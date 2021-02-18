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КС (1154) суддя (1423) Веніславський (217)

Голос міжнародних експертів у доборі суддів Конституційного Суду не має бути вирішальним, - представник Зеленського в КС Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Голос міжнародних експертів у доборі суддів Конституційного Суду не має бути вирішальним, - представник Зеленського в КС Веніславський

Представник президента в Конституційному Суді, народний депутат з фракції "Слуга народу" Федір Веніславський вважає, що при відборі суддів КС позиція міжнародних експертів повинна бути тільки рекомендаційною.

Про це він розповів у коментарі журналістам у парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Представник Зеленського розповів, що наразі президент не ініціював жодних законопроєктів про внесення змін до закону про Конституційний Суд України.

"З приводу цих процедур (конкурс на посаду суддів КС - ред.) - це питання неоднозначне. Я, виступаючи з трибуни Верховної Ради, чітко сказав, що Конституційний Суд України в 2019 році (коли ми прийняли закон про внесення змін до закону про судоустрій і статус суддів) сказав, що наявність у конкурсній комісії іноземців, на чому наполягають наші партнери по парламенту, це є порушенням державного суверенітету. Виходить, що країна не може самостійно відібрати якісних суддів і необхідні представники зарубіжних країн", - сказав Веніславський.

Відповідаючи на питання, чи означає така позиція, що при розробці нової процедури добору суддів КС, він наполягатиме, щоб не залучали міжнародних експертів, Веніславський зауважив: "Моя особиста позиція - щоб у міжнародних експертів не було права вирішального голосу. Вони, звичайно, можуть давати рекомендації, але остаточне рішення повинні приймати Верховна Рада, президент і з'їзд суддів. Тут дуже чутливе питання. З одного боку, ми повинні балансувати і забезпечити конституційні положення про державний суверенітет (про те, що народ - єдине джерело влади). З іншого - прислухатися до західних партнерів і їх також чути".

Читайте: Законопроєкт про статус НАБУ у фінальному варіанті може відрізнятися від первісної версії, - Веніславський

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+31
з якого бодуна ?

корупціонери знову виберуть корупціонерів..
який сенс тоді у всіх відборах ?
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18.02.2021 17:49
+29
О, так! А козла поставити стерегти капусту, лиса - курей, а вовка - баранів... Тоді все буде як треба!
От цікаво: вони в Трускавці проходили якісь додаткові курси з ідіотизму чи то вроджене?
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18.02.2021 17:51
+18
Похоже голос российских коллаборантов теперь решающий в Украине.
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18.02.2021 17:53
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з якого бодуна ?

корупціонери знову виберуть корупціонерів..
який сенс тоді у всіх відборах ?
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18.02.2021 17:49 Відповісти
і мвф грошей знову не дасть
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18.02.2021 17:51 Відповісти
О, так! А козла поставити стерегти капусту, лиса - курей, а вовка - баранів... Тоді все буде як треба!
От цікаво: вони в Трускавці проходили якісь додаткові курси з ідіотизму чи то вроджене?
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18.02.2021 17:51 Відповісти
Походу за идиотов они держат украинцев такими заявлениями
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18.02.2021 18:20 Відповісти
А наш вовк пасе баранів, але стереже пастухів. Отакій у нас вовчара.
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18.02.2021 20:50 Відповісти
Курси були з фігурного катання на лижах.
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18.02.2021 20:52 Відповісти
Конечно, у нас что, своего, Портнова, нет?!
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18.02.2021 17:51 Відповісти
ворьё поучает лохов
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18.02.2021 17:52 Відповісти
А я чомусь вважаю, що повинен. Тому, що наша судова система тотально корумпована (достатньо подивитися на статки суддів та їх родичів, вироки, що просто суперечать здоровому глузду), як не гірко в цьому зізнаватися. І виберуть таких же корумпованих, як вони самі. Тому тільки під пильним міжнародним наглядом.
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18.02.2021 17:53 Відповісти
Похоже голос российских коллаборантов теперь решающий в Украине.
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18.02.2021 17:53 Відповісти
Это ещё надо посмотреть, что для общества важнее: показной суверенитет или правосудие?
История многих народов говорит за второе
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18.02.2021 17:54 Відповісти
патріоти бабла і панамських офшорів
не захищають суверенітет країни..

