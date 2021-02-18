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Новини Політика України Розслідування злочинів на Майдані
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злочини проти Майдану (276) ДБР (2567) Яблонський Артем (7)

Події 18 лютого 2014 року досліджуються в найбільшому провадженні, в ньому 4,5 тис. томів, - заступник начальника управління ДБР у справах Майдану Яблонський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Події 18 лютого 2014 року досліджуються в найбільшому провадженні, в ньому 4,5 тис. томів, - заступник начальника управління ДБР у справах Майдану Яблонський

Події, які відбулися 18 лютого 2014 року розслідуються в найбільшому провадженні, яке налічує близько 4,5 тисяч томів і 2182 епізоди.

Про це в інтерв'ю Цензор НЕТ повідомив заступник начальника Управління з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань Артем Яблонський, коментуючи заяву адвоката сімей Героїв Небесної сотні Євгенії Закревської про те, що слідчі дії за цими фактами не проводяться.

За його словами, при формуванні управління з Офісу генпрокурора в ДБР не перейшов слідчий, який раніше вів цю справу.

"Ми розслідуємо всі епізоди, але з урахуванням людського ресурсу, можливостей отримання доказів після закінчення 7 років і можливостей осягнути неосяжне: одночасно провести допити, слідчі експерименти, призначити експертизи щодо кожного епізоду. І додатково ще визначити перспективу, що робити далі і куди рухатися, тобто, що саме недопрацював попередній слідчий у справі", - розповів Яблонський.

Він також зазначив, що злочини вчинено в умовах неочевидності, це ускладнює процес встановлення тих, хто нападав на учасників акцій протесту.

"Коли ти розумієш, що немає очевидців, які впізнають осіб, які їх били, а є відеозаписи, де зображені люди в балаклавах або шоломах, то це непросто. Ви розумієте, яка кількість людей була тоді в Маріїнському парку? Якщо їх не можна ідентифікувати з ознаками зовнішності, якщо їх не впізнають, відповідно, треба працювати з іншими джерелами доказів. Ми почали цю роботу", - пояснив Яблонський.

Співробітник ДБР також додав, що потерпілі та їхні представники мають право в рамках КПК ознайомитися з матеріалами справи, щоб зрозуміти, що розслідування не зупинено.

Нагадаємо, що в інтерв'ю Цензор.НЕТ адвокат сімей героїв Небесної сотні Євгенія Закревська раніше заявила: "Як на мене, найбільш показова історія і найбільший провал за минулий рік порівняно з тим, що було раніше, це розслідування подій 18 лютого. Перше, нам - попри те, що торік постраждалі голодували - не вдалося зберегти ні слідчого, ні прокурора, які займалися цим епізодом у департаменті спецрозслідування в прокуратурі. Не перейшли. Епізод щодо 18 лютого нам показує, що було б з усіма справами, якби ми тоді не домоглися збереження хоча б частково слідчих груп при передачі справ у ДБР. Так от, щодо 18 лютого за цей рік не відбулося нічого з розслідування".
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Топ коментарі
+3
Еще булыжник переложили. Чтобы улики скрыть, только для чего, непонятно. Расстрел майдановцев до сих пор остается тайной
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18.02.2021 18:49
+2
События 18 февраля 2014 года исследуются в самом большом производстве, в нем 4,5 тыс. томов, - замначальника управления ГБР по делам Майдана Яблонский - Цензор.НЕТ 5843
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18.02.2021 18:41
+1
Зуб давала, шолі?
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18.02.2021 18:53
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за косяки спросим в любом случае...
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18.02.2021 18:40 Відповісти
Та хто ж все-таки розстріляв "Небесну Сотню" на Майдані ?

Все відомо - як свідчить Геннадій Москаль!

Ось тут -його свідчення: https://www.youtube.com/watch?v=Pz2YxCTE7t0&fbclid=IwAR1fJ2nwCzi72LpcrmW3J59q9aWZ011wD1Ge6FyhqJKc_-36dOt0O13V4_k
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18.02.2021 21:57 Відповісти
События 18 февраля 2014 года исследуются в самом большом производстве, в нем 4,5 тыс. томов, - замначальника управления ГБР по делам Майдана Яблонский - Цензор.НЕТ 5843
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18.02.2021 18:41 Відповісти
Наголосували? Ось результат. Щоб вам повилазило. События 18 февраля 2014 года исследуются в самом большом производстве, в нем 4,5 тыс. томов, - замначальника управления ГБР по делам Майдана Яблонский - Цензор.НЕТ 9287
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18.02.2021 18:49 Відповісти
Голосуй не голосуй..., а однак буде олігархічна інтимна проелпдка ! Перевірено !😆
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18.02.2021 18:56 Відповісти
Зусиллями корисних ідійотів.
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18.02.2021 18:47 Відповісти
Почему спилили деревья на Майдане?
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18.02.2021 18:44 Відповісти
Еще булыжник переложили. Чтобы улики скрыть, только для чего, непонятно. Расстрел майдановцев до сих пор остается тайной
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18.02.2021 18:49 Відповісти
а чому ти пітух ватний свинособаці лайкаєш, га?
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18.02.2021 18:52 Відповісти
Сеоро не буде де ,корупціонера підвісить !
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18.02.2021 19:03 Відповісти
Поки не винайдуть , гіпер пупер супер компьютер , ні хто не зможе обробить ці дані .Тут і до бабки не ходи.
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18.02.2021 18:44 Відповісти
пітушара свинособача ось я знайшов твоє фото.

События 18 февраля 2014 года исследуются в самом большом производстве, в нем 4,5 тыс. томов, - замначальника управления ГБР по делам Майдана Яблонский - Цензор.НЕТ 6444
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18.02.2021 18:51 Відповісти
Зуб давала, шолі?
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18.02.2021 18:53 Відповісти
Піво не удачна аткривала События 18 февраля 2014 года исследуются в самом большом производстве, в нем 4,5 тыс. томов, - замначальника управления ГБР по делам Майдана Яблонский - Цензор.НЕТ 128
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18.02.2021 18:58 Відповісти
События 18 февраля 2014 года исследуются в самом большом производстве, в нем 4,5 тыс. томов, - замначальника управления ГБР по делам Майдана Яблонский - Цензор.НЕТ 2282
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18.02.2021 18:54 Відповісти
События 18 февраля 2014 года исследуются в самом большом производстве, в нем 4,5 тыс. томов, - замначальника управления ГБР по делам Майдана Яблонский.

Контора пише... А на виході - нуль цілих, хрін десятих.
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18.02.2021 19:03 Відповісти
При жостком карантине пригодится.
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18.02.2021 19:05 Відповісти
А заявку на занесення до книги рекордів Гіннеса вже подали, чи ще на щось чекаєте?
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18.02.2021 21:45 Відповісти
Еще 7 лет и еще 4,5 тыс.томов , потом еще 7 лет ? Зарплату наверное не маленькую получали , а родственники погибших ( да наверное и весь народ Украины ) все ждет и ждет справедливого возмездия и наказания для убийц . Да хоть 450 тыс. томов , это имитация работы если нет результата . Это не расследование а саботаж.
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18.02.2021 22:52 Відповісти
 
 