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Парламент посилив відповідальність за сексуальне насильство над дітьми та дитячу порнографію

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Парламент посилив відповідальність за сексуальне насильство над дітьми та дитячу порнографію

Верховна Рада привела національне законодавство у відповідність з нормами Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації.

Про це повідомляє пресслужба парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Депутати внесли зміни до Кримінального кодексу, Кримінально-процесуального кодексу і Закону України "Про охорону дитинства". У них додали кілька нових статей, які передбачають покарання за домагання дитини і поширення дитячої порнографії. А також статті про захист дитини, яка постраждала від сексуального насильства.

Тепер дії сексуального характеру стосовно дитини, яка не досягла 16 років, караються обмеженням або позбавленням волі на строк до 5 років.

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Якщо сексуальне насильство над дитиною скоєне за винагороду або обіцянку винагороди потерпілому або третій особі - то покаранням буде позбавлення волі на термін від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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Топ коментарі
+3
В любой непонятной ситуации, - усиливай борьбу с педофилами и водителями-пьяницами либо сокращай количество депутатов до 300.

Реальная борьба с коррупцией, непотизмом, олигархами, продажными СМИ и русской агрессией подождет...
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18.02.2021 20:58
+2
ну хоть бейцы чухать на камеру киве не запретили...работают не покладая рук...
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18.02.2021 20:05
+2
а вот надругательство над этим чудом будет считаться децкай парнухай? Парламент усилил ответственность за сексуальное насилие над детьми и детскую порнографию - Цензор.НЕТ 5797
Парламент усилил ответственность за сексуальное насилие над детьми и детскую порнографию - Цензор.НЕТ 7559
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18.02.2021 20:38
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ну хоть бейцы чухать на камеру киве не запретили...работают не покладая рук...
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18.02.2021 20:05 Відповісти
да штож такоета тварица...праклятые биндеры сначала дело на толика за измену а теперь вотэтавотвсьо...
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18.02.2021 20:08 Відповісти
Во менты наживутся теперь на подкидных лядях малолетних... И попробуй потом докажи, что ты не верблюд
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18.02.2021 20:13 Відповісти
А разве раньше по другому было?
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18.02.2021 20:27 Відповісти
сейчас больше платить придется
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18.02.2021 20:42 Відповісти
а не трахать малолеток не пробовали?
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18.02.2021 20:53 Відповісти
прекращайте фантазировать на ночь глядя, завтра на службу поди
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18.02.2021 22:02 Відповісти
о каких фантазиях идет речь? в штатах ты бы получил 30 лет и все твои фантазии закончились!
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19.02.2021 05:20 Відповісти
в штатах такие как ты не работали бы: там не мусора, а полиция, которая не выбивают, а доказывают правонарушения. Полюбуйся на "работу" своих коллег по цеху
http://iz.com.ua/video/v-zaporozhe-podozrevaemyiy-v-ubiystve-8-letney-malyishki-zayavil-o-nevinovnosti
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19.02.2021 08:51 Відповісти
За самые страшные преступления, выродков рода человеческого сажать пожизненно , с полной конфискацией
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18.02.2021 20:13 Відповісти
Парламент усилил ответственность за сексуальное насилие над детьми и детскую порнографию.

Іванісов (сміється)...
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18.02.2021 20:17 Відповісти
Будет как на рашке, где мусора бесчинствуют
https://www.youtube.com/watch?v=2E1WftSTipA
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18.02.2021 20:19 Відповісти
Молодой кремлёвский Фюрер тоже с этого начинал. Интересно а если высокопоставленный чиновник поцелует оголённый животик чужому ребёнку. то сколько ему даст Печерский Суд?
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18.02.2021 20:42 Відповісти
а вот надругательство над этим чудом будет считаться децкай парнухай? Парламент усилил ответственность за сексуальное насилие над детьми и детскую порнографию - Цензор.НЕТ 5797
Парламент усилил ответственность за сексуальное насилие над детьми и детскую порнографию - Цензор.НЕТ 7559
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18.02.2021 20:38 Відповісти
Якщо тупо взяти за патли і вибити всі зуби- то свята справа.
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18.02.2021 21:48 Відповісти
Ее словесно выпотрошат) Как карася) Дела нынче в мире такие, что хейт и пруф занимают первое место.
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18.02.2021 21:52 Відповісти
Парламент посилив відповідальність за сексуальне насильство над дітьми та дитячу порнографію - Цензор.НЕТ 169
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18.02.2021 23:50 Відповісти
В любой непонятной ситуации, - усиливай борьбу с педофилами и водителями-пьяницами либо сокращай количество депутатов до 300.

Реальная борьба с коррупцией, непотизмом, олигархами, продажными СМИ и русской агрессией подождет...
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18.02.2021 20:58 Відповісти
ВР усилил ответственность!? ха, да только публичная кастрация на Майдане за такие "проступки" Парламент посилив відповідальність за сексуальне насильство над дітьми та дитячу порнографію - Цензор.НЕТ 21
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18.02.2021 21:12 Відповісти
Чому до "5 років позбавлення волі " або "обмеження волі"? Це що буде залежати від того скільки дав на лапу? Бісять такі "дишло-ватні" закони. Від 5 і без права на амністію або помилування! Від "дзвінка" до "дзвінка".
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18.02.2021 22:11 Відповісти
Від 5ти - це ще щанадто мало. Мінімум від 30ти за знущання над дитиною
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19.02.2021 10:22 Відповісти
Педофілу 5 років " в наших колоніях здаються вічністю.
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19.02.2021 12:52 Відповісти
закони пишуть під ментів: чим більше статей-гарних та різних- тим більше бабла у мусоров
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18.02.2021 22:36 Відповісти
 
 