вони торгують суверенітетом
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18.02.2021 17:57 Відповісти
Если начнут жить по европейским законам,всем им конец,на помойке будут харчеваться
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18.02.2021 17:54 Відповісти
А чей голос будет решающим? русского Портнова или русского Дерьмака? Голос международных экспертов в подборе судей Конституционного Суда не должен быть решающим, - представитель Зеленского в КС Вениславский - Цензор.НЕТ 8009
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18.02.2021 17:55 Відповісти
Думаю, что одной еврейской бабаушки.
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18.02.2021 20:55 Відповісти
Фуйло вас ще годує, чи голодаєте ?
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18.02.2021 18:07 Відповісти
Мабуть тільки на чай.
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18.02.2021 20:58 Відповісти
Тільки він і повинен бути вирішальним.
А не твій, монопліснявий, твого хазяїна коломойського та вашого куратора портнова.
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18.02.2021 17:57 Відповісти
шо то он не то размовляе, не казачок ли це путена , засланный в шарагу к зеле для подрыва авторитета клоуна из клоунов?
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18.02.2021 17:58 Відповісти
Государство, не может самостоятельно отобрать качественных судей и крайне необходимы представители зарубежных стран.

Допускать к отбору судей, надо только международных экспертов из стран с наименьшим уровнем коррупции, типа Швеции, Финляндии или Великобритании.
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18.02.2021 18:01 Відповісти
Надо вообще на 25 лет уходить под юристдикцию лондонского суда.
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18.02.2021 18:16 Відповісти
а кого рещающим? портнова?
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18.02.2021 18:02 Відповісти
Тогда, - кредиты МФВ будут гипотетическими=)
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18.02.2021 18:04 Відповісти
должен
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18.02.2021 18:07 Відповісти
Судебная мафия прикрывается суверенитетом и хочет обкрадывать народ и дальше. Так у народа спросите кому он доверяет - честным международным экспертам или украинским судьям с доверием в 2,2% (судам доверяет 2,2% украинцев - центр Разумкова)
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18.02.2021 18:08 Відповісти
Чесні міжнародні експерти це я чесні міжнародні міністри та керівники держпідприємств- чи чесніші? Якщо чесніші- то наскільки саме?
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18.02.2021 18:17 Відповісти
А чого би не спитати у народа на референдумі. Закон вже є.
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18.02.2021 21:02 Відповісти
За задумом Зеленського вирішальним повинен стати голос Патрушева
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18.02.2021 18:09 Відповісти
Голос міжнародних експертів у доборі суддів Конституційного Суду не має бути вирішальним, - представник Зеленського в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 2244 Сказал, мы тут с пацанами сами порешаем.
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18.02.2021 18:11 Відповісти
Позиція аргументована та юридично виважена. От тільки чи не закінчиться це, як і раніше, повною профанацію- точно нікому не відомо. Треба пробувати.
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18.02.2021 18:15 Відповісти
"Получается, что страна не может самостоятельно отобрать качественных судей и необходимы представители зарубежных стран"

