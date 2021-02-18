Голос міжнародних експертів у доборі суддів Конституційного Суду не має бути вирішальним, - представник Зеленського в КС Веніславський
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Представник президента в Конституційному Суді, народний депутат з фракції "Слуга народу" Федір Веніславський вважає, що при відборі суддів КС позиція міжнародних експертів повинна бути тільки рекомендаційною.
Про це він розповів у коментарі журналістам у парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Представник Зеленського розповів, що наразі президент не ініціював жодних законопроєктів про внесення змін до закону про Конституційний Суд України.
"З приводу цих процедур (конкурс на посаду суддів КС - ред.) - це питання неоднозначне. Я, виступаючи з трибуни Верховної Ради, чітко сказав, що Конституційний Суд України в 2019 році (коли ми прийняли закон про внесення змін до закону про судоустрій і статус суддів) сказав, що наявність у конкурсній комісії іноземців, на чому наполягають наші партнери по парламенту, це є порушенням державного суверенітету. Виходить, що країна не може самостійно відібрати якісних суддів і необхідні представники зарубіжних країн", - сказав Веніславський.
Відповідаючи на питання, чи означає така позиція, що при розробці нової процедури добору суддів КС, він наполягатиме, щоб не залучали міжнародних експертів, Веніславський зауважив: "Моя особиста позиція - щоб у міжнародних експертів не було права вирішального голосу. Вони, звичайно, можуть давати рекомендації, але остаточне рішення повинні приймати Верховна Рада, президент і з'їзд суддів. Тут дуже чутливе питання. З одного боку, ми повинні балансувати і забезпечити конституційні положення про державний суверенітет (про те, що народ - єдине джерело влади). З іншого - прислухатися до західних партнерів і їх також чути".
Будь ласка, зачекайте...
корупціонери знову виберуть корупціонерів..
який сенс тоді у всіх відборах ?
От цікаво: вони в Трускавці проходили якісь додаткові курси з ідіотизму чи то вроджене?
История многих народов говорит за второе
не захищають суверенітет країни..
вони торгують суверенітетом
А не твій, монопліснявий, твого хазяїна коломойського та вашого куратора портнова.
Допускать к отбору судей, надо только международных экспертов из стран с наименьшим уровнем коррупции, типа Швеции, Финляндии или Великобритании.
Пример Тупицкого и его шайки в КС доказывает что страна не может...
Не мешайте нам воровать международные партнёры
Пы сы одна беда деньги нужны от МВФ , а то простой народ с голодухи власть предержащих может на вилах вынести
Вообще набрать судей 70% из цивилизованых стран,по рекомендации международных экспертов! Гарантия,что ручными не будут.
Я взагалі зневажаю всіх 73/43%зебілів за постійну брехню!
- Да! Не может! 30 лет уже не может отобрать! Половину моей жизни! А ты, тварь, с Марса наверное только прилетел и уже учить начинаешь кто кого отбирать должен. Да всех вас отобрать нужно и назад отправить, на Марс или хер знает откуда вы взялись, скоты безмозглые!
Извините, накипело за 30 лет...
Плюне Захід на дипломатію, вас (і нас усіх заодно) пошле к ї.ені матері.