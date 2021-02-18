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Новини Політика України Розслідування злочинів на Майдані
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ДБР (2567) Яблонський Артем (7)

Ми створили електронну карту і наносимо відомі час і місце вбивства кожного, - заступник начальника управління ДБР у справах Майдану Яблонський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ми створили електронну карту і наносимо відомі час і місце вбивства кожного, - заступник начальника управління ДБР у справах Майдану Яблонський

Щоб встановити причини загибелі правоохоронців під час Революції Гідності слідчі Держбюро розслідувань виготовили електронну карту, куди наноситься час і місце вбивства.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник начальника Управління з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань Артем Яблонський. За його словами, це розслідування - одна з вимог моніторингових місій ООН.

"Ми виготовили в електронному вигляді карту і на неї наносимо відомий до секунди час, відоме місце або приблизний периметр убивства кожного. Так ми відтворюємо час і місце, хто перший стріляв, скажімо так. Це для нас було важливо. І тому об'єднали для себе всі ці обставини.

Зрозуміло, що обов'язково треба розслідувати ці епізоди. Ми над цим теж працюємо. Два слідчі задіяні з усього управління, які займаються справами або щодо побиття, або з убивств правоохоронців на Майдані. Є такі провадження", - пояснив Яблонський.

Читайте також: Події 18 лютого 2014 року досліджуються в найбільшому провадженні, в ньому 4,5 тис. томів, - заступник начальника управління ДБР у справах Майдану Яблонський
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Топ коментарі
+5
А карту спиляних дерев, що росли по вул. Інститутській теж зробили?
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18.02.2021 19:29
+3
А твой порох вместе с луциком ДЕРЕВЬЯ СПИЛИЛИ!!!!
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18.02.2021 19:50
+3
Клоунада длиной 7 лет.
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18.02.2021 20:58
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мисс марпл и эркюль пуаро в одном стакане...
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18.02.2021 19:25 Відповісти
А карту спиляних дерев, що росли по вул. Інститутській теж зробили?
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18.02.2021 19:29 Відповісти
Нарешті спромоглись хоч це зробити.
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18.02.2021 19:33 Відповісти
А твой порох вместе с луциком ДЕРЕВЬЯ СПИЛИЛИ!!!!
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18.02.2021 19:50 Відповісти
ой, ой, ой
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18.02.2021 19:53 Відповісти
Пруфы,как Порох с Луциком деревья пилят,будут,дебилко?
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18.02.2021 20:09 Відповісти
А ты какого сюда,уголовник с помойкой во рту влез, ,я же тебя знаю,к ,меняешь ник,а сущность- быдлы не меняется
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18.02.2021 20:13 Відповісти
елена выйми член изо рта и говори членораздельно
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18.02.2021 21:11 Відповісти
дурында, создается 3 д модель карты и пусть . все деревья спилят , они не нужны
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18.02.2021 21:12 Відповісти
Да создадут, 3д мандель, и ее монолог.
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18.02.2021 23:07 Відповісти
По одному загиблому на рік наносять!?
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18.02.2021 19:35 Відповісти
_О как: ани - на-но-сят. Во! Семь лет ужо наносят. 84 месяца. Примерно 2555 дней. Историки брешут мне (и вам) что перамиду Хеопса построили безграмотные дикари за 20 лет - это втрое дольше, но вы видели эту дуру, не?!
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18.02.2021 19:48 Відповісти
А самогонку пить будем?
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18.02.2021 20:17 Відповісти
Чё, сказки на ночь будут читать?
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18.02.2021 20:24 Відповісти
Клоунада длиной 7 лет.
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18.02.2021 20:58 Відповісти
Не успеваешь свой ник поменять,))), как всегда занимаешься психологическим онанизмом,ну и как получилось,я думаю нет!!!!))))
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18.02.2021 21:22 Відповісти
Скоро почнуть розмальовувать.))
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18.02.2021 21:45 Відповісти
 
 