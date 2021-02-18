Ми створили електронну карту і наносимо відомі час і місце вбивства кожного, - заступник начальника управління ДБР у справах Майдану Яблонський
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Щоб встановити причини загибелі правоохоронців під час Революції Гідності слідчі Держбюро розслідувань виготовили електронну карту, куди наноситься час і місце вбивства.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник начальника Управління з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань Артем Яблонський. За його словами, це розслідування - одна з вимог моніторингових місій ООН.
"Ми виготовили в електронному вигляді карту і на неї наносимо відомий до секунди час, відоме місце або приблизний периметр убивства кожного. Так ми відтворюємо час і місце, хто перший стріляв, скажімо так. Це для нас було важливо. І тому об'єднали для себе всі ці обставини.
Зрозуміло, що обов'язково треба розслідувати ці епізоди. Ми над цим теж працюємо. Два слідчі задіяні з усього управління, які займаються справами або щодо побиття, або з убивств правоохоронців на Майдані. Є такі провадження", - пояснив Яблонський.
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