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Вакцину Pfizer буде поставлено в Україну наприкінці лютого або на початку березня, - ЮНІСЕФ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Вакцину Pfizer буде поставлено в Україну наприкінці лютого або на початку березня, - ЮНІСЕФ

Вакцина для профилактики COVID-19 от компании Pfizer будет поставлена в Украину в конце февраля - начале марта.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив керівник програм з охорони здоров'я ЮНІСЕФ України Андрій Славуцький під час тренінгу з постачання і логістики вакцин у Києві в четвер.

"Наразі тривають переговори з документації, є один документ, на який Україна ще чекає. Але, за попередньою інформацією, вакцина Pfizer має приїхати наприкінці лютого або на початку березня", - сказав він.

Славуцький розповів, як відбуватиметься постачання вакцини в регіони.

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"Вакцину в Україну від виробника постачатиме ЮНІСЕФ. У Борисполі в будь-який час доби вакцину зможе забрати логістична компанія, потужності якої дають змогу прийняти ту кількість вакцини, яку поставлять. Далі ці вакцини переміщатимуться на центральний склад компанії, після чого постачатимуться до регіонів у лотках із сухим льодом. У кожному лотку буде 195 флаконів, в одному флаконі по шість доз вакцини. Мобільна бригада щодня отримуватиме денну кількість доз - 96 або 102 (16 або 17 флаконів)", - зазначив він.

Як повідомлялося, Мінохорони здоров'я України планувало розпочати вакцинацію проти COVID-19 із використанням двох вакцин - виробництва Pfizer/BioNTech (117 тис. доз, які будуть отримані в рамках механізму COVAX) і AstraZeneca (1 млн доз за прямими закупівлями коштами державного бюджету і 2,2-3,7 млн доз, отриманих у рамках COVAX). Обидві вакцини вже подані на реєстрацію в Україні.

