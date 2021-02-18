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Новини Політика України Річниця Революції Гідності
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Янукович (10406) злочини проти Майдану (276) Татаров Олег (358)

Янукович у розпал Майдану нагородив Татарова за особистим поданням Захарченка, - журналістка. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Янукович у розпал Майдану нагородив Татарова за особистим поданням Захарченка, - журналістка. ДОКУМЕНТ

Журналістка Христина Бердинських у річницю Євромайдану нагадала, що в Офісі Президента досі працює Олег Татаров, якого Янукович і Захарченко нагороджували в період Революції Гідності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Бердинских повідомила на сторінці в мережі Facebook.

"Ніколи не зможу зрозуміти, як можна ходити з квітами до портретів Небесної сотні у пам'ятні дати і одночасно брати на роботу заступником голови ОП людину, яку Захарченко і Янукович відзначали в період революції почесним званням за "умілу організацію роботи підрозділів внутрішніх справ із забезпечення захисту прав і свобод громадян, правопорядку, інтересів держави", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 лютого 2014 року в Україні почався трагічний етап Революції Гідності. У період 18-20 лютого 2014 року в центрі столиці загинули понад сто осіб.

Читайте також: Україна має почати кримінальне провадження персонально проти Путіна за розстріли на Майдані, окупацію Криму і Донбасу, - Яценюк

Янукович у розпал Майдану нагородив Татарова за особистим поданням Захарченка, - журналістка 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+58
А Портнов керує судовою системою.
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18.02.2021 17:42
+44
Так его и Моника наградил - вернул к кормушке и дал полную индульгенцию.
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18.02.2021 17:45
+41
Янукович у розпал Майдану нагородив Татарова за особистим поданням Захарченка, - журналістка - Цензор.НЕТ 4734
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18.02.2021 17:59
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Ну, понеслась, чувствую.
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18.02.2021 17:42 Відповісти
забанти вас всіх, 73/43%зебіли!
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18.02.2021 20:00 Відповісти
Милое пожелание.
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18.02.2021 21:48 Відповісти
А Портнов керує судовою системою.
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18.02.2021 17:42 Відповісти
****
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18.02.2021 18:14 Відповісти
а мог бы овощ и расщедриться - подарить челу каку-нибудь крадену шапку
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18.02.2021 17:42 Відповісти
Янукович у розпал Майдану нагородив Татарова за особистим поданням Захарченка, - журналістка - Цензор.НЕТ 6963
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18.02.2021 18:28 Відповісти
И это все, что Бандюкович остакил ЗЕбаньку в наследство. А остальное бубочка наворует.
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19.02.2021 08:16 Відповісти
Янукович в разгар Майдана наградил Татарова по личному представлению Захарченко, - журналистка - Цензор.НЕТ 7998 Янукович в разгар Майдана наградил Татарова по личному представлению Захарченко, - журналистка - Цензор.НЕТ 175
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18.02.2021 17:42 Відповісти
Дмитрику, а яка ж то падла ту зелену мерзоту до влади привела?
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18.02.2021 18:57 Відповісти
населення
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19.02.2021 00:20 Відповісти
питання було до іншої поторочі... ти за неї?
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19.02.2021 02:27 Відповісти
У каждого президента свой свинатарчук.
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18.02.2021 17:43 Відповісти
Янукович в разгар Майдана наградил Татарова по личному представлению Захарченко, - журналистка - Цензор.НЕТ 6346
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18.02.2021 17:43 Відповісти
Тако як подумати, то недолугий клоун-президент - це сюрреалізм)
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18.02.2021 17:44 Відповісти
Так его и Моника наградил - вернул к кормушке и дал полную индульгенцию.
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18.02.2021 17:45 Відповісти
И ни одна собака,голосовавшая за полшестого,не чуствует своей вины.
