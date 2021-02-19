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Новини Політика України Розслідування злочинів на Майдані
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Беркут (517) злочини проти Майдану (276) ДБР (2567) Яблонський Артем (7)

У справі про вбивства на Інститутській пред'явлено звинувачення 5 колишнім беркутівцям, ще 21 - у розшуку, - слідчий Яблонський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У справі про вбивства на Інститутській пред'явлено звинувачення 5 колишнім беркутівцям, ще 21 - у розшуку, - слідчий Яблонський

Щодо вбивств героїв Небесної сотні, які відбулися на вулиці Інститутській в столиці 20 лютого 2014 року, пред'явлено звинувачення 5 колишнім беркутівцям, справа перебуває у провадженні Святошинського районного суду м.Києва. Ще 21 ексберкутівець і командир роти спеціального призначення оголошені в розшук.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник начальника Управління з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань Артем Яблонський.

"За ним ми систематично подаємо в суд клопотання про надання дозволу на спеціальне досудове розслідування, - зазначив він. - Крім них, ще є високопосадовці, з них 10, які організовували ці вбивства. Тобто епізод розкрито майже повністю, від вищого керівництва і вниз до рядового виконавця. Ще визначили двох омегівців. Одного в 2018 році, другого - в 2020 році. Сподіваємося, найближчим часом направимо щодо них справи до суду", - повідомив Яблонський.

Читайте також: Ми створили електронну карту і наносимо відомі час і місце вбивства кожного, - заступник начальника управління ДБР у справах Майдану Яблонський

За його словами, в даний момент справу за події 20 лютого передали іншому слідчому. "Від ковіду помер один із найкращих слідчих, який розслідував саме події 20 лютого. Один із тих, завдяки кому і розкрито цей злочин. 48 вбивств розкрити не так просто, - заявив Яблонський. - Це найкраще розслідуваний епізод".

Відповідаючи на запитання про те, які статті інкримінуються колишнім правоохоронцям, він зазначив, що їх кілька. "Там дуже багато статей. Але основні тяжкі. Масові розстріли. Масові, тому що вони охоплювалися єдиним злочинним умислом, стрілянина була хаотичною в натовп", - сказав слідчий ДБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Події 18 лютого 2014 року досліджуються в найбільшому провадженні, в ньому 4,5 тис. томів, - заступник начальника управління ДБР у справах Майдану Яблонський
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Топ коментарі
+9
Відправити на кацапію, а потім у розшук... Геніально.
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18.02.2021 20:08
+7
21 в розыске?это только пятерым буба лично лыжи купил?
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18.02.2021 20:02
+7
Пилять! Татаров сидит в ОП!!! Награжден Овощем во время Майдана! Заходи и бери! Они предїявляют обвинения тем кто давно слинял...
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18.02.2021 20:17
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21 в розыске?это только пятерым буба лично лыжи купил?
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18.02.2021 20:02 Відповісти
Та хто ж все-таки розстріляв "Небесну Сотню" на Майдані ?

Все відомо - як свідчить Геннадій Москаль!

Ось тут -його свідчення: https://www.youtube.com/watch?v=Pz2YxCTE7t0&fbclid=IwAR1fJ2nwCzi72LpcrmW3J59q9aWZ011wD1Ge6FyhqJKc_-36dOt0O13V4_k
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18.02.2021 21:50 Відповісти
Відправити на кацапію, а потім у розшук... Геніально.
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18.02.2021 20:08 Відповісти
Зате, яка "бурхлива" діяльність.
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18.02.2021 20:17 Відповісти
Пилять! Татаров сидит в ОП!!! Награжден Овощем во время Майдана! Заходи и бери! Они предїявляют обвинения тем кто давно слинял...
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18.02.2021 20:17 Відповісти
А що їх шукати? В Моксєлє, на чолі з Кусюком, бьють протестантів з йоршиками.
Виконують функцію прикриття для кацапської мєнтури: "Эта хахлы звери, наши ребята такова тварить не могут", - головний посил росіян.

Хоча цікаво як їх мозок витримує дуаль за одні й ті ж дії в Україні бєркута були герої, а на Росії - "звєрі"?
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18.02.2021 20:17 Відповісти
У справі про вбивства на Інститутській пред'явлено звинувачення 5 колишнім беркутівцям, ще 21 - у розшуку, - слідчий Яблонський - Цензор.НЕТ 6646
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19.02.2021 03:20 Відповісти
​Марш пам'яті та справедливості https://www.youtube.com/watch?v=LSq2oMlJOkY
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18.02.2021 20:25 Відповісти
Всем заочно расстрел, и все нормально. А то так еще десять лет на цензоре будут ждать поимки беркутов.
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18.02.2021 20:25 Відповісти
вот хорошо, что похвастались - сейчас портянка вам быстро процесс наладит...
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18.02.2021 20:32 Відповісти
да уж.....БУБОЧКА настоящий член кп и сс
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18.02.2021 20:33 Відповісти
Эта тягомотина с "наказанием" беркутни никогда не закончится пока в Украине у власти сепарня окупировавшая ВР и АП ещё в 2014
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18.02.2021 20:34 Відповісти
По делу об убийствах на Институтской предъявлено обвинение 5 бывшим "беркутовцам", еще 21 - в розыске, - следователь Яблонский - Цензор.НЕТ 7074
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18.02.2021 20:36 Відповісти
По делу об убийствах на Институтской предъявлено обвинение 5 бывшим "беркутовцам", еще 21 - в розыске, - следователь Яблонский - Цензор.НЕТ 3906
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18.02.2021 20:39 Відповісти
а что с провокацией от парасюка?
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18.02.2021 20:40 Відповісти
У справі про вбивства на Інститутській пред'явлено обвинувачення 5 колишнім "беркутівцям", ще 21 - у розшуку, - слідчий Яблонський - Цензор.НЕТ 5186
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18.02.2021 21:23 Відповісти
НЕ ВІРЮ я цій кривій ригівській морді.
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19.02.2021 04:25 Відповісти
а вони за 7 роуів ще не збігли чи не вмерли. швидкість просто вражає
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19.02.2021 10:20 Відповісти
 
 