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Топ коментарі
+13
Через телевизор укололи 73% вакциной от здравого смысла - сериальчиком для дебилов "слуга народа".
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18.02.2021 18:37
+8
В лучшем случае 2022-го. А так - никогда. За вакцины, в общем-то платят, а зеленые деньги украли, платить уже нечем. Плюс, нужны холодилники, нужны кадры, нужно много чего. Нужна систематическая работа. А клоуны работать не способны. Хотели клоунов при власти? Ну так смейтесь. Смейтесь и подыхайте. Подыхайте и смейтесь.
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18.02.2021 18:22
+7
Зеленые умудрятся и ее продавать через свои аптеки, вот увидите!
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18.02.2021 18:28
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2022го....
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18.02.2021 18:17 Відповісти
В лучшем случае 2022-го. А так - никогда. За вакцины, в общем-то платят, а зеленые деньги украли, платить уже нечем. Плюс, нужны холодилники, нужны кадры, нужно много чего. Нужна систематическая работа. А клоуны работать не способны. Хотели клоунов при власти? Ну так смейтесь. Смейтесь и подыхайте. Подыхайте и смейтесь.
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18.02.2021 18:22 Відповісти
Они ж думали шо все сделает Супрун с Порошенком.
А им останется только обосрать результаты в Вечернем Квартале. А тут нежданчик.
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18.02.2021 18:41 Відповісти
73% манкуртів не потрібна вакцина, вколіть їм "скатов"
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18.02.2021 19:50 Відповісти
Дайте "Пфайзер", чемодан, для хранения, уже есть!
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18.02.2021 18:18 Відповісти
Навіщо білим неграм Європи зараз прививки? Ось коли восени всі склади в Європі будуть забиті нереалізованими прививками, тоді будуть зєйловці прививати українців примусово.
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18.02.2021 18:52 Відповісти
и холодильники в июле...
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18.02.2021 18:19 Відповісти
Хочу "Пфайзера", назва классна.
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18.02.2021 18:20 Відповісти
Вакцину Pfizer буде поставлено в Україну наприкінці лютого або на початку березня, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 9103 Вакцину Pfizer буде поставлено в Україну наприкінці лютого або на початку березня, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 8859 Вакцину Pfizer буде поставлено в Україну наприкінці лютого або на початку березня, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 2689
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18.02.2021 19:00 Відповісти
Эта самае главнае сабития 22 га века !!!!!!!!!!!!! ✌️🤪✌️
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18.02.2021 18:20 Відповісти
Турнули Супрун, вот вам и вакцинация, от министра, ни одного дня не проработавшего врачом.
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18.02.2021 18:20 Відповісти
Она бы тебя через телевизор колола.
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18.02.2021 18:30 Відповісти
Через телевизор укололи 73% вакциной от здравого смысла - сериальчиком для дебилов "слуга народа".
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18.02.2021 18:37 Відповісти
Вакцину Pfizer буде поставлено в Україну наприкінці лютого або на початку березня, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 6659
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18.02.2021 19:10 Відповісти
Поапплодируй лучше вот этой свинособаке Вакцину Pfizer буде поставлено в Україну наприкінці лютого або на початку березня, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 5932
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18.02.2021 19:13 Відповісти
Обов'язково поаплодую коли воно здохне
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18.02.2021 19:17 Відповісти
Я стал Гражданином США еще когда Моника услаждал русню по саунах за срублики.
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18.02.2021 19:11 Відповісти
Ну конечно ты отказался, как же может истинный духовноскрэпный русский жить у проклятых буржуев Вакцину Pfizer буде поставлено в Україну наприкінці лютого або на початку березня, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 4434
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18.02.2021 19:15 Відповісти
Пока меня "уколол" Степанов... Обицянками-цяцянками.
Кстати, не поленился и разобрался с образованием Ульяны: первое образование - биолог, второе - врач. А пистежа было...
Кстати, сколько украинцев помрёт, дополнительно, из-за срыва сроков вакцинации? Извините, но работа министра будет измеряться, конкретно, в трупах.
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18.02.2021 19:48 Відповісти
або в кінці березня/на початку квітня
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18.02.2021 18:21 Відповісти
я-таки буяльского тролил правильно Вакцина Pfizer будет поставлена в Украину в конце февраля или начале марта, - ЮНИСЕФ - Цензор.НЕТ 205ванга,блеать... Вакцина Pfizer будет поставлена в Украину в конце февраля или начале марта, - ЮНИСЕФ - Цензор.НЕТ 5844
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18.02.2021 18:22 Відповісти
потім "раптом" виявиться, що шприців немає)))
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18.02.2021 18:23 Відповісти
Если с вакцины неудасться срубить бабла, то и не надейтеся на неё !!!
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18.02.2021 18:25 Відповісти
Вакцина для лохов без очереди !!! И бисплатна !!! 🤪
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18.02.2021 18:24 Відповісти
еге ж, безкоштовний сир відомо де Вакцина Pfizer будет поставлена в Украину в конце февраля или начале марта, - ЮНИСЕФ - Цензор.НЕТ 8082