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18.02.2021 20:24 Відповісти
​Марш пам'яті та справедливості https://www.youtube.com/watch?v=LSq2oMlJOkY
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18.02.2021 20:29 Відповісти
Собаки - умные животные, это скорее зебанутые крысы проголосовали за клоуна
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19.02.2021 08:18 Відповісти
а Кто тебе сказал , что крысы глупые??? Да большенство животных умнее 73%
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19.02.2021 10:47 Відповісти
Щас зебилы на гуано изойдут оправдывая гринпоца, типа "он не знал", незаменимый кадр и т. д.
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18.02.2021 17:48 Відповісти
Очередное доказательство, что Зе-команда - сборище предателей, мерзавцев, коррупционеров...... под предводительством четырежды идиота-недомерка !
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18.02.2021 17:48 Відповісти
Я до нього чи після нього інші будуть?
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18.02.2021 17:52 Відповісти
ну звісно! "всєадінакавиє!!! ми нєвінаватиє..." - бидла виправдання
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19.02.2021 02:29 Відповісти
не тільки зеко-*****, а всі 73/43%-тні зебіли!
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18.02.2021 20:02 Відповісти
Агент масквы Татаров, шефф ока государєаого, і Янілох руки поодрубує хто його буде зачіпать. В ньог жалізобетонна криша.Хто ж його посадить ?😆
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18.02.2021 17:48 Відповісти
Кагда ужо этага тартарага посодють на 36 лет ???
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18.02.2021 18:17 Відповісти
А шо такое?!
Да када эта была, при царе Горохе!
Да и не все там плохие были, да!
А сейчас он, тасказать, осознал и исправился!
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18.02.2021 17:49 Відповісти
походу в ОП имеются личности негласно награжденные оккупантом "за службу рабсее" с соответстующим денежным обеспечением Янукович у розпал Майдану нагородив Татарова за особистим поданням Захарченка, - журналістка - Цензор.НЕТ 3917
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18.02.2021 17:50 Відповісти
ну а зельцман колотил хер...ом по роялю на корпоративах в раиссии в то же время... 73% это же не остановило?
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18.02.2021 17:51 Відповісти
В остатке: Татаров в ОП, Захарченко из посольства в Минске шлет телеграммы в ОП, Портнов от имени януковичей и путиных управляет судами и вернуть их в нормальное русло уже нельзя, беня и ахметов гробят энергетику и зарабатывают сверхприбыли на этом, зеленые штампуют законы в пользу всех выше упомянутых. Клоун ходит с цветами на могилы тех, из кого он предлагал добывать электричество, штрафует солдат и снимает видосы. Как вам сериальчик, зебилье? нравится?
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18.02.2021 17:52 Відповісти
А им пох. Главное чтоб "Скотов" по Г+Г не отключили.
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18.02.2021 17:58 Відповісти
люба влада у нас за всі роки незалежності почінаючі від кравчучка вори і покидіки з сталим совковим менталітетом і з кожним разом все гірше тому що порядна людина туди не попаде тому треба так-поцарював на палю суку!
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18.02.2021 17:52 Відповісти
"Не словом -ділом!!!" як казав Ющ, цю мудру мислю вжиття втіли.
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18.02.2021 17:54 Відповісти
як мило, два підаРАшники щебечуть аж заливаються)))
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19.02.2021 02:31 Відповісти
Це ж якийсь черговий пазор , получаїться???😆
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18.02.2021 17:56 Відповісти
Епоха гідності скінчилася у квітні 2019 р. "Мудрий нарід" вибрав традиційну ганьбу і пазор. КушайТЕ.
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18.02.2021 18:19 Відповісти
Мабуть невдячному наріду , остогидла епоха свинарчуків , от і вибрали чергову олігархічну ,інтимну прокладку.Якось так бачиться.
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18.02.2021 18:22 Відповісти
Сними ЗЕленые очки и не верь тому, что ЗЕбанутые вложили тебе вместо мозгов. Ни одного приговора нет, Каломойский вытер свою жопу рылами зебанутого быдла.
