.50гр (2007г) сейчас 7гр. Можно за пять,но там иголка гнется...Я уж не говорю за тест-пластинки 50шт для глюкометра -570гр(на пол года хватает)....Есть программа со скидкой 50%,но всякий раз приходя в аптеку отвечают-закончились! Это еще хорошо ,что в семье один "ДРУЖИТ" с аптекой....мне тьху тьху, пока не требуется.Да,мне 72года. Извиняюсь за длинный монолог-накипело!
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18.02.2021 18:20 Відповісти
Это уже нескрываемый пиар. Как низко.
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18.02.2021 18:28 Відповісти
Робить те, на що гума вистачає.
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18.02.2021 18:31 Відповісти
Він "крайнє обєспокоєн" якоюсь там колізією...А те,що пенсіі по інвалідності менші двох тисяч є то його нє бєспокоїт ні хєра...
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18.02.2021 18:40 Відповісти
450 не депутатів,а стадо баранів.Всім людям з інвалідністтю можна сміятись,крізь сльози. Зеленський просить Раду позачергово розглянути правку до закону щодо соцзахисту людей з інвалідністю для усунення юридичної колізії - Цензор.НЕТ 6384
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18.02.2021 19:48 Відповісти
А чего зебил не озвучивает,что его хваленный закон поднял пенсии для детей первой и второй группы,а кто просто инвалид с детства,так и получает 1700 грн с мелочью. Что 3,14здливое.
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18.02.2021 21:16 Відповісти
Защитники **#ные !!! Инвалиду 2й группы дали помощь 1890 грн, а лечение мое стоит тысячи долларов - и что я смогу за эти 1980грн ??? Плюс жена отнимает на аллименты половину - заплати **** "Зе" этими деньгами за квартиру , купи с**е еды и пролечись на эти деньги !!!
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19.02.2021 08:06 Відповісти
Раньше инвалиды 2й-3й группы имели право не платить аллименты
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19.02.2021 08:09 Відповісти
Кукушки из сел понаезжают в города , понарожают , потом алименты требуют скидывая детей своим родителям в села .
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19.02.2021 08:11 Відповісти
Если что , извиняюсь за грубое писание - просто наболело уже ....
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19.02.2021 08:17 Відповісти
Дайте нам лучше защиту от врачебных ошибок !!!

А то олухи одни работают , которые только и думают о том, что бы им на лапу дали, не даешь - залечат до смерти.
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19.02.2021 08:21 Відповісти
 
 