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18.02.2021 18:25 Відповісти
Кагда спекулянты поняли, что нарот неасоба стремится калотся гусарской рулеткой за 💰, то начались разгаворы о нехватки вахцины на усех ! 🤪
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18.02.2021 18:30 Відповісти
Зеленые умудрятся и ее продавать через свои аптеки, вот увидите!
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18.02.2021 18:28 Відповісти
30го февраля!!! Обязательно!!! Зуб даю!!!
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18.02.2021 18:33 Відповісти
Степашка еще не успел прополоскать эту информацию.
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18.02.2021 18:37 Відповісти
астразенека уже неактуальна, британоафриканский штамм свободно расползается по европе, а она его не держит
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18.02.2021 18:38 Відповісти
Рік не вказано
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18.02.2021 18:51 Відповісти
Вакцину Pfizer буде поставлено в Україну наприкінці лютого або на початку березня, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 5910 Вакцину Pfizer буде поставлено в Україну наприкінці лютого або на початку березня, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 4726
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18.02.2021 18:58 Відповісти
соловйов чергову плітку розповів
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18.02.2021 19:18 Відповісти
Вакцину Pfizer буде поставлено в Україну наприкінці лютого або на початку березня, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 4372
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18.02.2021 18:57 Відповісти
Вакцину Pfizer буде поставлено в Україну наприкінці лютого або на початку березня, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 6918
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18.02.2021 19:53 Відповісти
А может и в конце апреля, а может и в начале мая и т.д.. Этот урод министр никак схему воровства на вакцине не может придумать чтоб потом не спалили, вот Украина и без вакцины
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18.02.2021 19:03 Відповісти
пока что Степанов по тиливизиру несколько месяцев подряд все население Украины "вакцинирует" без единого фанфурика вакцины.
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18.02.2021 19:07 Відповісти
Видосиками вовиандра криворагульного,который обещал прививки раньше некоторых стран ЕС!
Уже африка прививаеться европейской и американской,а Украна - обещаниями Зельцмана.
Нажиться,шоб внукам хватило,не получилось - интерес потеряли.
Эх,где Порох и Супрун?!!!
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18.02.2021 19:28 Відповісти
Кацапу Максимке Безфамильному шота спутник-ви непрёт ))
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18.02.2021 19:31 Відповісти
з мене такий кацап,як з Вовчика ,який Зіменський українець ,котрий теж без прививки китайської мабуть вже пфайзером,або астра- зенекою штрикнувся, котру по телевізору доставили вже в Україну?І не думай рашистськими помиями вакцинуватися,котрі спутник- ви Вакцину Pfizer буде поставлено в Україну наприкінці лютого або на початку березня, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 3266
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18.02.2021 23:20 Відповісти
Всего 117.000 доз,если не ошибаюсь. Для 58.350 тел керувальників.
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18.02.2021 19:22 Відповісти
Вакцину Pfizer буде поставлено в Україну наприкінці лютого або на початку березня, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 3957
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18.02.2021 19:27 Відповісти
Вакцину Pfizer буде поставлено в Україну наприкінці лютого або на початку березня, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 2136
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18.02.2021 19:42 Відповісти
Чекайте! А як же початок вакцинації з 15-го лютого? Невже стєпашка збрехав? А найвеличніший зуб давав, що у з цього понеділка почнуть вакцинувати медиків та поліцейских!
Ну, з найвеличнішим все зрозуміло - в нього вже зубів не лишилося. А от "нове обличчя" міноздорову, "прахвесіанал"... Як він міг таку брехню утнути?!?
Влада ідіотів та крадіїв... Одне "велике крадівництво" чого варте!
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18.02.2021 20:01 Відповісти
Зелибоба сказал, что точно 30 или 31 февраля будет поставка.
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18.02.2021 20:19 Відповісти
Вообще-то он сказал = в средине января потом в начале февраля потом в средине февраля потом 1 апреля - это более подходит.
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18.02.2021 20:28 Відповісти
2022р.
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18.02.2021 20:21 Відповісти
а нахер вобще нужна? китай-рашинстан изобрел вирус, на который все повелись! - чего не сделать ради заграбастанья Украины то бишь передела мира!!!
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18.02.2021 20:26 Відповісти
Вакцину Pfizer буде поставлено в Україну наприкінці лютого або на початку березня, - ЮНІСЕФ - Цензор.НЕТ 1437

...
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18.02.2021 20:36 Відповісти
Тобто можемо констатувати, що Порошенко був правий, коли казав, що дати початку вакцинації не були реальними )
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18.02.2021 20:42 Відповісти
ну или в сентябре-декабре, както так...
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18.02.2021 20:58 Відповісти
та скоро уже все переболеют и эпидемия закончится без вашей вакцины
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18.02.2021 21:42 Відповісти
В Европе катастрофическая нехватка вакцин. Зря он обещает.
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18.02.2021 22:42 Відповісти
 
 