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19.02.2021 08:21 Відповісти
Ти справжнісінький пара Шобот!
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21.02.2021 23:07 Відповісти
ти знову ту пітух срановатний?
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18.02.2021 18:02 Відповісти
Вякнул кацап доставая чеченский прутень из ротового отверстия.
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18.02.2021 18:03 Відповісти
Янукович у розпал Майдану нагородив Татарова за особистим поданням Захарченка, - журналістка - Цензор.НЕТ 6218 О, прикольно, житель 404й вскукорекнул Янукович у розпал Майдану нагородив Татарова за особистим поданням Захарченка, - журналістка - Цензор.НЕТ 4512. Прикольно вы спорцменов под кухонным полотенцем выпускаете - ни гимна, ни флага
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18.02.2021 18:06 Відповісти
Ачьотакова? А ничьо! Все вірно,зе-дебіли?
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18.02.2021 17:58 Відповісти
Янукович у розпал Майдану нагородив Татарова за особистим поданням Захарченка, - журналістка - Цензор.НЕТ 4734
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18.02.2021 17:59 Відповісти
Пора навіки закрити цей часовий портал.
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19.02.2021 00:21 Відповісти
треба позбавити пава голосу мільйонів 6-7 як гадаєте це реально???
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19.02.2021 07:33 Відповісти
Я всегда говорю, что Бандюковичу, так-же как и фюреру репоедов Куйлу надо гореть в аду. Только вот даже на фоне шапкокрада Зеля выглядит дебилом
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19.02.2021 08:24 Відповісти
и шо мешает с14 принести орден вылупку прямо под двери?
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18.02.2021 18:00 Відповісти
ДНО!
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18.02.2021 18:01 Відповісти
Цінні кадри Вітя передав Вові. Ви за це голосували 73%?
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18.02.2021 18:03 Відповісти
Самому татарову не соромно? Скільки вже було розмов і всі не на користь татарки, а воно лізе і лізе у слуги наріду.
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18.02.2021 18:05 Відповісти
У рыгоанала совесть? Так они и слова такого не знают. А почему их возвращают на работу?
Потому что мууууудрый нарид выбрал настолько тупое быдло во власть, что они за пол года обосрались по всем направлениям. Вот зьобнутые и ставят всякую срань руководить страной, потому что у самих умишка не хватает.
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19.02.2021 08:35 Відповісти
Так що Потап з героййем країни , це дитячі забавки,😆 Цікаво а коли 3,14Дарафєєве нагородить Янілох .
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18.02.2021 18:11 Відповісти
А что,Владимир Ссаныч еще че то рулит, в стране или ОПе? Ему принесли указы и показали что и где подписать. Когда будут разборки- Владимир Ссаныч, разведет руками и скажет-"Что говорили играть, то и играл...."
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18.02.2021 18:26 Відповісти
Если Бубочка держит при себе такую гниду - значит он ненавидит Майдан, независимую Украину и украинцев. А открыто не показывает как раньше- " Украина -проститутка немецких фильмов, эбонитовые палочки, руський язык, какая разница". Ссытся. Могут и подвесить за обрубок.
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18.02.2021 18:27 Відповісти
А зебіл за поданням дєрьмака іще не нагородив?
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18.02.2021 18:27 Відповісти
Ермак, Портнов и Татаров, это три всадника руSSкого апокалипсиса. Они загонят Украину в руSSкий мир.
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18.02.2021 18:35 Відповісти
Скоріш за все , вони усраільські шпійони !😆
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18.02.2021 18:38 Відповісти
Не загонят.
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18.02.2021 20:47 Відповісти
Че Зеля так держится за того Татарова, он шо его любовник?
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18.02.2021 19:39 Відповісти
быстро майоришко взлетел!
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18.02.2021 19:46 Відповісти
Доктор технических наук, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, Николай Кузнецов и его 27-летний сын Игорь, кандидат технических наук, 18 февраля были жестоко избиты на улице Институтской.