Пример Тупицкого и его шайки в КС доказывает что страна не может...
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18.02.2021 18:16 Відповісти
Страна президента и депутатов ВР качественного избрать не может. Зеленский и Слуги народа с опзжистами и прочими голосящими юльками тому пример.
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18.02.2021 18:19 Відповісти
Тупицкий - назначен Зельцманом,если кто забл.
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18.02.2021 19:41 Відповісти
Решающими голосами будут голоса коломойского, ахметова, пинчука и прочей сволочи подобного пошиба.
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18.02.2021 18:17 Відповісти
Вирішальним буде голос кольта, для цих злодіїв в мантіях.
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18.02.2021 18:35 Відповісти
Хотелось бы в это верить, но увы.....
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18.02.2021 19:09 Відповісти
Перевожу данные слова
Не мешайте нам воровать международные партнёры
Пы сы одна беда деньги нужны от МВФ , а то простой народ с голодухи власть предержащих может на вилах вынести
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18.02.2021 18:23 Відповісти
Можна и так только сперва расстрелять всю ВР и половину судейского корпусу а потом искать чесных без экспертов
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18.02.2021 18:26 Відповісти
Я, выступая с трибуны Верховной Рады, четко сказал, что Конституционный Суд Украины в 2019 году (когда мы приняли закон о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей) сказал, что наличие в конкурсной комиссии иностранцев, на чем настаивают наши партнеры по парламенту, это является нарушением государственного суверенитета. Получается, что страна ( не надо на страну валить с назначением Тупицкого .который свою деятельеость против суверинитета Украины уже продемонстрировал)))не может самостоятельно отобрать качественных судей и необходимы представители зарубежных стран", - сказал Вениславский.
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18.02.2021 18:31 Відповісти
Конечно рекомендательный, но без денег МВФ. Или решающий, но с деньгами...
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18.02.2021 18:31 Відповісти
В Украине где живут украинцы., управление государством должно производится украинским народом, а представители других народ могут являться только консультантами , позиция экспертов с представителей других народов должна быть только рекомендательной. Ну где видно чтобы представитель украинского народа в КС Израиля к примеру что то рекомендовал, я не говорю уже об участии украинцев в управлении государством Расия или Израиля. Украинцы образовывайте у себя на местах общины, объединяйтесь в громады и управляйте своим.Источник: https://censor.net/ru/n3248764
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18.02.2021 18:36 Відповісти
И к этому...Наведёте у себя порядок в государстве тогда не надо будет единолично охранять своё сало и горилку
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18.02.2021 18:41 Відповісти
Голос міжнародних експертів у доборі суддів Конституційного Суду не має бути вирішальним, - представник Зеленського в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 9322 Голос міжнародних експертів у доборі суддів Конституційного Суду не має бути вирішальним, - представник Зеленського в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 6848
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18.02.2021 19:11 Відповісти
Эти перлы рашист вениславский снял с языка шоумена, и это означает, что Зе идет по стопам зэка шапкокрада, и есть много симптомов доказательств, и один из самых важных, крышевание татарова, который является связующим с уголовриком путлером.
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18.02.2021 18:38 Відповісти
Только "внешнее управление" спасет Украину. Посмотрите, чем закончилось "внешнее управление" со стороны США для Японии и Южной Кореи и чем закончилось "внешнее управление" руSSни для Северной Кореи, Вьетнама и т.д. Венеславский подыгрывает руSSкому миру. Иностранцы не будут управляться Ермаком-Козырем, через портнова и татарова, так, что только они и должны решать судьбу судебной системы Украины.
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18.02.2021 18:47 Відповісти
На стрелке подкоректируете погодя нужное тело.А..ели кожемяцкие аристоратикишки.
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18.02.2021 18:50 Відповісти
Злодії пишуть закони, вибирають суддів а потом розповідають що якщо не вони то у нас недодержава. Внутрішній ворог куди небезпечніший ніж зовнішній.
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18.02.2021 18:54 Відповісти
правда ... от і барига перше що зробив дорвавшись до влади загнав патріотів у іловайський котел ...а у дебальцево добив ...патріоти нажаль це пізно усвідомили
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18.02.2021 19:05 Відповісти
Тобі барига в штани насрав.
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18.02.2021 19:12 Відповісти
це все що ти можеш відповісти чи далі будеш суцільне дерьмо по "вентилятору" ?
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18.02.2021 19:26 Відповісти
Сложный вопрос. С одной стороны, страной должны управлять сами граждане страны. А с другой - если у руля на 90% погрязли в коррупции Голос міжнародних експертів у доборі суддів Конституційного Суду не має бути вирішальним, - представник Зеленського в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 7309
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18.02.2021 18:55 Відповісти
...невже дійшло ... не повірю ... будете через своє зелене стадо будете своє соросяче дерьмо підсовувати ...
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18.02.2021 19:00 Відповісти
Коротше кажучи, усьо буде, як скажуть Ахметов та Коломойський...
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18.02.2021 19:01 Відповісти
Именно так! НЕ МОЖЕТ!
Вообще набрать судей 70% из цивилизованых стран,по рекомендации международных экспертов! Гарантия,что ручными не будут.
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18.02.2021 19:36 Відповісти
а я, наприклад, не довіряю вашій зедебільній владі!
Я взагалі зневажаю всіх 73/43%зебілів за постійну брехню!
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18.02.2021 19:59 Відповісти
"...Получается, что страна не может самостоятельно отобрать качественных судей и необходимы представители зарубежных стран", - сказал Вениславский."

- Да! Не может! 30 лет уже не может отобрать! Половину моей жизни! А ты, тварь, с Марса наверное только прилетел и уже учить начинаешь кто кого отбирать должен. Да всех вас отобрать нужно и назад отправить, на Марс или хер знает откуда вы взялись, скоты безмозглые!
Извините, накипело за 30 лет...
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18.02.2021 20:30 Відповісти
Нє,нє, вирішальним має бути голос Єрмака і Татарова
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18.02.2021 21:10 Відповісти
Дограються.
Плюне Захід на дипломатію, вас (і нас усіх заодно) пошле к ї.ені матері.
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18.02.2021 22:15 Відповісти
Вениславский... Это подх.йловик зелёненький? Оказывается, ещё и прип.зженный...
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19.02.2021 06:18 Відповісти
 
 