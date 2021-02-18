Парламент посилив відповідальність за сексуальне насильство над дітьми та дитячу порнографію
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Верховна Рада привела національне законодавство у відповідність з нормами Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації.
Про це повідомляє пресслужба парламенту, інформує Цензор.НЕТ.
Депутати внесли зміни до Кримінального кодексу, Кримінально-процесуального кодексу і Закону України "Про охорону дитинства". У них додали кілька нових статей, які передбачають покарання за домагання дитини і поширення дитячої порнографії. А також статті про захист дитини, яка постраждала від сексуального насильства.
Тепер дії сексуального характеру стосовно дитини, яка не досягла 16 років, караються обмеженням або позбавленням волі на строк до 5 років.
Якщо сексуальне насильство над дитиною скоєне за винагороду або обіцянку винагороди потерпілому або третій особі - то покаранням буде позбавлення волі на термін від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
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