Янукович у розпал Майдану нагородив Татарова за особистим поданням Захарченка, - журналістка - Цензор.НЕТ 5235
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18.02.2021 19:56 Відповісти
На улицу Институтскую мы пришли за несколько минут до начала атаки. Но пока было все спокойно, не спеша подошли поближе к людям. Неожиданно силовики стали наступать, майдановцы бросились назад. Люди спотыкались и падали. Спецназ наступал стремительно, мы с Игорем оказались зажатыми со всех сторон. Каждый из спецназовцев, пробегавший мимо, пытался несколько раз ударить дубинкой. Это были не резиновые дубинки, а пластиковые, у которых более мощная сила удара. Нас били с особой жестокостью по плечам, по почкам, но преимущественно целились в голову.
Позже окажется, что демонстрантов не только избивали, в них еще и стреляли. У Николая Кузнецова и его сына врачи найдут потом раны от резиновых пуль.
- Я боялся не потерять в толпе сына и крепко держал его за руку, - продолжает Николай Юрьевич. - Мы так и бежали, схватившись за руки, а в это время на нас сыпались удары. Из ран хлестала кровь, но это, похоже, только подзадоривало «беркутовцев». Метров пятьдесят нам удалось продержаться на ногах. Возле какой-то тумбы нас повалили на землю, били уже не только дубинками, но и ногами.
И все-таки мы упали очень удачно. Хотя глаза были залиты кровью, я разглядел в двух метрах от себя неглубокий подвальчик. И дал знак сыну отползать туда. «Беркутовцы», пробегавшие мимо, заглядывали в подвальчик, но, чтобы ударить нас, им нужно было приноровиться. Уж не знаю, чем бы все для нас закончилось, если бы не это укромное место.
"Возле одного из домов женщина завела нас в подъезд и сказала ждать, пока все не уляжется"
- Когда наступило затишье, мы вышли из своего убежища, - продолжает Николай Кузнецов. - Нас заметил "беркутовец" - он велел показать содержимое наших карманов, удосужившись объяснить, что его интересует оружие. У меня, кроме пары жетонов на метро, больше ничего не оказалось. Игорь достал из кармана часы, однако положить их обратно у него уже не было сил. Затем нас увидел подполковник спецназа, который подсказал, где стоит карета скорой помощи. Но мы решили проигнорировать его заботу. Известно было, что возле больниц стояли автозаки, куда сразу же грузят активистов Майдана. Двориками мы хотели покинуть опасное место. По дороге встретили медиков-волонтеров, они оказали нам первую помощь, перевязали головы. Сил идти дальше ни у меня, ни у сына не было, мы еле передвигались. К счастью, возле одного из домов заметили женщину. Она завела нас в подъезд и сказала ждать, пока все не уляжется. Здесь уже было примерно два десятка таких же избитых. Нужно сказать, что "титушки" шли следом за "беркутовцами" и добивали раненых. Поэтому, пряча людей, незнакомая женщина делала доброе дело. Мы очень благодарны ей, жаль, что тогда не сообразили спросить имени. Пусть Господь бережет ее.
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18.02.2021 19:57 Відповісти
А 73%-й випустив відосик "в годовщину Евромайдана"?

Если беркутовцам выдать эбонитовые палочки, а митингующих одеть в шерстяную одежду...
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18.02.2021 19:57 Відповісти
Підходить час гвиздити зебільню без елєктрічества.
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19.02.2021 00:25 Відповісти
Потрібно голосувати за націоналістів на наступних виборах. А пасіонарного національного лідера немає. Є нарід, який звик, що йому тотально брешуть ті, кому він довірився на попередніх виборах. І є вороги скрізь навколо кожного з нас. Всі, хто сильніший чи нахабніший, так і стараються тебе обікрасти, обдурити, використати. Народ втратив моральні орієнтири з втратою довіри до своїх лідерів. Багато хто вважає себе патріотом України, от тільки таке переконання далі власних думок не розповсюджується.
