Вакцину Pfizer буде поставлено в Україну наприкінці лютого або на початку березня, - ЮНІСЕФ

Вакцина для профилактики COVID-19 от компании Pfizer будет поставлена в Украину в конце февраля - начале марта.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив керівник програм з охорони здоров'я ЮНІСЕФ України Андрій Славуцький під час тренінгу з постачання і логістики вакцин у Києві в четвер.

"Наразі тривають переговори з документації, є один документ, на який Україна ще чекає. Але, за попередньою інформацією, вакцина Pfizer має приїхати наприкінці лютого або на початку березня", - сказав він.

Славуцький розповів, як відбуватиметься постачання вакцини в регіони.

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"Вакцину в Україну від виробника постачатиме ЮНІСЕФ. У Борисполі в будь-який час доби вакцину зможе забрати логістична компанія, потужності якої дають змогу прийняти ту кількість вакцини, яку поставлять. Далі ці вакцини переміщатимуться на центральний склад компанії, після чого постачатимуться до регіонів у лотках із сухим льодом. У кожному лотку буде 195 флаконів, в одному флаконі по шість доз вакцини. Мобільна бригада щодня отримуватиме денну кількість доз - 96 або 102 (16 або 17 флаконів)", - зазначив він.

Як повідомлялося, Мінохорони здоров'я України планувало розпочати вакцинацію проти COVID-19 із використанням двох вакцин - виробництва Pfizer/BioNTech (117 тис. доз, які будуть отримані в рамках механізму COVAX) і AstraZeneca (1 млн доз за прямими закупівлями коштами державного бюджету і 2,2-3,7 млн доз, отриманих у рамках COVAX). Обидві вакцини вже подані на реєстрацію в Україні.

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