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18.02.2021 19:58 Відповісти
оо, вот и ответочка от патриотов: зелёневенькие пора не менее патриотично возбудиться по ведмедчуку, ну, так, понарошку как с петькой, пипл патриотично следит за вашим патриотичным соревнованием в патриотичности
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18.02.2021 20:46 Відповісти
У Янука-падлюшеного все було,як у банді Путіна зараз....всі повинні бути були помазані...кровію. Такий закон бандитського світу.
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18.02.2021 20:48 Відповісти
зелупы своего не обидят.
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18.02.2021 21:08 Відповісти
Ну, Татаров вніс вагомий вклад в розбудову правової держави. Може і зараз його нагородити?Героя України дати,наприклад...
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18.02.2021 22:37 Відповісти
ВОПРОС К ПСИХИАТРАМ И ПСИХОЛОГАМ, А ТАКЖЕ ИХ НОВЫМ МОБИЛЬНЫМ ГРУППАМ !!! ЧУПЧИК У ТАТАРОВА ЧЕГО ПРОПАЛ !?)
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19.02.2021 01:52 Відповісти
Потому что после бегства Бандювовича Татаров рвал волосы на голове и на жопе от горя.
Янукович у розпал Майдану нагородив Татарова за особистим поданням Захарченка, - журналістка - Цензор.НЕТ 4544 Янукович у розпал Майдану нагородив Татарова за особистим поданням Захарченка, - журналістка - Цензор.НЕТ 4544 Янукович у розпал Майдану нагородив Татарова за особистим поданням Захарченка, - журналістка - Цензор.НЕТ 4544
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19.02.2021 08:44 Відповісти
Скоро узнаем что за Майдан и поцЗедент отметил мудачка медалькой
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19.02.2021 07:57 Відповісти
Это на День милиции. Таких представлений по стране на этот день пишутся тысячи
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19.02.2021 08:22 Відповісти
Особисто знаю співробітників МВС, які активно виступали на стороні Майдану. Знаю що, багато співробітників МВС відкрито відмовлялися виступати проти Майдану. Жоден з них не був заохочений. Більше того, для багатьох з них після Революції гідності це, не пішло на користь.
А ось тим, хто підтримував Євнуховича і при Порошенко, і при Зеленському все шоколадом помазано.
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19.02.2021 09:03 Відповісти
Людина змінилася на краще. А якщо Кравучк був ніби комунякою, Кучма теж, вони не могли ззмінитися і стати гарними державними діячами Незалежної України? Такі тоді були важки часи, хто хотів гарно жрати і отримувати добро, щоб потім з натхненням боротися за щастя незалежної Укріїни, мусив. так мусив жрати гарну ковбасу. їздити у ті кляті снатаорії і прикидуватись таким комуняцьким покидьком. Зате потім вони зробили нам щастя!
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19.02.2021 10:07 Відповісти
Скотство!
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19.02.2021 10:09 Відповісти
Какое "приятное" лицо типичного педофила или серийного убийцы.
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19.02.2021 10:17 Відповісти
Лично пан Зеленский ничем не отличается от пана Татарова. Оба плодотворно работают на развал государства Украина...
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19.02.2021 11:01 Відповісти
Просто "няня" Укрбуда где Татаров покупал квартиры с дисконтом 70% и разорил, выпатрошив "вкусные" обекты , как Гонтарева с Порошенко банки , внедрив главного инвестора со своей стороны и отстранил от управления"лоха" Микитася, который за его сидит , и ко всем "завоеваниям" для и от Януковича, оставил 13 тыс.вкладчиков без квартир,но , что бы он сделал без власти?-ничего.Хорошая в Украине "няня" для бандюков и олигархов работает Президентом, повидемому, как говорят у их не просто "любовь", а любовь с "интересом", которую невозможно разлучить, так может Зеленскому оставить пост Гетьмана как разорителя Украины и на палю-"легетимного".
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19.02.2021 13:23 Відповісти
 
 